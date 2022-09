Com ambição global e foco na inovação, Eurofarma quer dobrar a receita em 2022

Aos 50 anos, a farmacêutica Eurofarma tem ambição global. Em 2021, passou a operar no México e completou a presença em toda a América Latina. Agora, aposta no Leste Europeu e nos Estados Unidos. “O foco é expandir nossa presença geográfica e continuar investindo em pesquisa”, diz Maurizio Billi, presidente da Eurofarma. A companhia fechou 2021 com atuação em 20 países. A divisão internacional já faz 16% das vendas — a meta é 30%.

Gigante graças aos genéricos, a Eurofarma corre para seguir ágil num setor cada vez mais competitivo — e com margens espremidas. O jeito tem sido inovar, seja em novos remédios do zero, seja no incremento a fármacos existentes. A Eurofarma aportou 1,5 bilhão de reais em pesquisas em seis anos. Para 2022, a meta é investir 555 milhões de reais. Na corrida pela inovação, a companhia já criou 1.000 moléculas.

Na frente comercial, a Eurofarma busca parcerias com outras farmacêuticas para ter a licença de venda de fármacos delas. Uma delas foi com a coreana SK Biopharmaceuticals para a venda de um remédio inovador no tratamento da epilepsia. A companhia também investe em healthtechs com o corporate venture Neuron. Uma das investidas é a beautytech JustForYou, avaliada em 100 milhões de reais. “A avenida dos genéricos é muito importante para nós e foi o que nos trouxe até aqui”, diz Billi. “Para o futuro, nossas esperanças estão nos produtos inovadores, que trazem mais qualidade de vida para as pessoas.”

AS MELHORES DO SETOR

Pontuação

da Empresa Posição

por Receita Empresa Receita 2021(1) Receita 2020(1) Lucro Líq. 2021(1) Patrim. Líq. 2021(1) Ativo Total 2021(1) Cidade-Sede Estado 1 6,80 112 Eurofarma 7.067.827 5.726.734 999.894 3.385.494 7.900.277 Itapevi SP 2 6,62 336 Laboratório Teuto 1.422.040 1.048.723 308.837 669.760 1.353.262 Anápolis GO 3 6,35 340 Blau 1.366.407 1.151.396 323.864 1.634.885 2.328.047 Cotia SP 4 5,68 42 Natura 20.735.341 18.345.397 934.152 7.816.896 26.270.598 São Paulo SP 5 5,67 125 Hypera 5.937.373 4.088.871 1.330.305 9.833.471 19.817.962 São Paulo SP 6 5,58 170 Aché 4.028.347 3.555.341 654.300 1.956.307 4.147.643 São Paulo SP 7 5,57 320 Cimed 1.581.409 1.314.038 242.803 483.165 1.991.283 São Paulo SP 8 5,10 129 Elfa 5.840.375 2.875.973 176.741 2.034.293 4.730.141 Cabedelo PB 9 5,05 308 Merck 1.681.197 1.636.515 176.100 1.218.120 1.698.282 Rio de Janeiro RJ 10 5,04 427 Ourofino Saúde Animal 904.991 730.100 112.600 641.472 1.192.643 Cravinhos SP

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2020 e 2021; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança).

