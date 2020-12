Sejamos francos. A verdade é que ninguém precisa, de verdade, de um relógio mecânico. O que dizer, então, de um relógio mecânico de mergulho, resistente a 300 metros debaixo d’água? Quem já desceu uma vez sequer na vida a uma profundidade dessas? No dia a dia, modelos submersíveis não se destacam pela praticidade. São grandes, pesados. A não ser que você seja o Daniel Craig, não combinam com um costume. Mas esses têm sido o destaque nos lançamentos das manufaturas suíças, de Rolex a TAG Heuer, em anos recentes.

O que explica o apelo de relógios de uso submarino? Preferências são sempre subjetivas, mas alguns fatores ajudam a entender. Modelos de mergulho têm uma identidade bastante marcante. É fácil reconhecer um chamado dive watch. É, não há dúvida, bastante resistente, qualidade recomendada para uma peça que custa algumas dezenas de milhares de reais e é feita para passar de geração para geração. Por fim, em um mundo de mudanças tão constantes, transmite autenticidade. Tudo tem um porquê, da luneta para cronometragem ao material luminoso dos números e ponteiros.

Por fim, relógios podem não refletir quem somos, mas quem gostaríamos de ser. E há um apelo irresistível no universo da exploração da natureza. Para a Panerai, os modelos de mergulho ganharam tanta relevância que acabaram formando uma linha própria. Até 2019 o Submersible fazia parte da coleção do Luminor. A mais recente versão do modelo é o Azzurro, “azul-claro” na tradução do italiano. Trata-se de uma edição limitada de 500 peças. Com caixa de 42 milímetros, tem movimento automático próprio com reserva de marcha de três dias e função de data.

A Panerai possui legitimidade para fazer instrumentos de mergulho. Fundada em Florença em 1860, a marca por muitas décadas foi a fornecedora da Marinha Italiana com instrumentos de alta precisão. Em 1997, foi adquirida pelo grupo Richemont. Seu mais recente lançamento, o Azzurro, está disponível apenas para venda online. No Brasil, o modelo chega pelo preço de 49.100 reais e em um novo momento da marca por aqui: a recente abertura de um e-commerce próprio, o panerai.com.br.