Uma Londres particular no hotel mais antigo da cidade

Diversas cidades na Europa possuem histórias que provavelmente passam despercebidas por turistas desatentos. Ao andar pelas ruas de grandes capitais como Londres, Paris ou Roma, é certo que você vai se deparar com alguma construção, monumento ou loja que conta a história local. Na capital da Inglaterra, o luxuoso bairro de Mayfair é uma destas regiões históricas, que narra a história da realeza, a trajetória de nobres e burgueses da cidade de Westminster — e também abriga bares de drinques e galerias de arte.

Hospedagem centenária

Cercado pelos parques Green e Hyde, em um quadrilátero entre as famosas ruas Piccadilly, Regent e Oxford, fica o Brown’s Hotel. Com 192 anos, a hospedagem é a mais antiga da cidade de 9 milhões de habitantes. Assim como a história do bairro, o hotel presenciou as mudanças e o crescimento da cidade. Por lá se hospedaram indivíduos ilustres como Franklin -Roosevelt, que passou sua lua de mel na propriedade, além dos escritores Stephen King, Agatha Christie (especula-se que ela tenha baseado lá seu livro At Bertram’s Hotel) e Rudyard -Kipling, que considerava o hotel um local inspirador e escreveu The Jungle Book em um de seus quartos. O autor batiza a maior suíte do hotel.

Adquirida pelo grupo Rocco Forte em 2003, o hotel passou por uma reforma de 24 milhões de libras e foi reinaugurado em 2005. Uma de suas novidades recentes é a suíte assinada pelo estilista Paul Smith, com loja vizinha à hospedagem. Diárias em agosto a partir de 5.683 reais.

The Drawing Room: tradicional salão de chá (Janos Grapow/Divulgação)

Chá da tarde

O país reconhecido pelo alto consumo de chás apresenta um cardápio dedicado às infusões. Logo no hall de entrada do hotel está o Drawing Room, tradicional salão de chá inglês, que a tarde oferece por 75 libras uma seleção de delicados sanduíches no pão de forma. Além de um vasto cardápio de chás, a refeição é finalizada com uma variedade de doces folhados, bolos e petit fours.

O chá também pode ser acompanhado por espumante. Para se perder no tempo, durante a refeição há um pianista tocando e, nas prateleiras, diversos livros para aproveitar a tarde.

Donovan, o bar do Brown’s Hotel: drinques autorais (Janos Grapow/Divulgação)

Drinques até altas horas

É possível estender a noite no bar Donovan, com menu de coquetéis assinado pelo barman Salvatore Calabrese, “O Maestro”. Recentemente, Calabrese e Federico Pavan, diretor de mixologia da casa, lançaram o menu Evoke, uma seleção de coquetéis que pretende evocar diferentes emoções aos comensais. “O menu Evoke é uma verdadeira viagem. Cada sabor lembra uma fase da minha vida. Um bom coquetel te leva a uma viagem do início ao fim”, diz Calabrese. Assim como o ambiente decorado por fotografias, o cardápio remete a um livro de fotos das criações como o drinque Red, feito com tequila Patron Reposado, Amaro Santoni, Ancho Reyes, um licor natural feito de pimentas ancho e poblano cultivadas no México, pimenta vermelha e Montelobos Mezcal.

Leilões e obras de arte

Uma curta caminhada ao redor do hotel permite conhecer diferentes pontos voltados para as artes visuais. Como a galeria Halcyon, que possui a maior coleção de obras de Andy Warhol, a renomada casa de leilões Sotheby’s, onde é possível observar as obras que serão vendidas pela casa, assim como a Maddox Gallery, espaço dirigido pela crítica de arte e curadora Maeve Doyle, que organiza passeios privados de arte para os hóspedes. Atualmente a sugestão é conhecer a exposição sobre Naomi Campbell no museu V&A com Doyle como guia.

