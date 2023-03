Para além da renda fixa

Investir em tempos de incertezas pode exigir estudo e paciência para fazer o dinheiro render e proteger o patrimônio. A escalada da taxa de juro e o aumento da inflação em todo o mundo adicionaram desafios para o pequeno investidor. A renda fixa ainda deve ocupar a maior fatia da carteira de investimento desde o perfil conservador até o mais arrojado (como mostram as indicações de carteiras do BTG Pactual, ao lado). Mas colocar suas apostas em um único ativo pode ser perigoso. O mais importante é saber fazer boas escolhas nos momentos certos.

Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), afirma que o investidor aprendeu na prática que “a renda fixa não é fixa”. A atualização diária, a chamada marcação a mercado, dos preços tem impactado as carteiras neste ano. A obrigatoriedade de marcação a mercado para título de renda fixa passou a valer em janeiro deste ano, uma novidade para o investidor que está entendendo que renda fixa também tem risco, principalmente em um cenário de aperto monetário. De acordo com o especialista, neste ambiente, pensando em uma carteira local, estar posicionado em ativos pós-fixados é uma boa estratégia. “Pós-fixado e de liquidez diária são importantes neste momento para reduzir a volatilidade. Quando o juro está alto o investidor tem de aproveitar o momento de política econômica contracionista”, diz.

A orientação do economista é que o investidor olhe para a renda fixa da mesma forma que avalia a renda variável. É fundamental ter uma diversificação na carteira, analisando o duration (prazo médio ponderado para o recebimento do valor investido em renda fixa), bem como o tipo de ativo. O investidor pode buscar um título público ou um crédito privado. E, mesmo que o cenário seja de temor para o mercado de crédito para as empresas, Frasson afirma que não há risco de credit crunch. O economista explica que está ocorrendo uma desaceleração da tomada de crédito, o que é favorável para a política adotada pelo Banco Central, visando conseguir controlar a inflação por meio da taxa de juro. Ele cita que os indicadores de inadimplência das empresas cresceram nos últimos meses, mas ainda estão em patamares próximos ao pré-pandemia. Assim como os pedidos de recuperação judicial continuam em linha com 2019.

E, ainda que o mercado de capitais esteja sob maior desconfiança do investidor, a renda variável tem de ter uma fatia desse bolo. Ela está em todas as indicações de carteiras, mas o que varia é o percentual de alocação de acordo com o perfil de quem está investindo e os tipos de ativos.

Neste cenário, a indicação do BTG Pactual é investir com maior seletividade. O mercado continua favorecendo as ações de empresas ligadas a materiais básicos na expectativa da retomada da atividade econômica chinesa. Ainda assim, o banco recomenda cautela para todos os tipos de papéis. O ambiente incerto para a curva de juros, em especial a longa, sensível ao cenário fiscal, deve manter a volatilidade elevada. Por isso, o BTG reforça a preferência pela liquidez e favorece a alocação em ações mais negociadas do que as small caps, que movimentam menor volume financeiro. Há ainda a contribuição de fluxo do investidor estrangeiro, que tem buscado diversificação dentro do mercado emergente, favorecendo a bolsa brasileira. Por isso, na preferência do banco ainda estão as ações de serviços financeiros e commodities, setores tradicionais e mais resilientes.