Revista Exame

Crescimento geral

As 1.000 maiores empresas do Brasil fecharam 2025 com 10,5 trilhões de reais de receita, um avanço de 10,4% ante 2024. Nenhum dos 22 setores que dividem o ranking encolheu

Operação da Petrobras: lucro líquido do setor subiu 89%, para 114,9 bilhões de reais (Juarez Cavalcanti/Divulgação)

Operação da Petrobras: lucro líquido do setor subiu 89%, para 114,9 bilhões de reais (Juarez Cavalcanti/Divulgação)

Lucas Amorim
Lucas Amorim

Diretor de redação da Exame

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 06h00.

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As 1.000 maiores empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES fecharam 2025 com receitas líquidas somadas de 10,5 trilhões de reais, 10,4% acima de 2024 — uma expansão quatro vezes maior que a do PIB. Feito notável: nenhum dos 22 setores que dividem o ranking encolheu em receita. O menor avanço, ainda assim positivo, foi de 3,3% para as empresas de Siderurgia, Mineração e Metalurgia. Na edição de 2024, houve recuo em três setores: Agronegócio; Siderurgia, Mineração e Metalurgia; e Petróleo e Químico.

O quadro geral de recuperação se confirma quando se olha para a rentabilidade do conjunto. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) das 1.000 empresas subiu cerca de 1,6 ponto percentual, de aproximadamente 12,1% para 13,7%. Somados, os lucros das 1.000 empresas aumentaram 16,6% sobre 2024, chegando a 786,6 bilhões de reais. Os prejuízos seguem bem menos frequentes do que os lucros: das 1.000 empresas, 152 fecharam o ano no vermelho, com um prejuízo conjunto de 106 bilhões de reais. Trata-se de um sinal de melhora, ainda que tímido, em relação a 2024, quando 162 empresas do ranking fecharam no vermelho.

Poucos setores puxaram o resultado para cima. Um deles foi o de Combustíveis, Petróleo e Químico, cujo lucro líquido conjunto saltou 89% de 2024 para 2025, saindo de 60,9 bilhões para 114,9 bilhões de reais. Os motivos para esse desempenho — receitas fortes e lucros em recuperação, mas de forma desigual — estão muito relacionados a um ambiente doméstico que em nada facilitou a vida das empresas. O país conviveu com uma inflação difícil de domar e que manteve a taxa básica de juros em dois dígitos por um período prolongado. Nas próximas páginas, o desempenho das maiores empresas do Brasil.

Posição por receita

Empresa

Setor Primário

Receita 2025(1)

Receita 2024(1)

Lucro Líq. 2025(1)

Patrim. Líq. 2025(1)

Ativo Total 2025(1)

Cidade-Sede

Estado

1

Petrobras

Combustíveis,
Petróleo e Químico

497.549.000

490.829.000

110.605.000

417.587.000

1.223.389.000

Rio de Janeiro

RJ

2

JBS

Alimentos e Bebidas

480.583.047

416.952.002

12.535.912

51.594.835

247.689.021

São Paulo

SP

3

Banco do Brasil

Bancos

319.462.104

273.505.274

16.781.938

193.567.416

2.455.143.253

Brasília

DF

4

Bradesco

Bancos

267.113.345

211.733.717

23.924.636

178.948.630

2.330.327.216

Osasco

SP

5

Raízen Combustíveis

Combustíveis,
Petróleo e Químico

255.268.454

220.454.239

-4.176.951

18.175.938

140.999.678

Rio de Janeiro

RJ

6

Itaú Unibanco Holding

Bancos

254.790.000

242.258.000

45.849.000

215.076.000

3.066.169.000

São Paulo

SP

7

Caixa

Bancos

244.646.480

189.778.413

16.051.819

149.672.372

2.223.557.095

Brasília

DF

8

Vale

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

213.595.000

206.005.000

11.811.000

188.926.000

476.094.000

Rio de Janeiro

RJ

9

Vibra Energia

Combustíveis,
Petróleo e Químico

189.807.000

172.959.000

1.979.000

20.741.000

60.963.000

Rio de Janeiro

RJ

10

MBRF

Alimentos e Bebidas

163.962.737

149.135.143

762.675

14.317.085

141.988.425

São Paulo

SP

11

Santander

Bancos

161.360.937

137.183.478

15.338.645

95.650.292

1.255.624.187

São Paulo

SP

12

Ultrapar

Combustíveis,
Petróleo e Químico

142.369.540

133.498.913

2.541.908

17.730.617

49.348.994

São Paulo

SP

13

Ipiranga

Combustíveis,
Petróleo e Químico

126.497.005

120.693.216

1.956.919

8.419.898

25.479.785

Rio de Janeiro

RJ

14

Grupo Bradesco Seguros

Seguradoras

118.509.532

121.093.000

10.069.766

47.340.241

511.971.427

Barueri

SP

15

Cargill Alimentos

Alimentos e Bebidas

117.950.699

109.188.170

1.695.889

11.822.771

45.342.624

Itapira

SP

16

Cargill

Agronegócio

115.288.598

106.873.743

1.574.514

10.946.603

43.105.515

São Paulo

SP

17

BTG Pactual

Bancos

99.213.625

68.478.771

16.663.803

80.293.552

809.301.519

Rio de Janeiro

RJ

18

Ambev

Alimentos e Bebidas

88.242.500

89.452.700

15.988.400

88.774.800

145.087.100

São Paulo

SP

19

Raízen

Combustíveis,
Petróleo e Químico

87.700.109

66.908.527

-6.098.329

15.124.031

105.915.394

São Paulo

SP

20

Assaí Atacadista

Atacado e Varejo

77.307.000

73.819.000

497.000

5.554.000

47.825.000

São Paulo

SP

21

Bunge

Agronegócio

76.009.736

69.815.951

1.220.884

9.832.285

32.355.646

São Paulo

SP

22

BNDES

Bancos

73.808.710

73.725.589

25.571.645

172.011.238

962.472.648

Rio de Janeiro

RJ

23

Braskem

Combustíveis,
Petróleo e Químico

70.717.000

77.411.000

-10.961.000

-16.502.000

81.879.000

São Paulo

SP

24

Gerdau

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

69.858.532

67.026.656

1.418.438

53.798.489

81.688.175

São Paulo

SP

25

Metalúrgica Gerdau

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

69.856.523

66.025.556

1.413.724

53.858.747

81.758.415

Porto Alegre

RS

26

Axihum

Agronegócio

66.322.001

54.444.094

-1.310.553

17.612.804

62.395.917

Rincão

SP

27

Copersucar

Combustíveis,
Petróleo e Químico

65.780.597

62.345.156

653.141

2.413.413

17.460.898

Ribeirão Preto

SP

28

Sicoob

Bancos

62.173.093

47.263.511

10.388.614

62.699.244

429.991.945

Brasília

DF

29

ArcelorMittal

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

61.759.154

66.550.587

1.838.850

31.022.111

92.977.621

Belo Horizonte

MG

30

Vivo

Tecnologia e Telecomunicações

59.595.000

55.845.048

6.177.543

69.002.726

128.071.708

São Paulo

SP

31

Rede D’Or

Saúde e Serviços

de Saúde

55.725.852

50.571.261

4.843.623

21.621.087

106.548.532

São Paulo

SP

32

Minerva

Alimentos e Bebidas

54.830.072

34.068.866

848.260

1.893.220

45.876.559

Barretos

SP

33

Neoenergia

Energia Elétrica

52.633.000

48.993.000

5.057.000

36.584.000

119.278.000

Rio de Janeiro

RJ

34

Atacadão

Atacado e Varejo

52.504.000

59.476.000

2.038.000

22.830.000

55.434.000

São Paulo

SP

35

Equatorial Energia

Energia Elétrica

52.073.804

53.760.753

2.503.931

28.327.947

109.603.944

Brasília

DF

36

Suzano

Papel e Celulose

50.115.679

47.403.282

13.437.687

43.952.173

167.935.519

Salvador

BA

37

Enel Brasil

Energia Elétrica

49.049.703

44.095.325

2.980.974

65.649.432

115.268.372

São Paulo

SP

38

LDC

Alimentos e Bebidas

48.759.705

38.748.107

825.039

4.751.692

22.923.033

São Paulo

SP

39

Amaggi

Agronegócio

47.169.093

40.605.351

1.309.182

14.437.647

42.035.522

Cuiabá

MT

40

Brasilprev

Seguradoras

44.835.379

58.861.724

1.991.440

5.320.585

473.503.727

São Paulo

SP

41

CSN

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

44.797.946

43.687.460

-1.506.726

12.876.059

100.575.369

Volta Redonda

RJ

42

CPFL

Energia Elétrica

44.367.780

42.628.210

5.745.552

23.504.510

81.099.930

Campinas

SP

43

Raia Drogasil

Atacado e Varejo

44.250.449

38.871.522

1.343.491

7.749.555

20.630.780

São Paulo

SP

44

Simpar

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

43.528.375

41.062.901

212.641

7.411.001

88.642.122

São Paulo

SP

45

Cemig

Energia Elétrica

42.751.283

39.819.620

4.899.617

28.581.703

67.028.076

Belo Horizonte

MG

46

Embraer

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

41.883.234

35.424.174

1.992.037

20.974.950

71.092.088

Botucatu

SP

47

Localiza

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

41.781.588

27.271.558

1.870.470

25.539.012

85.566.576

Belo Horizonte

MG

48

Bradesco Saúde

Operadoras de Planos de Saúde

41.471.016

37.531.046

3.280.838

7.760.224

32.692.063

Rio de Janeiro

RJ

49

WPA Participações

Participações e Mídia

41.326.647

38.461.413

7.711.327

28.090.351

55.827.290

Jaraguá do Sul

SC

50

Porto          

Seguradoras

41.304.942

35.495.218

3.424.078

15.871.223

55.864.993

São Paulo

SP

51

Axia Energia

Energia Elétrica

41.281.595

40.181.552

6.559.657

118.430.137

279.685.593

Rio de Janeiro

RJ

52

Weg

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

40.804.110

37.986.941

6.775.958

18.553.364

42.645.030

Jaraguá do Sul

SC

53

Cosan

Combustíveis,
Petróleo e Químico

40.418.596

43.950.742

-10.194.401

31.009.632

135.117.518

São Paulo

SP

54

Magazine Luiza

Atacado e Varejo

38.703.387

38.038.068

204.603

11.278.030

37.911.158

São Paulo

SP

55

Grupo Mateus

Atacado e Varejo

38.424.403

32.085.428

1.566.844

11.467.816

24.352.014

São Luís

MA

56

Comexport

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

38.106.487

35.727.865

2.701.942

4.188.060

13.319.002

São Paulo

SP

57

Sabesp

Saneamento
e Meio Ambiente

38.092.050

36.145.477

8.462.059

42.401.124

104.202.767

São Paulo

SP

58

Energisa

Energia Elétrica

35.441.353

33.715.476

3.140.072

21.184.544

83.471.647

Cataguases

MG

59

SulAmérica Seguros

Seguradoras

30.892.004

27.331.858

3.415.550

13.164.430

31.241.138

Rio de Janeiro

RJ

60

Hapvida

Operadoras de Planos de Saúde

30.863.255

28.952.056

-237.635

48.203.406

74.101.687

Fortaleza

CE

61

Amil

Operadoras de Planos de Saúde

29.771.020

27.051.694

5.418.343

13.078.671

22.014.752

São Paulo

SP

62

Votorantim Cimentos

Imobiliário e Construção Civil

29.416.000

26.564.574

3.178.000

19.958.000

49.896.000

São Paulo

SP

63

Via

Atacado e Varejo

29.197.000

27.206.000

-2.988.000

2.774.000

33.638.000

São Paulo

SP

64

Cemig Distribuição

Energia Elétrica

29.043.367

26.617.174

2.121.173

12.521.915

38.255.250

Belo Horizonte

MG

65

Mapfre Brasil

Seguradoras

28.433.719

27.045.848

5.457.016

8.649.043

31.639.172

São Paulo

SP

66

Coamo

Cooperativas

26.787.536

29.501.544

2.017.005

13.373.432

22.370.219

Londrina

PR

67

TIM

Tecnologia e Telecomunicações

26.624.721

25.447.930

3.401.422

11.749.005

58.436.706

Rio de Janeiro

RJ

68

Usiminas

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

26.263.450

25.869.799

-2.910.034

23.701.381

35.684.766

Belo Horizonte

MG

69

Copel

Energia Elétrica

26.116.856

22.651.036

2.687.939

23.091.978

60.414.456

Curitiba

PR

70

Bradesco Seguros

Seguradoras

23.845.140

22.180.671

5.113.350

12.497.824

445.914.852

Barueri

SP

71

Banco XP

Bancos

23.464.197

8.771.099

859.204

11.421.420

219.517.798

Rio de Janeiro

RJ

72

Banco Votorantim

Bancos

22.877.296

21.589.898

1.917.602

12.692.193

138.312.114

São Paulo

SP

73

Inpasa

Agronegócio

22.600.000

13.652.090

4.900.000

9.300.000

22.600.000

Sinop

MT

74

Porto Seguro Seguros

Seguradoras

22.244.134

16.948.941

1.781.277

6.985.626

26.799.649

São Paulo

SP

75

Gol Linhas Aéreas

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

22.103.281

19.129.573

-1.304.930

-17.002.393

26.682.569

São Paulo

SP

76

Natura Cosméticos

Farmacêutico e Beleza

21.823.488

21.271.580

-1.785.238

12.976.710

28.971.321

Cajamar

SP

77

Banrisul

Bancos

21.729.761

16.243.082

1.714.551

11.465.151

163.858.532

Porto Alegre

RS

78

Klabin

Papel e Celulose

20.697.507

19.645.264

1.678.211

14.401.101

63.796.777

São Paulo

SP

79

Sicredi Participações

Bancos

20.608.641

16.891.270

46.246

5.334.874

223.133.242

Porto Alegre

RS

80

Banco Cooperativo Sicredi

Bancos

20.607.583

16.890.097

180.521

5.313.862

223.066.133

Porto Alegre

RS

81

Citi

Bancos

20.419.213

21.546.928

2.037.148

4.454.010

187.343.500

São Paulo

SP

82

Aegea

Saneamento
e Meio Ambiente

20.403.843

15.494.936

1.280.100

4.694.561

55.373.598

São Paulo

SP

83

EDP Brasil

Energia Elétrica

20.174.062

17.447.189

1.994.297

12.083.226

41.649.491

São Paulo

SP

84

Azul Linhas Aéreas

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

19.997.726

18.123.135

124.858

-29.038.062

23.637.914

Barueri

SP

85

Rede Energia

Energia Elétrica

19.392.049

17.884.954

1.677.899

6.640.369

32.899.734

Cataguases

MG

86

Organizações Globo

Participações e Mídia

19.310.555

17.366.214

1.390.238

12.332.537

28.372.111

Rio de Janeiro

RJ

87

Copel Distribuição

Energia Elétrica

19.202.210

17.030.454

1.072.506

7.955.689

24.647.570

Curitiba

PR

88

CBD

Atacado e Varejo

19.113.000

18.790.000

-815.000

2.124.000

18.426.000

São Paulo

SP

89

Motiva

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

18.850.645

18.115.933

3.503.497

16.282.437

71.013.870

São Paulo

SP

90

Evolua Etanol

Combustíveis,
Petróleo e Químico

18.504.887

12.454.978

206.091

2.155.990

2.619.856

Volta Redonda

RJ

91

Basf

Combustíveis,
Petróleo e Químico

18.498.247

18.529.782

4.638.796

10.016.519

17.271.936

São Paulo

SP

92

Eneva

Energia Elétrica

18.416.056

11.387.505

1.157.575

21.406.342

56.840.479

Rio de Janeiro

RJ

93

Coelba

Energia Elétrica

18.380.000

16.529.000

1.954.000

7.848.000

35.861.000

Salvador

BA

94

Globo

Participações e Mídia

18.283.369

16.418.345

1.490.755

17.320.026

27.281.275

Rio de Janeiro

RJ

95

Banco Pan

Bancos

18.149.818

16.614.695

619.635

8.076.986

71.408.093

São Paulo

SP

96

Claro Nxt

Tecnologia e Telecomunicações

18.056.746

17.637.320

2.011.497

15.544.977

31.101.579

Rio de Janeiro

RJ

97

CSN Mineração

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

18.025.121

16.496.317

1.649.159

6.680.808

33.553.574

Congonhas

MG

98

Drogarias São Paulo Pacheco

Atacado e Varejo

17.122.703

15.516.357

171.172

2.346.143

9.785.027

São Paulo

SP

99

Santa Adria

Participações e Mídia

17.122.703

15.516.357

171.295

2.392.236

9.844.164

Rio de Janeiro

RJ

100

Cooxupé

Cooperativas

16.997.166

10.692.557

380.718

2.617.024

13.821.564

Guaxupé

MG

101

Compass

Combustíveis,
Petróleo e Químico

16.604.055

18.383.448

1.459.707

7.436.502

33.347.589

São Paulo

SP

102

3tentos

Agronegócio

16.423.694

12.825.771

808.699

4.699.914

13.104.355

Santa Bárbara
do Sul

RS

103

Lojas Renner

Moda e Vestuário

15.829.460

14.436.366

1.457.566

10.456.281

19.626.027

Porto Alegre

RS

104

Prio

Combustíveis,
Petróleo e Químico

15.583.960

14.360.653

2.251.479

25.779.881

64.179.605

Rio de Janeiro

RJ

105

Intermédica

Operadoras de Planos de Saúde

15.431.019

14.948.368

823.061

14.690.685

24.525.543

São Paulo

SP

106

Iochpe-Maxion

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

15.366.537

15.331.813

217.134

4.851.749

14.392.484

Cruzeiro

SP

107

CRBS

Atacado e Varejo

15.271.000

16.199.190

1.256.260

5.309.561

8.897.949

Jaguariúna

SP

108

Gerdau Aços Longos

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

15.196.060

15.236.569

-638.060

15.397.788

20.343.386

São Paulo

SP

109

Águia Branca

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

15.019.022

14.414.684

147.756

2.009.482

10.563.781

Vitória

ES

110

Light

Energia Elétrica

14.996.448

14.876.283

213.095

5.448.695

25.733.415

Rio de Janeiro

RJ

111

Pague Menos

Saúde e Serviços

de Saúde

14.906.429

12.641.825

260.282

3.085.176

9.920.927

Fortaleza

CE

112

Movida

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

14.672.054

13.481.270

318.364

2.967.804

34.925.260

São Paulo

SP

113

Tokio Marine

Seguradoras

14.632.373

13.440.271

1.467.732

5.027.020

23.638.169

São Paulo

SP

114

CBMM

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

14.489.559

13.383.789

6.408.791

1.350.589

18.317.678

Araxá

MG

115

Comigo

Cooperativas

14.103.370

11.216.041

1.073.279

6.762.906

9.991.890

Paraúna

GO

116

Três Corações

Alimentos e Bebidas

14.098.921

9.701.415

878.711

2.315.821

7.741.140

Eusébio

CE

117

Rumo

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

13.847.776

13.936.389

865.125

14.048.438

53.783.092

Curitiba

PR

118

Bradesco Vida e Previdência

Seguradoras

13.769.301

12.541.064

3.943.122

6.224.702

417.987.149

Barueri

SP

119

Timbro

Agronegócio

13.722.095

14.031.517

84.596

528.510

5.692.044

Vitória

ES

120

Havan

Atacado e Varejo

13.693.224

11.697.862

1.486.059

926.051

9.365.795

Brusque

SC

121

Petrogal

Combustíveis,
Petróleo e Químico

13.526.022

14.762.394

3.140.126

12.048.448

30.115.084

Rio de Janeiro

RJ

122

Stone

Serviços Financeiros

13.513.256

11.393.798

339.401

1.729.575

54.419.131

São Paulo

SP

123

Light Serviços

Energia Elétrica

13.509.764

13.527.958

94.639

5.468.107

21.100.772

Rio de Janeiro

RJ

124

Weg Equipamentos

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

13.386.427

13.699.126

4.996.430

19.850.822

26.274.154

Jaraguá do Sul

SC

125

Banco Daycoval

Bancos

13.201.266

13.557.358

1.796.581

7.086.807

100.569.845

São Paulo

SP

126

VTRM

Energia Elétrica

13.176.952

8.059.951

-557.875

13.775.463

48.727.388

São Paulo

SP

127

Randoncorp

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

13.143.266

11.915.741

-59.791

4.747.907

19.077.325

Caxias do Sul

RS

128

Sertrading

Atacado e Varejo

13.010.932

497.863

1.090.694

12.193.015

35.973.228

Vitória

ES

129

Engie

Energia Elétrica

12.860.075

11.218.635

2.857.919

13.914.493

55.312.909

Florianópolis

SC

130

Equatorial Goiás

Energia Elétrica

12.711.891

10.855.406

-352.952

4.518.918

26.227.750

Goiânia

GO

131

Solar Bebidas

Alimentos e Bebidas

12.619.850

11.511.909

1.394.244

4.412.020

12.032.349

Fortaleza

CE

132

Whirlpool

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

12.561.821

12.931.658

450.784

1.833.818

10.400.830

São Paulo

SP

133

Transpetro

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

12.551.419

12.003.545

1.058.719

5.924.255

26.886.701

Rio de Janeiro

RJ

134

Eurofarma

Farmacêutico e Beleza

12.478.397

10.973.515

593.544

5.006.962

18.612.918

Itapevi

SP

135

RGE Sul

Energia Elétrica

12.352.016

11.021.946

1.335.886

6.447.780

21.679.066

São Leopoldo

RS

136

Americanas

Atacado e Varejo

12.305.000

12.452.000

-271.000

4.759.000

16.249.000

Rio de Janeiro

RJ

137

Royal Fic

Combustíveis,
Petróleo e Químico

12.286.149

11.339.036

329.386

219.952

1.742.393

São Paulo

SP

138

Equatorial PA

Energia Elétrica

12.223.744

10.861.897

1.552.654

5.179.045

18.809.559

Belém

PA

139

Centauro  Esporte

Moda e Vestuário

12.088.651

9.516.148

642.305

3.456.002

10.283.053

São Paulo

SP

140

Celesc

Energia Elétrica

11.900.276

10.658.858

729.495

3.968.465

13.830.031

Florianópolis

SC

141

Drogaria São Paulo

Atacado e Varejo

11.869.884

10.703.696

169.631

1.409.604

6.553.880

São Paulo

SP

142

Allianz Seguros

Seguradoras

11.867.442

9.667.791

287.635

4.886.048

19.139.439

São Paulo

SP

143

Arezzo

Moda e Vestuário

11.819.492

8.379.753

911.249

7.977.304

15.448.601

Belo Horizonte

MG

144

Iupar

Serviços Financeiros

11.763.634

10.672.170

11.373.930

52.877.735

54.972.559

São Paulo

SP

145

Celesc Distribuição

Energia Elétrica

11.692.266

10.478.617

614.199

2.668.203

12.442.889

Tubarão

SC

146

Copa Energia/Copagaz

Combustíveis,
Petróleo e Químico

11.592.598

10.901.255

704.921

3.147.684

6.420.152

São Paulo

SP

147

Compass

Combustíveis,
Petróleo e Químico

11.589.616

15.443.193

1.546.478

1.441.482

14.946.780

São Paulo

SP

148

CM Hospitalar

Saúde e Serviços

de Saúde

11.566.926

11.583.370

18.239

1.937.089

8.983.758

Ribeirão Preto

SP

149

Anglo American Brasil

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

11.545.159

11.644.686

4.509.084

30.669.567

51.839.545

Belo Horizonte

MG

150

EcoRodovias

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

11.521.073

9.872.372

866.818

4.374.396

37.100.478

São Paulo

SP

151

Profarma

Farmacêutico e Beleza

11.450.521

10.153.623

126.013

1.635.564

6.234.275

Rio de Janeiro

RJ

152

Eletronorte

Energia Elétrica

11.258.680

13.294.895

1.334.502

32.677.354

62.708.614

Brasília

DF

153

Dasa

Saúde e Serviços

de Saúde

11.170.362

15.322.079

-1.135.024

6.893.005

18.562.235

São Paulo

SP

154

Grupo Potencial

Energia Elétrica

11.125.861

10.438.491

462.622

1.301.000

2.458.740

Curitiba

PR

155

Camil

Agronegócio

11.115.003

12.262.939

148.471

3.015.690

10.774.545

São Paulo

SP

156

Cielo

Serviços Financeiros

10.948.799

10.295.249

2.282.359

15.112.798

119.122.578

Barueri

SP

157

MRV

Imobiliário e Construção Civil

10.906.236

9.009.035

-1.042.704

6.155.197

28.529.287

Belo Horizonte

MG

158

Rede Américas

Saúde e Serviços

de Saúde

10.737.378

7.816.499

-219.943

5.006.281

14.965.109

Rio de Janeiro

RJ

159

Cocamar

Cooperativas

10.706.044

9.783.608

512.675

3.519.711

10.043.263

Maringá

PR

160

Localiza Fleet

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

10.637.697

8.117.091

986.023

5.753.767

21.614.962

Belo Horizonte

MG

161

Samarco

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

10.589.918

7.817.351

-25.816.329

-87.957.906

37.380.251

Belo Horizonte

MG

162

Guararapes Confecções

Moda e Vestuário

10.497.046

9.634.207

1.475.168

5.352.712

14.872.670

Natal

RN

163

Copacol

Cooperativas

10.492.542

10.192.495

909.638

4.295.438

10.448.395

Cafelândia

PR

164

M. Dias Branco

Alimentos e Bebidas

10.437.548

9.662.833

659.817

8.238.162

12.559.343

Eusébio

CE

165

BNDESPar

Participações e Mídia

10.362.625

11.116.728

7.475.232

85.761.684

98.290.468

Rio de Janeiro

RJ

166

Eisa

Alimentos e Bebidas

10.300.817

6.224.274

82.684

543.113

4.902.312

Vitória

ES

167

Laticínios Bela Vista

Alimentos e Bebidas

10.275.000

9.401.353

346.225

2.585.400

5.430.118

Goiânia

GO

168

Banco Bradesco Financiamentos

Bancos

10.247.092

10.059.737

199.012

625.579

64.225.648

Rio de Janeiro

RJ

169

Mapfre Seguros

Seguradoras

10.150.561

9.555.704

308.775

3.199.479

17.312.188

São Paulo

SP

170

Banco Agibank

Bancos

10.112.060

6.955.991

1.091.991

3.263.961

48.869.264

Campinas

SP

171

BNB

Bancos

10.106.115

8.302.908

3.083.510

16.066.160

73.287.660

Fortaleza

CE

172

Bradesco Seguro Auto

Seguradoras

10.075.839

9.638.789

912.220

2.004.979

11.142.047

São Paulo

SP

173

B3

Serviços Financeiros

10.068.227

9.513.468

4.586.872

17.464.079

48.487.647

São Paulo

SP

174

ECB (B8)

Agronegócio

10.020.461

7.347.151

479.051

687.149

6.384.657

Passo Fundo

RS

175

BSBios

Combustíveis,
Petróleo e Químico

10.006.065

7.336.063

488.123

669.599

6.357.206

Passo Fundo

RS

176

Mapfre

Seguradoras

9.998.762

9.555.704

308.775

3.199.479

17.312.188

São Paulo

SP

177

Neoenergia Elektro

Energia Elétrica

9.977.000

9.328.000

958.000

2.041.000

13.080.000

Campinas

SP

178

VLI Multimodal

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

9.953.533

9.828.861

1.387.014

8.327.510

22.713.804

Belo Horizonte

MG

179

VLI

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

9.953.230

9.821.822

1.399.045

8.310.118

22.815.936

São Paulo

SP

180

McDonald‘s

Alimentos e Bebidas

9.874.736

9.532.337

1.272.396

1.907.676

9.983.085

Barueri

SP

181

Ampla Energia

Energia Elétrica

9.762.207

8.741.530

-9.034

9.884.098

21.448.777

Rio de Janeiro

RJ

182

Tupy

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

9.692.948

10.665.110

-654.552

2.513.376

9.391.641

Joinville

SC

183

Cyrela

Imobiliário e Construção Civil

9.679.725

8.185.649

2.395.756

11.466.784

26.109.817

São Paulo

SP

184

JSL

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

9.640.608

9.056.258

81.704

1.324.556

12.133.203

São Paulo

SP

185

Cooperalfa

Cooperativas

9.482.102

8.424.937

601.935

4.129.298

7.053.985

Chapecó

SC

186

Isa Energia

Energia Elétrica

9.411.153

7.966.581

2.511.015

21.437.011

47.201.372

São Paulo

SP

187

Isa Capital

Energia Elétrica

9.410.611

7.966.015

2.492.670

21.477.760

47.467.950

São Paulo

SP

188

Gazin

Atacado e Varejo

9.406.441

8.692.538

593.120

3.439.833

11.816.797

Douradina

PR

189

Banco Volkswagen

Bancos

9.344.362

7.420.577

571.330

5.265.370

59.370.725

São Paulo

SP

190

EMS

Farmacêutico e Beleza

9.318.124

8.273.822

546.225

1.914.572

7.987.835

Hortolândia

SP

191

TAG

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

9.315.000

9.052.000

3.928.000

6.068.000

30.800.000

Rio de Janeiro

RJ

192

ArcelorMittal

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

9.248.422

10.500.147

-168.642

14.542.047

16.527.881

São Gonçalo
do Amarante

CE

193

Coelce

Energia Elétrica

9.172.472

8.442.129

393.974

5.461.400

16.214.965

Fortaleza

CE

194

Marcopolo

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

9.057.548

8.593.837

1.235.508

3.895.529

9.722.646

Caxias do Sul

RS

195

Energisa Mato Grosso

Energia Elétrica

8.982.129

8.214.479

871.279

3.932.600

15.390.846

Cuiabá

MT

196

CBA

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

8.788.797

8.173.649

229.854

4.514.508

13.966.017

São Paulo

SP

197

Banco ABC

Bancos

8.762.191

10.310.137

1.002.000

6.776.126

66.316.409

Rio de Janeiro

RJ

198

Norsa — Coca-Cola

Alimentos e Bebidas

8.683.874

7.750.170

1.067.885

4.973.659

10.679.795

Fortaleza

CE

199

Celpe

Energia Elétrica

8.681.000

8.249.000

659.000

2.584.000

15.297.000

Recife

PE

200

Coopercitrus

Cooperativas

8.678.911

7.940.781

40.594

1.422.989

8.003.203

Bebedouro

SP

201

BP Bunge Bioenergia

Combustíveis,
Petróleo e Químico

8.667.308

8.493.760

-8.614

5.290.985

14.124.740

São Paulo

SP

202

Banco BMG

Bancos

8.651.864

7.505.500

560.685

3.892.008

49.047.681

São Paulo

SP

203

C6 Consignado

Bancos

8.623.546

7.026.559

1.044.896

3.431.668

53.143.390

São Paulo

SP

204

Inter

Bancos

8.576.366

5.834.905

1.159.060

7.878.115

96.366.261

Belo Horizonte

MG

205

SLC Agrícola

Agronegócio

8.553.147

6.915.764

565.213

5.655.435

21.341.432

Porto Alegre

RS

206

Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Holdings

Agronegócio

8.473.765

7.186.362

201.846

1.121.860

2.560.929

Palmas

TO

207

Rodoil

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

8.451.006

7.577.421

40.886

351.872

1.380.436

Caxias do Sul

RS

208

Fundação Bradesco

Participações e Mídia

8.422.019

6.099.187

9.955.604

101.766.859

101.910.352

Osasco

SP

209

PagSeguro

Serviços Financeiros

8.342.734

8.730.542

1.873.754

5.759.274

71.115.022

São Paulo

SP

210

Copasa

Saneamento
e Meio Ambiente

8.330.190

7.878.006

1.415.744

8.578.303

17.737.247

Belo Horizonte

MG

211

Bradseg

Seguradoras

8.328.579

7.738.739

8.662.924

43.072.822

51.861.674

São Paulo

SP

212

Unimed Participações

Operadoras de Planos de Saúde

8.308.866

7.244.822

719.978

2.570.956

7.661.040

São Paulo

SP

213

Seguros Unimed

Seguradoras

8.299.910

7.235.834

737.632

3.091.523

5.770.686

São Paulo

SP

214

Novaagri

Agronegócio

8.296.399

10.932.617

-29.305

325.803

3.225.079

São Paulo

SP

215

Fleury

Saúde e Serviços

de Saúde

8.291.182

7.684.659

596.671

5.096.268

13.220.481

São Paulo

SP

216

Cibrafértil

Agronegócio

8.288.694

6.962.886

-186.922

264.002

4.084.860

Camaçari

BA

217

Banco Mercantil do Brasil

Bancos

8.259.522

6.110.535

753.315

2.329.290

35.563.180

Belo Horizonte

MG

218

Duratex

Imobiliário e Construção Civil

8.248.752

8.234.647

63.065

6.846.834

19.000.785

São Paulo

SP

219

Caramuru Alimentos

Agronegócio

8.157.897

7.272.804

570.799

2.748.916

7.068.495

Itumbiara

GO

220

Equatorial Maranhão
Distribuidora de Energia

Energia Elétrica

8.126.293

7.096.723

604.175

4.709.967

13.925.486

São Luís

MA

221

Oleoplan

Combustíveis,
Petróleo e Químico

8.100.950

6.595.362

602.176

896.882

4.943.229

Porto Alegre

RS

222

Porto Seguro Saúde

Operadoras de Planos de Saúde

8.078.001

6.327.971

705.125

2.238.068

4.688.136

São Paulo

SP

223

C&A

Moda e Vestuário

7.982.958

7.636.539

587.087

3.707.056

9.318.633

Barueri

SP

224

NTS

Combustíveis,
Petróleo e Químico

7.886.381

7.256.473

3.553.361

-4.054.056

19.249.434

Rio de Janeiro

RJ

225

Lojas Gazin

Atacado e Varejo

7.881.067

7.039.365

296.197

2.614.630

8.598.081

Douradina

PR

226

Integrada

Cooperativas

7.869.538

6.143.556

42.759

1.199.469

5.564.597

Londrina

PR

227

Banco Safra

Bancos

7.846.217

6.520.085

4.297.988

16.771.236

290.449.499

São Paulo

SP

228

Grupo SBF

Atacado e Varejo

7.736.413

7.151.714

327.970

3.059.794

9.522.546

São Paulo

SP

229

Unimed BH

Cooperativas

7.701.099

6.891.622

632.917

4.260.501

6.618.041

Belo Horizonte

MG

230

Hypera

Farmacêutico e Beleza

7.699.157

7.442.466

1.190.827

12.524.374

25.158.004

São Paulo

SP

231

Tenda Atacado

Atacado e Varejo

7.682.878

7.189.842

67.219

114.861

2.647.351

Guarulhos

SP

232

Zurich Minas Seguros

Seguradoras

7.676.758

6.610.622

274.517

2.356.558

13.639.554

Belo Horizonte

MG

233

MRS Logística

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

7.585.058

7.024.973

1.555.063

8.651.391

24.732.735

Rio de Janeiro

RJ

234

Prudential do Brasil

Seguradoras

7.540.406

1.708.650

1.229.938

4.995.408

27.217.461

São Paulo

SP

235

White Martins

Combustíveis,
Petróleo e Químico

7.474.908

6.853.539

1.435.224

8.525.847

12.280.144

Rio de Janeiro

RJ

236

Liberty Seguros

Seguradoras

7.458.168

6.972.615

484.233

1.866.815

9.453.153

São Paulo

SP

237

Sanco

Saneamento
e Meio Ambiente

7.437.179

6.378.496

2.449.151

6.622.839

17.896.355

São Paulo

SP

238

Bianchini

Agronegócio

7.436.161

8.125.409

560.454

2.635.577

4.099.659

Porto Alegre

RS

239

Águas do Rio

Saneamento
e Meio Ambiente

7.427.230

6.974.703

-580.404

7.305.756

25.786.838

Rio de Janeiro

RJ

240

Bradesco Capitalização

Seguradoras

7.385.422

7.024.313

785.227

626.925

11.319.820

Barueri

SP

241

Unidas

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

7.342.747

6.519.118

1.711

2.383.879

17.312.008

Belo Horizonte

MG

242

Smart Fit

Saúde e Serviços

de Saúde

7.241.694

5.580.304

640.534

5.663.406

21.497.648

São Paulo

SP

243

Cemig GT

Energia Elétrica

7.225.809

6.108.966

1.817.262

10.892.445

19.153.008

Belo Horizonte

MG

244

Sanepar

Saneamento
e Meio Ambiente

7.205.727

6.848.219

2.079.568

12.347.781

26.465.924

Curitiba

PR

245

Corsan

Saneamento
e Meio Ambiente

7.191.997

6.296.452

2.411.110

5.410.634

16.080.485

Porto Alegre

RS

246

Moema Bioeneriga

Combustíveis,
Petróleo e Químico

7.168.412

6.947.263

-207.710

2.732.904

9.817.558

Orindiúva

SP

247

São Martinho

Agronegócio

7.162.034

6.891.738

556.731

6.699.362

21.769.383

Pradópolis

SP

248

Bayer

Farmacêutico e Beleza

7.065.339

6.504.642

389.985

3.511.324

13.524.736

Belford Roxo

RJ

249

Cogna

Educação

7.016.663

6.390.593

586.035

13.454.750

24.122.987

São Paulo

SP

250

Redecard

Serviços Financeiros

7.010.693

5.487.989

3.721.126

39.711.197

159.478.486

São Paulo

SP

251

Unimed Seguros Saúde

Operadoras de Planos de Saúde

7.003.883

6.012.276

616.116

2.304.844

3.805.803

São Paulo

SP

252

Cidade Maravilhosa

Moda e Vestuário

6.968.754

4.869.312

615.981

5.000.577

8.828.689

Rio de Janeiro

RJ

253

Aço Usiminas

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

6.859.891

6.901.480

70.143

1.959.870

3.184.186

Belo Horizonte

MG

254

Itaú Seguros

Seguradoras

6.857.586

5.893.611

2.211.050

4.558.898

14.493.504

São Paulo

SP

255

Évora

Atacado e Varejo

6.844.179

6.949.038

613.040

5.312.022

10.947.204

Porto Alegre

RS

256

Porto Sudeste

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

6.783.063

5.753.766

-511.364

-7.647.762

20.679.065

Rio de Janeiro

RJ

257

Tereos Açúcar & Energia

Agronegócio

6.775.000

6.717.000

364.000

3.040.000

9.647.000

Olímpia

SP

258

Raízen Power

Energia Elétrica

6.713.234

2.594.550

-138.940

74.535

5.460.986

São Paulo

SP

259

Aperam Inox América do Sul

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

6.637.945

6.037.316

61.364

3.143.136

8.524.215

Belo Horizonte

MG

260

Itaú Consignado

Bancos

6.604.563

6.217.193

-32.139

966.369

35.204.436

São Paulo

SP

261

PicPay

Bancos

6.592.891

2.993.471

-251.719

1.031.029

39.072.843

São Paulo

SP

262

Novartis

Farmacêutico e Beleza

6.501.520

5.775.759

214.735

557.762

3.494.404

São Paulo

SP

263

EDP São Paulo

Energia Elétrica

6.450.672

6.342.554

441.507

1.026.600

9.107.164

São Paulo

SP

264

CTG Brasil

Energia Elétrica

6.408.632

5.836.281

2.680.217

18.981.842

33.011.919

São Paulo

SP

265

Serena

Energia Elétrica

6.386.242

3.899.382

20.837

17.350.003

21.670.384

São Paulo

SP

266

BancoSeguro

Bancos

6.322.556

3.038.239

72.125

1.355.204

48.044.810

São Paulo

SP

267

Norte Energia

Energia Elétrica

6.275.455

6.249.120

-1.543.674

8.048.415

41.061.759

Brasília

DF

268

Rumo Malha Paulista

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

6.204.494

4.919.228

328.115

7.582.159

22.009.624

São Paulo

SP

269

Castrolanda

Cooperativas

6.201.453

5.552.366

287.549

2.113.096

4.664.265

Castro

PR

270

Porto Exportação

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

5.983.701

5.182.475

-30.818

-182.928

925.787

Rio de Janeiro

RJ

271

Comerc Energia LP

Energia Elétrica

5.969.818

4.413.714

-762.276

5.064.569

17.658.612

São Paulo

SP

272

Dimed

Farmacêutico e Beleza

5.935.019

5.322.904

124.605

1.281.851

3.830.510

Eldorado do Sul

RS

273

Bradesco Gestão de Saúde

Saúde e Serviços

de Saúde

5.933.824

3.451.003

3.579.468

15.413.562

37.918.277

Barueri

SP

274

Livelo

Serviços Financeiros

5.889.489

5.362.512

814.475

1.045.643

6.512.386

Barueri

SP

275

Eldorado Brasil

Papel e Celulose

5.879.469

6.373.370

4.551.787

5.647.692

37.931.495

São Paulo

SP

276

Raízen Mime

Combustíveis,
Petróleo e Químico

5.875.307

5.702.240

107.611

561.112

946.968

São Paulo

SP

277

HDI

Seguradoras

5.868.355

5.561.333

970.506

7.443.310

13.529.432

São Paulo

SP

278

Lojas CEM

Atacado e Varejo

5.866.803

5.611.213

1.267.466

6.003.529

8.816.807

Salto

SP

279

Zurich Previdência

Seguradoras

5.863.586

5.469.732

1.698.550

3.082.230

126.838.996

São Paulo

SP

280

Aché

Farmacêutico e Beleza

5.860.053

5.411.153

760.688

1.834.284

6.791.448

São Paulo

SP

281

UPL

Agronegócio

5.850.916

5.225.110

-177.667

1.010.113

6.432.320

Ituverava

SP

282

EDP ES

Energia Elétrica

5.835.030

5.429.937

279.727

1.643.280

9.156.039

Vitória

ES

283

TOTVS

Tecnologia e Telecomunicações

5.771.867

5.224.007

920.742

5.443.457

9.452.171

São Paulo

SP

284

Vamos

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

5.755.712

4.699.312

328.702

2.562.076

22.964.587

São Paulo

SP

285

Arteris

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

5.744.941

6.627.303

215.752

3.776.094

20.677.716

São Paulo

SP

286

Oncoclínicas&Co

Saúde e Serviços

de Saúde

5.739.367

6.227.227

-3.671.107

1.062.407

7.130.514

São Paulo

SP

287

Pacheco

Atacado e Varejo

5.707.388

4.862.657

23.965

876.068

3.438.243

Rio de Janeiro

RJ

288

Banco Carrefour

Bancos

5.691.261

4.657.916

431.399

3.140.286

23.088.555

São Paulo

SP

289

YDUQS

Educação

5.521.740

5.351.785

180.177

2.968.042

9.919.168

Rio de Janeiro

RJ

290

Allied Tecnologia

Tecnologia e Telecomunicações

5.504.620

5.521.381

332.712

1.551.768

3.369.335

São Paulo

SP

291

Tambasa

Atacado e Varejo

5.464.805

5.014.989

250.329

431.994

3.301.830

Contagem

MG

292

Hospital Esperança

Saúde e Serviços

de Saúde

5.419.968

4.826.896

315.664

4.778.722

10.247.570

Recife

PE

293

Copasul

Cooperativas

5.410.506

4.216.008

74.343

882.478

4.394.569

Naviraí

MS

294

Mahle

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

5.406.682

4.557.980

608.756

863.791

3.793.564

Queimados

RJ

295

Repsol Sinopec

Combustíveis,
Petróleo e Químico

5.406.360

7.041.885

1.191.037

14.110.140

30.801.583

Rio de Janeiro

RJ

296

Cury Construtora

Imobiliário e Construção Civil

5.399.424

3.926.310

1.081.220

1.662.054

5.654.395

Rio de Janeiro

RJ

297

Banestes

Bancos

5.386.540

4.590.549

339.919

2.423.231

39.684.811

Vitória

ES

298

Atakarejo

Atacado e Varejo

5.357.053

4.445.630

167.337

1.663.249

4.109.907

Salvador

BA

299

Anglogold Ashanti

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

5.355.935

3.501.734

1.906.708

3.054.035

7.059.800

Nova Lima

MG

300

Agrofel

Agronegócio

5.350.879

4.377.133

345.872

933.972

2.409.071

Porto Alegre

RS

301

Termomecanica

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

5.330.538

4.546.283

396.583

3.643.922

4.002.837

São Paulo

SP

302

Icatu

Seguradoras

5.286.740

4.290.353

525.140

2.048.146

56.595.697

Rio de Janeiro

RJ

303

Simple Way

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

5.266.307

4.149.626

-79.351

1.755.791

19.959.325

São Paulo

SP

304

LM Transportes

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

5.266.307

4.149.626

45.188

2.562.357

19.231.438

Salvador

BA

305

Rabobank

Bancos

5.250.702

11.048.815

647.336

5.678.175

57.083.522

São Paulo

SP

306

BK Brasil

Alimentos e Bebidas

5.231.945

4.556.360

-107.137

1.500.615

4.709.699

Barueri

SP

307

IRB Resseguros

Seguradoras

5.211.349

6.057.974

390.945

5.282.690

15.644.036

Rio de Janeiro

RJ

308

Bank of America Merrill Lynch
Banco Múltiplo

Bancos

5.198.517

2.841.312

1.270.218

6.296.019

42.420.965

São Paulo

SP

309

Nexa Recursos

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

5.185.982

5.214.998

-206.704

5.261.755

13.107.835

Juiz de Fora

MG

310

Amazonas Energia

Energia Elétrica

5.163.037

5.173.612

-2.012.854

-9.523.078

8.217.859

Manaus

AM

311

Unipar Carbocloro

Combustíveis,
Petróleo e Químico

5.142.676

5.431.599

481.744

1.816.895

7.234.816

São Paulo

SP

312

Aura

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

5.112.417

3.221.711

-459.284

1.462.194

8.853.341

São Paulo

SP

313

Sonda Supermercados

Atacado e Varejo

5.104.916

4.794.580

429.653

1.024.238

2.549.829

São Bernardo
do Campo

SP

314

Copel Geração e Transmissão

Energia Elétrica

5.096.933

4.521.519

1.802.418

15.104.658

32.668.098

Curitiba

PR

315

Banco Pine

Bancos

5.091.234

2.560.513

444.835

1.407.630

31.440.307

São Paulo

SP

316

Embasa

Saneamento
e Meio Ambiente

5.047.815

4.720.790

1.006.433

9.106.711

13.474.582

Salvador

BA

317

BB Mapfre

Seguradoras

5.042.951

4.411.764

5.065.161

3.349.111

3.350.472

São Paulo

SP

318

Pernambucanas

Moda e Vestuário

4.982.685

4.830.051

-464.939

663.021

8.857.933

São Paulo

SP

319

Cocari

Cooperativas

4.961.655

4.486.394

60.759

677.357

4.082.403

Mandaguari

PR

320

Crefisa

Serviços Financeiros

4.912.089

3.265.149

1.105.586

7.068.627

7.375.460

São Paulo

SP

321

CSN Cimentos

Imobiliário e Construção Civil

4.905.992

4.766.335

132.827

6.721.409

12.526.113

Pindamonhangaba

SP

322

Usina Coruripe

Agronegócio

4.832.968

4.407.499

513.023

3.291.190

12.219.204

Coruripe

AL

323

Cateno Gestão

Tecnologia e Telecomunicações

4.823.087

4.412.424

1.314.345

9.501.111

10.576.510

Barueri

SP

324

BRK Ambiental

Saneamento
e Meio Ambiente

4.782.404

4.294.721

-107.968

3.267.255

19.752.450

São Paulo

SP

325

Energisa MT

Energia Elétrica

4.751.788

4.522.099

406.989

1.129.059

8.113.319

Campo Grande

MS

326

Roche Farma

Farmacêutico e Beleza

4.744.123

4.990.702

142.645

1.429.549

3.119.878

São Paulo

SP

327

Serpro

Tecnologia e Telecomunicações

4.739.080

3.925.711

755.068

3.063.004

6.645.480

Brasília

DF

328

Evertec

Tecnologia e Telecomunicações

4.659.090

4.227.430

722.800

5.551.000

14.505.000

São Paulo

SP

329

LDC Sucos

Alimentos e Bebidas

4.632.595

4.710.657

6.423

1.520.426

8.565.150

Nova Venécia

ES

330

Alpargatas

Moda e Vestuário

4.564.874

4.108.311

567.926

3.323.759

6.096.758

São Paulo

SP

331

Grupo Elfa

Farmacêutico e Beleza

4.558.538

5.565.261

-134.025

2.529.500

6.078.772

Cabedelo

PR

332

Innova

Combustíveis,
Petróleo e Químico

4.532.292

4.852.246

549.675

3.326.736

4.920.431

Manaus

AM

333

Iharabras

Agronegócio

4.508.685

4.263.169

675.882

4.638.416

7.296.811

Sorocaba

SP

334

EDP Trading

Energia Elétrica

4.468.113

3.369.907

189.347

1.063.572

6.215.494

São Paulo

SP

335

Intelbras

Tecnologia e Telecomunicações

4.460.379

4.756.146

483.733

3.014.171

5.325.682

São José

SC

336

Equatorial Piauí Distribuidora de Energia

Energia Elétrica

4.414.531

3.679.591

515.264

1.647.434

7.862.712

Teresina

PI

337

União Química

Farmacêutico e Beleza

4.411.560

4.212.685

250.570

2.059.295

6.601.250

São Paulo

SP

338

Copel Comercialização

Energia Elétrica

4.402.327

3.568.463

67.642

312.722

1.559.759

Curitiba

PR

339

Alupar

Energia Elétrica

4.397.883

4.002.104

1.733.193

12.576.514

32.114.316

São Paulo

SP

340

Calçados Beira Rio

Moda e Vestuário

4.385.193

4.455.019

490.585

3.433.452

4.648.495

Rio de Janeiro

RJ

341

XP Vida

Seguradoras

4.344.298

4.998.049

148.029

385.974

93.576.565

São Paulo

SP

342

Direcional Engenharia

Imobiliário e Construção Civil

4.343.008

3.348.470

979.692

2.320.151

13.219.635

Belo Horizonte

MG

343

Frigol

Agronegócio

4.268.960

3.492.581

158.055

506.917

1.704.946

Lençóis Paulistas

SP

344

PRIO Tigris

Combustíveis,
Petróleo e Químico

4.253.638

3.984.496

974.859

7.083.757

26.194.968

Rio de Janeiro

RJ

345

Supermercados Bahamas

Atacado e Varejo

4.238.692

4.079.291

-14.248

195.006

2.247.946

Juiz de Fora

MG

346

Clínica São Vicente da Gávea

Saúde e Serviços

de Saúde

4.206.410

3.807.117

204.909

4.308.338

6.555.697

Rio de Janeiro

RJ

347

Unidas Locadora

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

4.201.733

4.010.411

5.933

2.138.579

8.216.244

Belo Horizonte

MG

348

Rio Paraná Energia

Energia Elétrica

4.199.095

3.876.219

2.342.093

10.937.604

19.982.424

São Paulo

SP

349

GTFoods

Agronegócio

4.191.908

4.003.286

312.220

854.172

3.447.484

Maringá

PR

350

Saneago

Saneamento
e Meio Ambiente

4.184.566

3.852.135

669.769

5.107.065

9.428.976

Goiânia

GO

351

Construtora Tenda

Imobiliário e Construção Civil

4.173.389

3.284.401

484.431

1.204.864

6.625.534

São Paulo

SP

352

Neoenergia Cosern

Energia Elétrica

4.160.000

3.844.000

683.000

1.663.000

6.906.000

Natal

RN

353

Banco Original

Bancos

4.159.734

2.604.495

22.823

1.803.370

32.106.569

São Paulo

SP

354

Belgo Arames

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

4.156.176

4.366.787

527.839

1.965.905

2.701.092

Contagem

MG

355

Iconic

Combustíveis,
Petróleo e Químico

4.143.069

3.726.362

329.964

832.786

2.507.661

Rio de Janeiro

RJ

356

BB Gestão de Recursos

Serviços Financeiros

4.140.695

3.687.329

2.346.712

1.428.199

4.537.881

Rio de Janeiro

RJ

357

Algar

Participações e Mídia

4.096.811

4.333.495

-60.544

2.541.852

8.084.503

Uberlândia

MG

358

AES Brasil Energia

Energia Elétrica

4.095.677

3.880.966

-368.880

5.284.857

20.015.997

São Paulo

SP

359

Fertilizantes Heringer

Agronegócio

4.094.770

4.608.584

-172.242

-1.319.464

2.148.678

Viana

ES

360

VIX Logística

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

4.043.611

3.874.770

170.244

1.325.825

5.191.139

Vitória

ES

361

Ânima

Educação

4.023.697

3.801.379

256.665

2.833.656

10.173.712

São Paulo

SP

362

SSA

Alimentos e Bebidas

3.991.174

3.657.618

434.354

1.123.290

3.819.599

Itaberaí

GO

363

American Tower Infra

Imobiliário e Construção Civil

3.988.124

4.254.925

365.236

3.793.557

17.256.619

São Paulo

SP

364

CDM

Alimentos e Bebidas

3.975.969

3.018.905

114.395

866.943

1.680.854

Porangatu

GO

365

Somah

Imobiliário e Construção Civil

3.969.110

3.969.003

-217.842

1.109.693

5.366.165

Rio de Janeiro

RJ

366

Chubb

Seguradoras

3.946.978

3.296.311

170.858

2.117.072

10.604.268

São Paulo

SP

367

Multilaser

Tecnologia e Telecomunicações

3.923.762

3.388.498

121.899

2.968.098

5.253.490

São Paulo

SP

368

Brejeiro Alimentos

Alimentos e Bebidas

3.895.968

3.729.588

201.134

1.056.220

2.132.697

Orlândia

SP

369

Unimed Campinas

Operadoras de Planos de Saúde

3.879.515

3.586.412

175.556

933.885

1.899.041

Campinas

SP

370

Braveo

Atacado e Varejo

3.876.740

3.446.942

88.352

1.135.081

2.151.935

São Paulo

SP

371

Banco CNH Industrial Capital

Bancos

3.852.621

4.092.715

-119.658

2.738.747

27.391.993

Curitiba

PR

372

ENBPar

Energia Elétrica

3.821.466

4.338.805

90.034

15.275.549

38.277.271

Brasília

DF

373

Athena Saúde Brasil

Operadoras de Planos de Saúde

3.809.700

3.588.680

47.719

1.996.390

4.182.699

São Paulo

SP

374

GRU — Airport

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

3.779.666

3.260.905

771.830

-2.430.419

15.664.960

Guarulhos

SP

375

Mineração Usiminas

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

3.765.704

2.960.663

487.758

7.591.813

8.489.419

Itatiaiuçu

MG

376

Itaú Capitalização

Seguradoras

3.762.088

3.490.728

562.581

1.266.418

7.161.593

São Paulo

SP

377

Gestamp

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

3.753.314

3.486.323

255.141

1.291.045

3.319.569

São José dos Pinhais

PR

378

Sulamericana

Atacado e Varejo

3.730.043

3.841.346

50.707

710.826

2.290.574

Maringá

PR

379

Zilor

Combustíveis,
Petróleo e Químico

3.716.980

3.487.117

36.258

2.382.661

10.131.635

Campinas

SP

380

Cerradinho Bioenergia

Combustíveis,
Petróleo e Químico

3.712.346

2.574.423

196.528

1.433.331

7.453.275

São Paulo

SP

381

Pedra Agro

Agronegócio

3.704.685

3.540.787

232

2.437.375

8.624.867

Serrana

SP

382

Afya

Educação

3.697.255

3.304.329

812.058

3.696.912

9.344.379

Nova Lima

MG

383

Neoenergia Brasília

Energia Elétrica

3.692.000

3.662.000

-34.000

3.339.000

6.527.000

Brasília

DF

384

Eletronuclear

Energia Elétrica

3.679.040

4.230.830

-142.098

11.391.860

24.593.321

Paraty

RJ

385

Mataboi Alimentos

Alimentos e Bebidas

3.653.428

2.697.157

190.279

772.318

1.288.382

Araguari

MG

386

Agribrasil

Agronegócio

3.648.124

2.191.955

-78.792

139.760

760.253

São Paulo

SP

387

Energisa Paraíba

Energia Elétrica

3.644.041

3.415.007

562.893

1.760.356

5.299.897

João Pessoa

PB

388

Santos Brasil

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

3.627.414

2.903.016

871.664

1.073.643

5.906.097

São Paulo

SP

389

TenarisConfab

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

3.624.046

3.636.984

301.007

2.183.747

3.907.876

Pindamonhangaba

SP

390

Sapore

Alimentos e Bebidas

3.615.908

2.953.803

128.869

488.636

1.501.100

Campinas

SP

391

Zilor Energia e Alimentos

Alimentos e Bebidas

3.608.764

3.276.688

280.382

1.810.568

9.932.572

Campinas

SP

392

Ferrovia Centro Atlântica

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

3.605.519

3.905.772

43.276

3.382.948

6.933.674

Belo Horizonte

MG

393

Petz

Atacado e Varejo

3.586.622

3.322.608

40.042

1.708.254

3.932.838

Rio de Janeiro

RJ

394

AES Brasil

Energia Elétrica

3.575.301

3.438.492

99.953

4.697.786

10.426.998

São Paulo

SP

395

Bem Brasil Alimentos

Alimentos e Bebidas

3.574.518

3.315.388

201.543

1.709.982

4.278.571

Araxá

MG

396

Fundação Butantan

Farmacêutico e Beleza

3.564.352

3.130.625

723.867

7.573.406

9.410.866

São Paulo

SP

397

Vulcabras

Moda e Vestuário

3.560.287

3.058.760

1.165.334

2.427.345

3.878.996

São Paulo

SP

398

Adama

Agronegócio

3.558.890

3.658.543

-10.867

612.585

4.148.060

Curitiba

PR

399

CPFL Renováveis

Energia Elétrica

3.557.591

3.631.444

1.084.841

4.688.864

10.400.365

Campinas

SP

400

Vulcabras CE

Moda e Vestuário

3.555.392

3.048.578

1.160.578

2.412.282

2.412.282

Horizonte

CE

401

Jacto

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

3.528.484

2.397.857

244.620

2.109.179

3.616.572

Pompeia

SP

402

Solvi Essencis

Saneamento
e Meio Ambiente

3.514.178

2.675.486

309.803

1.519.838

7.361.214

São Paulo

SP

403

XP Energia

Energia Elétrica

3.512.697

1.638.032

227.715

517.638

12.214.994

São Paulo

SP

404

Cantu

Atacado e Varejo

3.498.268

2.600.558

6.912

1.391.474

4.303.569

São Paulo

SP

405

Estrela Alimentos

Alimentos e Bebidas

3.492.650

2.970.130

62.911

438.860

1.282.442

Estrela D’Oeste

SP

406

ICL América do Sul

Agronegócio

3.484.921

3.286.723

104.375

1.530.074

5.589.086

São Paulo

SP

407

Farmácias Nissei

Saúde e Serviços

de Saúde

3.484.182

3.011.579

-47.490

303.057

1.998.951

Curitiba

PR

408

Iguá Saneamento

Saneamento
e Meio Ambiente

3.457.971

2.623.120

-625.901

3.381.864

18.000.634

São Paulo

SP

409

ArcelorMittal Sistemas Siderúrgicos

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

3.455.849

3.384.783

77.807

629.346

1.094.128

Araucária

PR

410

Cocatrel

Cooperativas

3.451.438

3.303.390

12.877

245.098

2.466.077

Três Pontas

MG

411

Vibra Foods

Agronegócio

3.446.546

3.317.340

197.108

777.480

2.215.488

Porto Alegre

RS

412

Taesa

Energia Elétrica

3.445.360

2.573.507

1.579.863

7.608.982

22.506.506

Rio de Janeiro

RJ

413

Tellerina

Atacado e Varejo

3.409.549

2.803.074

-31.500

825.315

4.910.517

São Paulo

SP

414

Adecoagro

Agronegócio

3.404.111

3.703.075

281.059

2.024.948

8.217.207

Angélica

MS

415

Elevadores Atlas

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

3.377.443

3.063.057

331.250

248.673

2.585.306

São Bernardo
do Campo

SP

416

Galp

Combustíveis,
Petróleo e Químico

3.373.302

2.160.620

216.390

451.492

1.125.325

Rio de Janeiro

RJ

417

Positivo Tecnologia

Tecnologia e Telecomunicações

3.354.898

3.688.326

12.234

1.575.992

4.473.551

Curitiba

PR

418

Positivo S+

Tecnologia e Telecomunicações

3.354.898

3.688.326

12.234

1.575.992

4.473.551

Uberlândia

MG

419

MGB

Agronegócio

3.341.274

2.613.408

-5.002

86.685

267.538

São Paulo

SP

420

InterCement Brasil

Imobiliário e Construção Civil

3.305.864

3.277.374

777.621

496.204

6.449.094

São Paulo

SP

421

Plano Plano

Imobiliário e Construção Civil

3.281.707

2.589.397

422.700

1.142.545

4.237.860

São Paulo

SP

422

Santander Corretora

Serviços Financeiros

3.248.789

2.958.702

2.093.377

6.400.631

16.910.048

São Paulo

SP

423

Cagece

Saneamento
e Meio Ambiente

3.244.993

3.137.018

224.617

3.681.182

8.009.847

Fortaleza

CE

424

J.Macêdo

Alimentos e Bebidas

3.241.934

3.104.919

347.709

1.346.053

2.970.058

Fortaleza

CE

425

Omint

Operadoras de Planos de Saúde

3.196.464

2.723.290

330.703

804.090

1.312.882

Rio de Janeiro

RJ

426

Oba Hortifruti

Atacado e Varejo

3.192.356

2.903.190

79.117

729.087

2.381.160

São Paulo

SP

427

Cigás

Combustíveis,
Petróleo e Químico

3.187.164

3.501.691

127.238

537.699

7.756.540

Manaus

AM

428

Edge

Energia Elétrica

3.144.544

1.561.111

73.367

980.437

1.982.814

São Paulo

SP

429

Unimed Fortaleza

Cooperativas

3.127.093

2.871.586

88.404

537.263

1.685.049

Fortaleza

CE

430

Equatorial Transmissão

Energia Elétrica

3.110.343

1.578.678

1.668.139

4.062.140

12.456.735

São Luís

MA

431

Eucatex

Imobiliário e Construção Civil

3.104.252

2.857.809

319.105

2.767.503

4.984.659

São Paulo

SP

432

Empresa de Navegação Elcano

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

3.090.123

4.026.196

134.359

429.363

2.596.844

Rio de Janeiro

RJ

433

Log-In

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

3.081.024

2.795.756

93.675

1.089.675

3.890.716

Rio de Janeiro

RJ

434

Cimed

Farmacêutico e Beleza

3.067.594

2.726.887

196.709

1.228.271

4.217.164

São Paulo

SP

435

Metal Group

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

3.066.663

2.928.977

37.824

214.202

644.196

Joinville

SC

436

Arauco do Brasil

Imobiliário e Construção Civil

3.063.892

2.943.132

266.503

1.320.772

2.498.150

Curitiba

PR

437

Vivara

Moda e Vestuário

3.026.582

2.577.113

619.502

2.949.564

4.722.692

São Paulo

SP

438

Goldman Sachs do Brasil
Banco Múltiplo

Bancos

3.006.378

3.415.762

1.010.289

5.169.570

28.024.847

São Paulo

SP

439

Banco Mercedes-Benz do Brasil

Bancos

3.004.264

2.678.268

188.786

2.379.071

20.260.371

São Bernardo
do Campo

SP

440

Angelina Colombo

Agronegócio

2.992.021

3.195.587

7.224

2.618.955

8.131.150

Ariranha

SP

441

Care Plus Medicina Assistencial

Operadoras de Planos de Saúde

2.984.561

2.587.916

350.774

1.165.864

2.125.321

Barueri

SP

442

Colombo Agroindústria

Agronegócio

2.953.512

3.161.203

-45.698

2.140.671

7.332.946

Ariranha

SP

443

Elgin

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

2.938.584

2.536.881

339.829

1.514.142

3.287.805

Mogi das Cruzes

SP

444

Algar

Tecnologia e Telecomunicações

2.931.979

2.821.787

-197.044

962.592

6.086.063

Uberlândia

MG

445

Vitória Diesel

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

2.928.268

2.913.499

35.188

306.266

1.692.504

Paraty

RJ

446

Banco BOCOM BBM

Bancos

2.923.621

4.213.085

386.391

1.643.376

32.645.751

Rio de Janeiro

RJ

447

Tecban

Serviços Financeiros

2.913.874

2.783.255

38.244

991.596

3.222.048

São Paulo

SP

448

Daimler Truck Financial Services Brasil Holding

Serviços Financeiros

2.909.396

2.700.352

259.628

2.602.427

20.480.583

São Bernardo
do Campo

SP

449

Merck

Farmacêutico e Beleza

2.864.598

2.628.894

413.173

1.789.373

2.750.771

Rio de Janeiro

RJ

450

Grupo Sinosserra

Atacado e Varejo

2.859.709

2.689.363

64.622

264.135

959.480

Novo Hamburgo

RS

451

Aliansce Sonae

Imobiliário e Construção Civil

2.859.106

2.739.848

945.293

13.899.006

26.006.439

Rio de Janeiro

RJ

452

Comlurb

Saneamento
e Meio Ambiente

2.856.774

2.883.724

-93.654

-648.704

650.569

Rio de Janeiro

RJ

453

Cruzeiro do Sul

Educação

2.836.184

2.568.352

296.866

1.590.655

4.730.611

São Paulo

SP

454

Facchini

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

2.834.395

3.482.187

182.117

2.237.224

3.973.496

Guarulhos

SP

455

Vipal Borrachas

Combustíveis,
Petróleo e Químico

2.829.299

2.659.257

147.952

981.332

2.897.110

Nova Prata

RS

456

Tenda Negócios

Imobiliário e Construção Civil

2.828.118

2.202.940

551.658

1.157.401

4.085.438

Rio de Janeiro

RJ

457

Sofisa

Bancos

2.827.648

2.439.811

116.752

1.130.534

18.105.350

São Paulo

SP

458

Paraná Banco

Bancos

2.818.474

2.248.245

124.286

1.250.569

13.245.614

Curitiba

PR

459

CNP Seguros

Seguradoras

2.815.124

2.835.519

892.192

5.406.230

10.955.555

Brasília

DF

460

Gees

Agronegócio

2.807.840

2.341.322

106.899

762.703

2.212.529

Baixa Grande
do Ribeiro

PI

461

Fortbras

Atacado e Varejo

2.799.058

2.927.316

4.362

951.146

2.484.601

São Paulo

SP

462

Salta Educação

Educação

2.791.597

2.204.231

121.025

1.266.247

5.107.724

Rio de Janeiro

RJ

463

Lojas Quero-Quero

Atacado e Varejo

2.788.412

2.666.330

-161.941

404.936

3.771.234

Cachoeirinha

RS

464

Ipiranga Agro

Combustíveis,
Petróleo e Químico

2.776.722

2.466.322

345.237

2.270.505

6.269.424

Iacanga

SP

465

Cocapec

Cooperativas

2.770.584

2.116.482

88.352

381.843

1.627.100

Franca

SP

466

Metrô

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

2.761.222

3.019.973

-1.058.568

44.664.396

48.704.042

São Paulo

SP

467

Grupo Mag

Seguradoras

2.760.959

2.571.086

400.297

1.251.835

6.541.736

Rio de Janeiro

RJ

468

Azul Seguros

Seguradoras

2.751.443

5.061.157

144.381

761.834

1.259.972

Rio de Janeiro

RJ

469

Multiplan

Imobiliário e Construção Civil

2.739.082

2.544.789

1.141.233

6.299.379

13.154.931

Rio de Janeiro

RJ

470

Karoon

Combustíveis,
Petróleo e Químico

2.734.801

3.214.409

1.028.069

652.344

4.581.281

Rio de Janeiro

RJ

471

Unimed Goiânia

Cooperativas

2.713.667

2.385.049

52.675

428.151

1.378.966

Goiânia

GO

472

Química Anastacio

Combustíveis,
Petróleo e Químico

2.711.416

2.026.244

38.116

296.982

1.149.654

São Paulo

SP

473

Alelo

Serviços Financeiros

2.708.653

2.519.125

610.791

1.240.007

8.213.674

Barueri

SP

474

Prodesp

Tecnologia e Telecomunicações

2.706.638

2.231.634

85.068

933.751

2.363.002

Taboão da Serra

SP

475

Energisa Sul-Sudeste

Energia Elétrica

2.699.256

2.350.700

140.114

720.215

3.661.923

Presidente Prudente

SP

476

G10 Transportes

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

2.684.942

2.123.325

13.193

51.318

738.080

Maringá

PR

477

Barra Mansa Alimentos

Alimentos e Bebidas

2.669.886

2.141.650

194.346

207.986

741.640

São Paulo

SP

478

Rede D1000

Atacado e Varejo

2.666.765

2.160.645

22.565

919.277

1.949.154

Rio de Janeiro

RJ

479

CS Brasil Frotas

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

2.661.209

2.333.672

645.281

4.861.774

6.516.701

Mogi das Cruzes

SP

480

CPTM

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

2.656.683

2.574.208

-588.593

12.889.026

14.726.288

São Paulo

SP

481

Raízen Centro-Sul

Combustíveis,
Petróleo e Químico

2.656.439

2.926.533

-48.085

8.692.226

22.296.288

Brejinho

RN

482

Heinz

Alimentos e Bebidas

2.653.498

2.465.082

37.757

2.557.810

3.599.500

São Paulo

SP

483

Hermes Pardini

Saúde e Serviços

de Saúde

2.641.557

2.450.294

240.297

1.679.011

2.702.013

Belo Horizonte

MG

484

Banco GM

Bancos

2.639.048

2.253.383

401.168

2.644.741

17.233.382

São Paulo

SP

485

Granja Faria

Alimentos e Bebidas

2.632.810

2.137.332

301.850

974.671

2.642.944

Lauro Müller

SC

486

Boa Safra

Agronegócio

2.622.416

1.841.052

101.130

1.967.730

3.608.313

Formosa

GO

487

Banco BNP Paribas

Bancos

2.618.785

5.613.106

77.487

4.660.010

52.338.518

Rio de Janeiro

RJ

488

Sodexo

Serviços Financeiros

2.616.233

2.036.668

627.053

3.241.063

8.641.371

Barueri

SP

489

Portobello

Imobiliário e Construção Civil

2.606.148

2.407.806

-291.722

28.475

3.483.526

Tijucas

SC

490

Zoetis

Saúde e Serviços

de Saúde

2.589.652

2.341.681

121.302

1.550.990

2.364.815

Campinas

SP

491

Grendene

Moda e Vestuário

2.584.341

2.628.580

644.806

3.153.958

4.501.382

Sobral

CE

492

Cocal

Agronegócio

2.576.073

2.598.918

168.788

2.505.971

17.441.060

Paraguaçu Paulista

SP

493

Atento

Participações e Mídia

2.557.565

2.460.151

-87.801

17.641

1.689.990

Rio de Janeiro

RJ

494

Verene Energia

Energia Elétrica

2.552.896

387.578

1.398.991

7.848.257

20.614.204

Rio de Janeiro

RJ

495

Holambra

Cooperativas

2.541.231

2.279.992

18.518

410.424

1.624.340

Paranapanema

SP

496

Sompo Seguros

Seguradoras

2.540.316

2.624.063

126.214

1.804.335

6.290.128

São Paulo

SP

497

Esfera

Serviços Financeiros

2.535.015

2.275.678

872.577

888.661

3.273.373

São Paulo

SP

498

Alubar

Imobiliário e Construção Civil

2.516.449

3.885.196

171.109

775.735

1.920.551

Barcarena 

PA

499

Banco Volvo (Brasil)

Bancos

2.514.187

2.218.371

440.506

3.988.000

16.914.903

Curitiba

PR

500

Austral Resseguradora

Seguradoras

2.513.948

2.458.260

92.610

483.712

6.656.016

Rio de Janeiro

RJ

501

Banco Scania

Bancos

2.474.020

2.087.450

-84.736

1.287.532

15.723.529

São Bernardo
do Campo

SP

502

Flora

Farmacêutico e Beleza

2.458.129

2.286.450

131.687

975.365

3.699.417

São Paulo

SP

503

Deutsche Bank

Bancos

2.447.895

1.898.803

270.694

2.971.196

18.796.082

São Paulo

SP

504

AeC

Participações e Mídia

2.443.171

2.204.228

115.026

411.081

1.402.242

Belo Horizonte

MG

505

Kalunga

Atacado e Varejo

2.440.343

2.525.428

46.681

69.040

2.044.991

São Paulo

SP

506

Petronas

Combustíveis,
Petróleo e Químico

2.437.991

2.505.703

50.185

622.834

1.301.764

Rio de Janeiro

RJ

507

Odontoprev

Operadoras de Planos de Saúde

2.420.159

2.281.192

582.537

1.282.244

1.945.841

Barueri

SP

508

Coop

Cooperativas

2.418.619

2.433.857

16.158

518.582

1.593.357

Santo André

SP

509

Metropolitan Life

Seguradoras

2.414.261

2.168.148

139.021

1.338.904

7.816.680

São Paulo

SP

510

Tramontina Internacional

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

2.411.663

2.574.578

-84.314

99.020

2.192.648

Carlos Barbosa

RS

511

Vicunha Têxtil

Moda e Vestuário

2.408.911

2.442.786

-122.016

1.160.942

3.313.500

Maracanaú

CE

512

Adoro

Alimentos e Bebidas

2.408.542

1.905.769

378.851

484.358

1.363.057

Várzea Paulista

SP

513

Metalfrio Solutions

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

2.402.881

2.189.092

21.936

458.696

1.878.277

São Paulo

SP

514

Arlanxeo

Combustíveis,
Petróleo e Químico

2.401.903

2.586.688

157.742

2.149.813

2.577.621

Duque de Caxias

RJ

515

Morgan Stanley

Bancos

2.399.116

2.022.717

540.485

4.296.551

21.774.692

São Paulo

SP

516

Camda

Cooperativas

2.388.191

2.061.104

32.769

540.492

2.010.934

Adamantina

SP

517

Alibem

Alimentos e Bebidas

2.385.524

2.034.118

326.048

653.432

3.285.322

Santa Rosa

RS

518

Santher

Papel e Celulose

2.369.004

2.401.215

159.550

592.381

2.116.007

Bragança Paulista

SP

519

Neomille

Agronegócio

2.361.872

1.226.943

311.829

1.444.340

3.730.893

Chapadão do Céu

GO

520

Moura Dubeux Engenharia

Imobiliário e Construção Civil

2.356.938

1.570.024

420.173

1.518.151

5.568.082

Recife

PE

521

Banco Toyota do Brasil

Bancos

2.353.135

2.156.924

343.131

1.282.500

12.149.917

São Paulo

SP

522

Itaú Corretora

Seguradoras

2.348.912

2.021.664

840.735

1.143.687

2.634.239

São Paulo

SP

523

Esho

Saúde e Serviços

de Saúde

2.346.661

3.812.256

297.955

2.260.425

3.646.349

Rio de Janeiro

RJ

524

Jalles Machado

Agronegócio

2.337.911

1.909.528

-55.950

2.003.170

7.137.606

Goianésia

GO

525

Ferbasa

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

2.334.454

2.236.704

188.676

3.286.040

4.459.480

Pojuca

BA

526

Schulz Compressores

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

2.334.336

1.945.886

288.876

1.500.007

3.093.604

Joinville

SC

527

Banco RCI Brasil

Bancos

2.325.378

1.909.020

346.111

1.258.946

14.368.420

Curitiba

PR

528

Nitro

Combustíveis,
Petróleo e Químico

2.321.234

2.146.427

211.672

591.838

2.985.267

São Paulo

SP

529

Pacaembu Construtora

Imobiliário e Construção Civil

2.319.828

1.692.380

342.674

865.334

1.783.633

Bauru

SP

530

Tramontina Cutelaria

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

2.314.518

2.338.754

204.455

1.711.111

2.672.463

Carlos Barbosa

RS

531

Stellantis Financiamento

Serviços Financeiros

2.310.710

294.034

2.174.099

16.784.016

São Paulo

SP

532

Ticket

Tecnologia e Telecomunicações

2.307.091

1.924.946

601.692

1.926.199

7.604.932

Barueri

SP

533

Vital

Saneamento
e Meio Ambiente

2.302.758

2.427.846

496.753

797.355

2.827.381

Rio de Janeiro

RJ

534

Voltaire

Seguradoras

2.298.263

1.883.046

68.412

631.097

5.119.076

São Paulo

SP

535

Bradesco Leasing

Serviços Financeiros

2.288.012

3.434.824

466.215

4.502.331

17.792.155

Osasco

SP

536

Grupo Bild

Imobiliário e Construção Civil

2.286.051

1.969.507

199.790

586.871

3.415.743

Ribeirão Preto

SP

537

Spic Brasil Energia Participações

Energia Elétrica

2.283.603

2.152.793

-8.438

7.568.563

16.497.544

São Paulo

SP

538

Construcap

Imobiliário e Construção Civil

2.260.493

1.929.057

298.195

1.674.320

3.711.204

São Paulo

SP

539

Vitru Educação

Educação

2.259.078

2.141.809

369.891

2.925.765

6.093.744

São Paulo

SP

540

Cooperativa Tradição

Cooperativas

2.252.247

2.243.189

100.428

846.424

2.641.411

Pato Branco

PR

541

Hidrovias do Brasil

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

2.241.099

1.432.424

-140.918

2.162.052

6.487.308

São Paulo

SP

542

Ferrovia Norte Sul ­— VLI

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

2.237.268

2.281.661

984.597

2.659.568

4.456.912

São Luís

MA

543

Tegma Gestão

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

2.225.428

2.090.127

242.963

872.233

1.336.745

São Bernardo
do Campo

SP

544

Pamplona

Alimentos e Bebidas

2.223.958

2.110.766

56.335

730.999

1.476.731

Rio do Sul

SC

545

Ser Educacional

Educação

2.216.531

1.981.354

214.436

1.342.852

3.299.058

Recife

PE

546

EcoRodoanel

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

2.216.071

1.456.054

378.780

1.592.744

3.927.200

Niterói

RJ

547

Generali

Seguradoras

2.214.491

1.656.048

137.829

694.301

3.035.992

Rio de Janeiro

RJ

548

Compesa

Saneamento
e Meio Ambiente

2.180.315

2.886.188

192.286

8.744.165

12.351.757

Recife

PE

549

Hospital Mater Dei

Saúde e Serviços

de Saúde

2.175.285

2.226.001

111.916

1.477.574

4.312.889

Belo Horizonte

MG

550

Grupo CBO

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

2.171.990

1.981.051

235.115

2.035.743

6.864.968

Niterói

RJ

551

Casan

Saneamento
e Meio Ambiente

2.168.120

1.950.410

387.059

2.600.843

6.161.832

Florianópolis

SC

552

PetroReconcavo

Combustíveis,
Petróleo e Químico

2.157.609

3.264.554

638.352

4.330.716

8.668.015

Mossoró

RN

553

Porto Alegre Alimentos

Alimentos e Bebidas

2.149.021

1.729.925

9.015

1.029.039

1.538.362

Ponte Nova

MG

554

Café Cacique

Alimentos e Bebidas

2.142.013

1.621.504

19.749

282.525

1.656.325

Londrina

PR

555

Dexxos Par

Combustíveis,
Petróleo e Químico

2.136.828

1.810.394

143.653

1.001.959

1.613.764

Rio de Janeiro

RJ

556

OceanPact

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

2.133.917

1.721.058

105.476

1.013.462

3.477.655

Rio de Janeiro

RJ

557

Cimed Indústria

Farmacêutico e Beleza

2.133.323

1.867.760

163.168

1.101.850

2.570.198

São Paulo

SP

558

BNP Cardif

Seguradoras

2.118.675

2.095.757

143.387

713.035

4.289.371

São Paulo

SP

559

Pastifício Selmi

Alimentos e Bebidas

2.115.081

1.937.161

150.070

513.283

1.519.900

Sumaré

SP

560

Banco Fidis

Bancos

2.114.284

1.350.425

306.012

1.384.611

15.614.480

Nova Lima

MG

561

Crédit Agricole

Bancos

2.108.050

1.136.885

281.948

4.058.791

21.248.113

São Paulo

SP

562

CEEE-T

Energia Elétrica

2.106.957

2.065.572

318.725

3.503.786

8.625.223

Porto Alegre

RS

563

Lorenzetti

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

2.102.195

1.728.569

488.702

843.223

1.599.936

São Paulo

SP

564

State Grid Holding

Energia Elétrica

2.090.471

1.103.808

2.630.837

13.529.227

37.602.568

Rio de Janeiro

RJ

565

Lojas Le Biscuit

Atacado e Varejo

2.089.068

2.232.796

-767.714

-335.092

2.303.485

Feira de Santana

BA

566

Constellation

Combustíveis,
Petróleo e Químico

2.086.072

1.736.480

34.695

355.426

853.509

Rio de Janeiro

RJ

567

Banco John Deere

Bancos

2.081.722

3.366.610

160.680

4.185.867

18.428.548

Indaiatuba

SP

568

Ci&T Software

Tecnologia e Telecomunicações

2.065.572

1.639.134

196.262

495.568

1.512.572

Campinas

SP

569

Marilan

Alimentos e Bebidas

2.062.799

1.841.756

8.700

524.159

2.799.383

São Paulo

SP

570

Valid

Tecnologia e Telecomunicações

2.062.563

2.171.344

268.707

1.720.894

3.147.366

Rio de Janeiro

RJ

571

Refinaria de Petróleo Riograndense

Combustíveis,
Petróleo e Químico

2.054.266

2.177.747

-341.131

-295.737

597.888

Rio Grande

RS

572

A.R. Colombo

Participações e Mídia

2.042.800

1.976.439

42.830

787.448

2.065.985

Colombo

PR

573

Colombo

Atacado e Varejo

2.037.055

1.957.035

53.122

743.165

1.959.038

Caxias do Sul

RS

574

Banco Mizuho do Brasil

Bancos

2.016.165

2.932.367

191.245

1.293.373

16.034.843

São Paulo

SP

575

Hospital Santa Lúcia

Saúde e Serviços

de Saúde

2.009.135

1.864.487

166.504

1.394.429

3.150.687

Brasília

DF

576

Rumo Malha Sul

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

2.005.808

2.170.274

-594.950

140.659

1.387.103

Bauru

SP

577

Braspress Transportes Urgentes

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.990.142

1.875.204

115.003

686.644

1.248.066

Guarulhos

SP

578

Moeve Química Brasil

Combustíveis,
Petróleo e Químico

1.988.136

2.100.077

213.307

692.236

1.628.825

Camaçari

BA

579

BRFértil

Agronegócio

1.987.760

1.575.012

123.874

316.284

957.861

Curitiba

PR

580

Construtora Queiroz Galvão

Imobiliário e Construção Civil

1.971.061

1.660.429

87.350

1.686.136

2.826.244

Rio de Janeiro

RJ

581

Veracel Celulose

Papel e Celulose

1.968.864

1.877.062

228.847

3.000.044

5.013.191

Eunápolis

BA

582

Porto de Santos

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.933.445

1.644.560

724.614

3.170.236

6.618.930

Santos

SP

583

Bionovis

Farmacêutico e Beleza

1.931.948

1.747.179

104.907

520.322

2.138.615

Valinhos

SP

584

Tuper

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

1.929.152

2.020.883

122.568

819.237

1.205.283

São Bento do Sul

SC

585

Panatlântica

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

1.928.530

2.109.725

49.866

742.060

1.416.094

Gravataí

RS

586

Stone Pagamentos

Serviços Financeiros

1.921.984

4.642.949

161.252

2.312.817

83.764.152

São Paulo

SP

587

Prosegur Serviços

Participações e Mídia

1.920.634

1.889.716

38.913

1.085.774

2.184.366

São Paulo

SP

588

Too Seguros

Seguradoras

1.905.710

1.988.858

470.845

841.779

4.108.493

São Paulo

SP

589

São Simão Energia

Energia Elétrica

1.904.192

1.889.467

736.159

5.353.568

10.929.014

São Simão

GO

590

Romagnole

Energia Elétrica

1.896.696

2.262.533

139.211

573.419

1.535.156

Mandaguari

PR

591

Grupo Krona

Combustíveis,
Petróleo e Químico

1.895.571

1.637.815

100.825

423.193

1.723.316

Joinville

SC

592

Elekeiroz

Combustíveis,
Petróleo e Químico

1.892.145

1.771.225

-31.911

-38.184

1.352.589

Várzea Paulista

SP

593

Prumo

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.890.428

1.496.632

505.596

-5.014.753

10.627.585

Rio de Janeiro

RJ

594

Armac

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.887.757

1.765.969

73.771

1.330.338

5.340.815

Barueri

SP

595

PBio

Combustíveis,
Petróleo e Químico

1.872.764

1.304.662

7.252

834.139

1.072.716

Rio de Janeiro

RJ

596

Allpark

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.872.588

1.584.808

14.096

368.806

2.530.252

São Paulo

SP

597

Suhai Seguradora

Seguradoras

1.858.840

1.575.561

156.570

352.173

2.330.035

São Paulo

SP

598

Ns2.Com Internet

Tecnologia e Telecomunicações

1.857.523

1.695.372

182.443

729.220

1.622.540

São Paulo

SP

599

Tex

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.843.701

1.752.536

67.042

122.587

1.033.849

Barueri

SP

600

Ponteland

Atacado e Varejo

1.841.084

1.628.199

283.164

1.109.128

1.790.309

Seropedica

RJ

601

Mills Estruturas

e Serviços de Engenharia

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.837.835

1.575.405

301.263

1.521.974

3.943.186

Rio de Janeiro

RJ

602

Conasa

Saneamento
e Meio Ambiente

1.823.039

1.703.571

-261.793

969.590

5.763.542

Londrina

PR

603

Somos Educação

Educação

1.811.940

1.674.191

59.736

5.165.362

7.072.277

São José
dos Campos

SP

604

Uisa

Agronegócio

1.806.532

1.577.321

-96.740

1.021.912

4.447.798

São Paulo

SP

605

Localiza Veículos Especiais

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.800.417

1.325.319

184.711

4.383.042

5.004.782

Belo Horizonte

MG

606

Fibra

Bancos

1.794.082

1.571.491

153.539

1.297.764

22.408.418

São Paulo

SP

607

Banco Bradescard

Bancos

1.792.928

1.581.328

-130.100

107.602

15.330.174

Barueri

SP

608

Sandvik

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

1.780.991

1.573.870

76.938

1.049.377

1.650.277

São Paulo

SP

609

Entrevias Concessionária de Rodovias

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.779.661

949.087

41.699

139.431

5.576.490

Sertãozinho

SP

610

Josapar

Agronegócio

1.776.921

2.173.686

16.792

766.973

2.311.104

Porto Alegre

RS

611

Porto Seguro Capitalização

Serviços Financeiros

1.773.904

1.459.157

49.410

292.414

2.514.311

São Paulo

SP

612

Origem Energia

Energia Elétrica

1.773.274

1.477.825

583.163

3.417.027

4.327.366

Pilar

AL

613

Cardif do Brasil
Seguros e Garantias

Seguradoras

1.769.445

1.674.159

110.129

961.130

3.568.219

São Paulo

SP

614

Energisa

Energia Elétrica

1.768.508

1.153.324

-62.807

27.964

480.917

Rio de Janeiro

RJ

615

Lavvi

Imobiliário e Construção Civil

1.761.398

1.549.299

464.164

1.780.796

4.486.572

São Paulo

SP

616

Apsen

Farmacêutico e Beleza

1.760.085

1.413.367

233.327

944.264

1.668.397

São Paulo

SP

617

Aliança Energia

Energia Elétrica

1.759.972

1.329.055

336.172

4.260.083

9.698.003

Belo Horizonte

MG

618

HDI Global

Seguradoras

1.755.444

1.637.448

59.578

174.530

2.754.803

São Paulo

SP

619

NC Energia

Energia Elétrica

1.748.227

1.396.677

110.138

473.402

815.722

Rio de Janeiro

RJ

620

Paraná Equipamentos

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

1.748.044

1.931.233

-96.207

216.106

1.250.320

Curitiba

PR

621

Cagepa

Saneamento
e Meio Ambiente

1.743.508

1.515.059

177.695

6.245.361

7.141.053

João Pessoa

PB

622

Segurpro

Participações e Mídia

1.738.299

1.523.881

39.074

179.526

966.107

São Paulo

SP

623

Assurant

Seguradoras

1.738.160

1.570.227

79.753

405.389

2.940.232

Barueri

SP

624

Sabin

Saúde e Serviços

de Saúde

1.737.928

1.573.768

169.414

243.871

1.377.678

Brasília

DF

625

Prosegur

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.734.822

1.720.948

71.560

1.197.520

2.127.762

Belo Horizonte

MG

626

Iguá Rio

Saneamento
e Meio Ambiente

1.734.252

1.633.097

-348.039

224.843

9.064.072

Rio de Janeiro

RJ

627

IMC

Alimentos e Bebidas

1.729.658

1.810.794

-148.968

859.642

2.305.789

São Paulo

SP

628

Vero

Tecnologia e Telecomunicações

1.729.145

1.660.862

38.901

3.295.934

4.182.737

São Paulo

SP

629

Terminal de Contingências
de Paranaguá

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.717.320

1.496.913

652.475

190.837

3.216.626

Paranaguá

PR

630

BDMG

Bancos

1.710.286

1.236.067

184.822

2.409.528

14.329.089

Belo Horizonte

MG

631

CESP

Energia Elétrica

1.710.155

1.469.889

335.809

4.779.444

13.477.622

São Paulo

SP

632

Blau Farmacêutica

Farmacêutico e Beleza

1.702.382

1.754.376

296.773

2.255.742

3.635.027

Cotia

SP

633

Banco BV

Bancos

1.699.928

847.485

-139.810

2.810.158

13.618.910

São Paulo

SP

634

Bemobi Tech

Tecnologia e Telecomunicações

1.696.407

1.498.065

161.262

973.357

1.865.280

Rio de Janeiro

RJ

635

Irani

Papel e Celulose

1.686.311

1.555.346

242.050

1.451.934

3.949.686

Porto Alegre

RS

636

São Braz

Alimentos e Bebidas

1.684.333

1.372.260

162.232

946.414

1.143.878

Belém

PA

637

Eixo SP

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.683.826

1.379.644

-2.417

1.175.377

4.697.958

Itirapina

SP

638

Grupo Penha

Papel e Celulose

1.682.197

1.510.659

193.508

1.078.993

1.664.185

São Paulo

SP

639

Banco Digimais

Bancos

1.675.596

1.269.739

31.281

787.322

10.054.152

São Paulo

SP

640

Transpanorama Transportes

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.673.772

1.467.973

61.910

309.862

1.218.459

Maringá

PR

641

Foresea

Combustíveis,
Petróleo e Químico

1.668.485

1.531.528

42.788

389.561

675.497

Rio de Janeiro

RJ

642

Swiss

Seguradoras

1.664.998

1.607.293

61.684

1.093.431

5.124.605

São Paulo

SP

643

PicPay

Serviços Financeiros

1.663.188

1.195.383

1.239.806

2.480.379

12.172.376

São Paulo

SP

644

Hélio Borenstein

Imobiliário e Construção Civil

1.655.862

1.428.414

117.990

5.195.612

11.653.317

Mogi das Cruzes

SP

645

Banco de Lage Landen Brasil

Bancos

1.645.822

2.400.621

-499.175

1.088.225

13.551.609

Porto Alegre

RS

646

brMalls

Imobiliário e Construção Civil

1.643.621

1.570.387

875.365

12.418.515

20.608.396

Rio de Janeiro

RJ

647

EGTC

Imobiliário e Construção Civil

1.641.467

1.845.853

-72.088

278.497

801.074

Rio de Janeiro

RJ

648

Mapfre Resseguros

Seguradoras

1.639.952

1.420.312

155.012

486.045

4.460.281

São Paulo

SP

649

Viação Piracicabana

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.639.108

1.466.712

149.617

554.481

2.869.081

Piracicaba

SP

650

Racional Engenharia

Imobiliário e Construção Civil

1.638.752

1.685.482

49.590

75.107

280.756

São Paulo

SP

651

Usina Santa Adélia

Agronegócio

1.637.077

1491887

179.199

1.455.949

4.179.683

Jaboticabal

SP

652

Eurobike

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.636.730

1.581.774

6.882

95.627

468.689

Ribeirão Preto

SP

653

Asperbras

Participações e Mídia

1.627.212

1.372.826

158.009

1.244.040

2.403.890

Penápolis

SP

654

Serra Diesel

Combustíveis,
Petróleo e Químico

1.626.637

1.125.685

-606

59.464

225.810

Coronel Barros

RS

655

Light COM

Energia Elétrica

1.626.608

1.431.776

147.774

337.394

1.564.369

Rio de Janeiro

RJ

656

Fairfax

Seguradoras

1.626.229

1.652.534

70.909

641.154

5.688.093

São Paulo

SP

657

Banco Honda

Bancos

1.625.874

2.430.410

161.034

1.435.510

10.959.590

São Paulo

SP

658

Maqnelson Agrícola

Atacado e Varejo

1.605.764

1.493.261

114.991

437.032

893.717

Uberlândia

MG

659

AVB

Siderurgia,
Mineração e Metalurgia

1.588.851

1.840.664

77.416

1.917.302

4.039.262

Açailândia

MA

660

Superia Trading

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.588.541

1.506.896

18.019

75.250

387.303

Vitória

ES

661

Stefanini

Tecnologia e Telecomunicações

1.581.929

1.577.281

99.491

155.738

551.128

Barueri

SP

662

GDC Alimentos

Alimentos e Bebidas

1.579.210

1.469.723

77.093

583.230

1.192.427

Rio Verde

GO

663

Mercadomóveis

Atacado e Varejo

1.574.020

1.244.995

207.435

695.018

1.394.174

São Paulo

SP

664

Nardini Agroindustrial

Agronegócio

1.573.259

1.635.105

92.054

1.055.545

3.606.753

Vista Alegre do Alto

SP

665

Manaus Ambiental

Saneamento
e Meio Ambiente

1.571.720

1.263.048

108.181

730.068

3.129.121

Manaus

AM

666

Pottencial Seguradora

Seguradoras

1.570.218

1.265.010

182.312

350.880

3.840.705

Belo Horizonte

MG

667

AlmavivA Telemarketing

Tecnologia e Telecomunicações

1.569.629

1.648.436

140.567

728.619

1.424.786

São Paulo

SP

668

Teleperformance CRM

Tecnologia e Telecomunicações

1.566.265

1.413.256

16.142

261.615

924.365

São Paulo

SP

669

Rumo Malha Central

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.565.858

1.785.093

1.112.426

1.446.456

71.366.544

Anápolis

GO

670

Priner

Bens de Capital
e Eletroeletrônicos

1.563.623

1.100.583

8.404

562.334

1.890.643

Rio de Janeiro

RJ

671

Sura Seguros

Seguradoras

1.550.040

1.440.359

19.768

372.595

2.668.009

Campinas

SP

672

Helibras

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.549.610

1.588.177

99.128

336.256

1.353.527

Itajubá

MG

673

Zurich Seguros

Seguradoras

1.549.488

1.366.343

437.876

255.798

2.387.531

São Paulo

SP

674

CCR ViaSul

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

1.545.746

1.203.609

171.862

1.668.500

3.987.992

São Gonçalo

RJ

675

GPC Química

Combustíveis,
Petróleo e Químico

1.535.665

1.310.779

126.446

508.227

814.822

Araucária

PR

676

Getnet

Serviços Financeiros

1.535.664

1.554.924

633.540

3.437.769

80.338.556

São Paulo

SP

677Unimed FlorianópolisOperadoras de Planos de Saúde1.532.190 1.487.249 37.397 507.351 1.114.346 FlorianópolisSC
678PetrocoqueCombustíveis,
Petróleo e Químico		1.530.042 1.112.558 168.336 134.910 1.118.309 CubatãoSP
679EmbraportTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		1.528.781 1.112.075 1.517.459 -346.095 3.519.200 Santos SP
680Associação Hospitalar
Moinhos de Vento		Saúde e Serviços de Saúde1.525.910 1.383.461 100.126 970.363 1.674.887 Porto AlegreRS
681SooroAgronegócio1.524.587 1.083.274 366.215 365.820 1.515.742 Marechal Cândido RondonPR
682APCEducação1.507.383 1.367.030 60.020 749.168 1.417.975 CuritibaPR
683FTDEducação1.507.084 1.524.867 121.815 973.704 1.809.713 São PauloSP
684FlamengoParticipações e Mídia1.499.741 1.158.862 343.171 957.566 2.221.103 Rio de JaneiroRJ
685EztecImobiliário e Construção Civil1.498.822 1.560.541 547.595 5.119.897 7.196.637 São PauloSP
686AIG SegurosSeguradoras1.496.682 1.597.576 179.148 811.737 4.315.844 São PauloSP
687Kepler WeberAgronegócio1.493.030 1.607.297 156.270 774.231 1.512.406 São PauloSP
688Energisa Minas RioEnergia Elétrica1.492.595 1.385.805 83.075 440.394 2.350.079 Rio de JaneiroRJ
689LocawebTecnologia e Telecomunicações1.488.531 1.370.032 -225.450 2.467.887 3.638.385 São PauloSP
690CVC ViagensTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		1.488.493 1.420.763 -40.935 478.791 3.738.885 Santo AndréSP
691TBGTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		1.487.000 1.686.000 449.000 348.000 2.181.000 Hortolândia SP
692Iguatemi ShoppingImobiliário e Construção Civil1.486.833 1.236.345 582.576 4.651.864 9.497.101 São PauloSP
693AterpaImobiliário e Construção Civil1.483.920 1.094.434 80.148 188.894 810.181 Belo HorizonteMG
694Lojas MarisaModa e Vestuário1.483.225 1.392.169 -59.982 224.157 2.056.813 São PauloSP
695Nadir FigueiredoBens de Capital
e Eletroeletrônicos		1.471.063 1.452.105 56.364 388.191 2.331.983 SuzanoSP
696Cimento ItambéImobiliário e Construção Civil1.466.940 1.361.808 288.087 1.039.782 2.004.790 CuritibaPR
697PatrimarImobiliário e Construção Civil1.463.176 1.464.532 32.589 552.614 3.019.668 Belo HorizonteMG
698BYK — Taurus ArmasBens de Capital
e Eletroeletrônicos		1.463.029 1.672.674 -31.372 1.933.625 3.648.113 São LeopoldoRS
699TaurusBens de Capital
e Eletroeletrônicos		1.463.029 1.672.674 17.673 1.257.453 2.586.405 São BorjaRS
700ProtegeTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		1.460.235 1.301.991 52.067 255.287 828.035 Santo AndréSP
701Banco HSBCBancos1.454.205 1.653.666 216.192 1.538.961 15.623.724 São PauloSP
702OeciImobiliário e Construção Civil1.450.890 847.029 217.261 2.414.342 3.198.792 São PauloSP
703CopergásCombustíveis,
Petróleo e Químico		1.446.390 1.569.798 150.176 634.937 1.136.117 RecifePE
704MoblyAtacado e Varejo1.445.000 811.197 -146.800 222.200 1.834.400 São PauloSP
705CassemsOperadoras de Planos de Saúde1.444.959 1.342.166 -24.181 221.357 788.962 Campo GrandeMS
706Porto ItapoáTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		1.435.219 1.222.673 584.466 1.114.050 2.812.458 ItapoáSC
707AbimexTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		1.429.009 1.482.062 56.211 619.668 1.465.067 Jaraguá do SulSC
708QualicorpSeguradoras1.426.845 1.541.924 17.049 1.308.389 3.938.536 São PauloSP
709Neoenergia RenováveisEnergia Elétrica1.426.628 1.032.028 169.479 5.154.216 9.296.672 Rio de JaneiroRJ
710Pacífico Operações HospitalaresSaúde e Serviços de Saúde1.420.537 60.349 85.452 609.231 1.798.462 GuarulhosSP
711CorrectaAgronegócio1.400.035 1.512.124 35.553 427.402 471.413 São PauloSP
712SimpressTecnologia e Telecomunicações1.392.425 1.390.535 99.570 1.005.864 1.903.700 Santana de ParnaíbaSP
713
Voltswatts
Energia Elétrica
1.388.010
2.528.471
-501.324
-200.474
2.191.941
Recife
PE
714
Swiss
Seguradoras
1.386.968
1.044.030
94.352
512.475
3.385.547
São Paulo
SP
715
Wiz
Seguradoras
1.382.973
1.257.265
367.710
1.296.137
2.434.061
Brasília
DF
716
Trisul
Imobiliário e Construção Civil
1.378.596
1.346.694
213.095
1.478.205
3.433.244
São Paulo
SP
717
Construtora Barbosa Mello
Imobiliário e Construção Civil
1.372.824
1.568.367
107.068
260.997
889.778
Belo Horizonte
MG
718
Concessionária Rota
Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
1.371.224
1.336.565
335.485
980.866
4.017.167
Itatiba
SP
719
Fosnor
Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
1.370.985
1.151.893
109.904
1.253.829
2.561.490
São Paulo
SP
720
Starr
Seguradoras
1.370.474
1.517.734
22.680
153.320
3.124.064
São Paulo
SP
721
BRK Projetos Ambientias
Saneamento
e Meio Ambiente
1.363.618
1.222.746
64.557
956.081
6.528.030
São Paulo
SP
722
Ouribank
Bancos
1.358.227
258.927
387.373
3.673.051
São Paulo
SP
723
Jadlog
Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
1.335.629
1.275.877
8.699
515.878
801.328
São Paulo
SP
724
Omni — Crédito
Serviços Financeiros
1.335.479
1.958.977
-5.271
917.675
6.671.882
São Paulo
SP
725
Agrale
Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
1.334.279
1.000.371
69.165
340.535
1.078.265
Caxias do Sul
RS
726
1500 Transportes
Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
1.328.017
1.178.836
44.109
91.240
368.300
Maringá
PR
727
Romi
Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
1.326.712
1.220.011
86.170
1.248.879
2.759.061
São Paulo
SP
728
Leite Jussara
Alimentos e Bebidas
1.325.639
1.475.641
20.901
174.182
764.821
Patrocínio Paulista
SP
729
Ferro+ Mineração
Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
1.324.094
1.417.683
253.297
1.398.538
1.679.583
Ouro Preto
MG
730
Sisnergy
Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
1.322.526
1.198.906
74.934
280.337
756.934
Macaé
RJ
731
Sika
Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
1.320.096
1.268.245
21.637
662.591
999.659
Osasco
SP
732
U&M
Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
1.310.882
1.245.698
159.430
515.054
1.643.542
Rio de Janeiro
RJ
733
Banco Hyundai Capital Brasil
Bancos
1.300.251
1.013.111
190.973
787.418
7.839.377
São Paulo
SP
734
Banco MUFG
Bancos
1.296.227
1.904.618
86.426
1.622.026
9.317.376
São Paulo
SP
735
Lunelli
Moda e Vestuário
1.282.510
1.323.021
-17.640
728.776
1.705.874
Corupá
SC
736
Grupo Maringá
Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
1.281.864
1.303.018
116.751
1.378.500
2.801.800
São Paulo
SP
737
Ambiental Ceará
Saneamento
e Meio Ambiente
1.277.825
393.757
375.960
528.699
1.885.066
Juazeiro do Norte
CE
738
Eletron
Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
1.274.076
967.594
476.404
1.014.604
1.557.486
Belo Horizonte
MG
739
Itaú CBD
Serviços Financeiros
1.270.508
1.203.862
441.403
1.498.853
9.653.138
São Paulo
SP
740
Da Mata
Combustíveis,
Petróleo e Químico
1.268.137
1.556.410
192.292
477.976
2.318.949
Rubiácea
SP
741
Estrela
Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
1.264.353
1.281.568
-37.203
201.637
1.409.699
Belo Horizonte
MG
742
Camastra
Saneamento
e Meio Ambiente
1.263.837
1.246.081
366.405
670.711
2.976.272
São Paulo
SP
743
Pefisa
Serviços Financeiros
1.263.765
1.275.021
-55.360
1.029.833
5.611.876
São Paulo
SP
744
Banco Paccar
Bancos
1.261.007
957.359
116.004
2.846.570
8.895.778
Ponta Grossa
PR
745
Rio Paranapanema Energia — CTG
Energia Elétrica
1.259.476
1.204.173
250.847
1.240.831
3.986.965
São Paulo
SP
746
Rio Paranapanema Participações
Energia Elétrica
1.259.476
1.425.140
218.349
1.407.921
4.050.033
São Paulo
SP
747
Portonave
Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
1.257.526
1.427.655
569.367
525.631
3.692.231
Navegantes
SC
748
Minasmáquinas
Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
1.252.235
1.312.998
41.089
261.617
593.391
Contagem
MG
749
Orquídea Alimentos
Alimentos e Bebidas
1.234.755
1.159.012
43.606
165.150
984.663
Caxias do Sul
RS
750
Seabras
Combustíveis,
Petróleo e Químico
1.233.328
1.201.920
287.509
178.926
1.251.010
Rio de Janeiro
RJ
751
Coopercarga Logística
Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
1.233.209
1.286.188
38.329
109.458
408.368
Concórdia
SC
752
Telmex do Brasil
Tecnologia e Telecomunicações
1.232.238
1.036.697
283.877
7.701.532
8.251.780
São Paulo
SP
753
Veste
Moda e Vestuário
1.230.948
1.111.555
24.409
1.065.477
1.655.516
São Paulo
SP
754
Austral Seguradora
Seguradoras
1.229.449
1.161.817
52.957
274.650
3.213.690
Rio de Janeiro
RJ
755
Moinhos Cruzeiro do Sul
Agronegócio
1.226.582
1.278.987
-164.740
343.390
740.436
Rio de Janeiro
RJ
756
Ourofino
Farmacêutico e Beleza
1.224.992
1.024.792
222.311
796.857
1.565.822
Cravinhos
SP
757
PB-LOG
Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
1.220.209
1.512.484
407.080
401.021
707.321
Rio de Janeiro
RJ
758
Estok
Atacado e Varejo
1.220.144
1.301.173
-101.654
-674.384
891.103
Belo Horizonte
MG
759
FG Empreendimentos
Imobiliário e Construção Civil
1.218.976
1.017.337
438.618
1.147.620
3.715.788
Balneário Camboriú
SC
760
Desktop
Tecnologia e Telecomunicações
1.218.547
1.128.842
80.773
1.438.031
3.858.352
Sumaré
SP
761
Banco Industrial do Brasil
Bancos
1.212.619
1.169.458
31.076
743.223
8.512.352
São Paulo
SP
762
Tegra
Imobiliário e Construção Civil
1.205.697
1.321.397
-77.042
2.432.302
4.263.825
Rio de Janeiro
RJ
763
Laboratórios B.Braun
Saúde e Serviços
de Saúde
1.205.602
1.228.013
-7.988
926.218
1.318.523
Niterói
RJ
764
Ri Happy
Atacado e Varejo
1.203.748
1.179.454
-52.326
39.704
1.171.404
Rio de Janeiro
RJ
765
Cotrisel
Cooperativas
1.203.208
1.560.931
-119.674
11.791
726.584
São Sepé
RS
766
MetrôRio
Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
1.198.722
940.071
13.838
1.483.020
4.817.239
Rio de Janeiro
RJ
767
Greenbrier Maxion Equipamentos
e Serviços Ferroviários
Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
1.193.822
542.841
112.706
175.867
685.243
Hortolândia
SP
768
Ferroport
Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
1.188.765
1.113.185
551.663
1.853.685
2.430.854
Rio de Janeiro
RJ
769
Bazan
Combustíveis,
Petróleo e Químico
1.184.311
1.241.483
70.352
1.038.592
1.671.080
Pontal
SP
770
Multilog
Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
1.179.784
1.023.051
151.656
220.600
1.230.370
Itajaí
SC
771
Inspira Rede de Educadores
Educação
1.176.558
1.065.652
7.589
2.005.273
2.531.070
Rio de Janeiro
RJ
772
Brametal
Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
1.172.425
1.258.778
81.997
785.716
1.018.774
Linhares
ES
773
Akad
Seguradoras
1.171.364
1.038.582
37.727
269.558
2.357.934
São Paulo
SP
774
Senior
Tecnologia e Telecomunicações
1.170.283
975.958
246.478
463.045
1.002.431
Blumenau
SC
775
Rede Sol
Combustíveis,
Petróleo e Químico
1.165.301
1.415.797
3.811
109.085
232.965
Ribeirão Preto
SP
776
Bela Vista
Combustíveis,
Petróleo e Químico
1.163.834
1.228.255
47.693
949.243
1.284.140
Ribeirão Preto
SP
777
SG
Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
1.160.497
932.779
9.945
5.354
260.180
Belo Horizonte
MG
778
Plascar
Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
1.152.103
1.131.800
-203.946
-732.222
608.138
Jundiaí
SP
779
Eternit
Imobiliário e Construção Civil
1.150.164
1.142.972
48.977
842.994
1.363.317
São Paulo
SP
780
Rôgga Empreendimentos
Imobiliário e Construção Civil
1.140.815
916.433
191.050
469.356
1.678.983
Joinville
SC
781
Zodiac Farmacêutica
Farmacêutico e Beleza
1.130.998
920.255
610
240.182
796.509
Pindamonhangaba
SP
782
CEG Rio
Combustíveis,
Petróleo e Químico
1.130.763
2.717.519
171.050
824.067
1.417.976
Rio de Janeiro
RJ
783
Vidroporto
Alimentos e Bebidas
1.127.931
1.174.257
184.196
810.848
2.251.160
Porto Ferreira
SP
784
Frimesa
Cooperativas
1.125.739
916.726
81.805
1.213.658
4.068.812
Medianeira
PR
785
Rivelli
Agronegócio
1.119.235
1.066.227
56.889
374.516
1.063.327
Barbacena
MG
786
Marlim Azul
Energia Elétrica
1.117.795
977.262
111.163
558.650
3.836.149
São Paulo
SP
787
Melnick Desenvolvimento Imobiliário
Imobiliário e Construção Civil
1.117.283
1.028.992
150.056
1.216.258
2.740.776
Porto Alegre
RS
788
Santa Joana Hospital
Saúde e Serviços
de Saúde
1.113.607
1.074.013
114.626
289.992
632.527
São Paulo
SP
789
Ludfor Energia
Energia Elétrica
1.111.424
652.236
49.600
126.152
1.279.818
Bento Gonçalves
RS
790
CBF
Participações e Mídia
1.109.372
1.219.861
-182.480
1.259.821
3.391.472
Rio de Janeiro
RJ
791
Brasil Olhos
Participações e Mídia
1.105.423
937.863
-106.237
673.905
1.952.227
São Paulo
SP
792
CCR Metrô Bahia
Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
1.097.536
1.059.396
92.333
1.533.017
5.482.161
Salvador
BA
793
S-Riko
Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
1.097.341
842.806
51.993
464.721
595.163
Porto Real
RJ
794
Vast
Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
1.095.808
913.027
132.035
-463.040
5.825.323
Rio de Janeiro
RJ
795
Frec
Imobiliário e Construção Civil
1.095.647
311.970
-41.061
143.243
558.107
São Paulo
SP
796
Soufer Industrial
Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
1.094.832
1.128.652
-7.107
576.238
748.484
São João
da Boa Vista
SP
797
Credit Suisse
Bancos
1.093.094
1.675.448
374.708
4.239.478
13.972.998
São Paulo
SP
798
Belo Monte
Energia Elétrica
1.083.302
1.159.426
459.949
4.952.739
9.838.414
Rio de Janeiro
RJ
799
Arteris Literal Sul
Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
1.083.160
1.559.561
-559.220
2.013.215
5.934.758
Curitiba
PR
800
Brasif Exportação Importação
Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
1.082.701
1.163.324
21.280
328.759
891.667
Belo Horizonte
MG
801
Argo Energia
Energia Elétrica
1.079.334
1.084.954
580.790
3.739.672
11.342.419
São Paulo
SP
802
Bradesco Consórcios
Serviços Financeiros
1.077.874
2.801.658
2.586.329
7.524.903
9.369.013
Osasco
SP
803
Grande Moinho Cearense
Agronegócio
1.075.439
1.124.285
112.734
954.244
1.477.690
Fortaleza
CE
804
São Paulo Futebol Clube
Participações e Mídia
1.073.921
727.572
56.981
-536.217
1.918.519
São Paulo
SP
805
SLC Centro-Oeste
Agronegócio
1.069.621
1.028.172
25.405
1.804.654
3.538.031
Sento Sé
BA
806
Supera
Farmacêutico e Beleza
1.065.395
943.891
54.902
106.959
465.853
São Paulo
SP
807
Tramontina Multi
Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
1.065.084
1.139.526
79.340
377.388
760.083
Carlos Barbosa
RS
808
Todeschini
Imobiliário e Construção Civil
1.064.785
994.079
186.775
1.528.530
2.322.998
Bento Gonçalves
RS
809
Mangels
Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
1.063.608
948.038
48.022
46.969
721.479
Três Corações
MG
810
Usina São Manoel
Agronegócio
1.062.047
1.149.988
170.262
1.570.773
3.843.262
São Manuel
SP
811
Cervejaria Cidade Imperial
Alimentos e Bebidas
1.060.174
937.366
1.515
203.096
837.653
Frutal
MG
812
Agis
Imobiliário e Construção Civil
1.059.026
1.627.478
213.273
699.044
1.334.197
São Paulo
SP
813
Mitre Realty
Imobiliário e Construção Civil
1.054.924
1.179.438
78.116
1.055.104
2.384.092
São Paulo
SP
814
TPI — Triunfo
Serviços Financeiros
1.054.757
1.152.704
-402.656
482.450
2.197.127
São Paulo
SP
815
Orizon VR
Saneamento
e Meio Ambiente
1.050.340
903.473
73.962
1.551.637
4.293.945
São Paulo
SP
816
Vilma
Alimentos e Bebidas
1.050.271
1.024.685
87.514
762.751
941.891
Juiz de Fora
MG
817
Let‘s Rent a Car
Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
1.049.448
1.045.323
42.602
611.246
1.993.535
Araraquara
SP
818
KSBBens de Capital
e Eletroeletrônicos		1.048.477 881.553 179.997 345.984 756.494 São PauloSP
819Banco Bs2Bancos1.047.249 780.987 72.065 900.036 7.729.962 Belo HorizonteMG
820Track&FieldModa e Vestuário1.046.512 831.759 142.318 565.400 974.206 OsascoSP
821Lwart SoluçõesSaneamento
e Meio Ambiente		1.038.148 999.443 89.907 773.899 2.352.873 São PauloSP
822Hospital São RafaelSaúde e Serviços de Saúde1.037.805 951.783 141.061 362.469 932.811 SalvadorBA
823EDP NordesteEnergia Elétrica1.030.861 65.230 108.474 347.409 2.319.703 São PauloSP
824CS BrasilTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		1.030.532 788.348 115.783 816.622 1.813.042 Rio de JaneiroRJ
825Kaefer RipBens de Capital
e Eletroeletrônicos		1.028.739 1.055.493 76.808 180.083 759.790 IndaiatubaSP
826AraucoImobiliário e Construção Civil1.027.710 990.059 159.248 696.055 934.528 Ponta GrossaPR
827ConcrematImobiliário e Construção Civil1.024.150 860.301 43.661 377.586 829.745 Rio de JaneiroRJ
828Banco Bradesco BerjBancos1.023.160 377.903 1.286 1.095.374 9.685.430 Rio de JaneiroRJ
829GranadoFarmacêutico e Beleza1.022.992 861.691 25.909 511.931 946.261 Rio de JaneiroRJ
830UltracargosTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		1.020.908 1.075.558 196.067 1.225.224 4.190.115 São PauloSP
831MundialBens de Capital
e Eletroeletrônicos		1.018.848 969.980 -21.970 134.489 1.453.609 São PauloSP
832Hospital Alemão Oswaldo CruzSaúde e Serviços de Saúde1.017.882 1.098.432 -13.343 603.662 1.132.085 São PauloSP
833Kroma EnergiaEnergia Elétrica1.014.238 1.079.257 2.247 112.584 1.044.005 RecifePE
834Anaconda Farinha de TrigoAlimentos e Bebidas1.005.939 1.016.611 255.380 757.074 848.388 São PauloSP
835MorlanBens de Capital
e Eletroeletrônicos		1.004.150 945.775 63.656 738.984 936.711 OrlândiaSP
836Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho MédicoCooperativas1.001.843 970.420 27.364 330.223 650.756 Campo GrandeMS
837HaitongBancos990.699 668.016 -32.432 536.687 8.092.144 São PauloSP
838SchioAgronegócio984.784 862.431 50.109 441.209 1.572.357 São PauloSP
839MagnesitaSiderurgia,
Mineração e Metalurgia		982.749 915.379 185.697 1.242.076 2.145.159 ContagemMG
840SansuyCombustíveis,
Petróleo e Químico		975.914 944.820 -284.204 -2.269.401 570.135 Embu das ArtesSP
841PaschoalottoServiços Financeiros973.650 909.973 25.822 7.594 466.439 BauruSP
842AdeccoParticipações e Mídia971.895 762.603 22.634 68.234 347.854 São PauloSP
843Bandeirantes MáquinasBens de Capital
e Eletroeletrônicos		965.959 992.013 22.642 195.175 577.069 ContagemMG
844Vulcabras BAModa e Vestuário964.397 865.512 491.483 848.247 1.143.986 ItapetingaBA
845PrivaliaTecnologia e Telecomunicações959.547 933.688 -20.306 112.042 557.363 São PauloSP
846Eugenio Raulino KoerichAtacado e Varejo957.774 937.066 20.188 402.728 723.254 FlorianópolisSC
847QualicorpSaúde e Serviços de Saúde957.158 978.346 31.527 925.986 1.712.639 São PauloSP
848CorredorTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		955.118 954.878 -12.655 376.119 3.182.194 São PauloSP
849Banco Société Générale BrasilBancos954.165 1.912.966 57.261 1.696.654 8.229.369 São PauloSP
850Supermercado GuanabaraAtacado e Varejo945.221 811.819 10.751 131.308 389.651 Rio GrandeRS
851BrasilataSiderurgia,
Mineração e Metalurgia		944.824 982.944 -33.918 292.109 928.079 JundiaíSP
852Toledo do BrasilSiderurgia,
Mineração e Metalurgia		940.029 889.899 94.906 350.575 613.172 São Bernardo
do Campo		SP
853Triple PlayParticipações e Mídia938.903 753.596 -111.780 436.285 2.374.142 São PauloSP
854Grupo KallasImobiliário e Construção Civil923.144 1.254.533 -155.379 850.856 2.021.084 São PauloSP
855Ther Gold Participações
e Administração		Participações e Mídia923.144 1.254.929 -167.835 513.267 2.032.870 São PauloSP
856AescSaúde e Serviços de Saúde920.869 832.502 -19.472 77.451 894.088 Caxias do SulRS
857Madem — Bobinas de MadeiraImobiliário e Construção Civil918.291 770.722 95.883 597.991 957.926 GaribaldiRS
858Scala Data Centers Tecnologia e Telecomunicações916.400 666.976 -20.952 5.963.427 12.786.427 BarueriSP
859LeitesolAgronegócio915.182 862.920 53.503 121.183 277.132 Bragança PaulistaSP
860Bigfer Indústria e Comércio
de Ferragens		Atacado e Varejo914.020 848.182 67.836 251.212 422.656 FarroupilhaRS
861PitágorasEducação909.532 837.034 333.602 1.014.054 1.542.439 Belo HorizonteMG
862IbemaPapel e Celulose898.476 886.739 32.527 395.675 764.899 CuritibaPR
863BandepeBancos897.151 1.214.978 644.151 5.968.971 7.730.754 RecifePE
864Cia MullerAlimentos e Bebidas891.438 812.108 107.552 830.901 1.254.144 São PauloSP
865Lavoro AgroAgronegócio888.191 1.550.929 -994.147 -735.533 1.174.797 São PauloSP
866AlthaiaFarmacêutico e Beleza883.886 737.703 219.981 440.166 1.109.601 AtibaiaSP
867Junto SegurosSeguradoras879.408 650.684 71.512 309.617 3.245.292 CuritibaPR
868BrasilAgroAgronegócio877.443 771.126 138.019 2.177.728 3.837.002 São PauloSP
869OrizonSaneamento
e Meio Ambiente		877.017 754.653 35.988 817.300 2.983.796 São PauloSP
870Autopista RégisTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		874.917 821.124 165.135 671.253 2.478.086 RegistroSP
871Liderança ServiçosTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		874.252 746.518 12.454 111.679 184.013 São JoséSC
872Tramontina EletrikSiderurgia,
Mineração e Metalurgia		866.030 742.166 64.383 405.151 797.062 Carlos BarbosaRS
873EmccampImobiliário e Construção Civil864.190 904.674 85.494 523.815 1.217.121 Belo HorizonteMG
874Panatlântica TubosSiderurgia,
Mineração e Metalurgia		859.683 860.167 29.808 518.665 673.139 Caxias do SulRS
875PettenatiModa e Vestuário854.123 746.450 42.497 510.135 1.024.919 Caxias do SulRS
876Necta GásCombustíveis,
Petróleo e Químico		853.144 833.300 154.763 585.374 852.224 Ribeirão PretoSP
877IbratecPapel e Celulose850.837 733.014 53.775 104.190 572.632 ItapeviSP
878Ademicon Consórcio e InvestimentoServiços Financeiros847.633 879.019 569.965 109.039 1.832.120 CuritibaPR
879Ambiental CearáSaneamento
e Meio Ambiente		845.921 389.161 142.698 241.537 1.285.389 FortalezaCE
880Tora TransportesTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		844.702 908.093 -13.151 142.854 915.119 ContagemMG
881EletromidiaParticipações e Mídia837.521 740.739 111.139 1.101.680 3.042.017 São PauloSP
882Mogiana AlimentosAlimentos e Bebidas835.497 590.775 -49.116 269.177 626.991 CampinasSP
883Banco RendimentoBancos833.842 677.521 98.760 493.256 4.466.514 São PauloSP
884MagaluPayServiços Financeiros830.728 882.827 51.316 485.722 2.919.525 BarueriSP
885American Life SegurosSeguradoras829.382 475.175 39.914 105.641 1.105.747 São PauloSP
886Paco MetalurgiaSiderurgia,
Mineração e Metalurgia		824.393 743.105 32.419 304.463 700.819 Caxias do SulRS
887TranspesTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		822.788 801.679 88.131 243.470 1.433.166 Belo HorizonteMG
888Banco Yamaha Motor do BrasilBancos820.518 1.150.492 -18.916 459.033 3.851.827 GuarulhosSP
889COISaúde e Serviços de Saúde820.371 687.440 141.902 272.097 473.120 Rio de JaneiroRJ
890VittiaAgronegócio819.983 786.619 66.151 644.373 929.946 São Joaquim
da Barra		SP
891Multilog BrasilTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		817.558 770.551 114.877 301.973 964.466 Barueri SP
892CompagasCombustíveis,
Petróleo e Químico		814.372 872.195 71.860 484.634 1.144.547 CuritibaPR
893AtvosCombustíveis,
Petróleo e Químico		812.286 766.833 -13.046 970.431 1.967.183 CaçuGO
894UltrafértilAgronegócio811.386 728.484 29.395 2.245.484 4.262.751 CubatãoSP
895CorinthiansParticipações e Mídia810.126 704.915 -143.441 -774.194 1.983.098 São PauloSP
896DelgaBens de Capital
e Eletroeletrônicos		801.958 910.614 -35.450 69.192 502.854 DiademaSP
897K1Imobiliário e Construção Civil801.867 750.579 -3.280 110.618 759.422 TupandiRS
898MinasligasSiderurgia,
Mineração e Metalurgia		799.246 886.722 97.868 727.112 1.204.114 PiraporaMG
899ICTSI Rio Brasil Terminal 1Transporte, Logística
e Serviços Logísticos		798.365 711.724 -166.510 563.199 2.159.405 Rio de JaneiroRJ
900CartTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		795.592 775.814 78.169 1.652.198 4.258.856 Bauru SP
901ES GásCombustíveis,
Petróleo e Químico		795.590 1.627.587 33.225 1.101.517 1.954.043 VitóriaES
902Mapfre VidaSeguradoras794.092 808.411 59.611 651.109 1.218.609 São PauloSP
903Engeform EngenhariaImobiliário e Construção Civil794.016 1.051.869 57.771 228.059 320.498 São PauloSP
904Tronox Pigmentos do BrasilCombustíveis,
Petróleo e Químico		793.096 660.951 -66.637 570.068 927.579 CamaçariBA
905Nova EnergiaEnergia Elétrica791.367 639.250 8.258 65.359 313.349 São PauloSP
906Delga Indústria e ComércioBens de Capital
e Eletroeletrônicos		791.278 890.850 -16.745 28.739 461.703 DiademaSP
907KoppertAgronegócio791.062 660.107 -10.653 98.830 895.966 PiracicabaSP
908Banco CaterpillarBancos788.901 1.308.448 69.642 1.323.212 5.879.752 São PauloSP
909Itaú VidaSeguradoras786.865 787.145 479.757 4.823.429 355.131.289 São PauloSP
910LinxTecnologia e Telecomunicações782.400 855.813 52.452 1.432.860 1.746.245 São PauloSP
911SulAméricaSeguradoras780.962 646.483 196.090 1.715.476 12.604.301 Rio de JaneiroRJ
912Grupo Santa MariaPapel e Celulose780.187 752.249 59.913 476.790 1.136.535 GuarapuavaPR
913Azulão GeraçãoEnergia Elétrica776.406 705.177 233.334 1.608.926 3.073.159 Rio de JaneiroRJ
914Argo TransmissãoEnergia Elétrica772.789 779.107 374.963 2.232.726 6.139.167 São PauloSP
915Rocha TerminaisTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		770.021 659.651 176.830 1.211.404 2.712.679 São Francisco do SulSC
916CondorSiderurgia,
Mineração e Metalurgia		767.286 725.029 48.410 293.791 660.214 São Bento do SulSC
917Moinho Paulista Alimentos e Bebidas767.272 656.304 25.377 192.681 408.589 Santos SP
918Arteris Fernão Dias Transporte, Logística
e Serviços Logísticos		766.690 753.238 56.968 933.985 2.528.364 Pouso AlegreMG
919ServengEnergia Elétrica762.333 705.659 200.503 943.808 1.762.002 São PauloSP
920Polo FilmsPapel e Celulose760.229 760.961 25.349 350.258 432.523 BarueriSP
921Rio Grande SegurosSeguradoras757.183 720.858 115.972 120.160 7.566.312 Porto AlegreRS
922WebmotorsTecnologia e Telecomunicações756.207 625.452 161.425 522.455 1.028.658 São PauloSP
923BaldoAgronegócio750.949 763.059 242.250 1.390.555 1.614.087 EncantadoRS
924Pan FinanceiraServiços Financeiros749.701 944.444 207.010 1.794.960 5.652.587 São PauloSP
925Natural OneAlimentos e Bebidas749.462 789.206 -231.217 682.408 2.357.985 JarinuSP
926Cia CanoinhasPapel e Celulose744.422 667.693 93.276 157.224 494.748 CanoinhasSC
927PaincoSiderurgia,
Mineração e Metalurgia		737.595 798.767 13.690 307.317 598.986 Rio Das PedrasSP
928Zurich ResseguradoraSeguradoras737.292 667.222 58.307 139.919 2.617.972 São PauloSP
929Banco Bradesco BBIBancos736.443 649.459 1.371.330 5.701.273 14.818.959 São PauloSP
930Novo Banco ContinentalBancos733.820 511.953 -803 276.362 5.030.377 Porto AlegreRS
931Santa HelenaAlimentos e Bebidas732.157 711.618 34.710 241.341 656.715 Ribeirão PretoSP
932AgehabImobiliário e Construção Civil730.456 447.166 200.006 722.210 993.876 GoiâniaGO
933Transportes Della VolpeTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		729.781 767.259 5.922 437.324 657.341 São LuísMA
934MovectaTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		725.067 679.362 90.162 243.457 753.486 GuarujáSP
935Ocrim Produtos AlimentíciosAlimentos e Bebidas723.855 669.324 13.568 117.523 335.111 São PauloSP
936Via-SudesteTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		718.835 658.751 3.085 66.934 576.764 São PauloSP
937ShoulderModa e Vestuário718.314 644.591 126.502 211.187 886.914 São PauloSP
938PeccinAlimentos e Bebidas708.932 656.104 1.601 155.976 640.022 Cristal RS
939Energia São ManoelEnergia Elétrica708.353 470.279 9.948 1.750.552 3.766.731 Rio de JaneiroRJ
940YakultAlimentos e Bebidas705.211 664.282 14.334 522.587 682.485 São PauloSP
941CP KelcoAgronegócio691.613 716.861 80.221 1.254.757 1.345.756 LimeiraSP
942Borealis BrasilCombustíveis,
Petróleo e Químico		691.252 610.386 95.517 190.852 340.281 ItatibaSP
943UBS BB Serviços FinanceirosBancos689.864 847.302 42.732 1.463.161 2.241.828 São PauloSP
944SotreqImobiliário e Construção Civil684.879 701.336 49.352 264.121 726.213 Rio de JaneiroRJ
945Chubb ResseguradoraSeguradoras684.690 525.362 114.968 142.290 2.143.422 São PauloSP
946Portos do ParanáTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		680.918 588.215 280.758 1.428.894 2.593.475 ParanaguáPR
947Tramontina FarroupilhaSiderurgia,
Mineração e Metalurgia		679.148 595.477 67.563 459.988 829.126 FarroupilhaRS
948Base QuímicaCombustíveis,
Petróleo e Químico		677.023 696.544 69.692 167.895 311.889 Ribeirão PretoSP
949Bragagnolo Papel e EmbalagemPapel e Celulose675.654 604.130 47.148 754.005 883.597 Faxinal dos GuedesSC
950GadkinAlimentos e Bebidas675.300 783.433 48.959 374.407 413.959 BarueriSP
951Light EnergiaEnergia Elétrica672.559 860.589 168.525 1.153.378 3.112.506 Rio de JaneiroRJ
952Grid EnergiaEnergia Elétrica669.817 281.338 28.570 44.252 188.798 Belo HorizonteMG
953Banrisul IcatuSeguradoras667.895 658.424 177.490 283.516 8.971.615 Porto AlegreRS
954Moinho GloboAlimentos e Bebidas666.168 539.290 61.624 234.881 354.454 Rio de JaneiroRJ
955Kovi TecnologiaTecnologia e Telecomunicações661.892 609.857 -187.542 -155.157 738.365 São PauloSP
956EDP Transmissão Norte Nordeste IIEnergia Elétrica661.714 41.835 125.297 106.402 865.163 São PauloSP
957Inframerica Aeroporto de BrasíliaTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		660.156 587.777 -315.517 -2.541.454 3.293.146 BrasíliaDF
958BaldanAgronegócio653.793 654.185 -181 316.944 895.772 MatãoSP
959UmoeCombustíveis,
Petróleo e Químico		653.783 639.154 102.523 575.450 1.443.324 SandovalinaPR
960CFL Inc. ParImobiliário e Construção Civil651.448 1.076.882 128.365 508.384 1.476.976 Porto AlegreRS
961Daycoval LeasingBancos650.024 564.708 210.802 1.395.958 1.912.225 BarueriSP
962BlanverFarmacêutico e Beleza648.885 830.764 16.927 106.641 725.131 Taboão da SerraSP
963SelbettiTecnologia e Telecomunicações642.241 564.246 8.061 72.936 614.336 Rio de JaneiroRJ
964Van OordTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		641.970 519.654 59.224 186.658 326.298 Rio de JaneiroRJ
965Chimarrão EnergiaEnergia Elétrica640.042 337.867 317.365 1.141.221 4.120.962 Eldorado do SulRS
966ÁgoraServiços Financeiros635.707 432.972 387.312 3.873.133 9.626.978 São PauloSP
967Fábrica Carioca de CatalisadoresCombustíveis,
Petróleo e Químico		634.861 644.670 81.199 265.618 572.969 Rio de JaneiroRJ
968Calcados DakotaModa e Vestuário633.585 637.330 99.186 842.613 1.032.645 RussasCE
969AmstedMaxion — Fundidos IndustriaisBens de Capital
e Eletroeletrônicos		633.136 447.156 93.687 380.567 637.325 CruzeiroSP
970GrupassoParticipações e Mídia632.613 1.128.229 -86.962 69.485 844.556 São PauloSP
971NG MetalurgiaSiderurgia,
Mineração e Metalurgia		630.023 651.989 122.278 133.829 702.686 PiracicabaSP
972IHS BrasilTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		628.454 551.170 -337.604 3.412.115 6.527.130 São PauloSP
973CSU CardsystemTecnologia e Telecomunicações623.529 567.639 106.051 465.112 750.929 BarueriSP
974Gelf SiderurgiaSiderurgia,
Mineração e Metalurgia		622.529 589.282 -13.122 417.561 660.763 Sete LagoasMG
975TecnosondaImobiliário e Construção Civil621.906 650.696 38.019 188.558 328.422 Rio de JaneiroRJ
976TMSATransporte, Logística
e Serviços Logísticos		621.604 726.747 80.948 86.693 413.571 Porto AlegreRS
977LafepeFarmacêutico e Beleza620.846 687.016 28.894 314.896 637.783 RecifePE
978GafisaImobiliário e Construção Civil619.692 1.012.352 -544.550 1.537.033 4.727.891 São PauloSP
979AOVSTecnologia e Telecomunicações616.412 566.555 146.272 337.266 1.158.553 São PauloSP
980DockTecnologia e Telecomunicações614.979 667.876 -84.133 125.019 2.889.496 BarueriSP
981CattaliniTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		612.716 549.464 260.082 173.900 1.289.871 ParanaguáPR
982RealcaféAlimentos e Bebidas612.237 578.390 44.466 224.806 503.746 VianaES
983Peixoto ComércioAtacado e Varejo609.513 607.673 16.524 266.882 367.362 UberlândiaMG
984Banco RodobensBancos609.359 556.678 78.210 772.404 3.843.513 São PauloSP
985ICCAtacado e Varejo606.191 529.489 43.870 202.845 568.581 São PauloSP
986SLC MitAgronegócio603.959 565.614 -43.358 308.054 1.017.113 São DesidérioBA
987AtlasAtacado e Varejo602.754 520.072 75.343 329.631 565.976 EsteioRS
988ApoloImobiliário e Construção Civil601.163 499.615 27.119 472.097 742.885 Rio de JaneiroRJ
989FDA EnergiaEnergia Elétrica598.908 560.073 163.800 2.200.356 2.430.853 CuritibaPR
990ApoloSiderurgia,
Mineração e Metalurgia		595.785 424.535 1.458 251.162 542.673 São PauloSP
991BRQTecnologia e Telecomunicações593.671 581.866 68.436 94.344 416.706 São PauloSP
992Sequoia Logística e TransportesTransporte, Logística
e Serviços Logísticos		592.928 769.016 -195.422 -183.235 752.623 Embu das Artes

SP

993

Desenvolve SP

Participações e Mídia

592.830

581.667

289.236

3.461.849

4.182.767

São Paulo

SP

994

BRF Energia

Energia Elétrica

591.003

474.867

3.760

16.739

252.363

Itajaí

SC

995

Alsol Energias Renováveis

Energia Elétrica

588.950

380.409

-83.145

702.778

3.258.369

Uberlândia

MG

996

Berkley International do Brasil Seguros

Seguradoras

585.644

530.638

58.056

168.515

1.414.893

São Paulo

SP

997

Paranaíta

Energia Elétrica

583.525

579.813

407.246

2.636.981

4.345.259

Rio de Janeiro

RJ

998

Arcadis

Transporte, Logística
e Serviços Logísticos

582.250

567.465

29.858

210.703

365.238

Rio de Janeiro

RJ

999

Medilar

Saúde e Serviços

de Saúde

581.634

573.682

8.966

103.608

284.229

Vera Cruz

RS

1.000

Fomento Paraná

Participações e Mídia

562.238

415.321

299.050

3.502.327

4.322.305

Curitiba

PR

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2024 e 2025; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). Mais detalhes podem ser conferidos no site exame.com/mm

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