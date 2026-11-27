A esta altura do ano já é possível dizer com algum grau de certeza que o Brasil e o mundo chegarão a 2027. Em que condições é que são elas. O Ibovespa caiu 17% e o dólar subiu 16% desde o resultado do segundo turno que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva para o quarto mandato. A perspectiva é de estagflação para o próximo ano, como alertou o economista Samuel Pessôa em entrevista para o videocast Macro em Pauta. O custo Brasil, o somatório de despesas para produzir e investir no país, chegou a 3,5 trilhões de reais por ano, ou 27,5% do PIB, segundo levantamento do Movimento Brasil Competitivo. Tributos, infraestrutura, juros, ambiente regulatório: tudo entra na conta de um país que precisa de um choque de competitividade.

Reportagem do editor Luciano Pádua e dos repórteres César H.S. Rezende e Diego Pavão mostram que são pelo menos sete os trabalhos do governo Lula para reduzir essa conta e preparar o país para as próximas décadas. Eles começam na urgência de um ajuste fiscal, mas incluem abertura comercial, investimento consistente em tecnologia, redução da criminalidade, um plano para um dos envelhecimentos mais acelerados do planeta.

A boa notícia: sobram oportunidades num país com energia limpa, ampla adoção de tecnologia e espírito empreendedor. Uma série de reportagens especiais nesta edição reconhece empresas e pessoas cujas conquistas nos permitem ser otimistas. A primeira edição do Prêmio Multi, registrada pela repórter Isabela Rovaroto, destaca os melhores multifranqueados do país. São a elite de uma enorme rede de mais de 280.000 franquias com faturamento de 301 bilhões de reais.

Já a repórter Layane Serrano mostra as campeãs do prêmio Melhores em Gestão de Pessoas. São 18 empresas que utilizam inteligência artificial como vantagem competitiva, mas mantêm as pessoas no centro da estratégia. Para esse grupo de companhias, mudanças na escala de trabalho ou uma nova exigência para identificar e lidar com estresse e ansiedade são oportunidades para ampliar a eficiência e a conexão com as equipes. Layane também conta a história dos 15 jovens contemplados pelo Prêmio Na Prática de Protagonismo Universitário. O campeão nacional, João Luiz Freitas, estudante de medicina da Universidade de São Paulo, desenvolveu uma tecnologia que orienta políticas e pesquisas sobre câncer. Seu objetivo é melhorar o atendimento no sistema público de saúde.

A EXAME seguirá comprometida a debater os desafios nacionais, mas também a colocar sob o holofote os empreendedores e estudantes com potencial de destravar transformações. A reportagem de capa, do editor Pedro Gil com o Seb Education e sua rede global de escolas, completa nosso menu inspirador para este fim de ano. Boa leitura!