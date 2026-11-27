Quando aterrissei em Moscou pela primeira vez, em 2006, para o que seria um triênio de visitas frequentes ao país pelo Banco Mundial, ia curioso, mas também algo apreensivo com o rumo que a política tomava. Putin tinha sido reeleito esmagadoramente em 2004, numa eleição bem diferente das promessas democráticas do fim da União Soviética. Numa dessas primeiras visitas, à volta da mesa da cozinha de um colega, que é como os russos gostam de jantar, comentei que me preocupava a deriva autoritária de Putin, à espera de concordância unânime. Afinal, os meus colegas tinham sido educados no Ocidente e sabiam bem como funciona uma democracia liberal. Alguns concordaram. Outros me fizeram longos discursos sobre como a Rússia tinha sido humilhada nos anos 1990 e como Putin era fiel ao destino histórico de grandeza do país. Saí bem mais preocupado do que entrei. Não por causa de Putin. Por causa deles.

A narrativa que ouvi naquela cozinha tem mais de um século e explica o impasse das negociações de novembro em Abu Dhabi melhor do que qualquer comunicado. Fala-se muito de Stalin ou de Pedro, o Grande, a quem o próprio Putin se comparou em 2022. Mas Pedro olhava para o Ocidente como modelo. O czar que melhor explica Putin é o que lhe virou as costas: Alexandre III, a quem já inaugurou dois monumentos. De imenso porte físico, subiu ao trono em 1881, depois de o pai, Alexandre II, ter sido assassinado. Na manhã do atentado, o velho czar aprovara o primeiro passo para uma assembleia de representantes eleitos. O filho engavetou-o, e dois meses depois um manifesto proclamou a autocracia inabalável. A velha tríade de ortodoxia, autocracia e nacionalidade voltava a ser a doutrina do regime.

O assassinato do opositor Boris Nemtsov, em 2015, à vista do Kremlin, teve um efeito parecido. De todos os grandes nomes da oposição, era o que rejeitava por princípio a anexação da Crimeia, a voz de uma Rússia democrática e reconciliada com ser um Estado-nação, e não um império com um suposto destino histórico. O atirador condenado era oficial das forças de Kadyrov, que lhe chamou “verdadeiro patriota”. No mesmo dia, Putin condecorou o líder checheno. A tríade estava de pé desde 2012. Com Nemtsov morto, ficou claro para todos o preço da contestação.

Para Putin, como para muitos russos, a Ucrânia e a Bielorrússia não são países com vontade e história próprias. São ramos de uma só nação, como ensinava a doutrina imperial: grandes-russos, pequenos-russos e russos brancos. Em julho de 2021, num longo ensaio publicado no site do Kremlin, Putin escreveu que russos e ucranianos são “um só povo”. Três dias antes da invasão de 2022, foi mais longe: a Ucrânia moderna teria sido uma invenção de Lenin e, se Kyiv queria “se descomunizar”, a Rússia estava pronta para lhe mostrar o que isso verdadeiramente significava. A Bielorrússia submeteu-se há muitos anos; a Ucrânia resiste. Mas no legado que Putin imagina para si não há lugar para esses dois países independentes e prósperos fora da órbita russa. Os pretextos mudaram desde 2014, da Otan à “desnazificação” e à proteção dos russófonos. O objetivo central é sempre o mesmo.

As negociações de Abu Dhabi não mudam esse cenário. Nem quaisquer outras, com o atual quadro de incentivos. Às vésperas do encontro, Putin intensificou os ataques à rede elétrica e deixou cidades inteiras sem luz e água à entrada do inverno. É esse o seu labirinto. Vencer no terreno, não consegue. Só punir. Desde março, perdeu mais território do que conquistou. Parar seria pior. Obrigaria um ajuste de contas sobre o preço de uma guerra desastrosa, traria de volta centenas de milhares de homens armados, e cortaria o oxigênio de uma economia que hoje vive da guerra. Resta-lhe a saída política. Até janeiro, antes da posse do novo Congresso democrata, ­Putin tem em Trump um interlocutor ainda com plenos poderes, que fala, como ele, a linguagem das esferas de influência e admira abertamente a sua política. Na Europa, conta com quem comunga das suas posições, da AfD alemã a Marine Le Pen, que pode chegar ao Eliseu em maio. Putin aposta que a política lhe dará o que o campo de batalha lhe nega.

A escalada não é o plano B para quando a política falhar. É o instrumento para a condicionar, e vem acompanhada de exigências maximalistas à Europa e à Ucrânia. Cada apagão na Ucrânia, cada sabotagem na Europa, cada aceno ao Irã como moeda de troca com Washington serve para convencer eleitores e governos ocidentais de que ceder sai mais barato do que resistir. Em outubro, por exemplo, serviços de inteligência europeus disseram ao Financial Times que Moscou planejava assassinar executivos da indústria de defesa. O paradoxo é que essa mesma aposta na política o mantém na guerra. Sem a perspectiva de uma Casa Branca complacente ou de um Eliseu amigo, a pressão interna para parar seria muito maior. A esperança de vencer na política é o que o dispensa de admitir a derrota no terreno. É a fraqueza que o faz arriscar mais, não a certeza da vitória.

Mas ninguém nesse tabuleiro fica parado. Os vizinhos da Rússia, com memória longa do seu imperialismo, não serão espectadores, e a Ucrânia não esperará resignada pela degola que outros lhe ditarem. Basta um erro de cálculo para a guerra se generalizar. E para o Brasil nada disso é distante. De janeiro a agosto, metade do diesel e um quinto dos fertilizantes que o país importou vieram da Rússia. Uma guerra mais ampla na Europa, ou sanções mais duras, chegam ao frete e à safra muito antes de chegarem ao Itamaraty, e encontram um sistema financeiro internacional já sob tensão. Um conselho de administração deveria perguntar quanto da sua cadeia depende de que a guerra não piore, e se tem alternativas antes de precisar delas.

Em dezembro de 1830, em Santa Marta, doente e vendo desfazer-se a Grande Colômbia que criara, Simón Bolívar teria perguntado como sairia do seu labirinto. García Márquez fez da pergunta um romance. Bolívar morreu sem encontrar a saída. O perigo do labirinto de Putin é outro. A única porta que lhe resta aberta dá para o nosso lado.