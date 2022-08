Empreendedora viu oportunidade de crescer com fabricação de produtos estéticos de revendedoras

A empreendedora gaúcha Ângela Freire viu uma oportunidade de crescer com a fabricação dos produtos até então só vendidos por ela e por uma rede de mais de 5.000 revendedoras parceiras. Freire é fundadora da Yang, uma marca de cintas modeladoras para fins estéticos ou de saúde.

O negócio começou em 1997. Então, ela largou um emprego com carteira assinada para ficar mais tempo com a filha recém-nascida. Na falta de uma ocupação, Freire começou a revender cintas de indústrias parceiras, de porta em porta, em Caxias do Sul, na serra gaúcha.

Não demorou muito para ela agregar outras mulheres também fora do mercado de trabalho ao negócio — em troca, elas recebiam parte do lucro. Em 2004, Freire vendeu os carros da família e uma casa na praia para criar a marca Yang.

A aposta deu certo a ponto de algumas revendedoras parceiras abrirem lojas físicas, no modelo multimarcas, no interior da Região Sul. “Desde que escolhemos começar esse negócio, ele sempre foi o principal plano da nossa família”, diz ela. “Sempre que necessário, nos adaptamos para fazer com que o negócio continue.”

Tudo isso motivou Freire a investir numa fábrica própria, em 2014. Agora o próximo passo é a expansão pelo modelo de franquia com a marca Yang. A projeção é chegar a 20 unidades até o fim do ano e, somando com os canais multimarcas e o porta a porta, faturar 10 milhões de reais.

