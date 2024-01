Para além do pão de ló: como a Sodiê atingiu R$ 640 milhões vendendo bem mais do que bolos

Uma porção de novas lojas, uma pitada de diversificação de port-fólio e uma dose de gestão. Esses são os ingredientes que fazem crescer a receita da paulista Sodiê Doces, uma das maiores franquias de bolos artesanais do país. Criada pela empresária Cleusa Maria da Silva, a rede fechou 2023 faturando 640 milhões de reais, 15% mais do que em 2022. “Desde 2020, estamos numa toada boa de crescimento, ritmo que queremos repetir em 2024”, afirma a fundadora da rede, que foi boia-fria e empregada doméstica antes de abrir a primeira unidade da marca, em 1997. “Para isso, só fazendo um bom trabalho diário e inovando bastante.”

A inovação é mesmo um dos principais motivos para o crescimento da companhia nos últimos anos. Conhecida pelos bolos à base de pão de ló, a Sodiê colocou novos produtos à mesa, de versões sem açúcar a salgados. A produção de salgadinhos cresceu 350% em 2023, passando de 56.000 quilos para 250.000 quilos produzidos por mês, depois de receber investimentos de 20 milhões de reais em uma nova fábrica. A expectativa é de que avance ainda mais e represente 25% do faturamento total neste ano. Mas a cereja do bolo para a Sodiê em 2024 é outra: uma marca própria de chocolates premium. Os produtos serão vendidos inicialmente nas lojas da boleria e, no futuro, em operações próprias. “Essa é nossa aposta para o ano”, diz Cleusa. Prevista para o segundo trimestre, a unidade deverá contribuir para uma nova expansão na casa dos dois dígitos da Sodiê, chegando a 715 milhões de reais.

Os novos sabores, recheios e opções para deixar as celebrações mais fartas são combinados ao reforço nas estratégias para atrair franqueados. A Sodiê incorporou operações mais enxutas em seu modelo de negócios, unidades que requerem investimentos menores. “Hoje já é possível abrir uma loja pequena por 90.000 reais”, afirma a empresária. Muito dessa movimentação começou nos últimos dois anos. Em 2022, Cleusa chamou para a operação um gestor de mercado, Fabio Araujo, executivo com mais de 20 anos em multinacionais como -Unilever e Nestlé. Na cabeça, a proposta de pensar numa forma de crescer com sustentabilidade, sem grandes alavancagens. “A empresa não abre mão de ter uma gestão inovadora, que sempre está à frente das tendências de mercado, como foi o caso da diversificação dos modelos de lojas para franquias.”

A Sodiê possui atualmente 372 lojas abertas no Brasil e duas unidades na cidade de Orlando, nos Estados Unidos — onde há estudos para a abertura de mais operações. Em seu cardápio, há mais de 100 variedades de sabores de bolos. Mas na receita vai bem mais do que isso: a capacidade de seguir criando produtos e aumentando a receita, mesmo 27 anos após a sua fundação.