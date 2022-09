Livelo tem lucro líquido 68% superior e mais de 300 mil novos clientes mensais; entenda

O lançamento de um programa de cashback, o reforço de um clube de assinaturas, a ampliação de parcerias com varejistas e bancos, e o aumento de ofertas e ações promocionais. Combine tudo isso com um período de maior utilização de cartões de crédito por parte dos brasileiros e o resultado aparece: 2021 foi a melhor temporada da curta trajetória de sete anos da Livelo, empresa de programas de fidelidade controlada por Bradesco e Banco do Brasil.

Dona de uma base de 20 milhões de clientes, que ganham pontos em compras em lojas associadas ou com cartões parceiros, a empresa registrou lucro líquido 68% superior ao do exercício anterior e 143% acima de 2019. “Vamos seguir batendo marcas, já entramos fortes em 2022”, diz André Fehlauer, CEO da Livelo.

No ano passado, 90 parceiros entraram no ecossistema de acúmulo de pontos e resgate de bens e serviços, perfazendo um total de 340 empresas vinculadas ao programa. Na outra ponta, a Livelo adiciona, em média, 300.000 clientes mensais à sua base, com duas fontes de atração: o cliente que vem dos parceiros, por meio do cartão de crédito, e o que chega de fora, espontaneamente cadastrado no site ou app da Livelo.

“Estamos em uma proporção quase meio a meio entre as duas modalidades de captação de clientes, o que é importante para os parceiros, pois passamos a ser também fonte de receita”, diz Fehlauebr. “Temos em estoque 130 bilhões de pontos. É dinheiro novo, na veia, de um canal que não compete com os deles.”

AS MELHORES DO SETOR

Pontuação

da Empresa Posição

por Receita Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 7,45 431 Livelo 869.663 613.812 458.710 508.853 4.410.549 Barueri SP 2 6,27 382 Esfera 1.101.067 848.883 355.873 719.417 2.243.316 São Paulo SP 3 6,26 81 B3 9.248.244 8.384.621 4.717.089 22.419.370 52.531.769 São Paulo SP 4 6,15 276 Getnet 1.996.258 1.410.068 473.528 2.650.674 58.288.805 São Paulo SP 5 5,92 401 Redecard 1.016.664 342.695 837.455 44.844.985 101.596.407 São Paulo SP 6 5,85 447 Virgo Holding 814.392 470.224 285.532 756.586 1.052.535 São Paulo SP 7 5,80 473 Ticket Soluções 743.819 589.180 275.491 790.757 3.505.884 Campo Bom RS 8 4,83 293 Alelo 1.850.226 1.639.046 182.186 796.237 6.379.144 Barueri SP 9 4,75 632 Méliuz 263.486 125.390 -34.334 695.483 902.829 Belo Horizonte MG 10 4,40 467 Boa Vista Serviços 751.282 630.299 155.031 2.026.432 2.488.453 Barueri SP

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

Mais detalhes podem ser conferidos no site mm.exame.com