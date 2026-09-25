Vocação reforçada

As 23 cooperativas incluídas entre as 1.000 maiores empresas do país fecharam 2025 com vendas em crescimento, mas ganhando menos. Suas receitas aumentaram 11,7%, chegando a 154,4 bilhões de reais. A margem líquida, por sua vez, caiu de 6,4% para 4,6% de 2024 para 2025. A queda de rentabilidade apesar do crescimento dos negócios sugere um ano difícil.

De fato, o ano passado teve aspectos desafiadores para as Cooperativas, especialmente as ligadas ao agronegócio. O ambiente de juros altos e crédito mais escasso pressionou as margens dos produtores, por exemplo.

O aumento das vendas no ano passado pode ser explicado, por sua vez, pela melhora nos preços de comercialização de cadeias produtivas como as de café, aves e suínos. Tome-se o exemplo da Cooxupé, com sede em Guaxupé (MG) e maior cooperativa de café no Brasil: suas receitas saltaram 59% de 2024 para 2025, chegando a 17 bilhões de reais, atrás apenas da Coamo, a maior do setor, com 26,8 bilhões de reais.

Em qualquer outro setor, a queda das margens poderia ser considerada como perda de eficiência. Não é necessariamente assim no cooperativismo. “O papel de uma cooperativa, que existe para atender o cooperado como principal função, é também atuar como uma espécie de colchão de amortecimento para os seus cooperados, amenizando eventuais impactos que o cenário possa trazer”, diz Tania Zanella, presidente-executiva do Sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil). “Em cenários desafiadores, a cooperativa atua para manter as condições e a liquidez dos seus cooperados — o que, naturalmente, pode explicar parte da redução das margens em 2025.”

No Brasil, há 4.400 cooperativas que juntas reúnem 29 milhões de cooperados, 3 milhões a mais do que em 2024. Os resultados do ano passado foram bons o bastante para manter o sistema cooperativo forte e capaz de gerar benefícios a seus associados.