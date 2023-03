Estilista Paul Smith decora suíte no hotel mais antigo de Londres

Além da moda, estilistas expandem suas assinaturas para outros segmentos, como a hotelaria. Em Dubai, é possível se hospedar no Hotel Armani, ou então no Hotel da Bulgari em Paris. Desta vez, quem inaugura uma suíte com seu nome, é o estilista britânico Paul Smith.

Projetada pelo próprio estilista Paul Smith em colaboração com Olga Polizzi, diretora de design da Rocco Forte Hotels, a suíte 'Sir Paul Smith' no Brown's Hotel da Rocco Forte Hotels, em Londres, apresenta uma decoração com móveis personalizados e vintage, obras de arte escolhidas a dedo, colaborações e elementos feitos de tecido da coleção de decoração de Paul Smith.

“Ser convidado a projetar um espaço para uma instituição tão icônica de Mayfair é um grande privilégio – e eu me diverti muito no processo!” disse Paul Smith. “Assim como o Brown’s faz com seus quartos, projetamos cada boutique Paul Smith de maneira diferente para celebrar a individualidade da área, que é apenas uma das razões pelas quais o projeto me atraiu. Em um nível mais pessoal, estou muito satisfeito por termos conseguido incluir objetos que me inspiram pessoalmente e espero que inspirem os hóspedes da suíte.”

A suíte foi projetada como um espaço não apenas para descanso e relaxamento, mas também para estimular a inspiração e a criatividade por meio da arte e de objetos interessantes como tapetes e obras de arte.

O Brown's Hotel é uma instituição essencialmente britânica. O primeiro hotel de Londres abriu suas portas em 1837, e já recebeu a realeza, vencedores do Prêmio Pulitzer, vencedores do Oscar, músicos e cientistas e políticos ao longo dos quase 200 anos de história.

O hotel também foi o local da primeira ligação telefônica em Londres feita por seu inventor, Alexander Graham Bell.

A suíte apresenta móveis e arte que ressoam com o designer e seu gosto eclético. Várias peças podem ser encontradas no escritório de Paul em seu QG em Covent Garden, como a fotografia de Christopher Simon Sykes da Chatsworth House e, principalmente, sua cadeira de couro dos anos 1970 de Mario Bellini. Como outro toque pessoal, Paul também selecionou uma pequena biblioteca de arte e livros de design para a suíte.

Várias das colaborações notáveis de Paul Smith aparecem fortemente no ambiente, incluindo sofás, mesas e artigos de couro de sua recente coleção 'Everyday Life' com a empresa italiana de móveis de luxo DePadova; Lâmpadas Type 75 da parceria de longa data com a marca britânica de iluminação Anglepoise; e cobertores de lã xadrez desenhados por Paul para a empresa de design Maharam.

A parceria surgiu naturalmente, por meio da diretora de design da Rocco Forte Hotels, Olga Polizzi, responsável pelo design de cada um dos quartos individuais do Brown's Hotel e cliente de longa data da loja de Paul Smith na Albemarle Street. “É emocionante ter uma suíte Sir Paul Smith no Brown's Hotel. É elegante, brilhante, feliz e tem um adorável senso de diversão. A sala de estar é interessante com sua parede de fotos, sofás elegantes e almofadas extravagantes. O quarto é surpreendentemente diferente, com sua sensação de calma e espaço. Ele captou a sensação do Brown's Hotel, mas com um toque Paul Smith.

Outras referências à loja principal da Albemarle Street, localizada a poucos metros do hotel, estão espalhadas pelo quarto. Eles incluem tapetes personalizados Paul Smith + The Rug Company e uma cabeceira Maharam, ambos com um padrão geométrico inspirado na icônica fachada de ferro do edifício.

Detalhes singularmente peculiares, como as maçanetas de banana, os 'cães' de fogo (que foram feitos sob medida para se assemelhar a Homer, o primeiro lojista canino de Paul), uma estatueta de robô feita de uma câmera vintage e os ladrilhos listrados da lareira, são abundantes no espaço, um reflexo da filosofia de 'clássico com um toque' de Paul e seu senso de humor caprichoso, sua marca registrada.

A diária na Suíte Sir Paul Smith custa a partir de 5,500 libras (34 mil reais), incluindo café da manhã.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.