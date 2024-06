Melhores do ESG: os destaques do ano em serviços financeiros

A Porto Seguro, holding de serviços financeiros, em sua estratégia busca posicionar as pessoas no centro do negócio. A decisão de valorizar os indivíduos não se limita à esfera externa. Além das ações ambientais que favorecem o crescimento da economia circular, a empresa tem implementado um olhar cada vez mais detalhado em relação a seus colaboradores e a como eles podem contribuir para um negócio plural e sustentável.

Segundo Anderson Valadares, superintendente de Gente e Cultura da Porto, a diversidade, a equidade e a inclusão foram os destaques de 2023. No ano passado, foi lançada a primeira turma da iniciativa Lidera, que aborda temas relacionados ao planejamento de carreira para mulheres. Das 7.300 mulheres empregadas na empresa, 3.800 participaram do programa, com oito encontros ao longo do ano.

O Lidera começou a apresentar resultados positivos. Em 2024, o programa foi expandido com uma versão específica para mulheres na liderança e criou uma demanda. Neste ano, a Porto lançou o programa Afrohorizontes, voltado para o desenvolvimento de colaboradores negros, contemplando homens e mulheres.

“Passamos por um processo de mudança cultural na prática, abrangendo comportamentos e culturas”, destaca o superintendente. As iniciativas e seus impactos funcionam como um marcador, expandindo-se para os diferentes públicos internos, visando proporcionar igualdade de oportunidades e direcionamento compartilhado. Faz parte dessa cultura o suporte aos colaboradores transexuais, que têm acesso a bolsas integrais para estudos e despesas para regularização documental cobertas integralmente pela empresa. Além disso, a Porto implementou banheiros transgêneros.

Além de focar mulheres, negros e transexuais, a empresa também incentivou os gestores a considerar esses aspectos ao avaliar equipes e planejar carreiras internamente. A liderança é parte crucial na “jornada da descoberta”. Isso foi viabilizado ao compreender que, ao atuar no desenvolvimento interno, é necessário chegar aos processos organizacionais.

A preocupação em criar um ambiente diversificado ultrapassou os programas específicos e alcançou os comitês estratégicos, como o dedicado a soluções com base em inteligência artificial (IA). Com uma participação diversificada, o comitê adquire uma visão mais inclusiva e abrangente, evitando vieses ao tomar decisões. “Os benefícios da diversidade têm dois aspectos essenciais. Um está ligado ao ambiente em si. O segundo é como a diversidade motiva e atrai mais talentos para a empresa. Além disso, vejo um impacto significativo em termos de inovação. Afinal, a concepção de novos produtos não pode ocorrer com apenas pessoas de características semelhantes tomando todas as decisões”, destaca o superintendente.

DESTAQUES DO SETOR

As empresas que junto com a Porto Seguro se destacaram em Serviços Financeiros

Itaú

Apoio a iniciativas de transição energética, de educação empreendedora para mulheres, projetos imersivos e de conexão para empreendedoras e clientes, além de programas educacionais, de equidade racial e sustentáveis de empresas (tanto na indústria quanto no campo) são algumas das frentes em que o Itaú atua em sua pauta de sustentabilidade.

Entre as iniciativas está a parceria com a Rede Mulher Empreendedora para o lançamento do Empreenda e Renda, voltado para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais para mulheres abrirem e liderarem negócios e desenvolverem habilidades práticas, como gestão de negócios, finanças e marketing digital. Em 2023, mais de 8.000 empreendedoras foram capacitadas.

Santander

As ações ligadas à educação, por meio do programa Santander Universidades Brasil, continuam com grande visibilidade na instituição financeira. O público beneficiado é bem diversificado, assim como as áreas. Vão desde conteúdos para quem tem ou quer ter uma pequena ou média empresa até especializações em universidades de primeira linha, como a americana Harvard.

São bolsas para cursos de idiomas, extensões, cursos de graduação e pós-graduação, tanto presenciais quanto online. As especializações na área de tecnologia têm se destacado entre as com maior oferta de vagas oferecidas pelo programa do Santander.