Os muitos bilhões do milho: como a Inpasa construiu um negócio de R$ 23 bilhões

Em um ano de expansão da indústria de etanol de milho no Brasil, a Inpasa ampliou a escala do negócio. A receita chegou a 22,6 bilhões de reais em 2025, alta de 65,5% em relação ao ano anterior.

No período, a companhia ampliou sua operação para transformar o cereal em etanol, ingredientes para nutrição animal (DDGS), óleo vegetal e energia. O

avanço acompanha uma mudança estrutural no agronegócio brasileiro. Impulsionadas pelo crescimento da segunda safra de milho, regiões do Centro-Oeste, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, passaram a atrair investimentos industriais para ampliar o processamento do grão próximo da origem.

A Inpasa apostou nesse movimento ao instalar unidades em áreas produtoras e integrar agricultura, indústria e logística.

O modelo reduz custos de transporte, cria uma demanda permanente por milho e permite capturar valor em diferentes etapas da cadeia. “Nosso crescimento nunca partiu simplesmente de uma meta de tamanho.

Ele é consequência de uma série de decisões que procuramos repetir com muita disciplina ao longo dos anos”, diz Eder Lopes, CEO da empresa. O diferencial da operação está no modelo de biorrefinaria.

Ao aproveitar integralmente o milho processado, a companhia combina a produção de etanol com coprodutos para nutrição animal e geração de energia. Com isso, reduz a exposição aos ciclos de um único mercado e diversifica as fontes de receita.

O próximo desafio é transformar a escala conquistada em retornos ainda mais robustos. A Inpasa tem 5,3 bilhões de reais em investimentos em andamento, distribuídos por três plantas, e busca oportunidades em nutrição animal para novos mercados, exportação além da China e combustíveis de baixo carbono, como o etanol para navegação marítima.

Segundo Lopes, o desafio é manter o ritmo sem abrir mão dos pilares que sustentaram a expansão, entre eles a matéria-prima competitiva e a eficiência industrial.

Os novos projetos, afirma o executivo, devem seguir a mesma lógica que orientou o crescimento da companhia: ampliar a escala sem comprometer a rentabilidade. “Não queremos diversificar por diversificar. A ideia é aproveitar o que já sabemos fazer, a matéria-prima que conhecemos e a escala que construímos para gerar mais valor”, diz.