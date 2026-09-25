Uma década de expansão: como a Rede D'Or montou um negócio bilionário com medicina de ponta

Maior grupo hospitalar privado do país, a Rede D’Or reúne 76 hospitais e teve receita líquida de 55,7 bilhões de reais em 2025. No período, o lucro líquido cresceu 23%, e a receita avançou 10,2%. Desde 2015 a empresa não registra queda de receita. Mesmo em 2020, quando procedimentos eletivos foram adiados por causa da pandemia, a receita da companhia cresceu 5%.

Pouco tempo depois, entre 2022 e 2023, a empresa praticamente dobrou de tamanho, para 40 bilhões de reais, impulsionada pela compra da operadora de saúde SulAmérica. A aquisição manteve as duas companhias com operações separadas.

Isso posto, a chegada de 6 milhões de beneficiários da SulAmérica trouxe ganhos para a Rede D’Or, com credenciamentos mais automáticos nas regiões onde a seguradora atua. A expansão ocorre com dívidas sob controle. No segundo trimestre deste ano, a dívida líquida chegou a 1,71 vez o Ebitda. Empresas de saúde listadas em bolsa costumam operar em uma faixa entre 2,4 vezes e 3 vezes.

Construção de hospitais do zero

Historicamente, o crescimento da Rede D’Or ocorreu principalmente por meio da compra de hospitais já em operação. A estratégia foi concentrar investimentos em unidades com marca reconhecida, operação consolidada e geração de receita.

Desde 2022, a companhia tem apostado na construção do zero de hospitais em cidades onde ainda não atua, como as metrópoles do interior paulista. Para isso, criou a joint-venture Atlântica D’Or com a Bradesco Seguros, cujo braço de plano de saúde é a fonte pagadora de boa parte dos atendimentos feitos na rede via planos de saúde. Cada uma das empresas detém cerca de 50% do capital da Atlântica.

Pelo modelo, a Bradesco Seguros entra com metade do capital de investimento num novo hospital e garante o fluxo imediato de segurados para os leitos. A Rede D’Or opera o hospital com seus protocolos e sistemas de gestão. O arranjo foi um dos fatores para um aumento de 40% na capacidade hospitalar em cinco anos. Em dezembro de 2025, a rede chegou a 10.351 leitos operacionais. Até 2028, a capacidade deve crescer mais 25%.