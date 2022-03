As líderes e empresas com melhor reputação no Brasil em 2021

Até 2022, a lista dos líderes com mais reputação do país, de acordo com a consultoria espanhola Merco, só tinha espaço para uma mulher: Luiza Helena Trajano, a presidente do conselho do Magazine Luiza. A edição deste ano da pesquisa, publicada no mês de março há pelo menos dez anos, trouxe algumas novidades.

A principal delas foi a entrada de duas mulheres no seleto grupo das dez mais admiradas do país: Paula Bellizia, ex-Microsoft e Google e atualmente principal executiva do unicórnio de meios de pagamentos Ebanx, e Cristina Junqueira, do banco digital Nubank, saltaram dezenas de posições desde a edição passada e, hoje, ocupam a sexta e a décima posição, respectivamente.

Quer investir na bolsa e não sabe como? Aprenda tudo com a EXAME Academy

A popularidade de Junqueira aumentou, principalmente, pela expansão do banco digital. Em 2021, o banco abriu o capital, expandiu o número de clientes em 50% entre 2020 e 2021 e tem investido na agenda de diversidade. No caso de Paula Bellizia, que chegou ao Ebanx em fevereiro, a avaliação positiva vem na esteira da passagem pelo Google em 2021. Agora a nova CEO deve tocar a expansão do Ebanx pela América Latina. Luiza Helena Trajano está em primeiro lugar desde 2017.

Apesar do movimento de mais representação feminina, o ranking de líderes com mais reputação ainda é essencialmente masculino. Entre os 100, são apenas 11 mulheres. Os números refletem a baixa presença de mulheres no comando de empresas no Brasil e no mundo. Dados da BR Rating, agência de rating de governança corporativa, mostram que elas são CEOs de apenas 3,5% das empresas do país. A notícia boa nesta edição é que todas as 11 mulheres subiram posições no ranking, ganhando mais destaque.

O levantamento da Merco levou em consideração mais de 700 opiniões de líderes empresariais, jornalistas e especialistas em marketing. A pesquisa avaliou também empresas com boa reputação. O ranking de 2021 mostra uma consolidação: Natura, Magazine Luiza e Ambev seguem líderes. Entre as novidades, a estreia de Mercado Livre e Netflix mostra a força crescente do marketing dos negócios de tecnologia.