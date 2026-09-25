O poder transformador da Rede D’Or

Desde a criação do prêmio EXAME MELHORES E MAIORES, em 1974, apenas quatro empresas foram escolhidas a melhor do ano mais de uma vez. A fabricante de cosméticos Natura, em 1998 e 2009; a Embraer, em 1999 e 2013; e a fabricante de autopeças Mahle Metal Leve, em 1974, 1980 e 2013. Empresa do ano de 2026, a Rede D’Or, maior grupo hospitalar do Brasil, soma-se a essa lista.

Em 2019, ano da primeira conquista, a estrela da reportagem de capa foi Paulo Moll, que estava se preparando para assumir o posto de CEO, em março de 2020. Em suas primeiras semanas no cargo, ele teve de lidar com um dos maiores desafios da história da empresa — e do mercado de saúde global: a pandemia de covid-19. Foi um teste que fez a D’Or ampliar seu impacto social, com a construção de dois hospitais de campanha no Rio de Janeiro. A comprovação de sua força operacional fez a empresa abrir capital, no fim de 2020, e acelerar a expansão.

Na premiação deste ano, o holofote está em Jorge Moll, o cardiologista que em 1977, após anos de trabalho em centros de terapia intensiva de hospitais cariocas, fundou o grupo de medicina diagnóstica que daria origem à D’Or. Aos 80 anos, Jorge, pai de Paulo, segue com uma disposição invejável para planejar o futuro. A capa desta edição presta uma homenagem às suas mais de cinco décadas de dedicação ao desenvolvimento do mercado de saúde no país.

Ele falou ao editor Leo Branco e à repórter Layane Serrano, e posou para as lentes do editor Leandro Fonseca horas depois de chegar ao Brasil vindo de uma de suas frequentes temporadas no exterior. A entrevista foi no Copa Star, hospital símbolo da companhia. Moll falou de seu foco em levar saúde de ponta para mais regiões do Brasil, e de sua preocupação com a formação de melhores médicos — e em escala. Por ano, as unidades da empresa recebem mais de 300 residentes. E a primeira turma da nova faculdade de medicina deve começar as aulas em 2027.

Será mais uma mostra do poder transformador da empresa de Jorge e Paulo Moll.