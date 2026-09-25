Receita inovadora

A EMS começou a colher os frutos de uma aposta feita quase uma década antes em inovação. A farmacêutica encerrou 2025 com receita líquida de 9,3 bilhões de reais e lucro líquido de 546 milhões de reais. Para 2026, espera acelerar: a projeção é fechar o ano com faturamento de cerca de 13 bilhões de reais, crescimento de 23%, e elevar o lucro em cerca de 20%.

Por trás desse avanço está um ciclo de investimentos que ganhou velocidade justamente quando o dinheiro ficou mais caro no Brasil. Com baixa alavancagem, a EMS elevou para quase 12% do faturamento os recursos destinados a pesquisa, desenvolvimento e inovação, segundo a companhia. A área reúne mais de 1.200 profissionais, entre eles 150 PhDs, e está ampliando de cerca de 30 para 50 o número de projetos desenvolvidos por ano. “Nos momentos mais complexos, quando a taxa de juros é mais elevada, estar capitalizado e conseguir investir se torna um diferencial competitivo”, diz -Marcus Sanchez, vice-presidente da EMS.

A face mais visível dessa máquina é a Ozivy, caneta de semaglutida produzida no Brasil e lançada neste ano. No terceiro mês no mercado, o medicamento alcançou 35% das vendas da categoria em unidades, segundo a companhia. A expectativa é faturar 500 milhões de reais nos primeiros seis meses e superar 1 bilhão de reais em 12 meses.

O produto é resultado de uma aposta de cerca de 1,5 bilhão de reais na plataforma de peptídeos, que colocou a EMS na corrida pelos medicamentos contra obesidade e diabetes. Mas o crescimento vai além das canetas: a companhia também avança em medicamentos de prescrição, genéricos e produtos fora do varejo.

A disciplina financeira agora vai bancar o próximo salto. Em março, a EMS acertou a compra da Medley, da Sanofi, por cerca de 3,2 bilhões de reais. A transação ainda depende do aval do Cade, mas a expectativa é assumir a operação até o fim deste ano. E a régua continua subindo. Para 2027, a EMS trabalha com crescimento orgânico de 20%, antes mesmo de incorporar a Medley. A estratégia continua a mesma: inovação no laboratório e disciplina no caixa.