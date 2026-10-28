Revista Exame

Da emoção à razão: como uma visita fez ela digitalizar 80% da operação

Após Choque de Gestão, Bruna Brendaglia percebeu que precisava digitalizar o negócio

Bruna Brendaglia, da Clínica Brendaglia: “Hoje temos mais clareza sobre números, indicadores e estoque” (Leandro Fonseca/Exame)

Bruna Brendaglia, da Clínica Brendaglia: “Hoje temos mais clareza sobre números, indicadores e estoque” (Leandro Fonseca/Exame)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 06h00.

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Depois de receber Carla Sarni, fundadora da Sorridents, no Choque de Gestão, Bruna Brendaglia começou uma arrumação na clínica de estética que comanda em Santo André. Trouxe um gestor financeiro, implantou processos e investiu em tecnologia. Os primeiros resultados vieram em três meses

O que mudou na gestão?

Tenho um gestor à distância. Ele vem a cada 15 dias e nos ajuda a documentar tudo, a ver os números. Implantou processos. Hoje temos mais clareza sobre números, indicadores e estoque.

E no relacionamento com os clientes?

Implantamos um novo CRM e automatizamos atendimentos com IA. A lista de pessoas não respondidas, que estava parada desde 2022, não existe mais. Em três meses, digitalizamos 80% da empresa e já convertemos 20% dos clientes inativos.

Qual foi o maior aprendizado?

Entendi que uma empresa não cresce só com a força da dona, mas criando processos. Por muito tempo, agi com emoção, mas precisava partir para a razão, a tecnologia e novos colaboradores, que seguem as missões e os valores da empresa.

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