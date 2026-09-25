Performance com estilo

Um alinhamento perfeito de conjuntura e iniciativas assertivas permitiu à Track&Field romper a barreira de 1 bilhão de reais em receita líquida em 2025. Em um contexto de valorização da vida saudável, a marca inovou em produtos, experiências e pontos de venda.

“A missão que definimos lá atrás, antes da pandemia, foi conectar as pessoas em um estilo de vida típico e saudável”, diz o CEO Fernando Tracanella. “E vemos tendências que não são nem mais tendências, são mudanças permanentes de hábitos dos consumidores, muito mais engajados com uma vida mais saudável, praticando mais esportes.”

No contexto desse novo comportamento, Tracanella destaca o investimento em um portfólio premium acessível, de tecidos tecnológicos, peças bonitas o suficiente para serem usadas também depois da academia. Com um público majoritariamente feminino, a marca se destaca, ainda, como produto presenteável em datas comemorativas.

A empresa apostou em 2025 na expansão da rede e no fortalecimento da experiência nas lojas. Foram 40 novos pontos de venda em 2025. Com isso, a companhia encerrou o período com 435 lojas em operação, sendo 379 franquias e 56 lojas próprias, incluindo outlets.

Paralelamente, a Track&Field avançou em seu plano de modernização da rede, com 42 lojas reformadas ao longo do ano. Segundo Tracanella, a redistribuição dos espaços e a nova disposição das peças contribuíram para um aumento de 36,4% nas vendas, enquanto franquias revitalizadas cresceram 30,6%. O ambiente digital manteve forte expansão no trimestre, com o e-commerce captado crescendo 41,3% em relação ao ano anterior, o que reflete o avanço da estratégia omni-canal da companhia.

A experiência do consumidor também está no centro da estratégia da empresa. Os cafés instalados de algumas lojas, dentro da vertical TFC Food&Market, têm impacto direto positivo nas vendas. Por fim, a TFSports, plataforma que conecta eventos, profissionais e consumidores ao universo de bem-estar da marca, ultrapassou a marca de 1,2 milhão de usuários, crescimento de 40,9% em relação ao ano anterior. O resultado de todas essas ações da marca esportiva foi o topo do pódio da categoria Moda e Vestuário de MELHORES E MAIORES.