Embratur lança prêmio para reconhecer quem promove o Brasil no exterior

A Embratur acaba de abrir as inscrições para o Prêmio Embratur Visit Brasil, criado em correalização com a EXAME para reconhecer iniciativas que fortalecem a visibilidade do Brasil no turismo internacional. A premiação estreia como um marco inédito para valorizar quem contribui diretamente para ampliar a presença de visitantes estrangeiros no país.

O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (24), no Museu de Arte do Rio (MAR), durante a celebração do recorde histórico atingido em 2025: 8 milhões de turistas internacionais já visitaram o Brasil neste ano. A expectativa da agência é alcançar 9 milhões de visitantes até dezembro.

O que o prêmio avalia

O Prêmio Embratur Visit Brasil vai analisar ações realizadas entre 1º de novembro de 2024 e 30 de novembro de 2025 em oito categorias:

Destino

Aeroporto

Companhia aérea

Rede hoteleira

Convention & Visitors Bureau

Prática sustentável ou turismo regenerativo

Solução tecnológica

Liderança feminina na promoção turística do Brasil no exterior

A avaliação considera campanhas de comunicação, ativações de marca, parcerias internacionais, estratégias segmentadas e iniciativas com influenciadores que contribuam para projetar a imagem do país no exterior.

Turismo como motor econômico

No lançamento, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, reforçou que o turismo – responsável por 8% do PIB nacional – precisa ocupar um espaço ainda mais estratégico na política econômica. Para ele, o futuro do setor passa por inovação, inclusão e pela força intangível que chamou de “vibe” brasileira.

“Seja na Chapada, na Amazônia, em uma praia nordestina, nas Cataratas ou em Gramado, você encontra, no Brasil, uma diversidade enorme de destinos. Mas o melhor produto que temos é o povo brasileiro”, afirmou Freixo. “Nosso acolhimento é reconhecido em pesquisas pelo mundo. Temos uma energia, uma cultura e uma forma de receber que são muito especiais.”

Turistômetros em tempo real

Com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, e do diretor da ONU Turismo para as Américas, Heitor Kadri, o evento também marcou a estreia dos Turistômetros — painéis eletrônicos de cinco metros instalados em Copacabana (RJ) e na Esplanada dos Ministérios (DF). Eles exibem, em tempo real, a estimativa de chegadas internacionais até o fim do ano.

Inscrições abertas

As inscrições para o Prêmio Embratur Visit Brasil são gratuitas e podem ser feitas até 25 de janeiro de 2026 na plataforma oficial do prêmio. Os vencedores serão anunciados em março de 2026, durante o Visit Brasil Summit, em Brasília.

👉 Quer participar? Confira aqui o regulamento e inscreva sua iniciativa no Prêmio Embratur Visit Brasil.