Isa Energia atinge sua melhor eficiência e repete topo do ranking da Exame

Primeira colocada na categoria Energia do MELHORES E MAIORES pelo segundo ano consecutivo, a Isa Energia Brasil teve um ano de 2025 marcado pela entrega de projetos de transmissão antes do prazo. Num ciclo de investimentos que atingiu o pico de 5,1 bilhões de reais, a companhia energizou as linhas de Água Vermelha e Riacho Grande, em São Paulo, e o primeiro bloco de Piraquê, entre Minas Gerais e Espírito Santo, antes do previsto — adicionando mais de 200 milhões de reais em Receita Anual Permitida (RAP), valor que a empresa recebe por manter os projetos em operação.

“São projetos complexos, com acompanhamento rigoroso de prazo, custo e qualidade”, afirma Rui Chammas, CEO da Isa. O portfólio de 33 concessões se apoia em receitas previsíveis, protegidas contra a inflação e sem exposição a riscos de volume ou preço de energia, explica.

O índice de eficiência, percentual do que a empresa gasta em relação à receita, chegou ao seu melhor patamar em 2025. Já o selo de grau de investimento, atribuído por agências de classificação de risco, permitiu à Isa fazer captações abaixo do custo soberano.

Em julho passado, a empresa levantou 1,2 bilhão de reais em um follow-on, com demanda maior que a oferta. Com o valor, a Isa financiou o descruzamento de ativos que tinha em sociedade com a Axia. Ficou com 100% do Linhão do Madeira, uma das maiores linhas de transmissão do Brasil. A ex-Eletrobras passou a deter a totalidade de Garanhuns, no agreste de Pernambuco.

Neste ano, a Isa segue entregando projetos antes do previsto. Questionado se a empresa está pronta para arrematar novas concessões, Chammas diz que o foco está em preservar a estrutura que a empresa já opera. “A aceleração dos investimentos em reforços e melhorias é prioridade.”

Recursos também estão sendo direcionados para mitigar efeitos do clima adverso. “Estamos investindo em tecnologia e soluções para aumentar a confiabilidade da rede diante de eventos climáticos extremos, que estão se tornando mais frequentes e intensos”, alerta o CEO.