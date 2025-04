Sem mau tempo: bar icônico de Porto Alegre retoma após enchente sem perder o bom-humor

Poucos lugares em Porto Alegre representam tão bem a reconexão da cidade com o Guaíba quanto o restaurante 360 POA Gastrobar, na Usina do Gasômetro.

Circular, envidraçado e com vista panorâmica, ele parece flutuar sobre o rio, com um quê de disco voador. E seguiu firme ali, mesmo durante os meses em que tudo ao redor parou.

Entre maio e julho de 2024, o espaço virou ponto de chegada para canoas com moradores ilhados, enquanto o salão vazio enfrentava faturamento zero. O tempo inteiro, botes, canoas e jet skis atracavam no deque do restaurante, trazendo moradores e animais ilhados. A água não chegou a invadir a estrutura, mas o movimento desapareceu. “Ficamos abertos, mas sem faturar nada”, diz Edemir Simonetti, fundador do restaurante.

Qual é a história de Simonetti

Simonetti conhece bem as voltas da vida. Nascido em Nova Bréscia, no interior do estado, deixou a cidade aos 16 anos em busca de oportunidades na capital. Trabalhou em tudo: lavoura, entrega de correspondências, banco. O gosto pela gastronomia surgiu ao observar o movimento dos restaurantes no Centro, onde buscava almoço para os chefes. Errou muito, como ele mesmo diz, e aprendeu por eliminação. Nunca perdeu o bom humor.

Hoje, além do 360, toca o histórico Chalé da Praça XV, em frente ao Mercado Público da cidade, e cuida de operações de cafés da manhã em hotéis. A base do 360 resistiu às águas, mas o susto foi grande. Com o aeroporto ainda fechado e a cidade esvaziada, Simonetti lançou promoções para atrair moradores da própria Porto Alegre. O movimento voltou aos poucos, e com ele veio a chance de renovar: o restaurante ganhou um pergolado, um jardim novo e um cardápio atualizado. “Fizemos um jardim lindo, maravilhoso. Nosso negócio voltou à normalidade”, diz ele.

Vento a favor

As expectativas agora são as melhores possíveis. Uma nova obra tocada pela prefeitura vai conectar o Cais Embarcadero à Usina do Gasômetro, onde está o restaurante de Simonetti, eliminando uma fricção de movimento. O empreendedor também prepara uma grande reforma no Chalé da Praça XV, com 6,8 milhões de reais captados via Lei de Incentivo à Cultura.

Depois de meses de água alta e mesas vazias, o 360 voltou a girar com a cidade. O Guaíba voltou ao seu curso normal, e o restaurante, ao seu papel de sempre: reunir quem quer estar à margem dele.

Negócios em Luta

A série de reportagens Negócios em Luta é uma iniciativa da EXAME para dar visibilidade ao empreendedorismo do Rio Grande do Sul num dos momentos mais desafiadores na história do estado. Cerca de 700 mil micro e pequenas empresas gaúchas foram impactadas pelas enchentes que assolam o estado desde o fim de abril do ano passado.

São negócios de todos os setores que, de um dia para o outro, viram a água das chuvas inundar projetos de uma vida inteira. As cheias atingiram 80% da atividade econômica do estado, de acordo com estimativa da Fiergs, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul.

Neste especial, veja histórias de empresas que foram impactadas pela enchente histórica e, mais do que isso, de que forma eles são uma força vital na reconstrução do Rio Grande do Sul daqui para frente.