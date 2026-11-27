Nunca tivemos uma oferta tão interessante de bons vinhos no Brasil. Nos últimos anos, acompanhamos a chegada de produtores internacionais de prestígio, o surgimento de importadoras especializadas e uma evolução significativa na qualidade dos vinhos brasileiros.

Ao mesmo tempo, dois movimentos econômicos importantes podem interferir diretamente no futuro desse mercado. São mudanças que acontecem simultaneamente, mas que podem produzir efeitos bastante diferentes sobre o setor.

A Medida Provisória no 1.399, publicada em 4 de novembro de 2026, estabeleceu as alíquotas do Imposto Seletivo para o primeiro ano de sua implementação. Criado pela reforma tributária, o tributo tem como objetivo desestimular o consumo de produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

Para os vinhos tranquilos e espumantes, a alíquota prevista é de 8%. Vinhos fortificados, como Porto, Madeira e Xerez, estão entre as categorias sujeitas à alíquota de 16%, enquanto os vermutes terão uma tributação de 12%. Para efeito de comparação, as cervejas de malte terão alíquota de 4,2%. A cobrança está prevista para começar em 2 de fevereiro de 2027, e os percentuais estabelecidos pela medida provisória são temporários, válidos até o final daquele ano. As regras permanentes ainda deverão ser definidas.

Em sentido aparentemente contrário, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, em aplicação provisória desde 1o de maio de 2026, estabelece que as tarifas de importação aplicadas aos vinhos europeus podem chegar a 35%. O acordo prevê a eliminação progressiva dessas barreiras, respeitando diferentes categorias de produtos e cronogramas de redução.

Para países como França, Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, o Brasil representa um mercado com espaço para desenvolvimento. Em um cenário internacional de retração do consumo de vinho em diversos mercados tradicionais, encontrar novos consumidores e ampliar a presença em países como o nosso ganha importância estratégica.

O que vai acontecer?

Minha percepção é que dificilmente teremos uma resposta única para todo o mercado. Os efeitos serão diferentes dependendo da origem do vinho, faixa de preço, estrutura de distribuição e capacidade das empresas de absorver ou repassar as mudanças tributárias.

No curto prazo, não acredito em uma redução generalizada dos preços. No médio e longo prazo, entretanto, vejo uma oportunidade interessante. A redução das barreiras comerciais, combinada com uma maior concorrência entre importadoras e a evolução da produção nacional, pode beneficiar o consumidor brasileiro.

Sou otimista em relação ao futuro do vinho no Brasil. Nunca tivemos tantos bons produtores disponíveis, tantas importadoras realizando trabalhos especializados e tantos projetos nacionais de qualidade. O desafio é transformar essa diversidade em um mercado mais acessível e competitivo. Seria uma pena desperdiçar essa oportunidade.