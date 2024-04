Será 2024 o ano da IA responsável?

O início de 2024 foi marcado por uma onda de previsões sobre a trajetória da inteligência artificial (IA), que vão do otimismo à cautela. No entanto, um consenso claro apareceu: a IA já está remodelando a experiência humana. Para quem viveu a ascensão da internet e das mídias sociais, a revolução da IA pode evocar uma sensação de déjà vu — além de duas questões fundamentais: é possível manter o ritmo atual sem repetir os erros do passado? E será que podemos criar um mundo em que todos, incluindo os 2,6 bilhões de pessoas que permanecem offline, consigam prosperar? Aproveitar a IA para criar um futuro justo e centrado no ser humano requer formas inclusivas de inovação. Tendências promissoras trazem esperança para o ano que vem pela frente.

Em primeiro lugar, a regulamentação da IA continua a ser uma prioridade global. Desde a Lei da Inteligência Artificial da União Europeia até a ordem executiva de outubro de 2023 do presidente americano, Joe Biden, os defensores da IA responsável responderam aos compromissos voluntários das grandes empresas de tecnologia com sugestões de políticas comm base em equidade, justiça e princípios democráticos. A comunidade internacional, liderada pelo recém-criado Órgão Consultivo de Alto Nível das Nações Unidas sobre IA, está preparada para promover muitas dessas iniciativas.

Além disso, este pode ser o ano para cultivar um quadro global de profissionais de ética de IA. Ao expandirem o alcance de iniciativas como a Força-Tarefa Nacional de Recursos de Pesquisa em IA — estabelecida pela Lei de Iniciativa de IA de 2020, dos Estados Unidos — e localizarem estratégias de implementação por meio de ferramentas como a metodologia de Avaliação de Prontidão da Unesco, estruturas de governança globalmente inclusivas podem moldar a inteligência artificial em 2024.

Espera-se que o foco esteja na regulação do conteúdo gerado pela IA e no empoderamento dos formuladores de políticas e cidadãos para enfrentar as ameaças à participação cívica. À medida que uma multidão de países, representando mais de 40% da população mundial, se prepara para realizar eleições cruciais neste ano, o combate ao surto iminente de desinformação exige medidas proativas. Isso inclui iniciativas para aumentar a conscientização pública, promover a alfabetização midiática de base ampla em várias faixas etárias e abordar a polarização, enfatizando a importância da empatia e da aprendizagem mútua. À medida que os governos debatem o papel da IA na esfera pública, é provável que as mudanças regulatórias desencadeiem discussões renovadas sobre o uso de tecnologias emergentes para atingir metas políticas importantes. O uso da IA pela Índia para aumentar a eficiência de suas ferrovias e o sistema de pagamento digital alimentado por IA do Brasil são os principais exemplos.

Em 2024, espera-se que entidades como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento explorem a integração de tecnologias de IA na infraestrutura pública digital. Iniciativas de definição de padrões, como o próximo Pacto Digital Global da ONU, podem servir como estruturas multipartites interessadas com o objetivo de projetar uma DPI inclusiva. Grupos da sociedade civil já estão aproveitando este momento e explorando o poder da IA para o bem. Por exemplo, a Population Services International, organização sem fins lucrativos, e a startup Babylon Health, com sede em Londres, estão lançando um verificador de sintomas e um localizador de provedores de saúde alimentados por IA, mostrando a capacidade da IA de ajudar os usuários a cuidar de sua saúde.

À medida que as organizações sem fins lucrativos passam da integração da inteligência artificial em seu trabalho para a criação de novos produtos de IA, nosso entendimento sobre liderança e representação em tecnologia também deve evoluir. Ao desafiarmos percepções datadas de atores-chave no ecossistema de IA atual, temos a oportunidade­ de celebrar a verdadeira e diversificada face da inovação e destacar pioneiros de uma variedade de gêneros, raças, culturas e geografias, ao mesmo tempo que reconhecemos a marginalização deliberada de vozes minoritárias no setor de IA. Organizações como o Hidden Genius Project, Indigenous in AI e Technovation já estão construindo o “quem é quem” do futuro, com foco especial em mulheres e pessoas negras.

Debates sobre o que significa ser “centrado no ser humano” e quais valores devem orientar nossas sociedades vão moldar nosso envolvimento com a IA. Estruturas com várias partes interessadas, como a Recomendação da Unesco sobre a Ética da IA, podem compartilhar orientações muito necessárias. Ao se concentrarem em valores comuns, como diversidade, inclusão e paz, os formuladores de políticas e tecnólogos podem delinear princípios para projetar, desenvolver e implantar ferramentas inclusivas de IA. Do mesmo modo, integrar esses valores em nossas estratégias requer engajamento com as comunidades e um compromisso firme com a Justiça e os direitos humanos. Dado que a IA está a caminho de se tornar tão onipresente quanto a internet, devemos aprender com os sucessos e fracassos da revolução digital. Permanecer em nosso caminho atual causa o risco de perpetuar — ou mesmo exacerbar — a lacuna de riqueza global e alienar ainda mais as comunidades vulneráveis do mundo todo. Mas, ao reafirmarmos nosso compromisso com a equidade, a Justiça e a dignidade, podería­mos estabelecer uma nova estrutura global que permitisse a cada indivíduo colher os frutos da inovação tecnológica. Devemos usar o próximo ano para cultivar parcerias com várias partes interessadas e promover um futuro em que a inteligência artificial gere prosperidade para todos.