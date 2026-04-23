Jornalismo em campo, de Carajás a Chamonix

A EXAME completa 59 anos em 2026 com uma cobertura cada vez mais multiplataforma. Nosso site e nossos canais digitais recebem todos os meses mais de 15 milhões de visualizações. São conteúdos cada vez mais ágeis e cada vez mais inovadores sobre economia, negócios, finanças, estilo de vida. Mas a revista mensal continua sendo parte essencial de uma cobertura ambiciosa. A edição deste mês é um exemplo acabado. Reunimos, em 106 páginas, dois prêmios Nobel, as duas maiores empresas do Brasil e duas das mais inovadoras varejistas do planeta. Isso sem falar nos insights sobre geopolítica, cultura, inovação, eleições.

A reportagem de capa traz um mergulho na Vale, maior produtora global de minério de ferro e que passa por uma das maiores transformações de sua história. O editor Mitchel Diniz e a repórter Letícia Furlan mostram a investida da empresa para ser protagonista na eletrificação. O cobre e o níquel, dois metais essenciais para carros elétricos, redes 5G e data centers, se transformaram num negócio de até 170 bilhões de reais. Visitamos Carajás, no Pará, e entrevistamos o CEO, Gustavo Pimenta, na sede da companhia, na praia de Botafogo, no Rio.

A 5 quilômetros dali, no Centro da capital fluminense, a repórter Layane Serrano falou com Magda Chambriard, CEO da Petrobras. Foi a primeira entrevista de Chambriard desde a eclosão da Guerra no Irã, para uma reportagem que reforça sua estratégia de blindar a companhia de cisnes negros que eventualmente cruzem seu caminho. Do outro lado do Atlântico, o editor Ivan Padilla visitou uma das empresas mais conhecidas e mais fechadas do planeta, a Inditex, dona da Zara. Em La Coruña e Barcelona, na Espanha, viu uma empresa que segue fast e segue fashion, mas investe cada vez mais em conceitos do mercado de luxo.

Eficiência e uma combinação de inovação com preços competitivos é uma dobradinha que faz a diferença também para outro gigante europeu, a francesa Decathlon. O repórter Daniel Giussani e o editor de fotografia Leandro Fonseca foram a Chamonix, aos pés do Mont Blanc, para entender como a Decathlon cria e testa produtos para 65 modalidades. Por lá, testaram equipamentos, conversaram com dezenas de funcionários e jantaram raclette para entender como a “vibe” dos alpes franceses se insere na estratégia de esportes de neve da companhia.

Num mundo em transformação acelerada, e com uso crescente de inteligência artificial, a EXAME reforça nesta edição sua visão de que jornalismo de ponta se faz com repórteres em campo – de Carajás a Barcelona. Boa leitura!