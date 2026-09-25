Crescimento geral

Operação da Petrobras: lucro líquido do setor subiu 89%, para 114,9 bilhões de reais (Juarez Cavalcanti/Divulgação)
Diretor de redação da Exame
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 06h00.
As 1.000 maiores empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES fecharam 2025 com receitas líquidas somadas de 10,5 trilhões de reais, 10,4% acima de 2024 — uma expansão quatro vezes maior que a do PIB. Feito notável: nenhum dos 22 setores que dividem o ranking encolheu em receita. O menor avanço, ainda assim positivo, foi de 3,3% para as empresas de Siderurgia, Mineração e Metalurgia. Na edição de 2024, houve recuo em três setores: Agronegócio; Siderurgia, Mineração e Metalurgia; e Petróleo e Químico.
O quadro geral de recuperação se confirma quando se olha para a rentabilidade do conjunto. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) das 1.000 empresas subiu cerca de 1,6 ponto percentual, de aproximadamente 12,1% para 13,7%. Somados, os lucros das 1.000 empresas aumentaram 16,6% sobre 2024, chegando a 786,6 bilhões de reais. Os prejuízos seguem bem menos frequentes do que os lucros: das 1.000 empresas, 152 fecharam o ano no vermelho, com um prejuízo conjunto de 106 bilhões de reais. Trata-se de um sinal de melhora, ainda que tímido, em relação a 2024, quando 162 empresas do ranking fecharam no vermelho.
Poucos setores puxaram o resultado para cima. Um deles foi o de Combustíveis, Petróleo e Químico, cujo lucro líquido conjunto saltou 89% de 2024 para 2025, saindo de 60,9 bilhões para 114,9 bilhões de reais. Os motivos para esse desempenho — receitas fortes e lucros em recuperação, mas de forma desigual — estão muito relacionados a um ambiente doméstico que em nada facilitou a vida das empresas. O país conviveu com uma inflação difícil de domar e que manteve a taxa básica de juros em dois dígitos por um período prolongado. Nas próximas páginas, o desempenho das maiores empresas do Brasil.
|
Posição por receita
|
Empresa
|
Setor Primário
|
Receita 2025(1)
|
Receita 2024(1)
|
Lucro Líq. 2025(1)
|
Patrim. Líq. 2025(1)
|
Ativo Total 2025(1)
|
Cidade-Sede
|
Estado
|
1
|
Petrobras
|
Combustíveis,
|
497.549.000
|
490.829.000
|
110.605.000
|
417.587.000
|
1.223.389.000
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
2
|
JBS
|
Alimentos e Bebidas
|
480.583.047
|
416.952.002
|
12.535.912
|
51.594.835
|
247.689.021
|
São Paulo
|
SP
|
3
|
Banco do Brasil
|
Bancos
|
319.462.104
|
273.505.274
|
16.781.938
|
193.567.416
|
2.455.143.253
|
Brasília
|
DF
|
4
|
Bradesco
|
Bancos
|
267.113.345
|
211.733.717
|
23.924.636
|
178.948.630
|
2.330.327.216
|
Osasco
|
SP
|
5
|
Raízen Combustíveis
|
Combustíveis,
|
255.268.454
|
220.454.239
|
-4.176.951
|
18.175.938
|
140.999.678
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
6
|
Itaú Unibanco Holding
|
Bancos
|
254.790.000
|
242.258.000
|
45.849.000
|
215.076.000
|
3.066.169.000
|
São Paulo
|
SP
|
7
|
Caixa
|
Bancos
|
244.646.480
|
189.778.413
|
16.051.819
|
149.672.372
|
2.223.557.095
|
Brasília
|
DF
|
8
|
Vale
|
Siderurgia,
|
213.595.000
|
206.005.000
|
11.811.000
|
188.926.000
|
476.094.000
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
9
|
Vibra Energia
|
Combustíveis,
|
189.807.000
|
172.959.000
|
1.979.000
|
20.741.000
|
60.963.000
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
10
|
MBRF
|
Alimentos e Bebidas
|
163.962.737
|
149.135.143
|
762.675
|
14.317.085
|
141.988.425
|
São Paulo
|
SP
|
11
|
Santander
|
Bancos
|
161.360.937
|
137.183.478
|
15.338.645
|
95.650.292
|
1.255.624.187
|
São Paulo
|
SP
|
12
|
Ultrapar
|
Combustíveis,
|
142.369.540
|
133.498.913
|
2.541.908
|
17.730.617
|
49.348.994
|
São Paulo
|
SP
|
13
|
Ipiranga
|
Combustíveis,
|
126.497.005
|
120.693.216
|
1.956.919
|
8.419.898
|
25.479.785
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
14
|
Grupo Bradesco Seguros
|
Seguradoras
|
118.509.532
|
121.093.000
|
10.069.766
|
47.340.241
|
511.971.427
|
Barueri
|
SP
|
15
|
Cargill Alimentos
|
Alimentos e Bebidas
|
117.950.699
|
109.188.170
|
1.695.889
|
11.822.771
|
45.342.624
|
Itapira
|
SP
|
16
|
Cargill
|
Agronegócio
|
115.288.598
|
106.873.743
|
1.574.514
|
10.946.603
|
43.105.515
|
São Paulo
|
SP
|
17
|
BTG Pactual
|
Bancos
|
99.213.625
|
68.478.771
|
16.663.803
|
80.293.552
|
809.301.519
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
18
|
Ambev
|
Alimentos e Bebidas
|
88.242.500
|
89.452.700
|
15.988.400
|
88.774.800
|
145.087.100
|
São Paulo
|
SP
|
19
|
Raízen
|
Combustíveis,
|
87.700.109
|
66.908.527
|
-6.098.329
|
15.124.031
|
105.915.394
|
São Paulo
|
SP
|
20
|
Assaí Atacadista
|
Atacado e Varejo
|
77.307.000
|
73.819.000
|
497.000
|
5.554.000
|
47.825.000
|
São Paulo
|
SP
|
21
|
Bunge
|
Agronegócio
|
76.009.736
|
69.815.951
|
1.220.884
|
9.832.285
|
32.355.646
|
São Paulo
|
SP
|
22
|
BNDES
|
Bancos
|
73.808.710
|
73.725.589
|
25.571.645
|
172.011.238
|
962.472.648
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
23
|
Braskem
|
Combustíveis,
|
70.717.000
|
77.411.000
|
-10.961.000
|
-16.502.000
|
81.879.000
|
São Paulo
|
SP
|
24
|
Gerdau
|
Siderurgia,
|
69.858.532
|
67.026.656
|
1.418.438
|
53.798.489
|
81.688.175
|
São Paulo
|
SP
|
25
|
Metalúrgica Gerdau
|
Siderurgia,
|
69.856.523
|
66.025.556
|
1.413.724
|
53.858.747
|
81.758.415
|
Porto Alegre
|
RS
|
26
|
Axihum
|
Agronegócio
|
66.322.001
|
54.444.094
|
-1.310.553
|
17.612.804
|
62.395.917
|
Rincão
|
SP
|
27
|
Copersucar
|
Combustíveis,
|
65.780.597
|
62.345.156
|
653.141
|
2.413.413
|
17.460.898
|
Ribeirão Preto
|
SP
|
28
|
Sicoob
|
Bancos
|
62.173.093
|
47.263.511
|
10.388.614
|
62.699.244
|
429.991.945
|
Brasília
|
DF
|
29
|
ArcelorMittal
|
Siderurgia,
|
61.759.154
|
66.550.587
|
1.838.850
|
31.022.111
|
92.977.621
|
Belo Horizonte
|
MG
|
30
|
Vivo
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
59.595.000
|
55.845.048
|
6.177.543
|
69.002.726
|
128.071.708
|
São Paulo
|
SP
|
31
|
Rede D’Or
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
55.725.852
|
50.571.261
|
4.843.623
|
21.621.087
|
106.548.532
|
São Paulo
|
SP
|
32
|
Minerva
|
Alimentos e Bebidas
|
54.830.072
|
34.068.866
|
848.260
|
1.893.220
|
45.876.559
|
Barretos
|
SP
|
33
|
Neoenergia
|
Energia Elétrica
|
52.633.000
|
48.993.000
|
5.057.000
|
36.584.000
|
119.278.000
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
34
|
Atacadão
|
Atacado e Varejo
|
52.504.000
|
59.476.000
|
2.038.000
|
22.830.000
|
55.434.000
|
São Paulo
|
SP
|
35
|
Equatorial Energia
|
Energia Elétrica
|
52.073.804
|
53.760.753
|
2.503.931
|
28.327.947
|
109.603.944
|
Brasília
|
DF
|
36
|
Suzano
|
Papel e Celulose
|
50.115.679
|
47.403.282
|
13.437.687
|
43.952.173
|
167.935.519
|
Salvador
|
BA
|
37
|
Enel Brasil
|
Energia Elétrica
|
49.049.703
|
44.095.325
|
2.980.974
|
65.649.432
|
115.268.372
|
São Paulo
|
SP
|
38
|
LDC
|
Alimentos e Bebidas
|
48.759.705
|
38.748.107
|
825.039
|
4.751.692
|
22.923.033
|
São Paulo
|
SP
|
39
|
Amaggi
|
Agronegócio
|
47.169.093
|
40.605.351
|
1.309.182
|
14.437.647
|
42.035.522
|
Cuiabá
|
MT
|
40
|
Brasilprev
|
Seguradoras
|
44.835.379
|
58.861.724
|
1.991.440
|
5.320.585
|
473.503.727
|
São Paulo
|
SP
|
41
|
CSN
|
Siderurgia,
|
44.797.946
|
43.687.460
|
-1.506.726
|
12.876.059
|
100.575.369
|
Volta Redonda
|
RJ
|
42
|
CPFL
|
Energia Elétrica
|
44.367.780
|
42.628.210
|
5.745.552
|
23.504.510
|
81.099.930
|
Campinas
|
SP
|
43
|
Raia Drogasil
|
Atacado e Varejo
|
44.250.449
|
38.871.522
|
1.343.491
|
7.749.555
|
20.630.780
|
São Paulo
|
SP
|
44
|
Simpar
|
Transporte, Logística
|
43.528.375
|
41.062.901
|
212.641
|
7.411.001
|
88.642.122
|
São Paulo
|
SP
|
45
|
Cemig
|
Energia Elétrica
|
42.751.283
|
39.819.620
|
4.899.617
|
28.581.703
|
67.028.076
|
Belo Horizonte
|
MG
|
46
|
Embraer
|
Bens de Capital
|
41.883.234
|
35.424.174
|
1.992.037
|
20.974.950
|
71.092.088
|
Botucatu
|
SP
|
47
|
Localiza
|
Transporte, Logística
|
41.781.588
|
27.271.558
|
1.870.470
|
25.539.012
|
85.566.576
|
Belo Horizonte
|
MG
|
48
|
Bradesco Saúde
|
Operadoras de Planos de Saúde
|
41.471.016
|
37.531.046
|
3.280.838
|
7.760.224
|
32.692.063
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
49
|
WPA Participações
|
Participações e Mídia
|
41.326.647
|
38.461.413
|
7.711.327
|
28.090.351
|
55.827.290
|
Jaraguá do Sul
|
SC
|
50
|
Porto
|
Seguradoras
|
41.304.942
|
35.495.218
|
3.424.078
|
15.871.223
|
55.864.993
|
São Paulo
|
SP
|
51
|
Axia Energia
|
Energia Elétrica
|
41.281.595
|
40.181.552
|
6.559.657
|
118.430.137
|
279.685.593
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
52
|
Weg
|
Bens de Capital
|
40.804.110
|
37.986.941
|
6.775.958
|
18.553.364
|
42.645.030
|
Jaraguá do Sul
|
SC
|
53
|
Cosan
|
Combustíveis,
|
40.418.596
|
43.950.742
|
-10.194.401
|
31.009.632
|
135.117.518
|
São Paulo
|
SP
|
54
|
Magazine Luiza
|
Atacado e Varejo
|
38.703.387
|
38.038.068
|
204.603
|
11.278.030
|
37.911.158
|
São Paulo
|
SP
|
55
|
Grupo Mateus
|
Atacado e Varejo
|
38.424.403
|
32.085.428
|
1.566.844
|
11.467.816
|
24.352.014
|
São Luís
|
MA
|
56
|
Comexport
|
Transporte, Logística
|
38.106.487
|
35.727.865
|
2.701.942
|
4.188.060
|
13.319.002
|
São Paulo
|
SP
|
57
|
Sabesp
|
Saneamento
|
38.092.050
|
36.145.477
|
8.462.059
|
42.401.124
|
104.202.767
|
São Paulo
|
SP
|
58
|
Energisa
|
Energia Elétrica
|
35.441.353
|
33.715.476
|
3.140.072
|
21.184.544
|
83.471.647
|
Cataguases
|
MG
|
59
|
SulAmérica Seguros
|
Seguradoras
|
30.892.004
|
27.331.858
|
3.415.550
|
13.164.430
|
31.241.138
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
60
|
Hapvida
|
Operadoras de Planos de Saúde
|
30.863.255
|
28.952.056
|
-237.635
|
48.203.406
|
74.101.687
|
Fortaleza
|
CE
|
61
|
Amil
|
Operadoras de Planos de Saúde
|
29.771.020
|
27.051.694
|
5.418.343
|
13.078.671
|
22.014.752
|
São Paulo
|
SP
|
62
|
Votorantim Cimentos
|
Imobiliário e Construção Civil
|
29.416.000
|
26.564.574
|
3.178.000
|
19.958.000
|
49.896.000
|
São Paulo
|
SP
|
63
|
Via
|
Atacado e Varejo
|
29.197.000
|
27.206.000
|
-2.988.000
|
2.774.000
|
33.638.000
|
São Paulo
|
SP
|
64
|
Cemig Distribuição
|
Energia Elétrica
|
29.043.367
|
26.617.174
|
2.121.173
|
12.521.915
|
38.255.250
|
Belo Horizonte
|
MG
|
65
|
Mapfre Brasil
|
Seguradoras
|
28.433.719
|
27.045.848
|
5.457.016
|
8.649.043
|
31.639.172
|
São Paulo
|
SP
|
66
|
Coamo
|
Cooperativas
|
26.787.536
|
29.501.544
|
2.017.005
|
13.373.432
|
22.370.219
|
Londrina
|
PR
|
67
|
TIM
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
26.624.721
|
25.447.930
|
3.401.422
|
11.749.005
|
58.436.706
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
68
|
Usiminas
|
Siderurgia,
|
26.263.450
|
25.869.799
|
-2.910.034
|
23.701.381
|
35.684.766
|
Belo Horizonte
|
MG
|
69
|
Copel
|
Energia Elétrica
|
26.116.856
|
22.651.036
|
2.687.939
|
23.091.978
|
60.414.456
|
Curitiba
|
PR
|
70
|
Bradesco Seguros
|
Seguradoras
|
23.845.140
|
22.180.671
|
5.113.350
|
12.497.824
|
445.914.852
|
Barueri
|
SP
|
71
|
Banco XP
|
Bancos
|
23.464.197
|
8.771.099
|
859.204
|
11.421.420
|
219.517.798
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
72
|
Banco Votorantim
|
Bancos
|
22.877.296
|
21.589.898
|
1.917.602
|
12.692.193
|
138.312.114
|
São Paulo
|
SP
|
73
|
Inpasa
|
Agronegócio
|
22.600.000
|
13.652.090
|
4.900.000
|
9.300.000
|
22.600.000
|
Sinop
|
MT
|
74
|
Porto Seguro Seguros
|
Seguradoras
|
22.244.134
|
16.948.941
|
1.781.277
|
6.985.626
|
26.799.649
|
São Paulo
|
SP
|
75
|
Gol Linhas Aéreas
|
Transporte, Logística
|
22.103.281
|
19.129.573
|
-1.304.930
|
-17.002.393
|
26.682.569
|
São Paulo
|
SP
|
76
|
Natura Cosméticos
|
Farmacêutico e Beleza
|
21.823.488
|
21.271.580
|
-1.785.238
|
12.976.710
|
28.971.321
|
Cajamar
|
SP
|
77
|
Banrisul
|
Bancos
|
21.729.761
|
16.243.082
|
1.714.551
|
11.465.151
|
163.858.532
|
Porto Alegre
|
RS
|
78
|
Klabin
|
Papel e Celulose
|
20.697.507
|
19.645.264
|
1.678.211
|
14.401.101
|
63.796.777
|
São Paulo
|
SP
|
79
|
Sicredi Participações
|
Bancos
|
20.608.641
|
16.891.270
|
46.246
|
5.334.874
|
223.133.242
|
Porto Alegre
|
RS
|
80
|
Banco Cooperativo Sicredi
|
Bancos
|
20.607.583
|
16.890.097
|
180.521
|
5.313.862
|
223.066.133
|
Porto Alegre
|
RS
|
81
|
Citi
|
Bancos
|
20.419.213
|
21.546.928
|
2.037.148
|
4.454.010
|
187.343.500
|
São Paulo
|
SP
|
82
|
Aegea
|
Saneamento
|
20.403.843
|
15.494.936
|
1.280.100
|
4.694.561
|
55.373.598
|
São Paulo
|
SP
|
83
|
EDP Brasil
|
Energia Elétrica
|
20.174.062
|
17.447.189
|
1.994.297
|
12.083.226
|
41.649.491
|
São Paulo
|
SP
|
84
|
Azul Linhas Aéreas
|
Transporte, Logística
|
19.997.726
|
18.123.135
|
124.858
|
-29.038.062
|
23.637.914
|
Barueri
|
SP
|
85
|
Rede Energia
|
Energia Elétrica
|
19.392.049
|
17.884.954
|
1.677.899
|
6.640.369
|
32.899.734
|
Cataguases
|
MG
|
86
|
Organizações Globo
|
Participações e Mídia
|
19.310.555
|
17.366.214
|
1.390.238
|
12.332.537
|
28.372.111
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
87
|
Copel Distribuição
|
Energia Elétrica
|
19.202.210
|
17.030.454
|
1.072.506
|
7.955.689
|
24.647.570
|
Curitiba
|
PR
|
88
|
CBD
|
Atacado e Varejo
|
19.113.000
|
18.790.000
|
-815.000
|
2.124.000
|
18.426.000
|
São Paulo
|
SP
|
89
|
Motiva
|
Transporte, Logística
|
18.850.645
|
18.115.933
|
3.503.497
|
16.282.437
|
71.013.870
|
São Paulo
|
SP
|
90
|
Evolua Etanol
|
Combustíveis,
|
18.504.887
|
12.454.978
|
206.091
|
2.155.990
|
2.619.856
|
Volta Redonda
|
RJ
|
91
|
Basf
|
Combustíveis,
|
18.498.247
|
18.529.782
|
4.638.796
|
10.016.519
|
17.271.936
|
São Paulo
|
SP
|
92
|
Eneva
|
Energia Elétrica
|
18.416.056
|
11.387.505
|
1.157.575
|
21.406.342
|
56.840.479
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
93
|
Coelba
|
Energia Elétrica
|
18.380.000
|
16.529.000
|
1.954.000
|
7.848.000
|
35.861.000
|
Salvador
|
BA
|
94
|
Globo
|
Participações e Mídia
|
18.283.369
|
16.418.345
|
1.490.755
|
17.320.026
|
27.281.275
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
95
|
Banco Pan
|
Bancos
|
18.149.818
|
16.614.695
|
619.635
|
8.076.986
|
71.408.093
|
São Paulo
|
SP
|
96
|
Claro Nxt
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
18.056.746
|
17.637.320
|
2.011.497
|
15.544.977
|
31.101.579
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
97
|
CSN Mineração
|
Siderurgia,
|
18.025.121
|
16.496.317
|
1.649.159
|
6.680.808
|
33.553.574
|
Congonhas
|
MG
|
98
|
Drogarias São Paulo Pacheco
|
Atacado e Varejo
|
17.122.703
|
15.516.357
|
171.172
|
2.346.143
|
9.785.027
|
São Paulo
|
SP
|
99
|
Santa Adria
|
Participações e Mídia
|
17.122.703
|
15.516.357
|
171.295
|
2.392.236
|
9.844.164
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
100
|
Cooxupé
|
Cooperativas
|
16.997.166
|
10.692.557
|
380.718
|
2.617.024
|
13.821.564
|
Guaxupé
|
MG
|
101
|
Compass
|
Combustíveis,
|
16.604.055
|
18.383.448
|
1.459.707
|
7.436.502
|
33.347.589
|
São Paulo
|
SP
|
102
|
3tentos
|
Agronegócio
|
16.423.694
|
12.825.771
|
808.699
|
4.699.914
|
13.104.355
|
Santa Bárbara
|
RS
|
103
|
Lojas Renner
|
Moda e Vestuário
|
15.829.460
|
14.436.366
|
1.457.566
|
10.456.281
|
19.626.027
|
Porto Alegre
|
RS
|
104
|
Prio
|
Combustíveis,
|
15.583.960
|
14.360.653
|
2.251.479
|
25.779.881
|
64.179.605
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
105
|
Intermédica
|
Operadoras de Planos de Saúde
|
15.431.019
|
14.948.368
|
823.061
|
14.690.685
|
24.525.543
|
São Paulo
|
SP
|
106
|
Iochpe-Maxion
|
Bens de Capital
|
15.366.537
|
15.331.813
|
217.134
|
4.851.749
|
14.392.484
|
Cruzeiro
|
SP
|
107
|
CRBS
|
Atacado e Varejo
|
15.271.000
|
16.199.190
|
1.256.260
|
5.309.561
|
8.897.949
|
Jaguariúna
|
SP
|
108
|
Gerdau Aços Longos
|
Siderurgia,
|
15.196.060
|
15.236.569
|
-638.060
|
15.397.788
|
20.343.386
|
São Paulo
|
SP
|
109
|
Águia Branca
|
Transporte, Logística
|
15.019.022
|
14.414.684
|
147.756
|
2.009.482
|
10.563.781
|
Vitória
|
ES
|
110
|
Light
|
Energia Elétrica
|
14.996.448
|
14.876.283
|
213.095
|
5.448.695
|
25.733.415
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
111
|
Pague Menos
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
14.906.429
|
12.641.825
|
260.282
|
3.085.176
|
9.920.927
|
Fortaleza
|
CE
|
112
|
Movida
|
Transporte, Logística
|
14.672.054
|
13.481.270
|
318.364
|
2.967.804
|
34.925.260
|
São Paulo
|
SP
|
113
|
Tokio Marine
|
Seguradoras
|
14.632.373
|
13.440.271
|
1.467.732
|
5.027.020
|
23.638.169
|
São Paulo
|
SP
|
114
|
CBMM
|
Siderurgia,
|
14.489.559
|
13.383.789
|
6.408.791
|
1.350.589
|
18.317.678
|
Araxá
|
MG
|
115
|
Comigo
|
Cooperativas
|
14.103.370
|
11.216.041
|
1.073.279
|
6.762.906
|
9.991.890
|
Paraúna
|
GO
|
116
|
Três Corações
|
Alimentos e Bebidas
|
14.098.921
|
9.701.415
|
878.711
|
2.315.821
|
7.741.140
|
Eusébio
|
CE
|
117
|
Rumo
|
Transporte, Logística
|
13.847.776
|
13.936.389
|
865.125
|
14.048.438
|
53.783.092
|
Curitiba
|
PR
|
118
|
Bradesco Vida e Previdência
|
Seguradoras
|
13.769.301
|
12.541.064
|
3.943.122
|
6.224.702
|
417.987.149
|
Barueri
|
SP
|
119
|
Timbro
|
Agronegócio
|
13.722.095
|
14.031.517
|
84.596
|
528.510
|
5.692.044
|
Vitória
|
ES
|
120
|
Havan
|
Atacado e Varejo
|
13.693.224
|
11.697.862
|
1.486.059
|
926.051
|
9.365.795
|
Brusque
|
SC
|
121
|
Petrogal
|
Combustíveis,
|
13.526.022
|
14.762.394
|
3.140.126
|
12.048.448
|
30.115.084
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
122
|
Stone
|
Serviços Financeiros
|
13.513.256
|
11.393.798
|
339.401
|
1.729.575
|
54.419.131
|
São Paulo
|
SP
|
123
|
Light Serviços
|
Energia Elétrica
|
13.509.764
|
13.527.958
|
94.639
|
5.468.107
|
21.100.772
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
124
|
Weg Equipamentos
|
Bens de Capital
|
13.386.427
|
13.699.126
|
4.996.430
|
19.850.822
|
26.274.154
|
Jaraguá do Sul
|
SC
|
125
|
Banco Daycoval
|
Bancos
|
13.201.266
|
13.557.358
|
1.796.581
|
7.086.807
|
100.569.845
|
São Paulo
|
SP
|
126
|
VTRM
|
Energia Elétrica
|
13.176.952
|
8.059.951
|
-557.875
|
13.775.463
|
48.727.388
|
São Paulo
|
SP
|
127
|
Randoncorp
|
Bens de Capital
|
13.143.266
|
11.915.741
|
-59.791
|
4.747.907
|
19.077.325
|
Caxias do Sul
|
RS
|
128
|
Sertrading
|
Atacado e Varejo
|
13.010.932
|
497.863
|
1.090.694
|
12.193.015
|
35.973.228
|
Vitória
|
ES
|
129
|
Engie
|
Energia Elétrica
|
12.860.075
|
11.218.635
|
2.857.919
|
13.914.493
|
55.312.909
|
Florianópolis
|
SC
|
130
|
Equatorial Goiás
|
Energia Elétrica
|
12.711.891
|
10.855.406
|
-352.952
|
4.518.918
|
26.227.750
|
Goiânia
|
GO
|
131
|
Solar Bebidas
|
Alimentos e Bebidas
|
12.619.850
|
11.511.909
|
1.394.244
|
4.412.020
|
12.032.349
|
Fortaleza
|
CE
|
132
|
Whirlpool
|
Bens de Capital
|
12.561.821
|
12.931.658
|
450.784
|
1.833.818
|
10.400.830
|
São Paulo
|
SP
|
133
|
Transpetro
|
Transporte, Logística
|
12.551.419
|
12.003.545
|
1.058.719
|
5.924.255
|
26.886.701
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
134
|
Eurofarma
|
Farmacêutico e Beleza
|
12.478.397
|
10.973.515
|
593.544
|
5.006.962
|
18.612.918
|
Itapevi
|
SP
|
135
|
RGE Sul
|
Energia Elétrica
|
12.352.016
|
11.021.946
|
1.335.886
|
6.447.780
|
21.679.066
|
São Leopoldo
|
RS
|
136
|
Americanas
|
Atacado e Varejo
|
12.305.000
|
12.452.000
|
-271.000
|
4.759.000
|
16.249.000
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
137
|
Royal Fic
|
Combustíveis,
|
12.286.149
|
11.339.036
|
329.386
|
219.952
|
1.742.393
|
São Paulo
|
SP
|
138
|
Equatorial PA
|
Energia Elétrica
|
12.223.744
|
10.861.897
|
1.552.654
|
5.179.045
|
18.809.559
|
Belém
|
PA
|
139
|
Centauro Esporte
|
Moda e Vestuário
|
12.088.651
|
9.516.148
|
642.305
|
3.456.002
|
10.283.053
|
São Paulo
|
SP
|
140
|
Celesc
|
Energia Elétrica
|
11.900.276
|
10.658.858
|
729.495
|
3.968.465
|
13.830.031
|
Florianópolis
|
SC
|
141
|
Drogaria São Paulo
|
Atacado e Varejo
|
11.869.884
|
10.703.696
|
169.631
|
1.409.604
|
6.553.880
|
São Paulo
|
SP
|
142
|
Allianz Seguros
|
Seguradoras
|
11.867.442
|
9.667.791
|
287.635
|
4.886.048
|
19.139.439
|
São Paulo
|
SP
|
143
|
Arezzo
|
Moda e Vestuário
|
11.819.492
|
8.379.753
|
911.249
|
7.977.304
|
15.448.601
|
Belo Horizonte
|
MG
|
144
|
Iupar
|
Serviços Financeiros
|
11.763.634
|
10.672.170
|
11.373.930
|
52.877.735
|
54.972.559
|
São Paulo
|
SP
|
145
|
Celesc Distribuição
|
Energia Elétrica
|
11.692.266
|
10.478.617
|
614.199
|
2.668.203
|
12.442.889
|
Tubarão
|
SC
|
146
|
Copa Energia/Copagaz
|
Combustíveis,
|
11.592.598
|
10.901.255
|
704.921
|
3.147.684
|
6.420.152
|
São Paulo
|
SP
|
147
|
Compass
|
Combustíveis,
|
11.589.616
|
15.443.193
|
1.546.478
|
1.441.482
|
14.946.780
|
São Paulo
|
SP
|
148
|
CM Hospitalar
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
11.566.926
|
11.583.370
|
18.239
|
1.937.089
|
8.983.758
|
Ribeirão Preto
|
SP
|
149
|
Anglo American Brasil
|
Siderurgia,
|
11.545.159
|
11.644.686
|
4.509.084
|
30.669.567
|
51.839.545
|
Belo Horizonte
|
MG
|
150
|
EcoRodovias
|
Transporte, Logística
|
11.521.073
|
9.872.372
|
866.818
|
4.374.396
|
37.100.478
|
São Paulo
|
SP
|
151
|
Profarma
|
Farmacêutico e Beleza
|
11.450.521
|
10.153.623
|
126.013
|
1.635.564
|
6.234.275
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
152
|
Eletronorte
|
Energia Elétrica
|
11.258.680
|
13.294.895
|
1.334.502
|
32.677.354
|
62.708.614
|
Brasília
|
DF
|
153
|
Dasa
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
11.170.362
|
15.322.079
|
-1.135.024
|
6.893.005
|
18.562.235
|
São Paulo
|
SP
|
154
|
Grupo Potencial
|
Energia Elétrica
|
11.125.861
|
10.438.491
|
462.622
|
1.301.000
|
2.458.740
|
Curitiba
|
PR
|
155
|
Camil
|
Agronegócio
|
11.115.003
|
12.262.939
|
148.471
|
3.015.690
|
10.774.545
|
São Paulo
|
SP
|
156
|
Cielo
|
Serviços Financeiros
|
10.948.799
|
10.295.249
|
2.282.359
|
15.112.798
|
119.122.578
|
Barueri
|
SP
|
157
|
MRV
|
Imobiliário e Construção Civil
|
10.906.236
|
9.009.035
|
-1.042.704
|
6.155.197
|
28.529.287
|
Belo Horizonte
|
MG
|
158
|
Rede Américas
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
10.737.378
|
7.816.499
|
-219.943
|
5.006.281
|
14.965.109
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
159
|
Cocamar
|
Cooperativas
|
10.706.044
|
9.783.608
|
512.675
|
3.519.711
|
10.043.263
|
Maringá
|
PR
|
160
|
Localiza Fleet
|
Transporte, Logística
|
10.637.697
|
8.117.091
|
986.023
|
5.753.767
|
21.614.962
|
Belo Horizonte
|
MG
|
161
|
Samarco
|
Siderurgia,
|
10.589.918
|
7.817.351
|
-25.816.329
|
-87.957.906
|
37.380.251
|
Belo Horizonte
|
MG
|
162
|
Guararapes Confecções
|
Moda e Vestuário
|
10.497.046
|
9.634.207
|
1.475.168
|
5.352.712
|
14.872.670
|
Natal
|
RN
|
163
|
Copacol
|
Cooperativas
|
10.492.542
|
10.192.495
|
909.638
|
4.295.438
|
10.448.395
|
Cafelândia
|
PR
|
164
|
M. Dias Branco
|
Alimentos e Bebidas
|
10.437.548
|
9.662.833
|
659.817
|
8.238.162
|
12.559.343
|
Eusébio
|
CE
|
165
|
BNDESPar
|
Participações e Mídia
|
10.362.625
|
11.116.728
|
7.475.232
|
85.761.684
|
98.290.468
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
166
|
Eisa
|
Alimentos e Bebidas
|
10.300.817
|
6.224.274
|
82.684
|
543.113
|
4.902.312
|
Vitória
|
ES
|
167
|
Laticínios Bela Vista
|
Alimentos e Bebidas
|
10.275.000
|
9.401.353
|
346.225
|
2.585.400
|
5.430.118
|
Goiânia
|
GO
|
168
|
Banco Bradesco Financiamentos
|
Bancos
|
10.247.092
|
10.059.737
|
199.012
|
625.579
|
64.225.648
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
169
|
Mapfre Seguros
|
Seguradoras
|
10.150.561
|
9.555.704
|
308.775
|
3.199.479
|
17.312.188
|
São Paulo
|
SP
|
170
|
Banco Agibank
|
Bancos
|
10.112.060
|
6.955.991
|
1.091.991
|
3.263.961
|
48.869.264
|
Campinas
|
SP
|
171
|
BNB
|
Bancos
|
10.106.115
|
8.302.908
|
3.083.510
|
16.066.160
|
73.287.660
|
Fortaleza
|
CE
|
172
|
Bradesco Seguro Auto
|
Seguradoras
|
10.075.839
|
9.638.789
|
912.220
|
2.004.979
|
11.142.047
|
São Paulo
|
SP
|
173
|
B3
|
Serviços Financeiros
|
10.068.227
|
9.513.468
|
4.586.872
|
17.464.079
|
48.487.647
|
São Paulo
|
SP
|
174
|
ECB (B8)
|
Agronegócio
|
10.020.461
|
7.347.151
|
479.051
|
687.149
|
6.384.657
|
Passo Fundo
|
RS
|
175
|
BSBios
|
Combustíveis,
|
10.006.065
|
7.336.063
|
488.123
|
669.599
|
6.357.206
|
Passo Fundo
|
RS
|
176
|
Mapfre
|
Seguradoras
|
9.998.762
|
9.555.704
|
308.775
|
3.199.479
|
17.312.188
|
São Paulo
|
SP
|
177
|
Neoenergia Elektro
|
Energia Elétrica
|
9.977.000
|
9.328.000
|
958.000
|
2.041.000
|
13.080.000
|
Campinas
|
SP
|
178
|
VLI Multimodal
|
Transporte, Logística
|
9.953.533
|
9.828.861
|
1.387.014
|
8.327.510
|
22.713.804
|
Belo Horizonte
|
MG
|
179
|
VLI
|
Transporte, Logística
|
9.953.230
|
9.821.822
|
1.399.045
|
8.310.118
|
22.815.936
|
São Paulo
|
SP
|
180
|
McDonald‘s
|
Alimentos e Bebidas
|
9.874.736
|
9.532.337
|
1.272.396
|
1.907.676
|
9.983.085
|
Barueri
|
SP
|
181
|
Ampla Energia
|
Energia Elétrica
|
9.762.207
|
8.741.530
|
-9.034
|
9.884.098
|
21.448.777
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
182
|
Tupy
|
Bens de Capital
|
9.692.948
|
10.665.110
|
-654.552
|
2.513.376
|
9.391.641
|
Joinville
|
SC
|
183
|
Cyrela
|
Imobiliário e Construção Civil
|
9.679.725
|
8.185.649
|
2.395.756
|
11.466.784
|
26.109.817
|
São Paulo
|
SP
|
184
|
JSL
|
Transporte, Logística
|
9.640.608
|
9.056.258
|
81.704
|
1.324.556
|
12.133.203
|
São Paulo
|
SP
|
185
|
Cooperalfa
|
Cooperativas
|
9.482.102
|
8.424.937
|
601.935
|
4.129.298
|
7.053.985
|
Chapecó
|
SC
|
186
|
Isa Energia
|
Energia Elétrica
|
9.411.153
|
7.966.581
|
2.511.015
|
21.437.011
|
47.201.372
|
São Paulo
|
SP
|
187
|
Isa Capital
|
Energia Elétrica
|
9.410.611
|
7.966.015
|
2.492.670
|
21.477.760
|
47.467.950
|
São Paulo
|
SP
|
188
|
Gazin
|
Atacado e Varejo
|
9.406.441
|
8.692.538
|
593.120
|
3.439.833
|
11.816.797
|
Douradina
|
PR
|
189
|
Banco Volkswagen
|
Bancos
|
9.344.362
|
7.420.577
|
571.330
|
5.265.370
|
59.370.725
|
São Paulo
|
SP
|
190
|
EMS
|
Farmacêutico e Beleza
|
9.318.124
|
8.273.822
|
546.225
|
1.914.572
|
7.987.835
|
Hortolândia
|
SP
|
191
|
TAG
|
Transporte, Logística
|
9.315.000
|
9.052.000
|
3.928.000
|
6.068.000
|
30.800.000
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
192
|
ArcelorMittal
|
Siderurgia,
|
9.248.422
|
10.500.147
|
-168.642
|
14.542.047
|
16.527.881
|
São Gonçalo
|
CE
|
193
|
Coelce
|
Energia Elétrica
|
9.172.472
|
8.442.129
|
393.974
|
5.461.400
|
16.214.965
|
Fortaleza
|
CE
|
194
|
Marcopolo
|
Bens de Capital
|
9.057.548
|
8.593.837
|
1.235.508
|
3.895.529
|
9.722.646
|
Caxias do Sul
|
RS
|
195
|
Energisa Mato Grosso
|
Energia Elétrica
|
8.982.129
|
8.214.479
|
871.279
|
3.932.600
|
15.390.846
|
Cuiabá
|
MT
|
196
|
CBA
|
Siderurgia,
|
8.788.797
|
8.173.649
|
229.854
|
4.514.508
|
13.966.017
|
São Paulo
|
SP
|
197
|
Banco ABC
|
Bancos
|
8.762.191
|
10.310.137
|
1.002.000
|
6.776.126
|
66.316.409
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
198
|
Norsa — Coca-Cola
|
Alimentos e Bebidas
|
8.683.874
|
7.750.170
|
1.067.885
|
4.973.659
|
10.679.795
|
Fortaleza
|
CE
|
199
|
Celpe
|
Energia Elétrica
|
8.681.000
|
8.249.000
|
659.000
|
2.584.000
|
15.297.000
|
Recife
|
PE
|
200
|
Coopercitrus
|
Cooperativas
|
8.678.911
|
7.940.781
|
40.594
|
1.422.989
|
8.003.203
|
Bebedouro
|
SP
|
201
|
BP Bunge Bioenergia
|
Combustíveis,
|
8.667.308
|
8.493.760
|
-8.614
|
5.290.985
|
14.124.740
|
São Paulo
|
SP
|
202
|
Banco BMG
|
Bancos
|
8.651.864
|
7.505.500
|
560.685
|
3.892.008
|
49.047.681
|
São Paulo
|
SP
|
203
|
C6 Consignado
|
Bancos
|
8.623.546
|
7.026.559
|
1.044.896
|
3.431.668
|
53.143.390
|
São Paulo
|
SP
|
204
|
Inter
|
Bancos
|
8.576.366
|
5.834.905
|
1.159.060
|
7.878.115
|
96.366.261
|
Belo Horizonte
|
MG
|
205
|
SLC Agrícola
|
Agronegócio
|
8.553.147
|
6.915.764
|
565.213
|
5.655.435
|
21.341.432
|
Porto Alegre
|
RS
|
206
|
Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Holdings
|
Agronegócio
|
8.473.765
|
7.186.362
|
201.846
|
1.121.860
|
2.560.929
|
Palmas
|
TO
|
207
|
Rodoil
|
Transporte, Logística
|
8.451.006
|
7.577.421
|
40.886
|
351.872
|
1.380.436
|
Caxias do Sul
|
RS
|
208
|
Fundação Bradesco
|
Participações e Mídia
|
8.422.019
|
6.099.187
|
9.955.604
|
101.766.859
|
101.910.352
|
Osasco
|
SP
|
209
|
PagSeguro
|
Serviços Financeiros
|
8.342.734
|
8.730.542
|
1.873.754
|
5.759.274
|
71.115.022
|
São Paulo
|
SP
|
210
|
Copasa
|
Saneamento
|
8.330.190
|
7.878.006
|
1.415.744
|
8.578.303
|
17.737.247
|
Belo Horizonte
|
MG
|
211
|
Bradseg
|
Seguradoras
|
8.328.579
|
7.738.739
|
8.662.924
|
43.072.822
|
51.861.674
|
São Paulo
|
SP
|
212
|
Unimed Participações
|
Operadoras de Planos de Saúde
|
8.308.866
|
7.244.822
|
719.978
|
2.570.956
|
7.661.040
|
São Paulo
|
SP
|
213
|
Seguros Unimed
|
Seguradoras
|
8.299.910
|
7.235.834
|
737.632
|
3.091.523
|
5.770.686
|
São Paulo
|
SP
|
214
|
Novaagri
|
Agronegócio
|
8.296.399
|
10.932.617
|
-29.305
|
325.803
|
3.225.079
|
São Paulo
|
SP
|
215
|
Fleury
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
8.291.182
|
7.684.659
|
596.671
|
5.096.268
|
13.220.481
|
São Paulo
|
SP
|
216
|
Cibrafértil
|
Agronegócio
|
8.288.694
|
6.962.886
|
-186.922
|
264.002
|
4.084.860
|
Camaçari
|
BA
|
217
|
Banco Mercantil do Brasil
|
Bancos
|
8.259.522
|
6.110.535
|
753.315
|
2.329.290
|
35.563.180
|
Belo Horizonte
|
MG
|
218
|
Duratex
|
Imobiliário e Construção Civil
|
8.248.752
|
8.234.647
|
63.065
|
6.846.834
|
19.000.785
|
São Paulo
|
SP
|
219
|
Caramuru Alimentos
|
Agronegócio
|
8.157.897
|
7.272.804
|
570.799
|
2.748.916
|
7.068.495
|
Itumbiara
|
GO
|
220
|
Equatorial Maranhão
|
Energia Elétrica
|
8.126.293
|
7.096.723
|
604.175
|
4.709.967
|
13.925.486
|
São Luís
|
MA
|
221
|
Oleoplan
|
Combustíveis,
|
8.100.950
|
6.595.362
|
602.176
|
896.882
|
4.943.229
|
Porto Alegre
|
RS
|
222
|
Porto Seguro Saúde
|
Operadoras de Planos de Saúde
|
8.078.001
|
6.327.971
|
705.125
|
2.238.068
|
4.688.136
|
São Paulo
|
SP
|
223
|
C&A
|
Moda e Vestuário
|
7.982.958
|
7.636.539
|
587.087
|
3.707.056
|
9.318.633
|
Barueri
|
SP
|
224
|
NTS
|
Combustíveis,
|
7.886.381
|
7.256.473
|
3.553.361
|
-4.054.056
|
19.249.434
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
225
|
Lojas Gazin
|
Atacado e Varejo
|
7.881.067
|
7.039.365
|
296.197
|
2.614.630
|
8.598.081
|
Douradina
|
PR
|
226
|
Integrada
|
Cooperativas
|
7.869.538
|
6.143.556
|
42.759
|
1.199.469
|
5.564.597
|
Londrina
|
PR
|
227
|
Banco Safra
|
Bancos
|
7.846.217
|
6.520.085
|
4.297.988
|
16.771.236
|
290.449.499
|
São Paulo
|
SP
|
228
|
Grupo SBF
|
Atacado e Varejo
|
7.736.413
|
7.151.714
|
327.970
|
3.059.794
|
9.522.546
|
São Paulo
|
SP
|
229
|
Unimed BH
|
Cooperativas
|
7.701.099
|
6.891.622
|
632.917
|
4.260.501
|
6.618.041
|
Belo Horizonte
|
MG
|
230
|
Hypera
|
Farmacêutico e Beleza
|
7.699.157
|
7.442.466
|
1.190.827
|
12.524.374
|
25.158.004
|
São Paulo
|
SP
|
231
|
Tenda Atacado
|
Atacado e Varejo
|
7.682.878
|
7.189.842
|
67.219
|
114.861
|
2.647.351
|
Guarulhos
|
SP
|
232
|
Zurich Minas Seguros
|
Seguradoras
|
7.676.758
|
6.610.622
|
274.517
|
2.356.558
|
13.639.554
|
Belo Horizonte
|
MG
|
233
|
MRS Logística
|
Transporte, Logística
|
7.585.058
|
7.024.973
|
1.555.063
|
8.651.391
|
24.732.735
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
234
|
Prudential do Brasil
|
Seguradoras
|
7.540.406
|
1.708.650
|
1.229.938
|
4.995.408
|
27.217.461
|
São Paulo
|
SP
|
235
|
White Martins
|
Combustíveis,
|
7.474.908
|
6.853.539
|
1.435.224
|
8.525.847
|
12.280.144
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
236
|
Liberty Seguros
|
Seguradoras
|
7.458.168
|
6.972.615
|
484.233
|
1.866.815
|
9.453.153
|
São Paulo
|
SP
|
237
|
Sanco
|
Saneamento
|
7.437.179
|
6.378.496
|
2.449.151
|
6.622.839
|
17.896.355
|
São Paulo
|
SP
|
238
|
Bianchini
|
Agronegócio
|
7.436.161
|
8.125.409
|
560.454
|
2.635.577
|
4.099.659
|
Porto Alegre
|
RS
|
239
|
Águas do Rio
|
Saneamento
|
7.427.230
|
6.974.703
|
-580.404
|
7.305.756
|
25.786.838
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
240
|
Bradesco Capitalização
|
Seguradoras
|
7.385.422
|
7.024.313
|
785.227
|
626.925
|
11.319.820
|
Barueri
|
SP
|
241
|
Unidas
|
Transporte, Logística
|
7.342.747
|
6.519.118
|
1.711
|
2.383.879
|
17.312.008
|
Belo Horizonte
|
MG
|
242
|
Smart Fit
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
7.241.694
|
5.580.304
|
640.534
|
5.663.406
|
21.497.648
|
São Paulo
|
SP
|
243
|
Cemig GT
|
Energia Elétrica
|
7.225.809
|
6.108.966
|
1.817.262
|
10.892.445
|
19.153.008
|
Belo Horizonte
|
MG
|
244
|
Sanepar
|
Saneamento
|
7.205.727
|
6.848.219
|
2.079.568
|
12.347.781
|
26.465.924
|
Curitiba
|
PR
|
245
|
Corsan
|
Saneamento
|
7.191.997
|
6.296.452
|
2.411.110
|
5.410.634
|
16.080.485
|
Porto Alegre
|
RS
|
246
|
Moema Bioeneriga
|
Combustíveis,
|
7.168.412
|
6.947.263
|
-207.710
|
2.732.904
|
9.817.558
|
Orindiúva
|
SP
|
247
|
São Martinho
|
Agronegócio
|
7.162.034
|
6.891.738
|
556.731
|
6.699.362
|
21.769.383
|
Pradópolis
|
SP
|
248
|
Bayer
|
Farmacêutico e Beleza
|
7.065.339
|
6.504.642
|
389.985
|
3.511.324
|
13.524.736
|
Belford Roxo
|
RJ
|
249
|
Cogna
|
Educação
|
7.016.663
|
6.390.593
|
586.035
|
13.454.750
|
24.122.987
|
São Paulo
|
SP
|
250
|
Redecard
|
Serviços Financeiros
|
7.010.693
|
5.487.989
|
3.721.126
|
39.711.197
|
159.478.486
|
São Paulo
|
SP
|
251
|
Unimed Seguros Saúde
|
Operadoras de Planos de Saúde
|
7.003.883
|
6.012.276
|
616.116
|
2.304.844
|
3.805.803
|
São Paulo
|
SP
|
252
|
Cidade Maravilhosa
|
Moda e Vestuário
|
6.968.754
|
4.869.312
|
615.981
|
5.000.577
|
8.828.689
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
253
|
Aço Usiminas
|
Siderurgia,
|
6.859.891
|
6.901.480
|
70.143
|
1.959.870
|
3.184.186
|
Belo Horizonte
|
MG
|
254
|
Itaú Seguros
|
Seguradoras
|
6.857.586
|
5.893.611
|
2.211.050
|
4.558.898
|
14.493.504
|
São Paulo
|
SP
|
255
|
Évora
|
Atacado e Varejo
|
6.844.179
|
6.949.038
|
613.040
|
5.312.022
|
10.947.204
|
Porto Alegre
|
RS
|
256
|
Porto Sudeste
|
Transporte, Logística
|
6.783.063
|
5.753.766
|
-511.364
|
-7.647.762
|
20.679.065
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
257
|
Tereos Açúcar & Energia
|
Agronegócio
|
6.775.000
|
6.717.000
|
364.000
|
3.040.000
|
9.647.000
|
Olímpia
|
SP
|
258
|
Raízen Power
|
Energia Elétrica
|
6.713.234
|
2.594.550
|
-138.940
|
74.535
|
5.460.986
|
São Paulo
|
SP
|
259
|
Aperam Inox América do Sul
|
Siderurgia,
|
6.637.945
|
6.037.316
|
61.364
|
3.143.136
|
8.524.215
|
Belo Horizonte
|
MG
|
260
|
Itaú Consignado
|
Bancos
|
6.604.563
|
6.217.193
|
-32.139
|
966.369
|
35.204.436
|
São Paulo
|
SP
|
261
|
PicPay
|
Bancos
|
6.592.891
|
2.993.471
|
-251.719
|
1.031.029
|
39.072.843
|
São Paulo
|
SP
|
262
|
Novartis
|
Farmacêutico e Beleza
|
6.501.520
|
5.775.759
|
214.735
|
557.762
|
3.494.404
|
São Paulo
|
SP
|
263
|
EDP São Paulo
|
Energia Elétrica
|
6.450.672
|
6.342.554
|
441.507
|
1.026.600
|
9.107.164
|
São Paulo
|
SP
|
264
|
CTG Brasil
|
Energia Elétrica
|
6.408.632
|
5.836.281
|
2.680.217
|
18.981.842
|
33.011.919
|
São Paulo
|
SP
|
265
|
Serena
|
Energia Elétrica
|
6.386.242
|
3.899.382
|
20.837
|
17.350.003
|
21.670.384
|
São Paulo
|
SP
|
266
|
BancoSeguro
|
Bancos
|
6.322.556
|
3.038.239
|
72.125
|
1.355.204
|
48.044.810
|
São Paulo
|
SP
|
267
|
Norte Energia
|
Energia Elétrica
|
6.275.455
|
6.249.120
|
-1.543.674
|
8.048.415
|
41.061.759
|
Brasília
|
DF
|
268
|
Rumo Malha Paulista
|
Transporte, Logística
|
6.204.494
|
4.919.228
|
328.115
|
7.582.159
|
22.009.624
|
São Paulo
|
SP
|
269
|
Castrolanda
|
Cooperativas
|
6.201.453
|
5.552.366
|
287.549
|
2.113.096
|
4.664.265
|
Castro
|
PR
|
270
|
Porto Exportação
|
Transporte, Logística
|
5.983.701
|
5.182.475
|
-30.818
|
-182.928
|
925.787
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
271
|
Comerc Energia LP
|
Energia Elétrica
|
5.969.818
|
4.413.714
|
-762.276
|
5.064.569
|
17.658.612
|
São Paulo
|
SP
|
272
|
Dimed
|
Farmacêutico e Beleza
|
5.935.019
|
5.322.904
|
124.605
|
1.281.851
|
3.830.510
|
Eldorado do Sul
|
RS
|
273
|
Bradesco Gestão de Saúde
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
5.933.824
|
3.451.003
|
3.579.468
|
15.413.562
|
37.918.277
|
Barueri
|
SP
|
274
|
Livelo
|
Serviços Financeiros
|
5.889.489
|
5.362.512
|
814.475
|
1.045.643
|
6.512.386
|
Barueri
|
SP
|
275
|
Eldorado Brasil
|
Papel e Celulose
|
5.879.469
|
6.373.370
|
4.551.787
|
5.647.692
|
37.931.495
|
São Paulo
|
SP
|
276
|
Raízen Mime
|
Combustíveis,
|
5.875.307
|
5.702.240
|
107.611
|
561.112
|
946.968
|
São Paulo
|
SP
|
277
|
HDI
|
Seguradoras
|
5.868.355
|
5.561.333
|
970.506
|
7.443.310
|
13.529.432
|
São Paulo
|
SP
|
278
|
Lojas CEM
|
Atacado e Varejo
|
5.866.803
|
5.611.213
|
1.267.466
|
6.003.529
|
8.816.807
|
Salto
|
SP
|
279
|
Zurich Previdência
|
Seguradoras
|
5.863.586
|
5.469.732
|
1.698.550
|
3.082.230
|
126.838.996
|
São Paulo
|
SP
|
280
|
Aché
|
Farmacêutico e Beleza
|
5.860.053
|
5.411.153
|
760.688
|
1.834.284
|
6.791.448
|
São Paulo
|
SP
|
281
|
UPL
|
Agronegócio
|
5.850.916
|
5.225.110
|
-177.667
|
1.010.113
|
6.432.320
|
Ituverava
|
SP
|
282
|
EDP ES
|
Energia Elétrica
|
5.835.030
|
5.429.937
|
279.727
|
1.643.280
|
9.156.039
|
Vitória
|
ES
|
283
|
TOTVS
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
5.771.867
|
5.224.007
|
920.742
|
5.443.457
|
9.452.171
|
São Paulo
|
SP
|
284
|
Vamos
|
Transporte, Logística
|
5.755.712
|
4.699.312
|
328.702
|
2.562.076
|
22.964.587
|
São Paulo
|
SP
|
285
|
Arteris
|
Transporte, Logística
|
5.744.941
|
6.627.303
|
215.752
|
3.776.094
|
20.677.716
|
São Paulo
|
SP
|
286
|
Oncoclínicas&Co
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
5.739.367
|
6.227.227
|
-3.671.107
|
1.062.407
|
7.130.514
|
São Paulo
|
SP
|
287
|
Pacheco
|
Atacado e Varejo
|
5.707.388
|
4.862.657
|
23.965
|
876.068
|
3.438.243
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
288
|
Banco Carrefour
|
Bancos
|
5.691.261
|
4.657.916
|
431.399
|
3.140.286
|
23.088.555
|
São Paulo
|
SP
|
289
|
YDUQS
|
Educação
|
5.521.740
|
5.351.785
|
180.177
|
2.968.042
|
9.919.168
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
290
|
Allied Tecnologia
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
5.504.620
|
5.521.381
|
332.712
|
1.551.768
|
3.369.335
|
São Paulo
|
SP
|
291
|
Tambasa
|
Atacado e Varejo
|
5.464.805
|
5.014.989
|
250.329
|
431.994
|
3.301.830
|
Contagem
|
MG
|
292
|
Hospital Esperança
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
5.419.968
|
4.826.896
|
315.664
|
4.778.722
|
10.247.570
|
Recife
|
PE
|
293
|
Copasul
|
Cooperativas
|
5.410.506
|
4.216.008
|
74.343
|
882.478
|
4.394.569
|
Naviraí
|
MS
|
294
|
Mahle
|
Bens de Capital
|
5.406.682
|
4.557.980
|
608.756
|
863.791
|
3.793.564
|
Queimados
|
RJ
|
295
|
Repsol Sinopec
|
Combustíveis,
|
5.406.360
|
7.041.885
|
1.191.037
|
14.110.140
|
30.801.583
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
296
|
Cury Construtora
|
Imobiliário e Construção Civil
|
5.399.424
|
3.926.310
|
1.081.220
|
1.662.054
|
5.654.395
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
297
|
Banestes
|
Bancos
|
5.386.540
|
4.590.549
|
339.919
|
2.423.231
|
39.684.811
|
Vitória
|
ES
|
298
|
Atakarejo
|
Atacado e Varejo
|
5.357.053
|
4.445.630
|
167.337
|
1.663.249
|
4.109.907
|
Salvador
|
BA
|
299
|
Anglogold Ashanti
|
Siderurgia,
|
5.355.935
|
3.501.734
|
1.906.708
|
3.054.035
|
7.059.800
|
Nova Lima
|
MG
|
300
|
Agrofel
|
Agronegócio
|
5.350.879
|
4.377.133
|
345.872
|
933.972
|
2.409.071
|
Porto Alegre
|
RS
|
301
|
Termomecanica
|
Bens de Capital
|
5.330.538
|
4.546.283
|
396.583
|
3.643.922
|
4.002.837
|
São Paulo
|
SP
|
302
|
Icatu
|
Seguradoras
|
5.286.740
|
4.290.353
|
525.140
|
2.048.146
|
56.595.697
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
303
|
Simple Way
|
Transporte, Logística
|
5.266.307
|
4.149.626
|
-79.351
|
1.755.791
|
19.959.325
|
São Paulo
|
SP
|
304
|
LM Transportes
|
Transporte, Logística
|
5.266.307
|
4.149.626
|
45.188
|
2.562.357
|
19.231.438
|
Salvador
|
BA
|
305
|
Rabobank
|
Bancos
|
5.250.702
|
11.048.815
|
647.336
|
5.678.175
|
57.083.522
|
São Paulo
|
SP
|
306
|
BK Brasil
|
Alimentos e Bebidas
|
5.231.945
|
4.556.360
|
-107.137
|
1.500.615
|
4.709.699
|
Barueri
|
SP
|
307
|
IRB Resseguros
|
Seguradoras
|
5.211.349
|
6.057.974
|
390.945
|
5.282.690
|
15.644.036
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
308
|
Bank of America Merrill Lynch
|
Bancos
|
5.198.517
|
2.841.312
|
1.270.218
|
6.296.019
|
42.420.965
|
São Paulo
|
SP
|
309
|
Nexa Recursos
|
Siderurgia,
|
5.185.982
|
5.214.998
|
-206.704
|
5.261.755
|
13.107.835
|
Juiz de Fora
|
MG
|
310
|
Amazonas Energia
|
Energia Elétrica
|
5.163.037
|
5.173.612
|
-2.012.854
|
-9.523.078
|
8.217.859
|
Manaus
|
AM
|
311
|
Unipar Carbocloro
|
Combustíveis,
|
5.142.676
|
5.431.599
|
481.744
|
1.816.895
|
7.234.816
|
São Paulo
|
SP
|
312
|
Aura
|
Siderurgia,
|
5.112.417
|
3.221.711
|
-459.284
|
1.462.194
|
8.853.341
|
São Paulo
|
SP
|
313
|
Sonda Supermercados
|
Atacado e Varejo
|
5.104.916
|
4.794.580
|
429.653
|
1.024.238
|
2.549.829
|
São Bernardo
|
SP
|
314
|
Copel Geração e Transmissão
|
Energia Elétrica
|
5.096.933
|
4.521.519
|
1.802.418
|
15.104.658
|
32.668.098
|
Curitiba
|
PR
|
315
|
Banco Pine
|
Bancos
|
5.091.234
|
2.560.513
|
444.835
|
1.407.630
|
31.440.307
|
São Paulo
|
SP
|
316
|
Embasa
|
Saneamento
|
5.047.815
|
4.720.790
|
1.006.433
|
9.106.711
|
13.474.582
|
Salvador
|
BA
|
317
|
BB Mapfre
|
Seguradoras
|
5.042.951
|
4.411.764
|
5.065.161
|
3.349.111
|
3.350.472
|
São Paulo
|
SP
|
318
|
Pernambucanas
|
Moda e Vestuário
|
4.982.685
|
4.830.051
|
-464.939
|
663.021
|
8.857.933
|
São Paulo
|
SP
|
319
|
Cocari
|
Cooperativas
|
4.961.655
|
4.486.394
|
60.759
|
677.357
|
4.082.403
|
Mandaguari
|
PR
|
320
|
Crefisa
|
Serviços Financeiros
|
4.912.089
|
3.265.149
|
1.105.586
|
7.068.627
|
7.375.460
|
São Paulo
|
SP
|
321
|
CSN Cimentos
|
Imobiliário e Construção Civil
|
4.905.992
|
4.766.335
|
132.827
|
6.721.409
|
12.526.113
|
Pindamonhangaba
|
SP
|
322
|
Usina Coruripe
|
Agronegócio
|
4.832.968
|
4.407.499
|
513.023
|
3.291.190
|
12.219.204
|
Coruripe
|
AL
|
323
|
Cateno Gestão
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
4.823.087
|
4.412.424
|
1.314.345
|
9.501.111
|
10.576.510
|
Barueri
|
SP
|
324
|
BRK Ambiental
|
Saneamento
|
4.782.404
|
4.294.721
|
-107.968
|
3.267.255
|
19.752.450
|
São Paulo
|
SP
|
325
|
Energisa MT
|
Energia Elétrica
|
4.751.788
|
4.522.099
|
406.989
|
1.129.059
|
8.113.319
|
Campo Grande
|
MS
|
326
|
Roche Farma
|
Farmacêutico e Beleza
|
4.744.123
|
4.990.702
|
142.645
|
1.429.549
|
3.119.878
|
São Paulo
|
SP
|
327
|
Serpro
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
4.739.080
|
3.925.711
|
755.068
|
3.063.004
|
6.645.480
|
Brasília
|
DF
|
328
|
Evertec
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
4.659.090
|
4.227.430
|
722.800
|
5.551.000
|
14.505.000
|
São Paulo
|
SP
|
329
|
LDC Sucos
|
Alimentos e Bebidas
|
4.632.595
|
4.710.657
|
6.423
|
1.520.426
|
8.565.150
|
Nova Venécia
|
ES
|
330
|
Alpargatas
|
Moda e Vestuário
|
4.564.874
|
4.108.311
|
567.926
|
3.323.759
|
6.096.758
|
São Paulo
|
SP
|
331
|
Grupo Elfa
|
Farmacêutico e Beleza
|
4.558.538
|
5.565.261
|
-134.025
|
2.529.500
|
6.078.772
|
Cabedelo
|
PR
|
332
|
Innova
|
Combustíveis,
|
4.532.292
|
4.852.246
|
549.675
|
3.326.736
|
4.920.431
|
Manaus
|
AM
|
333
|
Iharabras
|
Agronegócio
|
4.508.685
|
4.263.169
|
675.882
|
4.638.416
|
7.296.811
|
Sorocaba
|
SP
|
334
|
EDP Trading
|
Energia Elétrica
|
4.468.113
|
3.369.907
|
189.347
|
1.063.572
|
6.215.494
|
São Paulo
|
SP
|
335
|
Intelbras
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
4.460.379
|
4.756.146
|
483.733
|
3.014.171
|
5.325.682
|
São José
|
SC
|
336
|
Equatorial Piauí Distribuidora de Energia
|
Energia Elétrica
|
4.414.531
|
3.679.591
|
515.264
|
1.647.434
|
7.862.712
|
Teresina
|
PI
|
337
|
União Química
|
Farmacêutico e Beleza
|
4.411.560
|
4.212.685
|
250.570
|
2.059.295
|
6.601.250
|
São Paulo
|
SP
|
338
|
Copel Comercialização
|
Energia Elétrica
|
4.402.327
|
3.568.463
|
67.642
|
312.722
|
1.559.759
|
Curitiba
|
PR
|
339
|
Alupar
|
Energia Elétrica
|
4.397.883
|
4.002.104
|
1.733.193
|
12.576.514
|
32.114.316
|
São Paulo
|
SP
|
340
|
Calçados Beira Rio
|
Moda e Vestuário
|
4.385.193
|
4.455.019
|
490.585
|
3.433.452
|
4.648.495
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
341
|
XP Vida
|
Seguradoras
|
4.344.298
|
4.998.049
|
148.029
|
385.974
|
93.576.565
|
São Paulo
|
SP
|
342
|
Direcional Engenharia
|
Imobiliário e Construção Civil
|
4.343.008
|
3.348.470
|
979.692
|
2.320.151
|
13.219.635
|
Belo Horizonte
|
MG
|
343
|
Frigol
|
Agronegócio
|
4.268.960
|
3.492.581
|
158.055
|
506.917
|
1.704.946
|
Lençóis Paulistas
|
SP
|
344
|
PRIO Tigris
|
Combustíveis,
|
4.253.638
|
3.984.496
|
974.859
|
7.083.757
|
26.194.968
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
345
|
Supermercados Bahamas
|
Atacado e Varejo
|
4.238.692
|
4.079.291
|
-14.248
|
195.006
|
2.247.946
|
Juiz de Fora
|
MG
|
346
|
Clínica São Vicente da Gávea
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
4.206.410
|
3.807.117
|
204.909
|
4.308.338
|
6.555.697
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
347
|
Unidas Locadora
|
Transporte, Logística
|
4.201.733
|
4.010.411
|
5.933
|
2.138.579
|
8.216.244
|
Belo Horizonte
|
MG
|
348
|
Rio Paraná Energia
|
Energia Elétrica
|
4.199.095
|
3.876.219
|
2.342.093
|
10.937.604
|
19.982.424
|
São Paulo
|
SP
|
349
|
GTFoods
|
Agronegócio
|
4.191.908
|
4.003.286
|
312.220
|
854.172
|
3.447.484
|
Maringá
|
PR
|
350
|
Saneago
|
Saneamento
|
4.184.566
|
3.852.135
|
669.769
|
5.107.065
|
9.428.976
|
Goiânia
|
GO
|
351
|
Construtora Tenda
|
Imobiliário e Construção Civil
|
4.173.389
|
3.284.401
|
484.431
|
1.204.864
|
6.625.534
|
São Paulo
|
SP
|
352
|
Neoenergia Cosern
|
Energia Elétrica
|
4.160.000
|
3.844.000
|
683.000
|
1.663.000
|
6.906.000
|
Natal
|
RN
|
353
|
Banco Original
|
Bancos
|
4.159.734
|
2.604.495
|
22.823
|
1.803.370
|
32.106.569
|
São Paulo
|
SP
|
354
|
Belgo Arames
|
Siderurgia,
|
4.156.176
|
4.366.787
|
527.839
|
1.965.905
|
2.701.092
|
Contagem
|
MG
|
355
|
Iconic
|
Combustíveis,
|
4.143.069
|
3.726.362
|
329.964
|
832.786
|
2.507.661
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
356
|
BB Gestão de Recursos
|
Serviços Financeiros
|
4.140.695
|
3.687.329
|
2.346.712
|
1.428.199
|
4.537.881
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
357
|
Algar
|
Participações e Mídia
|
4.096.811
|
4.333.495
|
-60.544
|
2.541.852
|
8.084.503
|
Uberlândia
|
MG
|
358
|
AES Brasil Energia
|
Energia Elétrica
|
4.095.677
|
3.880.966
|
-368.880
|
5.284.857
|
20.015.997
|
São Paulo
|
SP
|
359
|
Fertilizantes Heringer
|
Agronegócio
|
4.094.770
|
4.608.584
|
-172.242
|
-1.319.464
|
2.148.678
|
Viana
|
ES
|
360
|
VIX Logística
|
Transporte, Logística
|
4.043.611
|
3.874.770
|
170.244
|
1.325.825
|
5.191.139
|
Vitória
|
ES
|
361
|
Ânima
|
Educação
|
4.023.697
|
3.801.379
|
256.665
|
2.833.656
|
10.173.712
|
São Paulo
|
SP
|
362
|
SSA
|
Alimentos e Bebidas
|
3.991.174
|
3.657.618
|
434.354
|
1.123.290
|
3.819.599
|
Itaberaí
|
GO
|
363
|
American Tower Infra
|
Imobiliário e Construção Civil
|
3.988.124
|
4.254.925
|
365.236
|
3.793.557
|
17.256.619
|
São Paulo
|
SP
|
364
|
CDM
|
Alimentos e Bebidas
|
3.975.969
|
3.018.905
|
114.395
|
866.943
|
1.680.854
|
Porangatu
|
GO
|
365
|
Somah
|
Imobiliário e Construção Civil
|
3.969.110
|
3.969.003
|
-217.842
|
1.109.693
|
5.366.165
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
366
|
Chubb
|
Seguradoras
|
3.946.978
|
3.296.311
|
170.858
|
2.117.072
|
10.604.268
|
São Paulo
|
SP
|
367
|
Multilaser
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
3.923.762
|
3.388.498
|
121.899
|
2.968.098
|
5.253.490
|
São Paulo
|
SP
|
368
|
Brejeiro Alimentos
|
Alimentos e Bebidas
|
3.895.968
|
3.729.588
|
201.134
|
1.056.220
|
2.132.697
|
Orlândia
|
SP
|
369
|
Unimed Campinas
|
Operadoras de Planos de Saúde
|
3.879.515
|
3.586.412
|
175.556
|
933.885
|
1.899.041
|
Campinas
|
SP
|
370
|
Braveo
|
Atacado e Varejo
|
3.876.740
|
3.446.942
|
88.352
|
1.135.081
|
2.151.935
|
São Paulo
|
SP
|
371
|
Banco CNH Industrial Capital
|
Bancos
|
3.852.621
|
4.092.715
|
-119.658
|
2.738.747
|
27.391.993
|
Curitiba
|
PR
|
372
|
ENBPar
|
Energia Elétrica
|
3.821.466
|
4.338.805
|
90.034
|
15.275.549
|
38.277.271
|
Brasília
|
DF
|
373
|
Athena Saúde Brasil
|
Operadoras de Planos de Saúde
|
3.809.700
|
3.588.680
|
47.719
|
1.996.390
|
4.182.699
|
São Paulo
|
SP
|
374
|
GRU — Airport
|
Transporte, Logística
|
3.779.666
|
3.260.905
|
771.830
|
-2.430.419
|
15.664.960
|
Guarulhos
|
SP
|
375
|
Mineração Usiminas
|
Siderurgia,
|
3.765.704
|
2.960.663
|
487.758
|
7.591.813
|
8.489.419
|
Itatiaiuçu
|
MG
|
376
|
Itaú Capitalização
|
Seguradoras
|
3.762.088
|
3.490.728
|
562.581
|
1.266.418
|
7.161.593
|
São Paulo
|
SP
|
377
|
Gestamp
|
Bens de Capital
|
3.753.314
|
3.486.323
|
255.141
|
1.291.045
|
3.319.569
|
São José dos Pinhais
|
PR
|
378
|
Sulamericana
|
Atacado e Varejo
|
3.730.043
|
3.841.346
|
50.707
|
710.826
|
2.290.574
|
Maringá
|
PR
|
379
|
Zilor
|
Combustíveis,
|
3.716.980
|
3.487.117
|
36.258
|
2.382.661
|
10.131.635
|
Campinas
|
SP
|
380
|
Cerradinho Bioenergia
|
Combustíveis,
|
3.712.346
|
2.574.423
|
196.528
|
1.433.331
|
7.453.275
|
São Paulo
|
SP
|
381
|
Pedra Agro
|
Agronegócio
|
3.704.685
|
3.540.787
|
232
|
2.437.375
|
8.624.867
|
Serrana
|
SP
|
382
|
Afya
|
Educação
|
3.697.255
|
3.304.329
|
812.058
|
3.696.912
|
9.344.379
|
Nova Lima
|
MG
|
383
|
Neoenergia Brasília
|
Energia Elétrica
|
3.692.000
|
3.662.000
|
-34.000
|
3.339.000
|
6.527.000
|
Brasília
|
DF
|
384
|
Eletronuclear
|
Energia Elétrica
|
3.679.040
|
4.230.830
|
-142.098
|
11.391.860
|
24.593.321
|
Paraty
|
RJ
|
385
|
Mataboi Alimentos
|
Alimentos e Bebidas
|
3.653.428
|
2.697.157
|
190.279
|
772.318
|
1.288.382
|
Araguari
|
MG
|
386
|
Agribrasil
|
Agronegócio
|
3.648.124
|
2.191.955
|
-78.792
|
139.760
|
760.253
|
São Paulo
|
SP
|
387
|
Energisa Paraíba
|
Energia Elétrica
|
3.644.041
|
3.415.007
|
562.893
|
1.760.356
|
5.299.897
|
João Pessoa
|
PB
|
388
|
Santos Brasil
|
Transporte, Logística
|
3.627.414
|
2.903.016
|
871.664
|
1.073.643
|
5.906.097
|
São Paulo
|
SP
|
389
|
TenarisConfab
|
Siderurgia,
|
3.624.046
|
3.636.984
|
301.007
|
2.183.747
|
3.907.876
|
Pindamonhangaba
|
SP
|
390
|
Sapore
|
Alimentos e Bebidas
|
3.615.908
|
2.953.803
|
128.869
|
488.636
|
1.501.100
|
Campinas
|
SP
|
391
|
Zilor Energia e Alimentos
|
Alimentos e Bebidas
|
3.608.764
|
3.276.688
|
280.382
|
1.810.568
|
9.932.572
|
Campinas
|
SP
|
392
|
Ferrovia Centro Atlântica
|
Transporte, Logística
|
3.605.519
|
3.905.772
|
43.276
|
3.382.948
|
6.933.674
|
Belo Horizonte
|
MG
|
393
|
Petz
|
Atacado e Varejo
|
3.586.622
|
3.322.608
|
40.042
|
1.708.254
|
3.932.838
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
394
|
AES Brasil
|
Energia Elétrica
|
3.575.301
|
3.438.492
|
99.953
|
4.697.786
|
10.426.998
|
São Paulo
|
SP
|
395
|
Bem Brasil Alimentos
|
Alimentos e Bebidas
|
3.574.518
|
3.315.388
|
201.543
|
1.709.982
|
4.278.571
|
Araxá
|
MG
|
396
|
Fundação Butantan
|
Farmacêutico e Beleza
|
3.564.352
|
3.130.625
|
723.867
|
7.573.406
|
9.410.866
|
São Paulo
|
SP
|
397
|
Vulcabras
|
Moda e Vestuário
|
3.560.287
|
3.058.760
|
1.165.334
|
2.427.345
|
3.878.996
|
São Paulo
|
SP
|
398
|
Adama
|
Agronegócio
|
3.558.890
|
3.658.543
|
-10.867
|
612.585
|
4.148.060
|
Curitiba
|
PR
|
399
|
CPFL Renováveis
|
Energia Elétrica
|
3.557.591
|
3.631.444
|
1.084.841
|
4.688.864
|
10.400.365
|
Campinas
|
SP
|
400
|
Vulcabras CE
|
Moda e Vestuário
|
3.555.392
|
3.048.578
|
1.160.578
|
2.412.282
|
2.412.282
|
Horizonte
|
CE
|
401
|
Jacto
|
Bens de Capital
|
3.528.484
|
2.397.857
|
244.620
|
2.109.179
|
3.616.572
|
Pompeia
|
SP
|
402
|
Solvi Essencis
|
Saneamento
|
3.514.178
|
2.675.486
|
309.803
|
1.519.838
|
7.361.214
|
São Paulo
|
SP
|
403
|
XP Energia
|
Energia Elétrica
|
3.512.697
|
1.638.032
|
227.715
|
517.638
|
12.214.994
|
São Paulo
|
SP
|
404
|
Cantu
|
Atacado e Varejo
|
3.498.268
|
2.600.558
|
6.912
|
1.391.474
|
4.303.569
|
São Paulo
|
SP
|
405
|
Estrela Alimentos
|
Alimentos e Bebidas
|
3.492.650
|
2.970.130
|
62.911
|
438.860
|
1.282.442
|
Estrela D’Oeste
|
SP
|
406
|
ICL América do Sul
|
Agronegócio
|
3.484.921
|
3.286.723
|
104.375
|
1.530.074
|
5.589.086
|
São Paulo
|
SP
|
407
|
Farmácias Nissei
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
3.484.182
|
3.011.579
|
-47.490
|
303.057
|
1.998.951
|
Curitiba
|
PR
|
408
|
Iguá Saneamento
|
Saneamento
|
3.457.971
|
2.623.120
|
-625.901
|
3.381.864
|
18.000.634
|
São Paulo
|
SP
|
409
|
ArcelorMittal Sistemas Siderúrgicos
|
Siderurgia,
|
3.455.849
|
3.384.783
|
77.807
|
629.346
|
1.094.128
|
Araucária
|
PR
|
410
|
Cocatrel
|
Cooperativas
|
3.451.438
|
3.303.390
|
12.877
|
245.098
|
2.466.077
|
Três Pontas
|
MG
|
411
|
Vibra Foods
|
Agronegócio
|
3.446.546
|
3.317.340
|
197.108
|
777.480
|
2.215.488
|
Porto Alegre
|
RS
|
412
|
Taesa
|
Energia Elétrica
|
3.445.360
|
2.573.507
|
1.579.863
|
7.608.982
|
22.506.506
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
413
|
Tellerina
|
Atacado e Varejo
|
3.409.549
|
2.803.074
|
-31.500
|
825.315
|
4.910.517
|
São Paulo
|
SP
|
414
|
Adecoagro
|
Agronegócio
|
3.404.111
|
3.703.075
|
281.059
|
2.024.948
|
8.217.207
|
Angélica
|
MS
|
415
|
Elevadores Atlas
|
Bens de Capital
|
3.377.443
|
3.063.057
|
331.250
|
248.673
|
2.585.306
|
São Bernardo
|
SP
|
416
|
Galp
|
Combustíveis,
|
3.373.302
|
2.160.620
|
216.390
|
451.492
|
1.125.325
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
417
|
Positivo Tecnologia
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
3.354.898
|
3.688.326
|
12.234
|
1.575.992
|
4.473.551
|
Curitiba
|
PR
|
418
|
Positivo S+
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
3.354.898
|
3.688.326
|
12.234
|
1.575.992
|
4.473.551
|
Uberlândia
|
MG
|
419
|
MGB
|
Agronegócio
|
3.341.274
|
2.613.408
|
-5.002
|
86.685
|
267.538
|
São Paulo
|
SP
|
420
|
InterCement Brasil
|
Imobiliário e Construção Civil
|
3.305.864
|
3.277.374
|
777.621
|
496.204
|
6.449.094
|
São Paulo
|
SP
|
421
|
Plano Plano
|
Imobiliário e Construção Civil
|
3.281.707
|
2.589.397
|
422.700
|
1.142.545
|
4.237.860
|
São Paulo
|
SP
|
422
|
Santander Corretora
|
Serviços Financeiros
|
3.248.789
|
2.958.702
|
2.093.377
|
6.400.631
|
16.910.048
|
São Paulo
|
SP
|
423
|
Cagece
|
Saneamento
|
3.244.993
|
3.137.018
|
224.617
|
3.681.182
|
8.009.847
|
Fortaleza
|
CE
|
424
|
J.Macêdo
|
Alimentos e Bebidas
|
3.241.934
|
3.104.919
|
347.709
|
1.346.053
|
2.970.058
|
Fortaleza
|
CE
|
425
|
Omint
|
Operadoras de Planos de Saúde
|
3.196.464
|
2.723.290
|
330.703
|
804.090
|
1.312.882
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
426
|
Oba Hortifruti
|
Atacado e Varejo
|
3.192.356
|
2.903.190
|
79.117
|
729.087
|
2.381.160
|
São Paulo
|
SP
|
427
|
Cigás
|
Combustíveis,
|
3.187.164
|
3.501.691
|
127.238
|
537.699
|
7.756.540
|
Manaus
|
AM
|
428
|
Edge
|
Energia Elétrica
|
3.144.544
|
1.561.111
|
73.367
|
980.437
|
1.982.814
|
São Paulo
|
SP
|
429
|
Unimed Fortaleza
|
Cooperativas
|
3.127.093
|
2.871.586
|
88.404
|
537.263
|
1.685.049
|
Fortaleza
|
CE
|
430
|
Equatorial Transmissão
|
Energia Elétrica
|
3.110.343
|
1.578.678
|
1.668.139
|
4.062.140
|
12.456.735
|
São Luís
|
MA
|
431
|
Eucatex
|
Imobiliário e Construção Civil
|
3.104.252
|
2.857.809
|
319.105
|
2.767.503
|
4.984.659
|
São Paulo
|
SP
|
432
|
Empresa de Navegação Elcano
|
Transporte, Logística
|
3.090.123
|
4.026.196
|
134.359
|
429.363
|
2.596.844
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
433
|
Log-In
|
Transporte, Logística
|
3.081.024
|
2.795.756
|
93.675
|
1.089.675
|
3.890.716
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
434
|
Cimed
|
Farmacêutico e Beleza
|
3.067.594
|
2.726.887
|
196.709
|
1.228.271
|
4.217.164
|
São Paulo
|
SP
|
435
|
Metal Group
|
Siderurgia,
|
3.066.663
|
2.928.977
|
37.824
|
214.202
|
644.196
|
Joinville
|
SC
|
436
|
Arauco do Brasil
|
Imobiliário e Construção Civil
|
3.063.892
|
2.943.132
|
266.503
|
1.320.772
|
2.498.150
|
Curitiba
|
PR
|
437
|
Vivara
|
Moda e Vestuário
|
3.026.582
|
2.577.113
|
619.502
|
2.949.564
|
4.722.692
|
São Paulo
|
SP
|
438
|
Goldman Sachs do Brasil
|
Bancos
|
3.006.378
|
3.415.762
|
1.010.289
|
5.169.570
|
28.024.847
|
São Paulo
|
SP
|
439
|
Banco Mercedes-Benz do Brasil
|
Bancos
|
3.004.264
|
2.678.268
|
188.786
|
2.379.071
|
20.260.371
|
São Bernardo
|
SP
|
440
|
Angelina Colombo
|
Agronegócio
|
2.992.021
|
3.195.587
|
7.224
|
2.618.955
|
8.131.150
|
Ariranha
|
SP
|
441
|
Care Plus Medicina Assistencial
|
Operadoras de Planos de Saúde
|
2.984.561
|
2.587.916
|
350.774
|
1.165.864
|
2.125.321
|
Barueri
|
SP
|
442
|
Colombo Agroindústria
|
Agronegócio
|
2.953.512
|
3.161.203
|
-45.698
|
2.140.671
|
7.332.946
|
Ariranha
|
SP
|
443
|
Elgin
|
Bens de Capital
|
2.938.584
|
2.536.881
|
339.829
|
1.514.142
|
3.287.805
|
Mogi das Cruzes
|
SP
|
444
|
Algar
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
2.931.979
|
2.821.787
|
-197.044
|
962.592
|
6.086.063
|
Uberlândia
|
MG
|
445
|
Vitória Diesel
|
Bens de Capital
|
2.928.268
|
2.913.499
|
35.188
|
306.266
|
1.692.504
|
Paraty
|
RJ
|
446
|
Banco BOCOM BBM
|
Bancos
|
2.923.621
|
4.213.085
|
386.391
|
1.643.376
|
32.645.751
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
447
|
Tecban
|
Serviços Financeiros
|
2.913.874
|
2.783.255
|
38.244
|
991.596
|
3.222.048
|
São Paulo
|
SP
|
448
|
Daimler Truck Financial Services Brasil Holding
|
Serviços Financeiros
|
2.909.396
|
2.700.352
|
259.628
|
2.602.427
|
20.480.583
|
São Bernardo
|
SP
|
449
|
Merck
|
Farmacêutico e Beleza
|
2.864.598
|
2.628.894
|
413.173
|
1.789.373
|
2.750.771
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
450
|
Grupo Sinosserra
|
Atacado e Varejo
|
2.859.709
|
2.689.363
|
64.622
|
264.135
|
959.480
|
Novo Hamburgo
|
RS
|
451
|
Aliansce Sonae
|
Imobiliário e Construção Civil
|
2.859.106
|
2.739.848
|
945.293
|
13.899.006
|
26.006.439
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
452
|
Comlurb
|
Saneamento
|
2.856.774
|
2.883.724
|
-93.654
|
-648.704
|
650.569
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
453
|
Cruzeiro do Sul
|
Educação
|
2.836.184
|
2.568.352
|
296.866
|
1.590.655
|
4.730.611
|
São Paulo
|
SP
|
454
|
Facchini
|
Bens de Capital
|
2.834.395
|
3.482.187
|
182.117
|
2.237.224
|
3.973.496
|
Guarulhos
|
SP
|
455
|
Vipal Borrachas
|
Combustíveis,
|
2.829.299
|
2.659.257
|
147.952
|
981.332
|
2.897.110
|
Nova Prata
|
RS
|
456
|
Tenda Negócios
|
Imobiliário e Construção Civil
|
2.828.118
|
2.202.940
|
551.658
|
1.157.401
|
4.085.438
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
457
|
Sofisa
|
Bancos
|
2.827.648
|
2.439.811
|
116.752
|
1.130.534
|
18.105.350
|
São Paulo
|
SP
|
458
|
Paraná Banco
|
Bancos
|
2.818.474
|
2.248.245
|
124.286
|
1.250.569
|
13.245.614
|
Curitiba
|
PR
|
459
|
CNP Seguros
|
Seguradoras
|
2.815.124
|
2.835.519
|
892.192
|
5.406.230
|
10.955.555
|
Brasília
|
DF
|
460
|
Gees
|
Agronegócio
|
2.807.840
|
2.341.322
|
106.899
|
762.703
|
2.212.529
|
Baixa Grande
|
PI
|
461
|
Fortbras
|
Atacado e Varejo
|
2.799.058
|
2.927.316
|
4.362
|
951.146
|
2.484.601
|
São Paulo
|
SP
|
462
|
Salta Educação
|
Educação
|
2.791.597
|
2.204.231
|
121.025
|
1.266.247
|
5.107.724
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
463
|
Lojas Quero-Quero
|
Atacado e Varejo
|
2.788.412
|
2.666.330
|
-161.941
|
404.936
|
3.771.234
|
Cachoeirinha
|
RS
|
464
|
Ipiranga Agro
|
Combustíveis,
|
2.776.722
|
2.466.322
|
345.237
|
2.270.505
|
6.269.424
|
Iacanga
|
SP
|
465
|
Cocapec
|
Cooperativas
|
2.770.584
|
2.116.482
|
88.352
|
381.843
|
1.627.100
|
Franca
|
SP
|
466
|
Metrô
|
Transporte, Logística
|
2.761.222
|
3.019.973
|
-1.058.568
|
44.664.396
|
48.704.042
|
São Paulo
|
SP
|
467
|
Grupo Mag
|
Seguradoras
|
2.760.959
|
2.571.086
|
400.297
|
1.251.835
|
6.541.736
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
468
|
Azul Seguros
|
Seguradoras
|
2.751.443
|
5.061.157
|
144.381
|
761.834
|
1.259.972
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
469
|
Multiplan
|
Imobiliário e Construção Civil
|
2.739.082
|
2.544.789
|
1.141.233
|
6.299.379
|
13.154.931
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
470
|
Karoon
|
Combustíveis,
|
2.734.801
|
3.214.409
|
1.028.069
|
652.344
|
4.581.281
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
471
|
Unimed Goiânia
|
Cooperativas
|
2.713.667
|
2.385.049
|
52.675
|
428.151
|
1.378.966
|
Goiânia
|
GO
|
472
|
Química Anastacio
|
Combustíveis,
|
2.711.416
|
2.026.244
|
38.116
|
296.982
|
1.149.654
|
São Paulo
|
SP
|
473
|
Alelo
|
Serviços Financeiros
|
2.708.653
|
2.519.125
|
610.791
|
1.240.007
|
8.213.674
|
Barueri
|
SP
|
474
|
Prodesp
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
2.706.638
|
2.231.634
|
85.068
|
933.751
|
2.363.002
|
Taboão da Serra
|
SP
|
475
|
Energisa Sul-Sudeste
|
Energia Elétrica
|
2.699.256
|
2.350.700
|
140.114
|
720.215
|
3.661.923
|
Presidente Prudente
|
SP
|
476
|
G10 Transportes
|
Transporte, Logística
|
2.684.942
|
2.123.325
|
13.193
|
51.318
|
738.080
|
Maringá
|
PR
|
477
|
Barra Mansa Alimentos
|
Alimentos e Bebidas
|
2.669.886
|
2.141.650
|
194.346
|
207.986
|
741.640
|
São Paulo
|
SP
|
478
|
Rede D1000
|
Atacado e Varejo
|
2.666.765
|
2.160.645
|
22.565
|
919.277
|
1.949.154
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
479
|
CS Brasil Frotas
|
Transporte, Logística
|
2.661.209
|
2.333.672
|
645.281
|
4.861.774
|
6.516.701
|
Mogi das Cruzes
|
SP
|
480
|
CPTM
|
Transporte, Logística
|
2.656.683
|
2.574.208
|
-588.593
|
12.889.026
|
14.726.288
|
São Paulo
|
SP
|
481
|
Raízen Centro-Sul
|
Combustíveis,
|
2.656.439
|
2.926.533
|
-48.085
|
8.692.226
|
22.296.288
|
Brejinho
|
RN
|
482
|
Heinz
|
Alimentos e Bebidas
|
2.653.498
|
2.465.082
|
37.757
|
2.557.810
|
3.599.500
|
São Paulo
|
SP
|
483
|
Hermes Pardini
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
2.641.557
|
2.450.294
|
240.297
|
1.679.011
|
2.702.013
|
Belo Horizonte
|
MG
|
484
|
Banco GM
|
Bancos
|
2.639.048
|
2.253.383
|
401.168
|
2.644.741
|
17.233.382
|
São Paulo
|
SP
|
485
|
Granja Faria
|
Alimentos e Bebidas
|
2.632.810
|
2.137.332
|
301.850
|
974.671
|
2.642.944
|
Lauro Müller
|
SC
|
486
|
Boa Safra
|
Agronegócio
|
2.622.416
|
1.841.052
|
101.130
|
1.967.730
|
3.608.313
|
Formosa
|
GO
|
487
|
Banco BNP Paribas
|
Bancos
|
2.618.785
|
5.613.106
|
77.487
|
4.660.010
|
52.338.518
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
488
|
Sodexo
|
Serviços Financeiros
|
2.616.233
|
2.036.668
|
627.053
|
3.241.063
|
8.641.371
|
Barueri
|
SP
|
489
|
Portobello
|
Imobiliário e Construção Civil
|
2.606.148
|
2.407.806
|
-291.722
|
28.475
|
3.483.526
|
Tijucas
|
SC
|
490
|
Zoetis
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
2.589.652
|
2.341.681
|
121.302
|
1.550.990
|
2.364.815
|
Campinas
|
SP
|
491
|
Grendene
|
Moda e Vestuário
|
2.584.341
|
2.628.580
|
644.806
|
3.153.958
|
4.501.382
|
Sobral
|
CE
|
492
|
Cocal
|
Agronegócio
|
2.576.073
|
2.598.918
|
168.788
|
2.505.971
|
17.441.060
|
Paraguaçu Paulista
|
SP
|
493
|
Atento
|
Participações e Mídia
|
2.557.565
|
2.460.151
|
-87.801
|
17.641
|
1.689.990
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
494
|
Verene Energia
|
Energia Elétrica
|
2.552.896
|
387.578
|
1.398.991
|
7.848.257
|
20.614.204
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
495
|
Holambra
|
Cooperativas
|
2.541.231
|
2.279.992
|
18.518
|
410.424
|
1.624.340
|
Paranapanema
|
SP
|
496
|
Sompo Seguros
|
Seguradoras
|
2.540.316
|
2.624.063
|
126.214
|
1.804.335
|
6.290.128
|
São Paulo
|
SP
|
497
|
Esfera
|
Serviços Financeiros
|
2.535.015
|
2.275.678
|
872.577
|
888.661
|
3.273.373
|
São Paulo
|
SP
|
498
|
Alubar
|
Imobiliário e Construção Civil
|
2.516.449
|
3.885.196
|
171.109
|
775.735
|
1.920.551
|
Barcarena
|
PA
|
499
|
Banco Volvo (Brasil)
|
Bancos
|
2.514.187
|
2.218.371
|
440.506
|
3.988.000
|
16.914.903
|
Curitiba
|
PR
|
500
|
Austral Resseguradora
|
Seguradoras
|
2.513.948
|
2.458.260
|
92.610
|
483.712
|
6.656.016
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
501
|
Banco Scania
|
Bancos
|
2.474.020
|
2.087.450
|
-84.736
|
1.287.532
|
15.723.529
|
São Bernardo
|
SP
|
502
|
Flora
|
Farmacêutico e Beleza
|
2.458.129
|
2.286.450
|
131.687
|
975.365
|
3.699.417
|
São Paulo
|
SP
|
503
|
Deutsche Bank
|
Bancos
|
2.447.895
|
1.898.803
|
270.694
|
2.971.196
|
18.796.082
|
São Paulo
|
SP
|
504
|
AeC
|
Participações e Mídia
|
2.443.171
|
2.204.228
|
115.026
|
411.081
|
1.402.242
|
Belo Horizonte
|
MG
|
505
|
Kalunga
|
Atacado e Varejo
|
2.440.343
|
2.525.428
|
46.681
|
69.040
|
2.044.991
|
São Paulo
|
SP
|
506
|
Petronas
|
Combustíveis,
|
2.437.991
|
2.505.703
|
50.185
|
622.834
|
1.301.764
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
507
|
Odontoprev
|
Operadoras de Planos de Saúde
|
2.420.159
|
2.281.192
|
582.537
|
1.282.244
|
1.945.841
|
Barueri
|
SP
|
508
|
Coop
|
Cooperativas
|
2.418.619
|
2.433.857
|
16.158
|
518.582
|
1.593.357
|
Santo André
|
SP
|
509
|
Metropolitan Life
|
Seguradoras
|
2.414.261
|
2.168.148
|
139.021
|
1.338.904
|
7.816.680
|
São Paulo
|
SP
|
510
|
Tramontina Internacional
|
Siderurgia,
|
2.411.663
|
2.574.578
|
-84.314
|
99.020
|
2.192.648
|
Carlos Barbosa
|
RS
|
511
|
Vicunha Têxtil
|
Moda e Vestuário
|
2.408.911
|
2.442.786
|
-122.016
|
1.160.942
|
3.313.500
|
Maracanaú
|
CE
|
512
|
Adoro
|
Alimentos e Bebidas
|
2.408.542
|
1.905.769
|
378.851
|
484.358
|
1.363.057
|
Várzea Paulista
|
SP
|
513
|
Metalfrio Solutions
|
Bens de Capital
|
2.402.881
|
2.189.092
|
21.936
|
458.696
|
1.878.277
|
São Paulo
|
SP
|
514
|
Arlanxeo
|
Combustíveis,
|
2.401.903
|
2.586.688
|
157.742
|
2.149.813
|
2.577.621
|
Duque de Caxias
|
RJ
|
515
|
Morgan Stanley
|
Bancos
|
2.399.116
|
2.022.717
|
540.485
|
4.296.551
|
21.774.692
|
São Paulo
|
SP
|
516
|
Camda
|
Cooperativas
|
2.388.191
|
2.061.104
|
32.769
|
540.492
|
2.010.934
|
Adamantina
|
SP
|
517
|
Alibem
|
Alimentos e Bebidas
|
2.385.524
|
2.034.118
|
326.048
|
653.432
|
3.285.322
|
Santa Rosa
|
RS
|
518
|
Santher
|
Papel e Celulose
|
2.369.004
|
2.401.215
|
159.550
|
592.381
|
2.116.007
|
Bragança Paulista
|
SP
|
519
|
Neomille
|
Agronegócio
|
2.361.872
|
1.226.943
|
311.829
|
1.444.340
|
3.730.893
|
Chapadão do Céu
|
GO
|
520
|
Moura Dubeux Engenharia
|
Imobiliário e Construção Civil
|
2.356.938
|
1.570.024
|
420.173
|
1.518.151
|
5.568.082
|
Recife
|
PE
|
521
|
Banco Toyota do Brasil
|
Bancos
|
2.353.135
|
2.156.924
|
343.131
|
1.282.500
|
12.149.917
|
São Paulo
|
SP
|
522
|
Itaú Corretora
|
Seguradoras
|
2.348.912
|
2.021.664
|
840.735
|
1.143.687
|
2.634.239
|
São Paulo
|
SP
|
523
|
Esho
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
2.346.661
|
3.812.256
|
297.955
|
2.260.425
|
3.646.349
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
524
|
Jalles Machado
|
Agronegócio
|
2.337.911
|
1.909.528
|
-55.950
|
2.003.170
|
7.137.606
|
Goianésia
|
GO
|
525
|
Ferbasa
|
Siderurgia,
|
2.334.454
|
2.236.704
|
188.676
|
3.286.040
|
4.459.480
|
Pojuca
|
BA
|
526
|
Schulz Compressores
|
Bens de Capital
|
2.334.336
|
1.945.886
|
288.876
|
1.500.007
|
3.093.604
|
Joinville
|
SC
|
527
|
Banco RCI Brasil
|
Bancos
|
2.325.378
|
1.909.020
|
346.111
|
1.258.946
|
14.368.420
|
Curitiba
|
PR
|
528
|
Nitro
|
Combustíveis,
|
2.321.234
|
2.146.427
|
211.672
|
591.838
|
2.985.267
|
São Paulo
|
SP
|
529
|
Pacaembu Construtora
|
Imobiliário e Construção Civil
|
2.319.828
|
1.692.380
|
342.674
|
865.334
|
1.783.633
|
Bauru
|
SP
|
530
|
Tramontina Cutelaria
|
Siderurgia,
|
2.314.518
|
2.338.754
|
204.455
|
1.711.111
|
2.672.463
|
Carlos Barbosa
|
RS
|
531
|
Stellantis Financiamento
|
Serviços Financeiros
|
2.310.710
|
294.034
|
2.174.099
|
16.784.016
|
São Paulo
|
SP
|
532
|
Ticket
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
2.307.091
|
1.924.946
|
601.692
|
1.926.199
|
7.604.932
|
Barueri
|
SP
|
533
|
Vital
|
Saneamento
|
2.302.758
|
2.427.846
|
496.753
|
797.355
|
2.827.381
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
534
|
Voltaire
|
Seguradoras
|
2.298.263
|
1.883.046
|
68.412
|
631.097
|
5.119.076
|
São Paulo
|
SP
|
535
|
Bradesco Leasing
|
Serviços Financeiros
|
2.288.012
|
3.434.824
|
466.215
|
4.502.331
|
17.792.155
|
Osasco
|
SP
|
536
|
Grupo Bild
|
Imobiliário e Construção Civil
|
2.286.051
|
1.969.507
|
199.790
|
586.871
|
3.415.743
|
Ribeirão Preto
|
SP
|
537
|
Spic Brasil Energia Participações
|
Energia Elétrica
|
2.283.603
|
2.152.793
|
-8.438
|
7.568.563
|
16.497.544
|
São Paulo
|
SP
|
538
|
Construcap
|
Imobiliário e Construção Civil
|
2.260.493
|
1.929.057
|
298.195
|
1.674.320
|
3.711.204
|
São Paulo
|
SP
|
539
|
Vitru Educação
|
Educação
|
2.259.078
|
2.141.809
|
369.891
|
2.925.765
|
6.093.744
|
São Paulo
|
SP
|
540
|
Cooperativa Tradição
|
Cooperativas
|
2.252.247
|
2.243.189
|
100.428
|
846.424
|
2.641.411
|
Pato Branco
|
PR
|
541
|
Hidrovias do Brasil
|
Transporte, Logística
|
2.241.099
|
1.432.424
|
-140.918
|
2.162.052
|
6.487.308
|
São Paulo
|
SP
|
542
|
Ferrovia Norte Sul — VLI
|
Transporte, Logística
|
2.237.268
|
2.281.661
|
984.597
|
2.659.568
|
4.456.912
|
São Luís
|
MA
|
543
|
Tegma Gestão
|
Transporte, Logística
|
2.225.428
|
2.090.127
|
242.963
|
872.233
|
1.336.745
|
São Bernardo
|
SP
|
544
|
Pamplona
|
Alimentos e Bebidas
|
2.223.958
|
2.110.766
|
56.335
|
730.999
|
1.476.731
|
Rio do Sul
|
SC
|
545
|
Ser Educacional
|
Educação
|
2.216.531
|
1.981.354
|
214.436
|
1.342.852
|
3.299.058
|
Recife
|
PE
|
546
|
EcoRodoanel
|
Transporte, Logística
|
2.216.071
|
1.456.054
|
378.780
|
1.592.744
|
3.927.200
|
Niterói
|
RJ
|
547
|
Generali
|
Seguradoras
|
2.214.491
|
1.656.048
|
137.829
|
694.301
|
3.035.992
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
548
|
Compesa
|
Saneamento
|
2.180.315
|
2.886.188
|
192.286
|
8.744.165
|
12.351.757
|
Recife
|
PE
|
549
|
Hospital Mater Dei
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
2.175.285
|
2.226.001
|
111.916
|
1.477.574
|
4.312.889
|
Belo Horizonte
|
MG
|
550
|
Grupo CBO
|
Transporte, Logística
|
2.171.990
|
1.981.051
|
235.115
|
2.035.743
|
6.864.968
|
Niterói
|
RJ
|
551
|
Casan
|
Saneamento
|
2.168.120
|
1.950.410
|
387.059
|
2.600.843
|
6.161.832
|
Florianópolis
|
SC
|
552
|
PetroReconcavo
|
Combustíveis,
|
2.157.609
|
3.264.554
|
638.352
|
4.330.716
|
8.668.015
|
Mossoró
|
RN
|
553
|
Porto Alegre Alimentos
|
Alimentos e Bebidas
|
2.149.021
|
1.729.925
|
9.015
|
1.029.039
|
1.538.362
|
Ponte Nova
|
MG
|
554
|
Café Cacique
|
Alimentos e Bebidas
|
2.142.013
|
1.621.504
|
19.749
|
282.525
|
1.656.325
|
Londrina
|
PR
|
555
|
Dexxos Par
|
Combustíveis,
|
2.136.828
|
1.810.394
|
143.653
|
1.001.959
|
1.613.764
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
556
|
OceanPact
|
Transporte, Logística
|
2.133.917
|
1.721.058
|
105.476
|
1.013.462
|
3.477.655
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
557
|
Cimed Indústria
|
Farmacêutico e Beleza
|
2.133.323
|
1.867.760
|
163.168
|
1.101.850
|
2.570.198
|
São Paulo
|
SP
|
558
|
BNP Cardif
|
Seguradoras
|
2.118.675
|
2.095.757
|
143.387
|
713.035
|
4.289.371
|
São Paulo
|
SP
|
559
|
Pastifício Selmi
|
Alimentos e Bebidas
|
2.115.081
|
1.937.161
|
150.070
|
513.283
|
1.519.900
|
Sumaré
|
SP
|
560
|
Banco Fidis
|
Bancos
|
2.114.284
|
1.350.425
|
306.012
|
1.384.611
|
15.614.480
|
Nova Lima
|
MG
|
561
|
Crédit Agricole
|
Bancos
|
2.108.050
|
1.136.885
|
281.948
|
4.058.791
|
21.248.113
|
São Paulo
|
SP
|
562
|
CEEE-T
|
Energia Elétrica
|
2.106.957
|
2.065.572
|
318.725
|
3.503.786
|
8.625.223
|
Porto Alegre
|
RS
|
563
|
Lorenzetti
|
Bens de Capital
|
2.102.195
|
1.728.569
|
488.702
|
843.223
|
1.599.936
|
São Paulo
|
SP
|
564
|
State Grid Holding
|
Energia Elétrica
|
2.090.471
|
1.103.808
|
2.630.837
|
13.529.227
|
37.602.568
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
565
|
Lojas Le Biscuit
|
Atacado e Varejo
|
2.089.068
|
2.232.796
|
-767.714
|
-335.092
|
2.303.485
|
Feira de Santana
|
BA
|
566
|
Constellation
|
Combustíveis,
|
2.086.072
|
1.736.480
|
34.695
|
355.426
|
853.509
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
567
|
Banco John Deere
|
Bancos
|
2.081.722
|
3.366.610
|
160.680
|
4.185.867
|
18.428.548
|
Indaiatuba
|
SP
|
568
|
Ci&T Software
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
2.065.572
|
1.639.134
|
196.262
|
495.568
|
1.512.572
|
Campinas
|
SP
|
569
|
Marilan
|
Alimentos e Bebidas
|
2.062.799
|
1.841.756
|
8.700
|
524.159
|
2.799.383
|
São Paulo
|
SP
|
570
|
Valid
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
2.062.563
|
2.171.344
|
268.707
|
1.720.894
|
3.147.366
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
571
|
Refinaria de Petróleo Riograndense
|
Combustíveis,
|
2.054.266
|
2.177.747
|
-341.131
|
-295.737
|
597.888
|
Rio Grande
|
RS
|
572
|
A.R. Colombo
|
Participações e Mídia
|
2.042.800
|
1.976.439
|
42.830
|
787.448
|
2.065.985
|
Colombo
|
PR
|
573
|
Colombo
|
Atacado e Varejo
|
2.037.055
|
1.957.035
|
53.122
|
743.165
|
1.959.038
|
Caxias do Sul
|
RS
|
574
|
Banco Mizuho do Brasil
|
Bancos
|
2.016.165
|
2.932.367
|
191.245
|
1.293.373
|
16.034.843
|
São Paulo
|
SP
|
575
|
Hospital Santa Lúcia
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
2.009.135
|
1.864.487
|
166.504
|
1.394.429
|
3.150.687
|
Brasília
|
DF
|
576
|
Rumo Malha Sul
|
Transporte, Logística
|
2.005.808
|
2.170.274
|
-594.950
|
140.659
|
1.387.103
|
Bauru
|
SP
|
577
|
Braspress Transportes Urgentes
|
Transporte, Logística
|
1.990.142
|
1.875.204
|
115.003
|
686.644
|
1.248.066
|
Guarulhos
|
SP
|
578
|
Moeve Química Brasil
|
Combustíveis,
|
1.988.136
|
2.100.077
|
213.307
|
692.236
|
1.628.825
|
Camaçari
|
BA
|
579
|
BRFértil
|
Agronegócio
|
1.987.760
|
1.575.012
|
123.874
|
316.284
|
957.861
|
Curitiba
|
PR
|
580
|
Construtora Queiroz Galvão
|
Imobiliário e Construção Civil
|
1.971.061
|
1.660.429
|
87.350
|
1.686.136
|
2.826.244
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
581
|
Veracel Celulose
|
Papel e Celulose
|
1.968.864
|
1.877.062
|
228.847
|
3.000.044
|
5.013.191
|
Eunápolis
|
BA
|
582
|
Porto de Santos
|
Transporte, Logística
|
1.933.445
|
1.644.560
|
724.614
|
3.170.236
|
6.618.930
|
Santos
|
SP
|
583
|
Bionovis
|
Farmacêutico e Beleza
|
1.931.948
|
1.747.179
|
104.907
|
520.322
|
2.138.615
|
Valinhos
|
SP
|
584
|
Tuper
|
Siderurgia,
|
1.929.152
|
2.020.883
|
122.568
|
819.237
|
1.205.283
|
São Bento do Sul
|
SC
|
585
|
Panatlântica
|
Siderurgia,
|
1.928.530
|
2.109.725
|
49.866
|
742.060
|
1.416.094
|
Gravataí
|
RS
|
586
|
Stone Pagamentos
|
Serviços Financeiros
|
1.921.984
|
4.642.949
|
161.252
|
2.312.817
|
83.764.152
|
São Paulo
|
SP
|
587
|
Prosegur Serviços
|
Participações e Mídia
|
1.920.634
|
1.889.716
|
38.913
|
1.085.774
|
2.184.366
|
São Paulo
|
SP
|
588
|
Too Seguros
|
Seguradoras
|
1.905.710
|
1.988.858
|
470.845
|
841.779
|
4.108.493
|
São Paulo
|
SP
|
589
|
São Simão Energia
|
Energia Elétrica
|
1.904.192
|
1.889.467
|
736.159
|
5.353.568
|
10.929.014
|
São Simão
|
GO
|
590
|
Romagnole
|
Energia Elétrica
|
1.896.696
|
2.262.533
|
139.211
|
573.419
|
1.535.156
|
Mandaguari
|
PR
|
591
|
Grupo Krona
|
Combustíveis,
|
1.895.571
|
1.637.815
|
100.825
|
423.193
|
1.723.316
|
Joinville
|
SC
|
592
|
Elekeiroz
|
Combustíveis,
|
1.892.145
|
1.771.225
|
-31.911
|
-38.184
|
1.352.589
|
Várzea Paulista
|
SP
|
593
|
Prumo
|
Transporte, Logística
|
1.890.428
|
1.496.632
|
505.596
|
-5.014.753
|
10.627.585
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
594
|
Armac
|
Transporte, Logística
|
1.887.757
|
1.765.969
|
73.771
|
1.330.338
|
5.340.815
|
Barueri
|
SP
|
595
|
PBio
|
Combustíveis,
|
1.872.764
|
1.304.662
|
7.252
|
834.139
|
1.072.716
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
596
|
Allpark
|
Transporte, Logística
|
1.872.588
|
1.584.808
|
14.096
|
368.806
|
2.530.252
|
São Paulo
|
SP
|
597
|
Suhai Seguradora
|
Seguradoras
|
1.858.840
|
1.575.561
|
156.570
|
352.173
|
2.330.035
|
São Paulo
|
SP
|
598
|
Ns2.Com Internet
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
1.857.523
|
1.695.372
|
182.443
|
729.220
|
1.622.540
|
São Paulo
|
SP
|
599
|
Tex
|
Transporte, Logística
|
1.843.701
|
1.752.536
|
67.042
|
122.587
|
1.033.849
|
Barueri
|
SP
|
600
|
Ponteland
|
Atacado e Varejo
|
1.841.084
|
1.628.199
|
283.164
|
1.109.128
|
1.790.309
|
Seropedica
|
RJ
|
601
|
Mills Estruturas
e Serviços de Engenharia
|
Transporte, Logística
|
1.837.835
|
1.575.405
|
301.263
|
1.521.974
|
3.943.186
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
602
|
Conasa
|
Saneamento
|
1.823.039
|
1.703.571
|
-261.793
|
969.590
|
5.763.542
|
Londrina
|
PR
|
603
|
Somos Educação
|
Educação
|
1.811.940
|
1.674.191
|
59.736
|
5.165.362
|
7.072.277
|
São José
|
SP
|
604
|
Uisa
|
Agronegócio
|
1.806.532
|
1.577.321
|
-96.740
|
1.021.912
|
4.447.798
|
São Paulo
|
SP
|
605
|
Localiza Veículos Especiais
|
Transporte, Logística
|
1.800.417
|
1.325.319
|
184.711
|
4.383.042
|
5.004.782
|
Belo Horizonte
|
MG
|
606
|
Fibra
|
Bancos
|
1.794.082
|
1.571.491
|
153.539
|
1.297.764
|
22.408.418
|
São Paulo
|
SP
|
607
|
Banco Bradescard
|
Bancos
|
1.792.928
|
1.581.328
|
-130.100
|
107.602
|
15.330.174
|
Barueri
|
SP
|
608
|
Sandvik
|
Siderurgia,
|
1.780.991
|
1.573.870
|
76.938
|
1.049.377
|
1.650.277
|
São Paulo
|
SP
|
609
|
Entrevias Concessionária de Rodovias
|
Transporte, Logística
|
1.779.661
|
949.087
|
41.699
|
139.431
|
5.576.490
|
Sertãozinho
|
SP
|
610
|
Josapar
|
Agronegócio
|
1.776.921
|
2.173.686
|
16.792
|
766.973
|
2.311.104
|
Porto Alegre
|
RS
|
611
|
Porto Seguro Capitalização
|
Serviços Financeiros
|
1.773.904
|
1.459.157
|
49.410
|
292.414
|
2.514.311
|
São Paulo
|
SP
|
612
|
Origem Energia
|
Energia Elétrica
|
1.773.274
|
1.477.825
|
583.163
|
3.417.027
|
4.327.366
|
Pilar
|
AL
|
613
|
Cardif do Brasil
|
Seguradoras
|
1.769.445
|
1.674.159
|
110.129
|
961.130
|
3.568.219
|
São Paulo
|
SP
|
614
|
Energisa
|
Energia Elétrica
|
1.768.508
|
1.153.324
|
-62.807
|
27.964
|
480.917
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
615
|
Lavvi
|
Imobiliário e Construção Civil
|
1.761.398
|
1.549.299
|
464.164
|
1.780.796
|
4.486.572
|
São Paulo
|
SP
|
616
|
Apsen
|
Farmacêutico e Beleza
|
1.760.085
|
1.413.367
|
233.327
|
944.264
|
1.668.397
|
São Paulo
|
SP
|
617
|
Aliança Energia
|
Energia Elétrica
|
1.759.972
|
1.329.055
|
336.172
|
4.260.083
|
9.698.003
|
Belo Horizonte
|
MG
|
618
|
HDI Global
|
Seguradoras
|
1.755.444
|
1.637.448
|
59.578
|
174.530
|
2.754.803
|
São Paulo
|
SP
|
619
|
NC Energia
|
Energia Elétrica
|
1.748.227
|
1.396.677
|
110.138
|
473.402
|
815.722
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
620
|
Paraná Equipamentos
|
Bens de Capital
|
1.748.044
|
1.931.233
|
-96.207
|
216.106
|
1.250.320
|
Curitiba
|
PR
|
621
|
Cagepa
|
Saneamento
|
1.743.508
|
1.515.059
|
177.695
|
6.245.361
|
7.141.053
|
João Pessoa
|
PB
|
622
|
Segurpro
|
Participações e Mídia
|
1.738.299
|
1.523.881
|
39.074
|
179.526
|
966.107
|
São Paulo
|
SP
|
623
|
Assurant
|
Seguradoras
|
1.738.160
|
1.570.227
|
79.753
|
405.389
|
2.940.232
|
Barueri
|
SP
|
624
|
Sabin
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
1.737.928
|
1.573.768
|
169.414
|
243.871
|
1.377.678
|
Brasília
|
DF
|
625
|
Prosegur
|
Transporte, Logística
|
1.734.822
|
1.720.948
|
71.560
|
1.197.520
|
2.127.762
|
Belo Horizonte
|
MG
|
626
|
Iguá Rio
|
Saneamento
|
1.734.252
|
1.633.097
|
-348.039
|
224.843
|
9.064.072
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
627
|
IMC
|
Alimentos e Bebidas
|
1.729.658
|
1.810.794
|
-148.968
|
859.642
|
2.305.789
|
São Paulo
|
SP
|
628
|
Vero
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
1.729.145
|
1.660.862
|
38.901
|
3.295.934
|
4.182.737
|
São Paulo
|
SP
|
629
|
Terminal de Contingências
|
Transporte, Logística
|
1.717.320
|
1.496.913
|
652.475
|
190.837
|
3.216.626
|
Paranaguá
|
PR
|
630
|
BDMG
|
Bancos
|
1.710.286
|
1.236.067
|
184.822
|
2.409.528
|
14.329.089
|
Belo Horizonte
|
MG
|
631
|
CESP
|
Energia Elétrica
|
1.710.155
|
1.469.889
|
335.809
|
4.779.444
|
13.477.622
|
São Paulo
|
SP
|
632
|
Blau Farmacêutica
|
Farmacêutico e Beleza
|
1.702.382
|
1.754.376
|
296.773
|
2.255.742
|
3.635.027
|
Cotia
|
SP
|
633
|
Banco BV
|
Bancos
|
1.699.928
|
847.485
|
-139.810
|
2.810.158
|
13.618.910
|
São Paulo
|
SP
|
634
|
Bemobi Tech
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
1.696.407
|
1.498.065
|
161.262
|
973.357
|
1.865.280
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
635
|
Irani
|
Papel e Celulose
|
1.686.311
|
1.555.346
|
242.050
|
1.451.934
|
3.949.686
|
Porto Alegre
|
RS
|
636
|
São Braz
|
Alimentos e Bebidas
|
1.684.333
|
1.372.260
|
162.232
|
946.414
|
1.143.878
|
Belém
|
PA
|
637
|
Eixo SP
|
Transporte, Logística
|
1.683.826
|
1.379.644
|
-2.417
|
1.175.377
|
4.697.958
|
Itirapina
|
SP
|
638
|
Grupo Penha
|
Papel e Celulose
|
1.682.197
|
1.510.659
|
193.508
|
1.078.993
|
1.664.185
|
São Paulo
|
SP
|
639
|
Banco Digimais
|
Bancos
|
1.675.596
|
1.269.739
|
31.281
|
787.322
|
10.054.152
|
São Paulo
|
SP
|
640
|
Transpanorama Transportes
|
Transporte, Logística
|
1.673.772
|
1.467.973
|
61.910
|
309.862
|
1.218.459
|
Maringá
|
PR
|
641
|
Foresea
|
Combustíveis,
|
1.668.485
|
1.531.528
|
42.788
|
389.561
|
675.497
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
642
|
Swiss
|
Seguradoras
|
1.664.998
|
1.607.293
|
61.684
|
1.093.431
|
5.124.605
|
São Paulo
|
SP
|
643
|
PicPay
|
Serviços Financeiros
|
1.663.188
|
1.195.383
|
1.239.806
|
2.480.379
|
12.172.376
|
São Paulo
|
SP
|
644
|
Hélio Borenstein
|
Imobiliário e Construção Civil
|
1.655.862
|
1.428.414
|
117.990
|
5.195.612
|
11.653.317
|
Mogi das Cruzes
|
SP
|
645
|
Banco de Lage Landen Brasil
|
Bancos
|
1.645.822
|
2.400.621
|
-499.175
|
1.088.225
|
13.551.609
|
Porto Alegre
|
RS
|
646
|
brMalls
|
Imobiliário e Construção Civil
|
1.643.621
|
1.570.387
|
875.365
|
12.418.515
|
20.608.396
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
647
|
EGTC
|
Imobiliário e Construção Civil
|
1.641.467
|
1.845.853
|
-72.088
|
278.497
|
801.074
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
648
|
Mapfre Resseguros
|
Seguradoras
|
1.639.952
|
1.420.312
|
155.012
|
486.045
|
4.460.281
|
São Paulo
|
SP
|
649
|
Viação Piracicabana
|
Transporte, Logística
|
1.639.108
|
1.466.712
|
149.617
|
554.481
|
2.869.081
|
Piracicaba
|
SP
|
650
|
Racional Engenharia
|
Imobiliário e Construção Civil
|
1.638.752
|
1.685.482
|
49.590
|
75.107
|
280.756
|
São Paulo
|
SP
|
651
|
Usina Santa Adélia
|
Agronegócio
|
1.637.077
|
1491887
|
179.199
|
1.455.949
|
4.179.683
|
Jaboticabal
|
SP
|
652
|
Eurobike
|
Transporte, Logística
|
1.636.730
|
1.581.774
|
6.882
|
95.627
|
468.689
|
Ribeirão Preto
|
SP
|
653
|
Asperbras
|
Participações e Mídia
|
1.627.212
|
1.372.826
|
158.009
|
1.244.040
|
2.403.890
|
Penápolis
|
SP
|
654
|
Serra Diesel
|
Combustíveis,
|
1.626.637
|
1.125.685
|
-606
|
59.464
|
225.810
|
Coronel Barros
|
RS
|
655
|
Light COM
|
Energia Elétrica
|
1.626.608
|
1.431.776
|
147.774
|
337.394
|
1.564.369
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
656
|
Fairfax
|
Seguradoras
|
1.626.229
|
1.652.534
|
70.909
|
641.154
|
5.688.093
|
São Paulo
|
SP
|
657
|
Banco Honda
|
Bancos
|
1.625.874
|
2.430.410
|
161.034
|
1.435.510
|
10.959.590
|
São Paulo
|
SP
|
658
|
Maqnelson Agrícola
|
Atacado e Varejo
|
1.605.764
|
1.493.261
|
114.991
|
437.032
|
893.717
|
Uberlândia
|
MG
|
659
|
AVB
|
Siderurgia,
|
1.588.851
|
1.840.664
|
77.416
|
1.917.302
|
4.039.262
|
Açailândia
|
MA
|
660
|
Superia Trading
|
Transporte, Logística
|
1.588.541
|
1.506.896
|
18.019
|
75.250
|
387.303
|
Vitória
|
ES
|
661
|
Stefanini
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
1.581.929
|
1.577.281
|
99.491
|
155.738
|
551.128
|
Barueri
|
SP
|
662
|
GDC Alimentos
|
Alimentos e Bebidas
|
1.579.210
|
1.469.723
|
77.093
|
583.230
|
1.192.427
|
Rio Verde
|
GO
|
663
|
Mercadomóveis
|
Atacado e Varejo
|
1.574.020
|
1.244.995
|
207.435
|
695.018
|
1.394.174
|
São Paulo
|
SP
|
664
|
Nardini Agroindustrial
|
Agronegócio
|
1.573.259
|
1.635.105
|
92.054
|
1.055.545
|
3.606.753
|
Vista Alegre do Alto
|
SP
|
665
|
Manaus Ambiental
|
Saneamento
|
1.571.720
|
1.263.048
|
108.181
|
730.068
|
3.129.121
|
Manaus
|
AM
|
666
|
Pottencial Seguradora
|
Seguradoras
|
1.570.218
|
1.265.010
|
182.312
|
350.880
|
3.840.705
|
Belo Horizonte
|
MG
|
667
|
AlmavivA Telemarketing
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
1.569.629
|
1.648.436
|
140.567
|
728.619
|
1.424.786
|
São Paulo
|
SP
|
668
|
Teleperformance CRM
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
1.566.265
|
1.413.256
|
16.142
|
261.615
|
924.365
|
São Paulo
|
SP
|
669
|
Rumo Malha Central
|
Transporte, Logística
|
1.565.858
|
1.785.093
|
1.112.426
|
1.446.456
|
71.366.544
|
Anápolis
|
GO
|
670
|
Priner
|
Bens de Capital
|
1.563.623
|
1.100.583
|
8.404
|
562.334
|
1.890.643
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
671
|
Sura Seguros
|
Seguradoras
|
1.550.040
|
1.440.359
|
19.768
|
372.595
|
2.668.009
|
Campinas
|
SP
|
672
|
Helibras
|
Transporte, Logística
|
1.549.610
|
1.588.177
|
99.128
|
336.256
|
1.353.527
|
Itajubá
|
MG
|
673
|
Zurich Seguros
|
Seguradoras
|
1.549.488
|
1.366.343
|
437.876
|
255.798
|
2.387.531
|
São Paulo
|
SP
|
674
|
CCR ViaSul
|
Transporte, Logística
|
1.545.746
|
1.203.609
|
171.862
|
1.668.500
|
3.987.992
|
São Gonçalo
|
RJ
|
675
|
GPC Química
|
Combustíveis,
|
1.535.665
|
1.310.779
|
126.446
|
508.227
|
814.822
|
Araucária
|
PR
|
676
|
Getnet
|
Serviços Financeiros
|
1.535.664
|
1.554.924
|
633.540
|
3.437.769
|
80.338.556
|
São Paulo
|
SP
|677
|Unimed Florianópolis
|Operadoras de Planos de Saúde
|1.532.190
|1.487.249
|37.397
|507.351
|1.114.346
|Florianópolis
|SC
|678
|Petrocoque
|Combustíveis,
Petróleo e Químico
|1.530.042
|1.112.558
|168.336
|134.910
|1.118.309
|Cubatão
|SP
|679
|Embraport
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|1.528.781
|1.112.075
|1.517.459
|-346.095
|3.519.200
|Santos
|SP
|680
|Associação Hospitalar
Moinhos de Vento
|Saúde e Serviços de Saúde
|1.525.910
|1.383.461
|100.126
|970.363
|1.674.887
|Porto Alegre
|RS
|681
|Sooro
|Agronegócio
|1.524.587
|1.083.274
|366.215
|365.820
|1.515.742
|Marechal Cândido Rondon
|PR
|682
|APC
|Educação
|1.507.383
|1.367.030
|60.020
|749.168
|1.417.975
|Curitiba
|PR
|683
|FTD
|Educação
|1.507.084
|1.524.867
|121.815
|973.704
|1.809.713
|São Paulo
|SP
|684
|Flamengo
|Participações e Mídia
|1.499.741
|1.158.862
|343.171
|957.566
|2.221.103
|Rio de Janeiro
|RJ
|685
|Eztec
|Imobiliário e Construção Civil
|1.498.822
|1.560.541
|547.595
|5.119.897
|7.196.637
|São Paulo
|SP
|686
|AIG Seguros
|Seguradoras
|1.496.682
|1.597.576
|179.148
|811.737
|4.315.844
|São Paulo
|SP
|687
|Kepler Weber
|Agronegócio
|1.493.030
|1.607.297
|156.270
|774.231
|1.512.406
|São Paulo
|SP
|688
|Energisa Minas Rio
|Energia Elétrica
|1.492.595
|1.385.805
|83.075
|440.394
|2.350.079
|Rio de Janeiro
|RJ
|689
|Locaweb
|Tecnologia e Telecomunicações
|1.488.531
|1.370.032
|-225.450
|2.467.887
|3.638.385
|São Paulo
|SP
|690
|CVC Viagens
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|1.488.493
|1.420.763
|-40.935
|478.791
|3.738.885
|Santo André
|SP
|691
|TBG
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|1.487.000
|1.686.000
|449.000
|348.000
|2.181.000
|Hortolândia
|SP
|692
|Iguatemi Shopping
|Imobiliário e Construção Civil
|1.486.833
|1.236.345
|582.576
|4.651.864
|9.497.101
|São Paulo
|SP
|693
|Aterpa
|Imobiliário e Construção Civil
|1.483.920
|1.094.434
|80.148
|188.894
|810.181
|Belo Horizonte
|MG
|694
|Lojas Marisa
|Moda e Vestuário
|1.483.225
|1.392.169
|-59.982
|224.157
|2.056.813
|São Paulo
|SP
|695
|Nadir Figueiredo
|Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
|1.471.063
|1.452.105
|56.364
|388.191
|2.331.983
|Suzano
|SP
|696
|Cimento Itambé
|Imobiliário e Construção Civil
|1.466.940
|1.361.808
|288.087
|1.039.782
|2.004.790
|Curitiba
|PR
|697
|Patrimar
|Imobiliário e Construção Civil
|1.463.176
|1.464.532
|32.589
|552.614
|3.019.668
|Belo Horizonte
|MG
|698
|BYK — Taurus Armas
|Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
|1.463.029
|1.672.674
|-31.372
|1.933.625
|3.648.113
|São Leopoldo
|RS
|699
|Taurus
|Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
|1.463.029
|1.672.674
|17.673
|1.257.453
|2.586.405
|São Borja
|RS
|700
|Protege
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|1.460.235
|1.301.991
|52.067
|255.287
|828.035
|Santo André
|SP
|701
|Banco HSBC
|Bancos
|1.454.205
|1.653.666
|216.192
|1.538.961
|15.623.724
|São Paulo
|SP
|702
|Oeci
|Imobiliário e Construção Civil
|1.450.890
|847.029
|217.261
|2.414.342
|3.198.792
|São Paulo
|SP
|703
|Copergás
|Combustíveis,
Petróleo e Químico
|1.446.390
|1.569.798
|150.176
|634.937
|1.136.117
|Recife
|PE
|704
|Mobly
|Atacado e Varejo
|1.445.000
|811.197
|-146.800
|222.200
|1.834.400
|São Paulo
|SP
|705
|Cassems
|Operadoras de Planos de Saúde
|1.444.959
|1.342.166
|-24.181
|221.357
|788.962
|Campo Grande
|MS
|706
|Porto Itapoá
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|1.435.219
|1.222.673
|584.466
|1.114.050
|2.812.458
|Itapoá
|SC
|707
|Abimex
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|1.429.009
|1.482.062
|56.211
|619.668
|1.465.067
|Jaraguá do Sul
|SC
|708
|Qualicorp
|Seguradoras
|1.426.845
|1.541.924
|17.049
|1.308.389
|3.938.536
|São Paulo
|SP
|709
|Neoenergia Renováveis
|Energia Elétrica
|1.426.628
|1.032.028
|169.479
|5.154.216
|9.296.672
|Rio de Janeiro
|RJ
|710
|Pacífico Operações Hospitalares
|Saúde e Serviços de Saúde
|1.420.537
|60.349
|85.452
|609.231
|1.798.462
|Guarulhos
|SP
|711
|Correcta
|Agronegócio
|1.400.035
|1.512.124
|35.553
|427.402
|471.413
|São Paulo
|SP
|712
|Simpress
|Tecnologia e Telecomunicações
|1.392.425
|1.390.535
|99.570
|1.005.864
|1.903.700
|Santana de Parnaíba
|SP
|
713
|
Voltswatts
|
Energia Elétrica
|
1.388.010
|
2.528.471
|
-501.324
|
-200.474
|
2.191.941
|
Recife
|
PE
|
714
|
Swiss
|
Seguradoras
|
1.386.968
|
1.044.030
|
94.352
|
512.475
|
3.385.547
|
São Paulo
|
SP
|
715
|
Wiz
|
Seguradoras
|
1.382.973
|
1.257.265
|
367.710
|
1.296.137
|
2.434.061
|
Brasília
|
DF
|
716
|
Trisul
|
Imobiliário e Construção Civil
|
1.378.596
|
1.346.694
|
213.095
|
1.478.205
|
3.433.244
|
São Paulo
|
SP
|
717
|
Construtora Barbosa Mello
|
Imobiliário e Construção Civil
|
1.372.824
|
1.568.367
|
107.068
|
260.997
|
889.778
|
Belo Horizonte
|
MG
|
718
|
Concessionária Rota
|
Transporte, Logística
|
1.371.224
|
1.336.565
|
335.485
|
980.866
|
4.017.167
|
Itatiba
|
SP
|
719
|
Fosnor
|
Siderurgia,
|
1.370.985
|
1.151.893
|
109.904
|
1.253.829
|
2.561.490
|
São Paulo
|
SP
|
720
|
Starr
|
Seguradoras
|
1.370.474
|
1.517.734
|
22.680
|
153.320
|
3.124.064
|
São Paulo
|
SP
|
721
|
BRK Projetos Ambientias
|
Saneamento
|
1.363.618
|
1.222.746
|
64.557
|
956.081
|
6.528.030
|
São Paulo
|
SP
|
722
|
Ouribank
|
Bancos
|
1.358.227
|
258.927
|
387.373
|
3.673.051
|
São Paulo
|
SP
|
723
|
Jadlog
|
Transporte, Logística
|
1.335.629
|
1.275.877
|
8.699
|
515.878
|
801.328
|
São Paulo
|
SP
|
724
|
Omni — Crédito
|
Serviços Financeiros
|
1.335.479
|
1.958.977
|
-5.271
|
917.675
|
6.671.882
|
São Paulo
|
SP
|
725
|
Agrale
|
Bens de Capital
|
1.334.279
|
1.000.371
|
69.165
|
340.535
|
1.078.265
|
Caxias do Sul
|
RS
|
726
|
1500 Transportes
|
Transporte, Logística
|
1.328.017
|
1.178.836
|
44.109
|
91.240
|
368.300
|
Maringá
|
PR
|
727
|
Romi
|
Bens de Capital
|
1.326.712
|
1.220.011
|
86.170
|
1.248.879
|
2.759.061
|
São Paulo
|
SP
|
728
|
Leite Jussara
|
Alimentos e Bebidas
|
1.325.639
|
1.475.641
|
20.901
|
174.182
|
764.821
|
Patrocínio Paulista
|
SP
|
729
|
Ferro+ Mineração
|
Siderurgia,
|
1.324.094
|
1.417.683
|
253.297
|
1.398.538
|
1.679.583
|
Ouro Preto
|
MG
|
730
|
Sisnergy
|
Bens de Capital
|
1.322.526
|
1.198.906
|
74.934
|
280.337
|
756.934
|
Macaé
|
RJ
|
731
|
Sika
|
Bens de Capital
|
1.320.096
|
1.268.245
|
21.637
|
662.591
|
999.659
|
Osasco
|
SP
|
732
|
U&M
|
Siderurgia,
|
1.310.882
|
1.245.698
|
159.430
|
515.054
|
1.643.542
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
733
|
Banco Hyundai Capital Brasil
|
Bancos
|
1.300.251
|
1.013.111
|
190.973
|
787.418
|
7.839.377
|
São Paulo
|
SP
|
734
|
Banco MUFG
|
Bancos
|
1.296.227
|
1.904.618
|
86.426
|
1.622.026
|
9.317.376
|
São Paulo
|
SP
|
735
|
Lunelli
|
Moda e Vestuário
|
1.282.510
|
1.323.021
|
-17.640
|
728.776
|
1.705.874
|
Corupá
|
SC
|
736
|
Grupo Maringá
|
Siderurgia,
|
1.281.864
|
1.303.018
|
116.751
|
1.378.500
|
2.801.800
|
São Paulo
|
SP
|
737
|
Ambiental Ceará
|
Saneamento
|
1.277.825
|
393.757
|
375.960
|
528.699
|
1.885.066
|
Juazeiro do Norte
|
CE
|
738
|
Eletron
|
Transporte, Logística
|
1.274.076
|
967.594
|
476.404
|
1.014.604
|
1.557.486
|
Belo Horizonte
|
MG
|
739
|
Itaú CBD
|
Serviços Financeiros
|
1.270.508
|
1.203.862
|
441.403
|
1.498.853
|
9.653.138
|
São Paulo
|
SP
|
740
|
Da Mata
|
Combustíveis,
|
1.268.137
|
1.556.410
|
192.292
|
477.976
|
2.318.949
|
Rubiácea
|
SP
|
741
|
Estrela
|
Transporte, Logística
|
1.264.353
|
1.281.568
|
-37.203
|
201.637
|
1.409.699
|
Belo Horizonte
|
MG
|
742
|
Camastra
|
Saneamento
|
1.263.837
|
1.246.081
|
366.405
|
670.711
|
2.976.272
|
São Paulo
|
SP
|
743
|
Pefisa
|
Serviços Financeiros
|
1.263.765
|
1.275.021
|
-55.360
|
1.029.833
|
5.611.876
|
São Paulo
|
SP
|
744
|
Banco Paccar
|
Bancos
|
1.261.007
|
957.359
|
116.004
|
2.846.570
|
8.895.778
|
Ponta Grossa
|
PR
|
745
|
Rio Paranapanema Energia — CTG
|
Energia Elétrica
|
1.259.476
|
1.204.173
|
250.847
|
1.240.831
|
3.986.965
|
São Paulo
|
SP
|
746
|
Rio Paranapanema Participações
|
Energia Elétrica
|
1.259.476
|
1.425.140
|
218.349
|
1.407.921
|
4.050.033
|
São Paulo
|
SP
|
747
|
Portonave
|
Transporte, Logística
|
1.257.526
|
1.427.655
|
569.367
|
525.631
|
3.692.231
|
Navegantes
|
SC
|
748
|
Minasmáquinas
|
Bens de Capital
|
1.252.235
|
1.312.998
|
41.089
|
261.617
|
593.391
|
Contagem
|
MG
|
749
|
Orquídea Alimentos
|
Alimentos e Bebidas
|
1.234.755
|
1.159.012
|
43.606
|
165.150
|
984.663
|
Caxias do Sul
|
RS
|
750
|
Seabras
|
Combustíveis,
|
1.233.328
|
1.201.920
|
287.509
|
178.926
|
1.251.010
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
751
|
Coopercarga Logística
|
Transporte, Logística
|
1.233.209
|
1.286.188
|
38.329
|
109.458
|
408.368
|
Concórdia
|
SC
|
752
|
Telmex do Brasil
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
1.232.238
|
1.036.697
|
283.877
|
7.701.532
|
8.251.780
|
São Paulo
|
SP
|
753
|
Veste
|
Moda e Vestuário
|
1.230.948
|
1.111.555
|
24.409
|
1.065.477
|
1.655.516
|
São Paulo
|
SP
|
754
|
Austral Seguradora
|
Seguradoras
|
1.229.449
|
1.161.817
|
52.957
|
274.650
|
3.213.690
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
755
|
Moinhos Cruzeiro do Sul
|
Agronegócio
|
1.226.582
|
1.278.987
|
-164.740
|
343.390
|
740.436
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
756
|
Ourofino
|
Farmacêutico e Beleza
|
1.224.992
|
1.024.792
|
222.311
|
796.857
|
1.565.822
|
Cravinhos
|
SP
|
757
|
PB-LOG
|
Transporte, Logística
|
1.220.209
|
1.512.484
|
407.080
|
401.021
|
707.321
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
758
|
Estok
|
Atacado e Varejo
|
1.220.144
|
1.301.173
|
-101.654
|
-674.384
|
891.103
|
Belo Horizonte
|
MG
|
759
|
FG Empreendimentos
|
Imobiliário e Construção Civil
|
1.218.976
|
1.017.337
|
438.618
|
1.147.620
|
3.715.788
|
Balneário Camboriú
|
SC
|
760
|
Desktop
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
1.218.547
|
1.128.842
|
80.773
|
1.438.031
|
3.858.352
|
Sumaré
|
SP
|
761
|
Banco Industrial do Brasil
|
Bancos
|
1.212.619
|
1.169.458
|
31.076
|
743.223
|
8.512.352
|
São Paulo
|
SP
|
762
|
Tegra
|
Imobiliário e Construção Civil
|
1.205.697
|
1.321.397
|
-77.042
|
2.432.302
|
4.263.825
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
763
|
Laboratórios B.Braun
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
1.205.602
|
1.228.013
|
-7.988
|
926.218
|
1.318.523
|
Niterói
|
RJ
|
764
|
Ri Happy
|
Atacado e Varejo
|
1.203.748
|
1.179.454
|
-52.326
|
39.704
|
1.171.404
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
765
|
Cotrisel
|
Cooperativas
|
1.203.208
|
1.560.931
|
-119.674
|
11.791
|
726.584
|
São Sepé
|
RS
|
766
|
MetrôRio
|
Transporte, Logística
|
1.198.722
|
940.071
|
13.838
|
1.483.020
|
4.817.239
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
767
|
Greenbrier Maxion Equipamentos
|
Transporte, Logística
|
1.193.822
|
542.841
|
112.706
|
175.867
|
685.243
|
Hortolândia
|
SP
|
768
|
Ferroport
|
Transporte, Logística
|
1.188.765
|
1.113.185
|
551.663
|
1.853.685
|
2.430.854
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
769
|
Bazan
|
Combustíveis,
|
1.184.311
|
1.241.483
|
70.352
|
1.038.592
|
1.671.080
|
Pontal
|
SP
|
770
|
Multilog
|
Transporte, Logística
|
1.179.784
|
1.023.051
|
151.656
|
220.600
|
1.230.370
|
Itajaí
|
SC
|
771
|
Inspira Rede de Educadores
|
Educação
|
1.176.558
|
1.065.652
|
7.589
|
2.005.273
|
2.531.070
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
772
|
Brametal
|
Siderurgia,
|
1.172.425
|
1.258.778
|
81.997
|
785.716
|
1.018.774
|
Linhares
|
ES
|
773
|
Akad
|
Seguradoras
|
1.171.364
|
1.038.582
|
37.727
|
269.558
|
2.357.934
|
São Paulo
|
SP
|
774
|
Senior
|
Tecnologia e Telecomunicações
|
1.170.283
|
975.958
|
246.478
|
463.045
|
1.002.431
|
Blumenau
|
SC
|
775
|
Rede Sol
|
Combustíveis,
|
1.165.301
|
1.415.797
|
3.811
|
109.085
|
232.965
|
Ribeirão Preto
|
SP
|
776
|
Bela Vista
|
Combustíveis,
|
1.163.834
|
1.228.255
|
47.693
|
949.243
|
1.284.140
|
Ribeirão Preto
|
SP
|
777
|
SG
|
Transporte, Logística
|
1.160.497
|
932.779
|
9.945
|
5.354
|
260.180
|
Belo Horizonte
|
MG
|
778
|
Plascar
|
Bens de Capital
|
1.152.103
|
1.131.800
|
-203.946
|
-732.222
|
608.138
|
Jundiaí
|
SP
|
779
|
Eternit
|
Imobiliário e Construção Civil
|
1.150.164
|
1.142.972
|
48.977
|
842.994
|
1.363.317
|
São Paulo
|
SP
|
780
|
Rôgga Empreendimentos
|
Imobiliário e Construção Civil
|
1.140.815
|
916.433
|
191.050
|
469.356
|
1.678.983
|
Joinville
|
SC
|
781
|
Zodiac Farmacêutica
|
Farmacêutico e Beleza
|
1.130.998
|
920.255
|
610
|
240.182
|
796.509
|
Pindamonhangaba
|
SP
|
782
|
CEG Rio
|
Combustíveis,
|
1.130.763
|
2.717.519
|
171.050
|
824.067
|
1.417.976
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
783
|
Vidroporto
|
Alimentos e Bebidas
|
1.127.931
|
1.174.257
|
184.196
|
810.848
|
2.251.160
|
Porto Ferreira
|
SP
|
784
|
Frimesa
|
Cooperativas
|
1.125.739
|
916.726
|
81.805
|
1.213.658
|
4.068.812
|
Medianeira
|
PR
|
785
|
Rivelli
|
Agronegócio
|
1.119.235
|
1.066.227
|
56.889
|
374.516
|
1.063.327
|
Barbacena
|
MG
|
786
|
Marlim Azul
|
Energia Elétrica
|
1.117.795
|
977.262
|
111.163
|
558.650
|
3.836.149
|
São Paulo
|
SP
|
787
|
Melnick Desenvolvimento Imobiliário
|
Imobiliário e Construção Civil
|
1.117.283
|
1.028.992
|
150.056
|
1.216.258
|
2.740.776
|
Porto Alegre
|
RS
|
788
|
Santa Joana Hospital
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
1.113.607
|
1.074.013
|
114.626
|
289.992
|
632.527
|
São Paulo
|
SP
|
789
|
Ludfor Energia
|
Energia Elétrica
|
1.111.424
|
652.236
|
49.600
|
126.152
|
1.279.818
|
Bento Gonçalves
|
RS
|
790
|
CBF
|
Participações e Mídia
|
1.109.372
|
1.219.861
|
-182.480
|
1.259.821
|
3.391.472
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
791
|
Brasil Olhos
|
Participações e Mídia
|
1.105.423
|
937.863
|
-106.237
|
673.905
|
1.952.227
|
São Paulo
|
SP
|
792
|
CCR Metrô Bahia
|
Transporte, Logística
|
1.097.536
|
1.059.396
|
92.333
|
1.533.017
|
5.482.161
|
Salvador
|
BA
|
793
|
S-Riko
|
Bens de Capital
|
1.097.341
|
842.806
|
51.993
|
464.721
|
595.163
|
Porto Real
|
RJ
|
794
|
Vast
|
Transporte, Logística
|
1.095.808
|
913.027
|
132.035
|
-463.040
|
5.825.323
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
795
|
Frec
|
Imobiliário e Construção Civil
|
1.095.647
|
311.970
|
-41.061
|
143.243
|
558.107
|
São Paulo
|
SP
|
796
|
Soufer Industrial
|
Siderurgia,
|
1.094.832
|
1.128.652
|
-7.107
|
576.238
|
748.484
|
São João
|
SP
|
797
|
Credit Suisse
|
Bancos
|
1.093.094
|
1.675.448
|
374.708
|
4.239.478
|
13.972.998
|
São Paulo
|
SP
|
798
|
Belo Monte
|
Energia Elétrica
|
1.083.302
|
1.159.426
|
459.949
|
4.952.739
|
9.838.414
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
799
|
Arteris Literal Sul
|
Transporte, Logística
|
1.083.160
|
1.559.561
|
-559.220
|
2.013.215
|
5.934.758
|
Curitiba
|
PR
|
800
|
Brasif Exportação Importação
|
Bens de Capital
|
1.082.701
|
1.163.324
|
21.280
|
328.759
|
891.667
|
Belo Horizonte
|
MG
|
801
|
Argo Energia
|
Energia Elétrica
|
1.079.334
|
1.084.954
|
580.790
|
3.739.672
|
11.342.419
|
São Paulo
|
SP
|
802
|
Bradesco Consórcios
|
Serviços Financeiros
|
1.077.874
|
2.801.658
|
2.586.329
|
7.524.903
|
9.369.013
|
Osasco
|
SP
|
803
|
Grande Moinho Cearense
|
Agronegócio
|
1.075.439
|
1.124.285
|
112.734
|
954.244
|
1.477.690
|
Fortaleza
|
CE
|
804
|
São Paulo Futebol Clube
|
Participações e Mídia
|
1.073.921
|
727.572
|
56.981
|
-536.217
|
1.918.519
|
São Paulo
|
SP
|
805
|
SLC Centro-Oeste
|
Agronegócio
|
1.069.621
|
1.028.172
|
25.405
|
1.804.654
|
3.538.031
|
Sento Sé
|
BA
|
806
|
Supera
|
Farmacêutico e Beleza
|
1.065.395
|
943.891
|
54.902
|
106.959
|
465.853
|
São Paulo
|
SP
|
807
|
Tramontina Multi
|
Siderurgia,
|
1.065.084
|
1.139.526
|
79.340
|
377.388
|
760.083
|
Carlos Barbosa
|
RS
|
808
|
Todeschini
|
Imobiliário e Construção Civil
|
1.064.785
|
994.079
|
186.775
|
1.528.530
|
2.322.998
|
Bento Gonçalves
|
RS
|
809
|
Mangels
|
Bens de Capital
|
1.063.608
|
948.038
|
48.022
|
46.969
|
721.479
|
Três Corações
|
MG
|
810
|
Usina São Manoel
|
Agronegócio
|
1.062.047
|
1.149.988
|
170.262
|
1.570.773
|
3.843.262
|
São Manuel
|
SP
|
811
|
Cervejaria Cidade Imperial
|
Alimentos e Bebidas
|
1.060.174
|
937.366
|
1.515
|
203.096
|
837.653
|
Frutal
|
MG
|
812
|
Agis
|
Imobiliário e Construção Civil
|
1.059.026
|
1.627.478
|
213.273
|
699.044
|
1.334.197
|
São Paulo
|
SP
|
813
|
Mitre Realty
|
Imobiliário e Construção Civil
|
1.054.924
|
1.179.438
|
78.116
|
1.055.104
|
2.384.092
|
São Paulo
|
SP
|
814
|
TPI — Triunfo
|
Serviços Financeiros
|
1.054.757
|
1.152.704
|
-402.656
|
482.450
|
2.197.127
|
São Paulo
|
SP
|
815
|
Orizon VR
|
Saneamento
|
1.050.340
|
903.473
|
73.962
|
1.551.637
|
4.293.945
|
São Paulo
|
SP
|
816
|
Vilma
|
Alimentos e Bebidas
|
1.050.271
|
1.024.685
|
87.514
|
762.751
|
941.891
|
Juiz de Fora
|
MG
|
817
|
Let‘s Rent a Car
|
Transporte, Logística
|
1.049.448
|
1.045.323
|
42.602
|
611.246
|
1.993.535
|
Araraquara
|
SP
|
818
|KSB
|Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
|1.048.477
|881.553
|179.997
|345.984
|756.494
|São Paulo
|SP
|819
|Banco Bs2
|Bancos
|1.047.249
|780.987
|72.065
|900.036
|7.729.962
|Belo Horizonte
|MG
|820
|Track&Field
|Moda e Vestuário
|1.046.512
|831.759
|142.318
|565.400
|974.206
|Osasco
|SP
|821
|Lwart Soluções
|Saneamento
e Meio Ambiente
|1.038.148
|999.443
|89.907
|773.899
|2.352.873
|São Paulo
|SP
|822
|Hospital São Rafael
|Saúde e Serviços de Saúde
|1.037.805
|951.783
|141.061
|362.469
|932.811
|Salvador
|BA
|823
|EDP Nordeste
|Energia Elétrica
|1.030.861
|65.230
|108.474
|347.409
|2.319.703
|São Paulo
|SP
|824
|CS Brasil
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|1.030.532
|788.348
|115.783
|816.622
|1.813.042
|Rio de Janeiro
|RJ
|825
|Kaefer Rip
|Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
|1.028.739
|1.055.493
|76.808
|180.083
|759.790
|Indaiatuba
|SP
|826
|Arauco
|Imobiliário e Construção Civil
|1.027.710
|990.059
|159.248
|696.055
|934.528
|Ponta Grossa
|PR
|827
|Concremat
|Imobiliário e Construção Civil
|1.024.150
|860.301
|43.661
|377.586
|829.745
|Rio de Janeiro
|RJ
|828
|Banco Bradesco Berj
|Bancos
|1.023.160
|377.903
|1.286
|1.095.374
|9.685.430
|Rio de Janeiro
|RJ
|829
|Granado
|Farmacêutico e Beleza
|1.022.992
|861.691
|25.909
|511.931
|946.261
|Rio de Janeiro
|RJ
|830
|Ultracargos
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|1.020.908
|1.075.558
|196.067
|1.225.224
|4.190.115
|São Paulo
|SP
|831
|Mundial
|Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
|1.018.848
|969.980
|-21.970
|134.489
|1.453.609
|São Paulo
|SP
|832
|Hospital Alemão Oswaldo Cruz
|Saúde e Serviços de Saúde
|1.017.882
|1.098.432
|-13.343
|603.662
|1.132.085
|São Paulo
|SP
|833
|Kroma Energia
|Energia Elétrica
|1.014.238
|1.079.257
|2.247
|112.584
|1.044.005
|Recife
|PE
|834
|Anaconda Farinha de Trigo
|Alimentos e Bebidas
|1.005.939
|1.016.611
|255.380
|757.074
|848.388
|São Paulo
|SP
|835
|Morlan
|Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
|1.004.150
|945.775
|63.656
|738.984
|936.711
|Orlândia
|SP
|836
|Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico
|Cooperativas
|1.001.843
|970.420
|27.364
|330.223
|650.756
|Campo Grande
|MS
|837
|Haitong
|Bancos
|990.699
|668.016
|-32.432
|536.687
|8.092.144
|São Paulo
|SP
|838
|Schio
|Agronegócio
|984.784
|862.431
|50.109
|441.209
|1.572.357
|São Paulo
|SP
|839
|Magnesita
|Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
|982.749
|915.379
|185.697
|1.242.076
|2.145.159
|Contagem
|MG
|840
|Sansuy
|Combustíveis,
Petróleo e Químico
|975.914
|944.820
|-284.204
|-2.269.401
|570.135
|Embu das Artes
|SP
|841
|Paschoalotto
|Serviços Financeiros
|973.650
|909.973
|25.822
|7.594
|466.439
|Bauru
|SP
|842
|Adecco
|Participações e Mídia
|971.895
|762.603
|22.634
|68.234
|347.854
|São Paulo
|SP
|843
|Bandeirantes Máquinas
|Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
|965.959
|992.013
|22.642
|195.175
|577.069
|Contagem
|MG
|844
|Vulcabras BA
|Moda e Vestuário
|964.397
|865.512
|491.483
|848.247
|1.143.986
|Itapetinga
|BA
|845
|Privalia
|Tecnologia e Telecomunicações
|959.547
|933.688
|-20.306
|112.042
|557.363
|São Paulo
|SP
|846
|Eugenio Raulino Koerich
|Atacado e Varejo
|957.774
|937.066
|20.188
|402.728
|723.254
|Florianópolis
|SC
|847
|Qualicorp
|Saúde e Serviços de Saúde
|957.158
|978.346
|31.527
|925.986
|1.712.639
|São Paulo
|SP
|848
|Corredor
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|955.118
|954.878
|-12.655
|376.119
|3.182.194
|São Paulo
|SP
|849
|Banco Société Générale Brasil
|Bancos
|954.165
|1.912.966
|57.261
|1.696.654
|8.229.369
|São Paulo
|SP
|850
|Supermercado Guanabara
|Atacado e Varejo
|945.221
|811.819
|10.751
|131.308
|389.651
|Rio Grande
|RS
|851
|Brasilata
|Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
|944.824
|982.944
|-33.918
|292.109
|928.079
|Jundiaí
|SP
|852
|Toledo do Brasil
|Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
|940.029
|889.899
|94.906
|350.575
|613.172
|São Bernardo
do Campo
|SP
|853
|Triple Play
|Participações e Mídia
|938.903
|753.596
|-111.780
|436.285
|2.374.142
|São Paulo
|SP
|854
|Grupo Kallas
|Imobiliário e Construção Civil
|923.144
|1.254.533
|-155.379
|850.856
|2.021.084
|São Paulo
|SP
|855
|Ther Gold Participações
e Administração
|Participações e Mídia
|923.144
|1.254.929
|-167.835
|513.267
|2.032.870
|São Paulo
|SP
|856
|Aesc
|Saúde e Serviços de Saúde
|920.869
|832.502
|-19.472
|77.451
|894.088
|Caxias do Sul
|RS
|857
|Madem — Bobinas de Madeira
|Imobiliário e Construção Civil
|918.291
|770.722
|95.883
|597.991
|957.926
|Garibaldi
|RS
|858
|Scala Data Centers
|Tecnologia e Telecomunicações
|916.400
|666.976
|-20.952
|5.963.427
|12.786.427
|Barueri
|SP
|859
|Leitesol
|Agronegócio
|915.182
|862.920
|53.503
|121.183
|277.132
|Bragança Paulista
|SP
|860
|Bigfer Indústria e Comércio
de Ferragens
|Atacado e Varejo
|914.020
|848.182
|67.836
|251.212
|422.656
|Farroupilha
|RS
|861
|Pitágoras
|Educação
|909.532
|837.034
|333.602
|1.014.054
|1.542.439
|Belo Horizonte
|MG
|862
|Ibema
|Papel e Celulose
|898.476
|886.739
|32.527
|395.675
|764.899
|Curitiba
|PR
|863
|Bandepe
|Bancos
|897.151
|1.214.978
|644.151
|5.968.971
|7.730.754
|Recife
|PE
|864
|Cia Muller
|Alimentos e Bebidas
|891.438
|812.108
|107.552
|830.901
|1.254.144
|São Paulo
|SP
|865
|Lavoro Agro
|Agronegócio
|888.191
|1.550.929
|-994.147
|-735.533
|1.174.797
|São Paulo
|SP
|866
|Althaia
|Farmacêutico e Beleza
|883.886
|737.703
|219.981
|440.166
|1.109.601
|Atibaia
|SP
|867
|Junto Seguros
|Seguradoras
|879.408
|650.684
|71.512
|309.617
|3.245.292
|Curitiba
|PR
|868
|BrasilAgro
|Agronegócio
|877.443
|771.126
|138.019
|2.177.728
|3.837.002
|São Paulo
|SP
|869
|Orizon
|Saneamento
e Meio Ambiente
|877.017
|754.653
|35.988
|817.300
|2.983.796
|São Paulo
|SP
|870
|Autopista Régis
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|874.917
|821.124
|165.135
|671.253
|2.478.086
|Registro
|SP
|871
|Liderança Serviços
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|874.252
|746.518
|12.454
|111.679
|184.013
|São José
|SC
|872
|Tramontina Eletrik
|Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
|866.030
|742.166
|64.383
|405.151
|797.062
|Carlos Barbosa
|RS
|873
|Emccamp
|Imobiliário e Construção Civil
|864.190
|904.674
|85.494
|523.815
|1.217.121
|Belo Horizonte
|MG
|874
|Panatlântica Tubos
|Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
|859.683
|860.167
|29.808
|518.665
|673.139
|Caxias do Sul
|RS
|875
|Pettenati
|Moda e Vestuário
|854.123
|746.450
|42.497
|510.135
|1.024.919
|Caxias do Sul
|RS
|876
|Necta Gás
|Combustíveis,
Petróleo e Químico
|853.144
|833.300
|154.763
|585.374
|852.224
|Ribeirão Preto
|SP
|877
|Ibratec
|Papel e Celulose
|850.837
|733.014
|53.775
|104.190
|572.632
|Itapevi
|SP
|878
|Ademicon Consórcio e Investimento
|Serviços Financeiros
|847.633
|879.019
|569.965
|109.039
|1.832.120
|Curitiba
|PR
|879
|Ambiental Ceará
|Saneamento
e Meio Ambiente
|845.921
|389.161
|142.698
|241.537
|1.285.389
|Fortaleza
|CE
|880
|Tora Transportes
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|844.702
|908.093
|-13.151
|142.854
|915.119
|Contagem
|MG
|881
|Eletromidia
|Participações e Mídia
|837.521
|740.739
|111.139
|1.101.680
|3.042.017
|São Paulo
|SP
|882
|Mogiana Alimentos
|Alimentos e Bebidas
|835.497
|590.775
|-49.116
|269.177
|626.991
|Campinas
|SP
|883
|Banco Rendimento
|Bancos
|833.842
|677.521
|98.760
|493.256
|4.466.514
|São Paulo
|SP
|884
|MagaluPay
|Serviços Financeiros
|830.728
|882.827
|51.316
|485.722
|2.919.525
|Barueri
|SP
|885
|American Life Seguros
|Seguradoras
|829.382
|475.175
|39.914
|105.641
|1.105.747
|São Paulo
|SP
|886
|Paco Metalurgia
|Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
|824.393
|743.105
|32.419
|304.463
|700.819
|Caxias do Sul
|RS
|887
|Transpes
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|822.788
|801.679
|88.131
|243.470
|1.433.166
|Belo Horizonte
|MG
|888
|Banco Yamaha Motor do Brasil
|Bancos
|820.518
|1.150.492
|-18.916
|459.033
|3.851.827
|Guarulhos
|SP
|889
|COI
|Saúde e Serviços de Saúde
|820.371
|687.440
|141.902
|272.097
|473.120
|Rio de Janeiro
|RJ
|890
|Vittia
|Agronegócio
|819.983
|786.619
|66.151
|644.373
|929.946
|São Joaquim
da Barra
|SP
|891
|Multilog Brasil
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|817.558
|770.551
|114.877
|301.973
|964.466
|Barueri
|SP
|892
|Compagas
|Combustíveis,
Petróleo e Químico
|814.372
|872.195
|71.860
|484.634
|1.144.547
|Curitiba
|PR
|893
|Atvos
|Combustíveis,
Petróleo e Químico
|812.286
|766.833
|-13.046
|970.431
|1.967.183
|Caçu
|GO
|894
|Ultrafértil
|Agronegócio
|811.386
|728.484
|29.395
|2.245.484
|4.262.751
|Cubatão
|SP
|895
|Corinthians
|Participações e Mídia
|810.126
|704.915
|-143.441
|-774.194
|1.983.098
|São Paulo
|SP
|896
|Delga
|Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
|801.958
|910.614
|-35.450
|69.192
|502.854
|Diadema
|SP
|897
|K1
|Imobiliário e Construção Civil
|801.867
|750.579
|-3.280
|110.618
|759.422
|Tupandi
|RS
|898
|Minasligas
|Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
|799.246
|886.722
|97.868
|727.112
|1.204.114
|Pirapora
|MG
|899
|ICTSI Rio Brasil Terminal 1
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|798.365
|711.724
|-166.510
|563.199
|2.159.405
|Rio de Janeiro
|RJ
|900
|Cart
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|795.592
|775.814
|78.169
|1.652.198
|4.258.856
|Bauru
|SP
|901
|ES Gás
|Combustíveis,
Petróleo e Químico
|795.590
|1.627.587
|33.225
|1.101.517
|1.954.043
|Vitória
|ES
|902
|Mapfre Vida
|Seguradoras
|794.092
|808.411
|59.611
|651.109
|1.218.609
|São Paulo
|SP
|903
|Engeform Engenharia
|Imobiliário e Construção Civil
|794.016
|1.051.869
|57.771
|228.059
|320.498
|São Paulo
|SP
|904
|Tronox Pigmentos do Brasil
|Combustíveis,
Petróleo e Químico
|793.096
|660.951
|-66.637
|570.068
|927.579
|Camaçari
|BA
|905
|Nova Energia
|Energia Elétrica
|791.367
|639.250
|8.258
|65.359
|313.349
|São Paulo
|SP
|906
|Delga Indústria e Comércio
|Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
|791.278
|890.850
|-16.745
|28.739
|461.703
|Diadema
|SP
|907
|Koppert
|Agronegócio
|791.062
|660.107
|-10.653
|98.830
|895.966
|Piracicaba
|SP
|908
|Banco Caterpillar
|Bancos
|788.901
|1.308.448
|69.642
|1.323.212
|5.879.752
|São Paulo
|SP
|909
|Itaú Vida
|Seguradoras
|786.865
|787.145
|479.757
|4.823.429
|355.131.289
|São Paulo
|SP
|910
|Linx
|Tecnologia e Telecomunicações
|782.400
|855.813
|52.452
|1.432.860
|1.746.245
|São Paulo
|SP
|911
|SulAmérica
|Seguradoras
|780.962
|646.483
|196.090
|1.715.476
|12.604.301
|Rio de Janeiro
|RJ
|912
|Grupo Santa Maria
|Papel e Celulose
|780.187
|752.249
|59.913
|476.790
|1.136.535
|Guarapuava
|PR
|913
|Azulão Geração
|Energia Elétrica
|776.406
|705.177
|233.334
|1.608.926
|3.073.159
|Rio de Janeiro
|RJ
|914
|Argo Transmissão
|Energia Elétrica
|772.789
|779.107
|374.963
|2.232.726
|6.139.167
|São Paulo
|SP
|915
|Rocha Terminais
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|770.021
|659.651
|176.830
|1.211.404
|2.712.679
|São Francisco do Sul
|SC
|916
|Condor
|Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
|767.286
|725.029
|48.410
|293.791
|660.214
|São Bento do Sul
|SC
|917
|Moinho Paulista
|Alimentos e Bebidas
|767.272
|656.304
|25.377
|192.681
|408.589
|Santos
|SP
|918
|Arteris Fernão Dias
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|766.690
|753.238
|56.968
|933.985
|2.528.364
|Pouso Alegre
|MG
|919
|Serveng
|Energia Elétrica
|762.333
|705.659
|200.503
|943.808
|1.762.002
|São Paulo
|SP
|920
|Polo Films
|Papel e Celulose
|760.229
|760.961
|25.349
|350.258
|432.523
|Barueri
|SP
|921
|Rio Grande Seguros
|Seguradoras
|757.183
|720.858
|115.972
|120.160
|7.566.312
|Porto Alegre
|RS
|922
|Webmotors
|Tecnologia e Telecomunicações
|756.207
|625.452
|161.425
|522.455
|1.028.658
|São Paulo
|SP
|923
|Baldo
|Agronegócio
|750.949
|763.059
|242.250
|1.390.555
|1.614.087
|Encantado
|RS
|924
|Pan Financeira
|Serviços Financeiros
|749.701
|944.444
|207.010
|1.794.960
|5.652.587
|São Paulo
|SP
|925
|Natural One
|Alimentos e Bebidas
|749.462
|789.206
|-231.217
|682.408
|2.357.985
|Jarinu
|SP
|926
|Cia Canoinhas
|Papel e Celulose
|744.422
|667.693
|93.276
|157.224
|494.748
|Canoinhas
|SC
|927
|Painco
|Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
|737.595
|798.767
|13.690
|307.317
|598.986
|Rio Das Pedras
|SP
|928
|Zurich Resseguradora
|Seguradoras
|737.292
|667.222
|58.307
|139.919
|2.617.972
|São Paulo
|SP
|929
|Banco Bradesco BBI
|Bancos
|736.443
|649.459
|1.371.330
|5.701.273
|14.818.959
|São Paulo
|SP
|930
|Novo Banco Continental
|Bancos
|733.820
|511.953
|-803
|276.362
|5.030.377
|Porto Alegre
|RS
|931
|Santa Helena
|Alimentos e Bebidas
|732.157
|711.618
|34.710
|241.341
|656.715
|Ribeirão Preto
|SP
|932
|Agehab
|Imobiliário e Construção Civil
|730.456
|447.166
|200.006
|722.210
|993.876
|Goiânia
|GO
|933
|Transportes Della Volpe
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|729.781
|767.259
|5.922
|437.324
|657.341
|São Luís
|MA
|934
|Movecta
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|725.067
|679.362
|90.162
|243.457
|753.486
|Guarujá
|SP
|935
|Ocrim Produtos Alimentícios
|Alimentos e Bebidas
|723.855
|669.324
|13.568
|117.523
|335.111
|São Paulo
|SP
|936
|Via-Sudeste
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|718.835
|658.751
|3.085
|66.934
|576.764
|São Paulo
|SP
|937
|Shoulder
|Moda e Vestuário
|718.314
|644.591
|126.502
|211.187
|886.914
|São Paulo
|SP
|938
|Peccin
|Alimentos e Bebidas
|708.932
|656.104
|1.601
|155.976
|640.022
|Cristal
|RS
|939
|Energia São Manoel
|Energia Elétrica
|708.353
|470.279
|9.948
|1.750.552
|3.766.731
|Rio de Janeiro
|RJ
|940
|Yakult
|Alimentos e Bebidas
|705.211
|664.282
|14.334
|522.587
|682.485
|São Paulo
|SP
|941
|CP Kelco
|Agronegócio
|691.613
|716.861
|80.221
|1.254.757
|1.345.756
|Limeira
|SP
|942
|Borealis Brasil
|Combustíveis,
Petróleo e Químico
|691.252
|610.386
|95.517
|190.852
|340.281
|Itatiba
|SP
|943
|UBS BB Serviços Financeiros
|Bancos
|689.864
|847.302
|42.732
|1.463.161
|2.241.828
|São Paulo
|SP
|944
|Sotreq
|Imobiliário e Construção Civil
|684.879
|701.336
|49.352
|264.121
|726.213
|Rio de Janeiro
|RJ
|945
|Chubb Resseguradora
|Seguradoras
|684.690
|525.362
|114.968
|142.290
|2.143.422
|São Paulo
|SP
|946
|Portos do Paraná
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|680.918
|588.215
|280.758
|1.428.894
|2.593.475
|Paranaguá
|PR
|947
|Tramontina Farroupilha
|Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
|679.148
|595.477
|67.563
|459.988
|829.126
|Farroupilha
|RS
|948
|Base Química
|Combustíveis,
Petróleo e Químico
|677.023
|696.544
|69.692
|167.895
|311.889
|Ribeirão Preto
|SP
|949
|Bragagnolo Papel e Embalagem
|Papel e Celulose
|675.654
|604.130
|47.148
|754.005
|883.597
|Faxinal dos Guedes
|SC
|950
|Gadkin
|Alimentos e Bebidas
|675.300
|783.433
|48.959
|374.407
|413.959
|Barueri
|SP
|951
|Light Energia
|Energia Elétrica
|672.559
|860.589
|168.525
|1.153.378
|3.112.506
|Rio de Janeiro
|RJ
|952
|Grid Energia
|Energia Elétrica
|669.817
|281.338
|28.570
|44.252
|188.798
|Belo Horizonte
|MG
|953
|Banrisul Icatu
|Seguradoras
|667.895
|658.424
|177.490
|283.516
|8.971.615
|Porto Alegre
|RS
|954
|Moinho Globo
|Alimentos e Bebidas
|666.168
|539.290
|61.624
|234.881
|354.454
|Rio de Janeiro
|RJ
|955
|Kovi Tecnologia
|Tecnologia e Telecomunicações
|661.892
|609.857
|-187.542
|-155.157
|738.365
|São Paulo
|SP
|956
|EDP Transmissão Norte Nordeste II
|Energia Elétrica
|661.714
|41.835
|125.297
|106.402
|865.163
|São Paulo
|SP
|957
|Inframerica Aeroporto de Brasília
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|660.156
|587.777
|-315.517
|-2.541.454
|3.293.146
|Brasília
|DF
|958
|Baldan
|Agronegócio
|653.793
|654.185
|-181
|316.944
|895.772
|Matão
|SP
|959
|Umoe
|Combustíveis,
Petróleo e Químico
|653.783
|639.154
|102.523
|575.450
|1.443.324
|Sandovalina
|PR
|960
|CFL Inc. Par
|Imobiliário e Construção Civil
|651.448
|1.076.882
|128.365
|508.384
|1.476.976
|Porto Alegre
|RS
|961
|Daycoval Leasing
|Bancos
|650.024
|564.708
|210.802
|1.395.958
|1.912.225
|Barueri
|SP
|962
|Blanver
|Farmacêutico e Beleza
|648.885
|830.764
|16.927
|106.641
|725.131
|Taboão da Serra
|SP
|963
|Selbetti
|Tecnologia e Telecomunicações
|642.241
|564.246
|8.061
|72.936
|614.336
|Rio de Janeiro
|RJ
|964
|Van Oord
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|641.970
|519.654
|59.224
|186.658
|326.298
|Rio de Janeiro
|RJ
|965
|Chimarrão Energia
|Energia Elétrica
|640.042
|337.867
|317.365
|1.141.221
|4.120.962
|Eldorado do Sul
|RS
|966
|Ágora
|Serviços Financeiros
|635.707
|432.972
|387.312
|3.873.133
|9.626.978
|São Paulo
|SP
|967
|Fábrica Carioca de Catalisadores
|Combustíveis,
Petróleo e Químico
|634.861
|644.670
|81.199
|265.618
|572.969
|Rio de Janeiro
|RJ
|968
|Calcados Dakota
|Moda e Vestuário
|633.585
|637.330
|99.186
|842.613
|1.032.645
|Russas
|CE
|969
|AmstedMaxion — Fundidos Industriais
|Bens de Capital
e Eletroeletrônicos
|633.136
|447.156
|93.687
|380.567
|637.325
|Cruzeiro
|SP
|970
|Grupasso
|Participações e Mídia
|632.613
|1.128.229
|-86.962
|69.485
|844.556
|São Paulo
|SP
|971
|NG Metalurgia
|Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
|630.023
|651.989
|122.278
|133.829
|702.686
|Piracicaba
|SP
|972
|IHS Brasil
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|628.454
|551.170
|-337.604
|3.412.115
|6.527.130
|São Paulo
|SP
|973
|CSU Cardsystem
|Tecnologia e Telecomunicações
|623.529
|567.639
|106.051
|465.112
|750.929
|Barueri
|SP
|974
|Gelf Siderurgia
|Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
|622.529
|589.282
|-13.122
|417.561
|660.763
|Sete Lagoas
|MG
|975
|Tecnosonda
|Imobiliário e Construção Civil
|621.906
|650.696
|38.019
|188.558
|328.422
|Rio de Janeiro
|RJ
|976
|TMSA
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|621.604
|726.747
|80.948
|86.693
|413.571
|Porto Alegre
|RS
|977
|Lafepe
|Farmacêutico e Beleza
|620.846
|687.016
|28.894
|314.896
|637.783
|Recife
|PE
|978
|Gafisa
|Imobiliário e Construção Civil
|619.692
|1.012.352
|-544.550
|1.537.033
|4.727.891
|São Paulo
|SP
|979
|AOVS
|Tecnologia e Telecomunicações
|616.412
|566.555
|146.272
|337.266
|1.158.553
|São Paulo
|SP
|980
|Dock
|Tecnologia e Telecomunicações
|614.979
|667.876
|-84.133
|125.019
|2.889.496
|Barueri
|SP
|981
|Cattalini
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|612.716
|549.464
|260.082
|173.900
|1.289.871
|Paranaguá
|PR
|982
|Realcafé
|Alimentos e Bebidas
|612.237
|578.390
|44.466
|224.806
|503.746
|Viana
|ES
|983
|Peixoto Comércio
|Atacado e Varejo
|609.513
|607.673
|16.524
|266.882
|367.362
|Uberlândia
|MG
|984
|Banco Rodobens
|Bancos
|609.359
|556.678
|78.210
|772.404
|3.843.513
|São Paulo
|SP
|985
|ICC
|Atacado e Varejo
|606.191
|529.489
|43.870
|202.845
|568.581
|São Paulo
|SP
|986
|SLC Mit
|Agronegócio
|603.959
|565.614
|-43.358
|308.054
|1.017.113
|São Desidério
|BA
|987
|Atlas
|Atacado e Varejo
|602.754
|520.072
|75.343
|329.631
|565.976
|Esteio
|RS
|988
|Apolo
|Imobiliário e Construção Civil
|601.163
|499.615
|27.119
|472.097
|742.885
|Rio de Janeiro
|RJ
|989
|FDA Energia
|Energia Elétrica
|598.908
|560.073
|163.800
|2.200.356
|2.430.853
|Curitiba
|PR
|990
|Apolo
|Siderurgia,
Mineração e Metalurgia
|595.785
|424.535
|1.458
|251.162
|542.673
|São Paulo
|SP
|991
|BRQ
|Tecnologia e Telecomunicações
|593.671
|581.866
|68.436
|94.344
|416.706
|São Paulo
|SP
|992
|Sequoia Logística e Transportes
|Transporte, Logística
e Serviços Logísticos
|592.928
|769.016
|-195.422
|-183.235
|752.623
|Embu das Artes
|
SP
|
993
|
Desenvolve SP
|
Participações e Mídia
|
592.830
|
581.667
|
289.236
|
3.461.849
|
4.182.767
|
São Paulo
|
SP
|
994
|
BRF Energia
|
Energia Elétrica
|
591.003
|
474.867
|
3.760
|
16.739
|
252.363
|
Itajaí
|
SC
|
995
|
Alsol Energias Renováveis
|
Energia Elétrica
|
588.950
|
380.409
|
-83.145
|
702.778
|
3.258.369
|
Uberlândia
|
MG
|
996
|
Berkley International do Brasil Seguros
|
Seguradoras
|
585.644
|
530.638
|
58.056
|
168.515
|
1.414.893
|
São Paulo
|
SP
|
997
|
Paranaíta
|
Energia Elétrica
|
583.525
|
579.813
|
407.246
|
2.636.981
|
4.345.259
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
998
|
Arcadis
|
Transporte, Logística
|
582.250
|
567.465
|
29.858
|
210.703
|
365.238
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
999
|
Medilar
|
Saúde e Serviços
de Saúde
|
581.634
|
573.682
|
8.966
|
103.608
|
284.229
|
Vera Cruz
|
RS
|
1.000
|
Fomento Paraná
|
Participações e Mídia
|
562.238
|
415.321
|
299.050
|
3.502.327
|
4.322.305
|
Curitiba
|
PR
(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2024 e 2025; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). Mais detalhes podem ser conferidos no site exame.com/mm