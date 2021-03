Sofisticação e tecnologia: o caminho para a moda do futuro

ERMENEGILDO ZEGNA

Funciona assim: o cliente se direciona a uma das duas lojas no Brasil da Ermenegildo Zegna. Tira as medidas, escolhe uma das 500 opções de padronagem, em 250 tipos de tecido. Os dados são enviados para a Itália, onde as peças são confeccionadas. Algumas semanas depois, a encomenda chega ao Brasil.

A vida está mais complexa, a rotina mais intensa, mas a EXAME Academy pode ajudar a manter a mente em foco

Os ajustes são feitos aqui e mais um legítimo costume Made in Italy está pronto. A Zegna é referência em tecidos. O chamado High Performance é feito de uma lã com espessura equivalente a um quinto de um fio de cabelo, o que proporciona paletós levíssimos para o verão com peso de apenas 700 gramas.

O Trofeo é feito da melhor lã merino produzida nas fazendas próprias da Austrália. O Cashco é uma mistura de cashmere com algodão bastante versátil. A grife fundada em 1910 soube se adaptar aos novos tempos. A coleção Wash & Go apresenta costumes feitos de um tecido próprio chamado techmerino, de lã merino australiana.

A calça e o paletó podem ser colocados dentro de um saco e ir para a máquina de lavar de casa. Também amassam muito pouco. Imagine quando as viagens internacionais estiverem novamente liberadas?

zegna.com/br-pt | Costume a partir de R$ 22.714

ALEXANDRE WON

O alfaiate paulistano de origem coreana alia o que há de mais tradicional com o mais moderno. No estilo, calças com pregas e paletós bem ajustados remetem a silhuetas clássicas de décadas passadas e levam três meses para ser confeccionados, feitos inteiramente sob medida para cada corpo. Já os tecidos inteligentes que ele usa trazem conforto e resistência, qualidades raramente associadas a um costume.

Won trabalha com tramas da Reda, produzidos com nanotecnologia, repelentes à água e que quase não amassam. A marca também trabalha com Cordura, criada pela DuPont, com alta durabilidade, resistente a rasgos, perfurações e abrasões. Os íons de prata da Dormeuil têm propriedades antimicrobianas, criando uma barreira contra vírus, bactérias e fungos. O uso desses tecidos possibilita dispensar o canvas na montagem. Assim, as peças podem ir direto para a máquina de lavar e não precisam de passadoria especializada.

“As opções têm crescido demais nos últimos anos, e também na estética. Existem tecidos inteligentes lindíssimos em todas as padronagens, como risca de giz e Príncipe de Gales”, afirma Won. O uso de softwares para a modelagem, como o Audaces, fica restrito à Merino, a segunda marca de Won, com o mesmo apuro estético, mas a preços mais acessíveis. “Nunca houve tanta opção para se vestir bem”, afirma.

alexandrewon.com.br | Costume a partir de R$ 11.000

merinoalfaiataria.com.br | Costume a partir de R$ 2.950

RICARDO ALMEIDA

Ricardo Almeida: maquinários alemães de última geração na fábrica do Bom Retiro Ricardo Almeida: maquinários alemães de última geração na fábrica do Bom Retiro

Referência para empresários e políticos, Ricardo Almeida ajudou a modernizar o ofício ao trazer informação de moda contemporânea aos sisudos trajes formais. O corte slim, com barra curta e lapela estreita, é sua marca. Quem procura seu ateliê tem certeza de encontrar tecidos de excelência.

A linha Gold Collection, da Loro Piana, composta de quatro fibras naturais, é um exemplo. Nessa mistura, o cashmere funciona como um excelente isolante térmico, a vicunha traz maciez, a seda tem como característica o brilho e, para finalizar, o linho contribui com todo seu charme rústico.

Em sua nova fábrica de 8.000 metros quadrados no Bom Retiro, em São Paulo, os maquinários alemães de última geração da marca estão conectados ao software Modaris para produção de moldes, usado lá fora por grifes como Louis Vuitton e Chanel. Com simulação em 3D, o programa reduz etapas de provas e faz a integração com a linha de produção. Para clientes mais exigentes, no entanto, a tecnologia jamais substituirá o olhar do requisitado alfaiate – e isso tem seu preço.

ricardoalmeida.com.br | Costume pronto: R$ 5.000, costume sob medida: a partir de R$ 7.500, costume sob medida com atendimento de Ricardo Almeida: a partir de R$ 22.000