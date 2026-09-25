Mais espaço para crescer

Para uma empresa de papel e celulose, crescer não significa apenas aumentar a produção. Na Irani, destaque no setor em 2025, a evolução passa por ampliar a capacidade sem abandonar um modelo de operação fundamentado em florestas e geração de energia próprias. Depois de um ciclo de investimentos voltado à eficiência, a companhia prepara uma nova fase de expansão, com foco no mercado de embalagens de papelão ondulado.

Em 2025, a empresa registrou receita de 1,68 bilhão de reais, 8% acima do 1,55 bilhão de reais do ano anterior, e lucro líquido de 242 milhões de reais. O retorno sobre o capital investido (ROIC), indicador que mede a capacidade de gerar retorno sobre os recursos aplicados, chegou a 13,3%, segundo Odivan Cargnin, CEO da Irani.

O executivo atribui parte do resultado ao modelo integrado de trabalho, que atua na produção de papéis para embalagens, chapas e caixas de papelão ondulado. “Combinamos disciplina financeira, eficiência operacional e uma gestão muito próxima do negócio, preservando nossa capacidade de investir e gerar valor”, diz.

Após um ciclo de investimentos voltado à otimização das operações, a Irani prepara uma nova fase de crescimento. Até 2028, ela pretende concluir o projeto Gaia XII, que demandou 514 milhões de reais para ampliar em 60% a capacidade produtiva de papel da unidade de Santa Luzia, em Minas Gerais.

O projeto faz parte de um conjunto de investimentos realizados nos últimos seis anos para aumentar a eficiência e a competitividade das unidades da Irani. Agora a companhia inicia a Plataforma Neos, dedicada à expansão da produção de embalagens sustentáveis. A meta é aumentar a participação da fabricante no mercado brasileiro de embalagens de papelão ondulado de 4% para 8% até 2034.

Segundo o CEO, o avanço neste ano e no próximo deve acontecer gradualmente, preservando a solidez e a competitividade da Irani. “Nossa visão é crescer de forma orgânica, combinando expansão, eficiência operacional, inovação e sustentabilidade, exponenciando o que já sabemos fazer bem”, diz.