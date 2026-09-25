Crescimento geral

As 1.000 maiores empresas do ranking EXAME MELHORES E MAIORES fecharam 2025 com receitas líquidas somadas de 10,5 trilhões de reais, 10,4% acima de 2024 — uma expansão quatro vezes maior que a do PIB. Feito notável: nenhum dos 22 setores que dividem o ranking encolheu em receita. O menor avanço, ainda assim positivo, foi de 3,3% para as empresas de Siderurgia, Mineração e Metalurgia. Na edição de 2024, houve recuo em três setores: Agronegócio; Siderurgia, Mineração e Metalurgia; e Petróleo e Químico.

O quadro geral de recuperação se confirma quando se olha para a rentabilidade do conjunto. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) das 1.000 empresas subiu cerca de 1,6 ponto percentual, de aproximadamente 12,1% para 13,7%. Somados, os lucros das 1.000 empresas aumentaram 16,6% sobre 2024, chegando a 786,6 bilhões de reais. Os prejuízos seguem bem menos frequentes do que os lucros: das 1.000 empresas, 152 fecharam o ano no vermelho, com um prejuízo conjunto de 106 bilhões de reais. Trata-se de um sinal de melhora, ainda que tímido, em relação a 2024, quando 162 empresas do ranking fecharam no vermelho.

Poucos setores puxaram o resultado para cima. Um deles foi o de Combustíveis, Petróleo e Químico, cujo lucro líquido conjunto saltou 89% de 2024 para 2025, saindo de 60,9 bilhões para 114,9 bilhões de reais. Os motivos para esse desempenho — receitas fortes e lucros em recuperação, mas de forma desigual — estão muito relacionados a um ambiente doméstico que em nada facilitou a vida das empresas. O país conviveu com uma inflação difícil de domar e que manteve a taxa básica de juros em dois dígitos por um período prolongado. Nas próximas páginas, o desempenho das maiores empresas do Brasil.

Posição por receita Empresa Setor Primário Receita 2025(1) Receita 2024(1) Lucro Líq. 2025(1) Patrim. Líq. 2025(1) Ativo Total 2025(1) Cidade-Sede Estado 1 Petrobras Combustíveis,

Petróleo e Químico 497.549.000 490.829.000 110.605.000 417.587.000 1.223.389.000 Rio de Janeiro RJ 2 JBS Alimentos e Bebidas 480.583.047 416.952.002 12.535.912 51.594.835 247.689.021 São Paulo SP 3 Banco do Brasil Bancos 319.462.104 273.505.274 16.781.938 193.567.416 2.455.143.253 Brasília DF 4 Bradesco Bancos 267.113.345 211.733.717 23.924.636 178.948.630 2.330.327.216 Osasco SP 5 Raízen Combustíveis Combustíveis,

Petróleo e Químico 255.268.454 220.454.239 -4.176.951 18.175.938 140.999.678 Rio de Janeiro RJ 6 Itaú Unibanco Holding Bancos 254.790.000 242.258.000 45.849.000 215.076.000 3.066.169.000 São Paulo SP 7 Caixa Bancos 244.646.480 189.778.413 16.051.819 149.672.372 2.223.557.095 Brasília DF 8 Vale Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 213.595.000 206.005.000 11.811.000 188.926.000 476.094.000 Rio de Janeiro RJ 9 Vibra Energia Combustíveis,

Petróleo e Químico 189.807.000 172.959.000 1.979.000 20.741.000 60.963.000 Rio de Janeiro RJ 10 MBRF Alimentos e Bebidas 163.962.737 149.135.143 762.675 14.317.085 141.988.425 São Paulo SP 11 Santander Bancos 161.360.937 137.183.478 15.338.645 95.650.292 1.255.624.187 São Paulo SP 12 Ultrapar Combustíveis,

Petróleo e Químico 142.369.540 133.498.913 2.541.908 17.730.617 49.348.994 São Paulo SP 13 Ipiranga Combustíveis,

Petróleo e Químico 126.497.005 120.693.216 1.956.919 8.419.898 25.479.785 Rio de Janeiro RJ 14 Grupo Bradesco Seguros Seguradoras 118.509.532 121.093.000 10.069.766 47.340.241 511.971.427 Barueri SP 15 Cargill Alimentos Alimentos e Bebidas 117.950.699 109.188.170 1.695.889 11.822.771 45.342.624 Itapira SP 16 Cargill Agronegócio 115.288.598 106.873.743 1.574.514 10.946.603 43.105.515 São Paulo SP 17 BTG Pactual Bancos 99.213.625 68.478.771 16.663.803 80.293.552 809.301.519 Rio de Janeiro RJ 18 Ambev Alimentos e Bebidas 88.242.500 89.452.700 15.988.400 88.774.800 145.087.100 São Paulo SP 19 Raízen Combustíveis,

Petróleo e Químico 87.700.109 66.908.527 -6.098.329 15.124.031 105.915.394 São Paulo SP 20 Assaí Atacadista Atacado e Varejo 77.307.000 73.819.000 497.000 5.554.000 47.825.000 São Paulo SP 21 Bunge Agronegócio 76.009.736 69.815.951 1.220.884 9.832.285 32.355.646 São Paulo SP 22 BNDES Bancos 73.808.710 73.725.589 25.571.645 172.011.238 962.472.648 Rio de Janeiro RJ 23 Braskem Combustíveis,

Petróleo e Químico 70.717.000 77.411.000 -10.961.000 -16.502.000 81.879.000 São Paulo SP 24 Gerdau Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 69.858.532 67.026.656 1.418.438 53.798.489 81.688.175 São Paulo SP 25 Metalúrgica Gerdau Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 69.856.523 66.025.556 1.413.724 53.858.747 81.758.415 Porto Alegre RS 26 Axihum Agronegócio 66.322.001 54.444.094 -1.310.553 17.612.804 62.395.917 Rincão SP 27 Copersucar Combustíveis,

Petróleo e Químico 65.780.597 62.345.156 653.141 2.413.413 17.460.898 Ribeirão Preto SP 28 Sicoob Bancos 62.173.093 47.263.511 10.388.614 62.699.244 429.991.945 Brasília DF 29 ArcelorMittal Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 61.759.154 66.550.587 1.838.850 31.022.111 92.977.621 Belo Horizonte MG 30 Vivo Tecnologia e Telecomunicações 59.595.000 55.845.048 6.177.543 69.002.726 128.071.708 São Paulo SP 31 Rede D’Or Saúde e Serviços de Saúde 55.725.852 50.571.261 4.843.623 21.621.087 106.548.532 São Paulo SP 32 Minerva Alimentos e Bebidas 54.830.072 34.068.866 848.260 1.893.220 45.876.559 Barretos SP 33 Neoenergia Energia Elétrica 52.633.000 48.993.000 5.057.000 36.584.000 119.278.000 Rio de Janeiro RJ 34 Atacadão Atacado e Varejo 52.504.000 59.476.000 2.038.000 22.830.000 55.434.000 São Paulo SP 35 Equatorial Energia Energia Elétrica 52.073.804 53.760.753 2.503.931 28.327.947 109.603.944 Brasília DF 36 Suzano Papel e Celulose 50.115.679 47.403.282 13.437.687 43.952.173 167.935.519 Salvador BA 37 Enel Brasil Energia Elétrica 49.049.703 44.095.325 2.980.974 65.649.432 115.268.372 São Paulo SP 38 LDC Alimentos e Bebidas 48.759.705 38.748.107 825.039 4.751.692 22.923.033 São Paulo SP 39 Amaggi Agronegócio 47.169.093 40.605.351 1.309.182 14.437.647 42.035.522 Cuiabá MT 40 Brasilprev Seguradoras 44.835.379 58.861.724 1.991.440 5.320.585 473.503.727 São Paulo SP 41 CSN Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 44.797.946 43.687.460 -1.506.726 12.876.059 100.575.369 Volta Redonda RJ 42 CPFL Energia Elétrica 44.367.780 42.628.210 5.745.552 23.504.510 81.099.930 Campinas SP 43 Raia Drogasil Atacado e Varejo 44.250.449 38.871.522 1.343.491 7.749.555 20.630.780 São Paulo SP 44 Simpar Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 43.528.375 41.062.901 212.641 7.411.001 88.642.122 São Paulo SP 45 Cemig Energia Elétrica 42.751.283 39.819.620 4.899.617 28.581.703 67.028.076 Belo Horizonte MG 46 Embraer Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 41.883.234 35.424.174 1.992.037 20.974.950 71.092.088 Botucatu SP 47 Localiza Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 41.781.588 27.271.558 1.870.470 25.539.012 85.566.576 Belo Horizonte MG 48 Bradesco Saúde Operadoras de Planos de Saúde 41.471.016 37.531.046 3.280.838 7.760.224 32.692.063 Rio de Janeiro RJ 49 WPA Participações Participações e Mídia 41.326.647 38.461.413 7.711.327 28.090.351 55.827.290 Jaraguá do Sul SC 50 Porto Seguradoras 41.304.942 35.495.218 3.424.078 15.871.223 55.864.993 São Paulo SP 51 Axia Energia Energia Elétrica 41.281.595 40.181.552 6.559.657 118.430.137 279.685.593 Rio de Janeiro RJ 52 Weg Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 40.804.110 37.986.941 6.775.958 18.553.364 42.645.030 Jaraguá do Sul SC 53 Cosan Combustíveis,

Petróleo e Químico 40.418.596 43.950.742 -10.194.401 31.009.632 135.117.518 São Paulo SP 54 Magazine Luiza Atacado e Varejo 38.703.387 38.038.068 204.603 11.278.030 37.911.158 São Paulo SP 55 Grupo Mateus Atacado e Varejo 38.424.403 32.085.428 1.566.844 11.467.816 24.352.014 São Luís MA 56 Comexport Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 38.106.487 35.727.865 2.701.942 4.188.060 13.319.002 São Paulo SP 57 Sabesp Saneamento

e Meio Ambiente 38.092.050 36.145.477 8.462.059 42.401.124 104.202.767 São Paulo SP 58 Energisa Energia Elétrica 35.441.353 33.715.476 3.140.072 21.184.544 83.471.647 Cataguases MG 59 SulAmérica Seguros Seguradoras 30.892.004 27.331.858 3.415.550 13.164.430 31.241.138 Rio de Janeiro RJ 60 Hapvida Operadoras de Planos de Saúde 30.863.255 28.952.056 -237.635 48.203.406 74.101.687 Fortaleza CE 61 Amil Operadoras de Planos de Saúde 29.771.020 27.051.694 5.418.343 13.078.671 22.014.752 São Paulo SP 62 Votorantim Cimentos Imobiliário e Construção Civil 29.416.000 26.564.574 3.178.000 19.958.000 49.896.000 São Paulo SP 63 Via Atacado e Varejo 29.197.000 27.206.000 -2.988.000 2.774.000 33.638.000 São Paulo SP 64 Cemig Distribuição Energia Elétrica 29.043.367 26.617.174 2.121.173 12.521.915 38.255.250 Belo Horizonte MG 65 Mapfre Brasil Seguradoras 28.433.719 27.045.848 5.457.016 8.649.043 31.639.172 São Paulo SP 66 Coamo Cooperativas 26.787.536 29.501.544 2.017.005 13.373.432 22.370.219 Londrina PR 67 TIM Tecnologia e Telecomunicações 26.624.721 25.447.930 3.401.422 11.749.005 58.436.706 Rio de Janeiro RJ 68 Usiminas Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 26.263.450 25.869.799 -2.910.034 23.701.381 35.684.766 Belo Horizonte MG 69 Copel Energia Elétrica 26.116.856 22.651.036 2.687.939 23.091.978 60.414.456 Curitiba PR 70 Bradesco Seguros Seguradoras 23.845.140 22.180.671 5.113.350 12.497.824 445.914.852 Barueri SP 71 Banco XP Bancos 23.464.197 8.771.099 859.204 11.421.420 219.517.798 Rio de Janeiro RJ 72 Banco Votorantim Bancos 22.877.296 21.589.898 1.917.602 12.692.193 138.312.114 São Paulo SP 73 Inpasa Agronegócio 22.600.000 13.652.090 4.900.000 9.300.000 22.600.000 Sinop MT 74 Porto Seguro Seguros Seguradoras 22.244.134 16.948.941 1.781.277 6.985.626 26.799.649 São Paulo SP 75 Gol Linhas Aéreas Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 22.103.281 19.129.573 -1.304.930 -17.002.393 26.682.569 São Paulo SP 76 Natura Cosméticos Farmacêutico e Beleza 21.823.488 21.271.580 -1.785.238 12.976.710 28.971.321 Cajamar SP 77 Banrisul Bancos 21.729.761 16.243.082 1.714.551 11.465.151 163.858.532 Porto Alegre RS 78 Klabin Papel e Celulose 20.697.507 19.645.264 1.678.211 14.401.101 63.796.777 São Paulo SP 79 Sicredi Participações Bancos 20.608.641 16.891.270 46.246 5.334.874 223.133.242 Porto Alegre RS 80 Banco Cooperativo Sicredi Bancos 20.607.583 16.890.097 180.521 5.313.862 223.066.133 Porto Alegre RS 81 Citi Bancos 20.419.213 21.546.928 2.037.148 4.454.010 187.343.500 São Paulo SP 82 Aegea Saneamento

e Meio Ambiente 20.403.843 15.494.936 1.280.100 4.694.561 55.373.598 São Paulo SP 83 EDP Brasil Energia Elétrica 20.174.062 17.447.189 1.994.297 12.083.226 41.649.491 São Paulo SP 84 Azul Linhas Aéreas Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 19.997.726 18.123.135 124.858 -29.038.062 23.637.914 Barueri SP 85 Rede Energia Energia Elétrica 19.392.049 17.884.954 1.677.899 6.640.369 32.899.734 Cataguases MG 86 Organizações Globo Participações e Mídia 19.310.555 17.366.214 1.390.238 12.332.537 28.372.111 Rio de Janeiro RJ 87 Copel Distribuição Energia Elétrica 19.202.210 17.030.454 1.072.506 7.955.689 24.647.570 Curitiba PR 88 CBD Atacado e Varejo 19.113.000 18.790.000 -815.000 2.124.000 18.426.000 São Paulo SP 89 Motiva Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 18.850.645 18.115.933 3.503.497 16.282.437 71.013.870 São Paulo SP 90 Evolua Etanol Combustíveis,

Petróleo e Químico 18.504.887 12.454.978 206.091 2.155.990 2.619.856 Volta Redonda RJ 91 Basf Combustíveis,

Petróleo e Químico 18.498.247 18.529.782 4.638.796 10.016.519 17.271.936 São Paulo SP 92 Eneva Energia Elétrica 18.416.056 11.387.505 1.157.575 21.406.342 56.840.479 Rio de Janeiro RJ 93 Coelba Energia Elétrica 18.380.000 16.529.000 1.954.000 7.848.000 35.861.000 Salvador BA 94 Globo Participações e Mídia 18.283.369 16.418.345 1.490.755 17.320.026 27.281.275 Rio de Janeiro RJ 95 Banco Pan Bancos 18.149.818 16.614.695 619.635 8.076.986 71.408.093 São Paulo SP 96 Claro Nxt Tecnologia e Telecomunicações 18.056.746 17.637.320 2.011.497 15.544.977 31.101.579 Rio de Janeiro RJ 97 CSN Mineração Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 18.025.121 16.496.317 1.649.159 6.680.808 33.553.574 Congonhas MG 98 Drogarias São Paulo Pacheco Atacado e Varejo 17.122.703 15.516.357 171.172 2.346.143 9.785.027 São Paulo SP 99 Santa Adria Participações e Mídia 17.122.703 15.516.357 171.295 2.392.236 9.844.164 Rio de Janeiro RJ 100 Cooxupé Cooperativas 16.997.166 10.692.557 380.718 2.617.024 13.821.564 Guaxupé MG 101 Compass Combustíveis,

Petróleo e Químico 16.604.055 18.383.448 1.459.707 7.436.502 33.347.589 São Paulo SP 102 3tentos Agronegócio 16.423.694 12.825.771 808.699 4.699.914 13.104.355 Santa Bárbara

do Sul RS 103 Lojas Renner Moda e Vestuário 15.829.460 14.436.366 1.457.566 10.456.281 19.626.027 Porto Alegre RS 104 Prio Combustíveis,

Petróleo e Químico 15.583.960 14.360.653 2.251.479 25.779.881 64.179.605 Rio de Janeiro RJ 105 Intermédica Operadoras de Planos de Saúde 15.431.019 14.948.368 823.061 14.690.685 24.525.543 São Paulo SP 106 Iochpe-Maxion Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 15.366.537 15.331.813 217.134 4.851.749 14.392.484 Cruzeiro SP 107 CRBS Atacado e Varejo 15.271.000 16.199.190 1.256.260 5.309.561 8.897.949 Jaguariúna SP 108 Gerdau Aços Longos Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 15.196.060 15.236.569 -638.060 15.397.788 20.343.386 São Paulo SP 109 Águia Branca Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 15.019.022 14.414.684 147.756 2.009.482 10.563.781 Vitória ES 110 Light Energia Elétrica 14.996.448 14.876.283 213.095 5.448.695 25.733.415 Rio de Janeiro RJ 111 Pague Menos Saúde e Serviços de Saúde 14.906.429 12.641.825 260.282 3.085.176 9.920.927 Fortaleza CE 112 Movida Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 14.672.054 13.481.270 318.364 2.967.804 34.925.260 São Paulo SP 113 Tokio Marine Seguradoras 14.632.373 13.440.271 1.467.732 5.027.020 23.638.169 São Paulo SP 114 CBMM Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 14.489.559 13.383.789 6.408.791 1.350.589 18.317.678 Araxá MG 115 Comigo Cooperativas 14.103.370 11.216.041 1.073.279 6.762.906 9.991.890 Paraúna GO 116 Três Corações Alimentos e Bebidas 14.098.921 9.701.415 878.711 2.315.821 7.741.140 Eusébio CE 117 Rumo Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 13.847.776 13.936.389 865.125 14.048.438 53.783.092 Curitiba PR 118 Bradesco Vida e Previdência Seguradoras 13.769.301 12.541.064 3.943.122 6.224.702 417.987.149 Barueri SP 119 Timbro Agronegócio 13.722.095 14.031.517 84.596 528.510 5.692.044 Vitória ES 120 Havan Atacado e Varejo 13.693.224 11.697.862 1.486.059 926.051 9.365.795 Brusque SC 121 Petrogal Combustíveis,

Petróleo e Químico 13.526.022 14.762.394 3.140.126 12.048.448 30.115.084 Rio de Janeiro RJ 122 Stone Serviços Financeiros 13.513.256 11.393.798 339.401 1.729.575 54.419.131 São Paulo SP 123 Light Serviços Energia Elétrica 13.509.764 13.527.958 94.639 5.468.107 21.100.772 Rio de Janeiro RJ 124 Weg Equipamentos Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 13.386.427 13.699.126 4.996.430 19.850.822 26.274.154 Jaraguá do Sul SC 125 Banco Daycoval Bancos 13.201.266 13.557.358 1.796.581 7.086.807 100.569.845 São Paulo SP 126 VTRM Energia Elétrica 13.176.952 8.059.951 -557.875 13.775.463 48.727.388 São Paulo SP 127 Randoncorp Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 13.143.266 11.915.741 -59.791 4.747.907 19.077.325 Caxias do Sul RS 128 Sertrading Atacado e Varejo 13.010.932 497.863 1.090.694 12.193.015 35.973.228 Vitória ES 129 Engie Energia Elétrica 12.860.075 11.218.635 2.857.919 13.914.493 55.312.909 Florianópolis SC 130 Equatorial Goiás Energia Elétrica 12.711.891 10.855.406 -352.952 4.518.918 26.227.750 Goiânia GO 131 Solar Bebidas Alimentos e Bebidas 12.619.850 11.511.909 1.394.244 4.412.020 12.032.349 Fortaleza CE 132 Whirlpool Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 12.561.821 12.931.658 450.784 1.833.818 10.400.830 São Paulo SP 133 Transpetro Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 12.551.419 12.003.545 1.058.719 5.924.255 26.886.701 Rio de Janeiro RJ 134 Eurofarma Farmacêutico e Beleza 12.478.397 10.973.515 593.544 5.006.962 18.612.918 Itapevi SP 135 RGE Sul Energia Elétrica 12.352.016 11.021.946 1.335.886 6.447.780 21.679.066 São Leopoldo RS 136 Americanas Atacado e Varejo 12.305.000 12.452.000 -271.000 4.759.000 16.249.000 Rio de Janeiro RJ 137 Royal Fic Combustíveis,

Petróleo e Químico 12.286.149 11.339.036 329.386 219.952 1.742.393 São Paulo SP 138 Equatorial PA Energia Elétrica 12.223.744 10.861.897 1.552.654 5.179.045 18.809.559 Belém PA 139 Centauro Esporte Moda e Vestuário 12.088.651 9.516.148 642.305 3.456.002 10.283.053 São Paulo SP 140 Celesc Energia Elétrica 11.900.276 10.658.858 729.495 3.968.465 13.830.031 Florianópolis SC 141 Drogaria São Paulo Atacado e Varejo 11.869.884 10.703.696 169.631 1.409.604 6.553.880 São Paulo SP 142 Allianz Seguros Seguradoras 11.867.442 9.667.791 287.635 4.886.048 19.139.439 São Paulo SP 143 Arezzo Moda e Vestuário 11.819.492 8.379.753 911.249 7.977.304 15.448.601 Belo Horizonte MG 144 Iupar Serviços Financeiros 11.763.634 10.672.170 11.373.930 52.877.735 54.972.559 São Paulo SP 145 Celesc Distribuição Energia Elétrica 11.692.266 10.478.617 614.199 2.668.203 12.442.889 Tubarão SC 146 Copa Energia/Copagaz Combustíveis,

Petróleo e Químico 11.592.598 10.901.255 704.921 3.147.684 6.420.152 São Paulo SP 147 Compass Combustíveis,

Petróleo e Químico 11.589.616 15.443.193 1.546.478 1.441.482 14.946.780 São Paulo SP 148 CM Hospitalar Saúde e Serviços de Saúde 11.566.926 11.583.370 18.239 1.937.089 8.983.758 Ribeirão Preto SP 149 Anglo American Brasil Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 11.545.159 11.644.686 4.509.084 30.669.567 51.839.545 Belo Horizonte MG 150 EcoRodovias Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 11.521.073 9.872.372 866.818 4.374.396 37.100.478 São Paulo SP 151 Profarma Farmacêutico e Beleza 11.450.521 10.153.623 126.013 1.635.564 6.234.275 Rio de Janeiro RJ 152 Eletronorte Energia Elétrica 11.258.680 13.294.895 1.334.502 32.677.354 62.708.614 Brasília DF 153 Dasa Saúde e Serviços de Saúde 11.170.362 15.322.079 -1.135.024 6.893.005 18.562.235 São Paulo SP 154 Grupo Potencial Energia Elétrica 11.125.861 10.438.491 462.622 1.301.000 2.458.740 Curitiba PR 155 Camil Agronegócio 11.115.003 12.262.939 148.471 3.015.690 10.774.545 São Paulo SP 156 Cielo Serviços Financeiros 10.948.799 10.295.249 2.282.359 15.112.798 119.122.578 Barueri SP 157 MRV Imobiliário e Construção Civil 10.906.236 9.009.035 -1.042.704 6.155.197 28.529.287 Belo Horizonte MG 158 Rede Américas Saúde e Serviços de Saúde 10.737.378 7.816.499 -219.943 5.006.281 14.965.109 Rio de Janeiro RJ 159 Cocamar Cooperativas 10.706.044 9.783.608 512.675 3.519.711 10.043.263 Maringá PR 160 Localiza Fleet Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 10.637.697 8.117.091 986.023 5.753.767 21.614.962 Belo Horizonte MG 161 Samarco Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 10.589.918 7.817.351 -25.816.329 -87.957.906 37.380.251 Belo Horizonte MG 162 Guararapes Confecções Moda e Vestuário 10.497.046 9.634.207 1.475.168 5.352.712 14.872.670 Natal RN 163 Copacol Cooperativas 10.492.542 10.192.495 909.638 4.295.438 10.448.395 Cafelândia PR 164 M. Dias Branco Alimentos e Bebidas 10.437.548 9.662.833 659.817 8.238.162 12.559.343 Eusébio CE 165 BNDESPar Participações e Mídia 10.362.625 11.116.728 7.475.232 85.761.684 98.290.468 Rio de Janeiro RJ 166 Eisa Alimentos e Bebidas 10.300.817 6.224.274 82.684 543.113 4.902.312 Vitória ES 167 Laticínios Bela Vista Alimentos e Bebidas 10.275.000 9.401.353 346.225 2.585.400 5.430.118 Goiânia GO 168 Banco Bradesco Financiamentos Bancos 10.247.092 10.059.737 199.012 625.579 64.225.648 Rio de Janeiro RJ 169 Mapfre Seguros Seguradoras 10.150.561 9.555.704 308.775 3.199.479 17.312.188 São Paulo SP 170 Banco Agibank Bancos 10.112.060 6.955.991 1.091.991 3.263.961 48.869.264 Campinas SP 171 BNB Bancos 10.106.115 8.302.908 3.083.510 16.066.160 73.287.660 Fortaleza CE 172 Bradesco Seguro Auto Seguradoras 10.075.839 9.638.789 912.220 2.004.979 11.142.047 São Paulo SP 173 B3 Serviços Financeiros 10.068.227 9.513.468 4.586.872 17.464.079 48.487.647 São Paulo SP 174 ECB (B8) Agronegócio 10.020.461 7.347.151 479.051 687.149 6.384.657 Passo Fundo RS 175 BSBios Combustíveis,

Petróleo e Químico 10.006.065 7.336.063 488.123 669.599 6.357.206 Passo Fundo RS 176 Mapfre Seguradoras 9.998.762 9.555.704 308.775 3.199.479 17.312.188 São Paulo SP 177 Neoenergia Elektro Energia Elétrica 9.977.000 9.328.000 958.000 2.041.000 13.080.000 Campinas SP 178 VLI Multimodal Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 9.953.533 9.828.861 1.387.014 8.327.510 22.713.804 Belo Horizonte MG 179 VLI Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 9.953.230 9.821.822 1.399.045 8.310.118 22.815.936 São Paulo SP 180 McDonald‘s Alimentos e Bebidas 9.874.736 9.532.337 1.272.396 1.907.676 9.983.085 Barueri SP 181 Ampla Energia Energia Elétrica 9.762.207 8.741.530 -9.034 9.884.098 21.448.777 Rio de Janeiro RJ 182 Tupy Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 9.692.948 10.665.110 -654.552 2.513.376 9.391.641 Joinville SC 183 Cyrela Imobiliário e Construção Civil 9.679.725 8.185.649 2.395.756 11.466.784 26.109.817 São Paulo SP 184 JSL Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 9.640.608 9.056.258 81.704 1.324.556 12.133.203 São Paulo SP 185 Cooperalfa Cooperativas 9.482.102 8.424.937 601.935 4.129.298 7.053.985 Chapecó SC 186 Isa Energia Energia Elétrica 9.411.153 7.966.581 2.511.015 21.437.011 47.201.372 São Paulo SP 187 Isa Capital Energia Elétrica 9.410.611 7.966.015 2.492.670 21.477.760 47.467.950 São Paulo SP 188 Gazin Atacado e Varejo 9.406.441 8.692.538 593.120 3.439.833 11.816.797 Douradina PR 189 Banco Volkswagen Bancos 9.344.362 7.420.577 571.330 5.265.370 59.370.725 São Paulo SP 190 EMS Farmacêutico e Beleza 9.318.124 8.273.822 546.225 1.914.572 7.987.835 Hortolândia SP 191 TAG Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 9.315.000 9.052.000 3.928.000 6.068.000 30.800.000 Rio de Janeiro RJ 192 ArcelorMittal Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 9.248.422 10.500.147 -168.642 14.542.047 16.527.881 São Gonçalo

do Amarante CE 193 Coelce Energia Elétrica 9.172.472 8.442.129 393.974 5.461.400 16.214.965 Fortaleza CE 194 Marcopolo Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 9.057.548 8.593.837 1.235.508 3.895.529 9.722.646 Caxias do Sul RS 195 Energisa Mato Grosso Energia Elétrica 8.982.129 8.214.479 871.279 3.932.600 15.390.846 Cuiabá MT 196 CBA Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 8.788.797 8.173.649 229.854 4.514.508 13.966.017 São Paulo SP 197 Banco ABC Bancos 8.762.191 10.310.137 1.002.000 6.776.126 66.316.409 Rio de Janeiro RJ 198 Norsa — Coca-Cola Alimentos e Bebidas 8.683.874 7.750.170 1.067.885 4.973.659 10.679.795 Fortaleza CE 199 Celpe Energia Elétrica 8.681.000 8.249.000 659.000 2.584.000 15.297.000 Recife PE 200 Coopercitrus Cooperativas 8.678.911 7.940.781 40.594 1.422.989 8.003.203 Bebedouro SP 201 BP Bunge Bioenergia Combustíveis,

Petróleo e Químico 8.667.308 8.493.760 -8.614 5.290.985 14.124.740 São Paulo SP 202 Banco BMG Bancos 8.651.864 7.505.500 560.685 3.892.008 49.047.681 São Paulo SP 203 C6 Consignado Bancos 8.623.546 7.026.559 1.044.896 3.431.668 53.143.390 São Paulo SP 204 Inter Bancos 8.576.366 5.834.905 1.159.060 7.878.115 96.366.261 Belo Horizonte MG 205 SLC Agrícola Agronegócio 8.553.147 6.915.764 565.213 5.655.435 21.341.432 Porto Alegre RS 206 Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Holdings Agronegócio 8.473.765 7.186.362 201.846 1.121.860 2.560.929 Palmas TO 207 Rodoil Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 8.451.006 7.577.421 40.886 351.872 1.380.436 Caxias do Sul RS 208 Fundação Bradesco Participações e Mídia 8.422.019 6.099.187 9.955.604 101.766.859 101.910.352 Osasco SP 209 PagSeguro Serviços Financeiros 8.342.734 8.730.542 1.873.754 5.759.274 71.115.022 São Paulo SP 210 Copasa Saneamento

e Meio Ambiente 8.330.190 7.878.006 1.415.744 8.578.303 17.737.247 Belo Horizonte MG 211 Bradseg Seguradoras 8.328.579 7.738.739 8.662.924 43.072.822 51.861.674 São Paulo SP 212 Unimed Participações Operadoras de Planos de Saúde 8.308.866 7.244.822 719.978 2.570.956 7.661.040 São Paulo SP 213 Seguros Unimed Seguradoras 8.299.910 7.235.834 737.632 3.091.523 5.770.686 São Paulo SP 214 Novaagri Agronegócio 8.296.399 10.932.617 -29.305 325.803 3.225.079 São Paulo SP 215 Fleury Saúde e Serviços de Saúde 8.291.182 7.684.659 596.671 5.096.268 13.220.481 São Paulo SP 216 Cibrafértil Agronegócio 8.288.694 6.962.886 -186.922 264.002 4.084.860 Camaçari BA 217 Banco Mercantil do Brasil Bancos 8.259.522 6.110.535 753.315 2.329.290 35.563.180 Belo Horizonte MG 218 Duratex Imobiliário e Construção Civil 8.248.752 8.234.647 63.065 6.846.834 19.000.785 São Paulo SP 219 Caramuru Alimentos Agronegócio 8.157.897 7.272.804 570.799 2.748.916 7.068.495 Itumbiara GO 220 Equatorial Maranhão

Distribuidora de Energia Energia Elétrica 8.126.293 7.096.723 604.175 4.709.967 13.925.486 São Luís MA 221 Oleoplan Combustíveis,

Petróleo e Químico 8.100.950 6.595.362 602.176 896.882 4.943.229 Porto Alegre RS 222 Porto Seguro Saúde Operadoras de Planos de Saúde 8.078.001 6.327.971 705.125 2.238.068 4.688.136 São Paulo SP 223 C&A Moda e Vestuário 7.982.958 7.636.539 587.087 3.707.056 9.318.633 Barueri SP 224 NTS Combustíveis,

Petróleo e Químico 7.886.381 7.256.473 3.553.361 -4.054.056 19.249.434 Rio de Janeiro RJ 225 Lojas Gazin Atacado e Varejo 7.881.067 7.039.365 296.197 2.614.630 8.598.081 Douradina PR 226 Integrada Cooperativas 7.869.538 6.143.556 42.759 1.199.469 5.564.597 Londrina PR 227 Banco Safra Bancos 7.846.217 6.520.085 4.297.988 16.771.236 290.449.499 São Paulo SP 228 Grupo SBF Atacado e Varejo 7.736.413 7.151.714 327.970 3.059.794 9.522.546 São Paulo SP 229 Unimed BH Cooperativas 7.701.099 6.891.622 632.917 4.260.501 6.618.041 Belo Horizonte MG 230 Hypera Farmacêutico e Beleza 7.699.157 7.442.466 1.190.827 12.524.374 25.158.004 São Paulo SP 231 Tenda Atacado Atacado e Varejo 7.682.878 7.189.842 67.219 114.861 2.647.351 Guarulhos SP 232 Zurich Minas Seguros Seguradoras 7.676.758 6.610.622 274.517 2.356.558 13.639.554 Belo Horizonte MG 233 MRS Logística Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 7.585.058 7.024.973 1.555.063 8.651.391 24.732.735 Rio de Janeiro RJ 234 Prudential do Brasil Seguradoras 7.540.406 1.708.650 1.229.938 4.995.408 27.217.461 São Paulo SP 235 White Martins Combustíveis,

Petróleo e Químico 7.474.908 6.853.539 1.435.224 8.525.847 12.280.144 Rio de Janeiro RJ 236 Liberty Seguros Seguradoras 7.458.168 6.972.615 484.233 1.866.815 9.453.153 São Paulo SP 237 Sanco Saneamento

e Meio Ambiente 7.437.179 6.378.496 2.449.151 6.622.839 17.896.355 São Paulo SP 238 Bianchini Agronegócio 7.436.161 8.125.409 560.454 2.635.577 4.099.659 Porto Alegre RS 239 Águas do Rio Saneamento

e Meio Ambiente 7.427.230 6.974.703 -580.404 7.305.756 25.786.838 Rio de Janeiro RJ 240 Bradesco Capitalização Seguradoras 7.385.422 7.024.313 785.227 626.925 11.319.820 Barueri SP 241 Unidas Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 7.342.747 6.519.118 1.711 2.383.879 17.312.008 Belo Horizonte MG 242 Smart Fit Saúde e Serviços de Saúde 7.241.694 5.580.304 640.534 5.663.406 21.497.648 São Paulo SP 243 Cemig GT Energia Elétrica 7.225.809 6.108.966 1.817.262 10.892.445 19.153.008 Belo Horizonte MG 244 Sanepar Saneamento

e Meio Ambiente 7.205.727 6.848.219 2.079.568 12.347.781 26.465.924 Curitiba PR 245 Corsan Saneamento

e Meio Ambiente 7.191.997 6.296.452 2.411.110 5.410.634 16.080.485 Porto Alegre RS 246 Moema Bioeneriga Combustíveis,

Petróleo e Químico 7.168.412 6.947.263 -207.710 2.732.904 9.817.558 Orindiúva SP 247 São Martinho Agronegócio 7.162.034 6.891.738 556.731 6.699.362 21.769.383 Pradópolis SP 248 Bayer Farmacêutico e Beleza 7.065.339 6.504.642 389.985 3.511.324 13.524.736 Belford Roxo RJ 249 Cogna Educação 7.016.663 6.390.593 586.035 13.454.750 24.122.987 São Paulo SP 250 Redecard Serviços Financeiros 7.010.693 5.487.989 3.721.126 39.711.197 159.478.486 São Paulo SP 251 Unimed Seguros Saúde Operadoras de Planos de Saúde 7.003.883 6.012.276 616.116 2.304.844 3.805.803 São Paulo SP 252 Cidade Maravilhosa Moda e Vestuário 6.968.754 4.869.312 615.981 5.000.577 8.828.689 Rio de Janeiro RJ 253 Aço Usiminas Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 6.859.891 6.901.480 70.143 1.959.870 3.184.186 Belo Horizonte MG 254 Itaú Seguros Seguradoras 6.857.586 5.893.611 2.211.050 4.558.898 14.493.504 São Paulo SP 255 Évora Atacado e Varejo 6.844.179 6.949.038 613.040 5.312.022 10.947.204 Porto Alegre RS 256 Porto Sudeste Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 6.783.063 5.753.766 -511.364 -7.647.762 20.679.065 Rio de Janeiro RJ 257 Tereos Açúcar & Energia Agronegócio 6.775.000 6.717.000 364.000 3.040.000 9.647.000 Olímpia SP 258 Raízen Power Energia Elétrica 6.713.234 2.594.550 -138.940 74.535 5.460.986 São Paulo SP 259 Aperam Inox América do Sul Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 6.637.945 6.037.316 61.364 3.143.136 8.524.215 Belo Horizonte MG 260 Itaú Consignado Bancos 6.604.563 6.217.193 -32.139 966.369 35.204.436 São Paulo SP 261 PicPay Bancos 6.592.891 2.993.471 -251.719 1.031.029 39.072.843 São Paulo SP 262 Novartis Farmacêutico e Beleza 6.501.520 5.775.759 214.735 557.762 3.494.404 São Paulo SP 263 EDP São Paulo Energia Elétrica 6.450.672 6.342.554 441.507 1.026.600 9.107.164 São Paulo SP 264 CTG Brasil Energia Elétrica 6.408.632 5.836.281 2.680.217 18.981.842 33.011.919 São Paulo SP 265 Serena Energia Elétrica 6.386.242 3.899.382 20.837 17.350.003 21.670.384 São Paulo SP 266 BancoSeguro Bancos 6.322.556 3.038.239 72.125 1.355.204 48.044.810 São Paulo SP 267 Norte Energia Energia Elétrica 6.275.455 6.249.120 -1.543.674 8.048.415 41.061.759 Brasília DF 268 Rumo Malha Paulista Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 6.204.494 4.919.228 328.115 7.582.159 22.009.624 São Paulo SP 269 Castrolanda Cooperativas 6.201.453 5.552.366 287.549 2.113.096 4.664.265 Castro PR 270 Porto Exportação Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 5.983.701 5.182.475 -30.818 -182.928 925.787 Rio de Janeiro RJ 271 Comerc Energia LP Energia Elétrica 5.969.818 4.413.714 -762.276 5.064.569 17.658.612 São Paulo SP 272 Dimed Farmacêutico e Beleza 5.935.019 5.322.904 124.605 1.281.851 3.830.510 Eldorado do Sul RS 273 Bradesco Gestão de Saúde Saúde e Serviços de Saúde 5.933.824 3.451.003 3.579.468 15.413.562 37.918.277 Barueri SP 274 Livelo Serviços Financeiros 5.889.489 5.362.512 814.475 1.045.643 6.512.386 Barueri SP 275 Eldorado Brasil Papel e Celulose 5.879.469 6.373.370 4.551.787 5.647.692 37.931.495 São Paulo SP 276 Raízen Mime Combustíveis,

Petróleo e Químico 5.875.307 5.702.240 107.611 561.112 946.968 São Paulo SP 277 HDI Seguradoras 5.868.355 5.561.333 970.506 7.443.310 13.529.432 São Paulo SP 278 Lojas CEM Atacado e Varejo 5.866.803 5.611.213 1.267.466 6.003.529 8.816.807 Salto SP 279 Zurich Previdência Seguradoras 5.863.586 5.469.732 1.698.550 3.082.230 126.838.996 São Paulo SP 280 Aché Farmacêutico e Beleza 5.860.053 5.411.153 760.688 1.834.284 6.791.448 São Paulo SP 281 UPL Agronegócio 5.850.916 5.225.110 -177.667 1.010.113 6.432.320 Ituverava SP 282 EDP ES Energia Elétrica 5.835.030 5.429.937 279.727 1.643.280 9.156.039 Vitória ES 283 TOTVS Tecnologia e Telecomunicações 5.771.867 5.224.007 920.742 5.443.457 9.452.171 São Paulo SP 284 Vamos Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 5.755.712 4.699.312 328.702 2.562.076 22.964.587 São Paulo SP 285 Arteris Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 5.744.941 6.627.303 215.752 3.776.094 20.677.716 São Paulo SP 286 Oncoclínicas&Co Saúde e Serviços de Saúde 5.739.367 6.227.227 -3.671.107 1.062.407 7.130.514 São Paulo SP 287 Pacheco Atacado e Varejo 5.707.388 4.862.657 23.965 876.068 3.438.243 Rio de Janeiro RJ 288 Banco Carrefour Bancos 5.691.261 4.657.916 431.399 3.140.286 23.088.555 São Paulo SP 289 YDUQS Educação 5.521.740 5.351.785 180.177 2.968.042 9.919.168 Rio de Janeiro RJ 290 Allied Tecnologia Tecnologia e Telecomunicações 5.504.620 5.521.381 332.712 1.551.768 3.369.335 São Paulo SP 291 Tambasa Atacado e Varejo 5.464.805 5.014.989 250.329 431.994 3.301.830 Contagem MG 292 Hospital Esperança Saúde e Serviços de Saúde 5.419.968 4.826.896 315.664 4.778.722 10.247.570 Recife PE 293 Copasul Cooperativas 5.410.506 4.216.008 74.343 882.478 4.394.569 Naviraí MS 294 Mahle Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 5.406.682 4.557.980 608.756 863.791 3.793.564 Queimados RJ 295 Repsol Sinopec Combustíveis,

Petróleo e Químico 5.406.360 7.041.885 1.191.037 14.110.140 30.801.583 Rio de Janeiro RJ 296 Cury Construtora Imobiliário e Construção Civil 5.399.424 3.926.310 1.081.220 1.662.054 5.654.395 Rio de Janeiro RJ 297 Banestes Bancos 5.386.540 4.590.549 339.919 2.423.231 39.684.811 Vitória ES 298 Atakarejo Atacado e Varejo 5.357.053 4.445.630 167.337 1.663.249 4.109.907 Salvador BA 299 Anglogold Ashanti Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 5.355.935 3.501.734 1.906.708 3.054.035 7.059.800 Nova Lima MG 300 Agrofel Agronegócio 5.350.879 4.377.133 345.872 933.972 2.409.071 Porto Alegre RS 301 Termomecanica Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 5.330.538 4.546.283 396.583 3.643.922 4.002.837 São Paulo SP 302 Icatu Seguradoras 5.286.740 4.290.353 525.140 2.048.146 56.595.697 Rio de Janeiro RJ 303 Simple Way Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 5.266.307 4.149.626 -79.351 1.755.791 19.959.325 São Paulo SP 304 LM Transportes Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 5.266.307 4.149.626 45.188 2.562.357 19.231.438 Salvador BA 305 Rabobank Bancos 5.250.702 11.048.815 647.336 5.678.175 57.083.522 São Paulo SP 306 BK Brasil Alimentos e Bebidas 5.231.945 4.556.360 -107.137 1.500.615 4.709.699 Barueri SP 307 IRB Resseguros Seguradoras 5.211.349 6.057.974 390.945 5.282.690 15.644.036 Rio de Janeiro RJ 308 Bank of America Merrill Lynch

Banco Múltiplo Bancos 5.198.517 2.841.312 1.270.218 6.296.019 42.420.965 São Paulo SP 309 Nexa Recursos Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 5.185.982 5.214.998 -206.704 5.261.755 13.107.835 Juiz de Fora MG 310 Amazonas Energia Energia Elétrica 5.163.037 5.173.612 -2.012.854 -9.523.078 8.217.859 Manaus AM 311 Unipar Carbocloro Combustíveis,

Petróleo e Químico 5.142.676 5.431.599 481.744 1.816.895 7.234.816 São Paulo SP 312 Aura Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 5.112.417 3.221.711 -459.284 1.462.194 8.853.341 São Paulo SP 313 Sonda Supermercados Atacado e Varejo 5.104.916 4.794.580 429.653 1.024.238 2.549.829 São Bernardo

do Campo SP 314 Copel Geração e Transmissão Energia Elétrica 5.096.933 4.521.519 1.802.418 15.104.658 32.668.098 Curitiba PR 315 Banco Pine Bancos 5.091.234 2.560.513 444.835 1.407.630 31.440.307 São Paulo SP 316 Embasa Saneamento

e Meio Ambiente 5.047.815 4.720.790 1.006.433 9.106.711 13.474.582 Salvador BA 317 BB Mapfre Seguradoras 5.042.951 4.411.764 5.065.161 3.349.111 3.350.472 São Paulo SP 318 Pernambucanas Moda e Vestuário 4.982.685 4.830.051 -464.939 663.021 8.857.933 São Paulo SP 319 Cocari Cooperativas 4.961.655 4.486.394 60.759 677.357 4.082.403 Mandaguari PR 320 Crefisa Serviços Financeiros 4.912.089 3.265.149 1.105.586 7.068.627 7.375.460 São Paulo SP 321 CSN Cimentos Imobiliário e Construção Civil 4.905.992 4.766.335 132.827 6.721.409 12.526.113 Pindamonhangaba SP 322 Usina Coruripe Agronegócio 4.832.968 4.407.499 513.023 3.291.190 12.219.204 Coruripe AL 323 Cateno Gestão Tecnologia e Telecomunicações 4.823.087 4.412.424 1.314.345 9.501.111 10.576.510 Barueri SP 324 BRK Ambiental Saneamento

e Meio Ambiente 4.782.404 4.294.721 -107.968 3.267.255 19.752.450 São Paulo SP 325 Energisa MT Energia Elétrica 4.751.788 4.522.099 406.989 1.129.059 8.113.319 Campo Grande MS 326 Roche Farma Farmacêutico e Beleza 4.744.123 4.990.702 142.645 1.429.549 3.119.878 São Paulo SP 327 Serpro Tecnologia e Telecomunicações 4.739.080 3.925.711 755.068 3.063.004 6.645.480 Brasília DF 328 Evertec Tecnologia e Telecomunicações 4.659.090 4.227.430 722.800 5.551.000 14.505.000 São Paulo SP 329 LDC Sucos Alimentos e Bebidas 4.632.595 4.710.657 6.423 1.520.426 8.565.150 Nova Venécia ES 330 Alpargatas Moda e Vestuário 4.564.874 4.108.311 567.926 3.323.759 6.096.758 São Paulo SP 331 Grupo Elfa Farmacêutico e Beleza 4.558.538 5.565.261 -134.025 2.529.500 6.078.772 Cabedelo PR 332 Innova Combustíveis,

Petróleo e Químico 4.532.292 4.852.246 549.675 3.326.736 4.920.431 Manaus AM 333 Iharabras Agronegócio 4.508.685 4.263.169 675.882 4.638.416 7.296.811 Sorocaba SP 334 EDP Trading Energia Elétrica 4.468.113 3.369.907 189.347 1.063.572 6.215.494 São Paulo SP 335 Intelbras Tecnologia e Telecomunicações 4.460.379 4.756.146 483.733 3.014.171 5.325.682 São José SC 336 Equatorial Piauí Distribuidora de Energia Energia Elétrica 4.414.531 3.679.591 515.264 1.647.434 7.862.712 Teresina PI 337 União Química Farmacêutico e Beleza 4.411.560 4.212.685 250.570 2.059.295 6.601.250 São Paulo SP 338 Copel Comercialização Energia Elétrica 4.402.327 3.568.463 67.642 312.722 1.559.759 Curitiba PR 339 Alupar Energia Elétrica 4.397.883 4.002.104 1.733.193 12.576.514 32.114.316 São Paulo SP 340 Calçados Beira Rio Moda e Vestuário 4.385.193 4.455.019 490.585 3.433.452 4.648.495 Rio de Janeiro RJ 341 XP Vida Seguradoras 4.344.298 4.998.049 148.029 385.974 93.576.565 São Paulo SP 342 Direcional Engenharia Imobiliário e Construção Civil 4.343.008 3.348.470 979.692 2.320.151 13.219.635 Belo Horizonte MG 343 Frigol Agronegócio 4.268.960 3.492.581 158.055 506.917 1.704.946 Lençóis Paulistas SP 344 PRIO Tigris Combustíveis,

Petróleo e Químico 4.253.638 3.984.496 974.859 7.083.757 26.194.968 Rio de Janeiro RJ 345 Supermercados Bahamas Atacado e Varejo 4.238.692 4.079.291 -14.248 195.006 2.247.946 Juiz de Fora MG 346 Clínica São Vicente da Gávea Saúde e Serviços de Saúde 4.206.410 3.807.117 204.909 4.308.338 6.555.697 Rio de Janeiro RJ 347 Unidas Locadora Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 4.201.733 4.010.411 5.933 2.138.579 8.216.244 Belo Horizonte MG 348 Rio Paraná Energia Energia Elétrica 4.199.095 3.876.219 2.342.093 10.937.604 19.982.424 São Paulo SP 349 GTFoods Agronegócio 4.191.908 4.003.286 312.220 854.172 3.447.484 Maringá PR 350 Saneago Saneamento

e Meio Ambiente 4.184.566 3.852.135 669.769 5.107.065 9.428.976 Goiânia GO 351 Construtora Tenda Imobiliário e Construção Civil 4.173.389 3.284.401 484.431 1.204.864 6.625.534 São Paulo SP 352 Neoenergia Cosern Energia Elétrica 4.160.000 3.844.000 683.000 1.663.000 6.906.000 Natal RN 353 Banco Original Bancos 4.159.734 2.604.495 22.823 1.803.370 32.106.569 São Paulo SP 354 Belgo Arames Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 4.156.176 4.366.787 527.839 1.965.905 2.701.092 Contagem MG 355 Iconic Combustíveis,

Petróleo e Químico 4.143.069 3.726.362 329.964 832.786 2.507.661 Rio de Janeiro RJ 356 BB Gestão de Recursos Serviços Financeiros 4.140.695 3.687.329 2.346.712 1.428.199 4.537.881 Rio de Janeiro RJ 357 Algar Participações e Mídia 4.096.811 4.333.495 -60.544 2.541.852 8.084.503 Uberlândia MG 358 AES Brasil Energia Energia Elétrica 4.095.677 3.880.966 -368.880 5.284.857 20.015.997 São Paulo SP 359 Fertilizantes Heringer Agronegócio 4.094.770 4.608.584 -172.242 -1.319.464 2.148.678 Viana ES 360 VIX Logística Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 4.043.611 3.874.770 170.244 1.325.825 5.191.139 Vitória ES 361 Ânima Educação 4.023.697 3.801.379 256.665 2.833.656 10.173.712 São Paulo SP 362 SSA Alimentos e Bebidas 3.991.174 3.657.618 434.354 1.123.290 3.819.599 Itaberaí GO 363 American Tower Infra Imobiliário e Construção Civil 3.988.124 4.254.925 365.236 3.793.557 17.256.619 São Paulo SP 364 CDM Alimentos e Bebidas 3.975.969 3.018.905 114.395 866.943 1.680.854 Porangatu GO 365 Somah Imobiliário e Construção Civil 3.969.110 3.969.003 -217.842 1.109.693 5.366.165 Rio de Janeiro RJ 366 Chubb Seguradoras 3.946.978 3.296.311 170.858 2.117.072 10.604.268 São Paulo SP 367 Multilaser Tecnologia e Telecomunicações 3.923.762 3.388.498 121.899 2.968.098 5.253.490 São Paulo SP 368 Brejeiro Alimentos Alimentos e Bebidas 3.895.968 3.729.588 201.134 1.056.220 2.132.697 Orlândia SP 369 Unimed Campinas Operadoras de Planos de Saúde 3.879.515 3.586.412 175.556 933.885 1.899.041 Campinas SP 370 Braveo Atacado e Varejo 3.876.740 3.446.942 88.352 1.135.081 2.151.935 São Paulo SP 371 Banco CNH Industrial Capital Bancos 3.852.621 4.092.715 -119.658 2.738.747 27.391.993 Curitiba PR 372 ENBPar Energia Elétrica 3.821.466 4.338.805 90.034 15.275.549 38.277.271 Brasília DF 373 Athena Saúde Brasil Operadoras de Planos de Saúde 3.809.700 3.588.680 47.719 1.996.390 4.182.699 São Paulo SP 374 GRU — Airport Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 3.779.666 3.260.905 771.830 -2.430.419 15.664.960 Guarulhos SP 375 Mineração Usiminas Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 3.765.704 2.960.663 487.758 7.591.813 8.489.419 Itatiaiuçu MG 376 Itaú Capitalização Seguradoras 3.762.088 3.490.728 562.581 1.266.418 7.161.593 São Paulo SP 377 Gestamp Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 3.753.314 3.486.323 255.141 1.291.045 3.319.569 São José dos Pinhais PR 378 Sulamericana Atacado e Varejo 3.730.043 3.841.346 50.707 710.826 2.290.574 Maringá PR 379 Zilor Combustíveis,

Petróleo e Químico 3.716.980 3.487.117 36.258 2.382.661 10.131.635 Campinas SP 380 Cerradinho Bioenergia Combustíveis,

Petróleo e Químico 3.712.346 2.574.423 196.528 1.433.331 7.453.275 São Paulo SP 381 Pedra Agro Agronegócio 3.704.685 3.540.787 232 2.437.375 8.624.867 Serrana SP 382 Afya Educação 3.697.255 3.304.329 812.058 3.696.912 9.344.379 Nova Lima MG 383 Neoenergia Brasília Energia Elétrica 3.692.000 3.662.000 -34.000 3.339.000 6.527.000 Brasília DF 384 Eletronuclear Energia Elétrica 3.679.040 4.230.830 -142.098 11.391.860 24.593.321 Paraty RJ 385 Mataboi Alimentos Alimentos e Bebidas 3.653.428 2.697.157 190.279 772.318 1.288.382 Araguari MG 386 Agribrasil Agronegócio 3.648.124 2.191.955 -78.792 139.760 760.253 São Paulo SP 387 Energisa Paraíba Energia Elétrica 3.644.041 3.415.007 562.893 1.760.356 5.299.897 João Pessoa PB 388 Santos Brasil Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 3.627.414 2.903.016 871.664 1.073.643 5.906.097 São Paulo SP 389 TenarisConfab Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 3.624.046 3.636.984 301.007 2.183.747 3.907.876 Pindamonhangaba SP 390 Sapore Alimentos e Bebidas 3.615.908 2.953.803 128.869 488.636 1.501.100 Campinas SP 391 Zilor Energia e Alimentos Alimentos e Bebidas 3.608.764 3.276.688 280.382 1.810.568 9.932.572 Campinas SP 392 Ferrovia Centro Atlântica Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 3.605.519 3.905.772 43.276 3.382.948 6.933.674 Belo Horizonte MG 393 Petz Atacado e Varejo 3.586.622 3.322.608 40.042 1.708.254 3.932.838 Rio de Janeiro RJ 394 AES Brasil Energia Elétrica 3.575.301 3.438.492 99.953 4.697.786 10.426.998 São Paulo SP 395 Bem Brasil Alimentos Alimentos e Bebidas 3.574.518 3.315.388 201.543 1.709.982 4.278.571 Araxá MG 396 Fundação Butantan Farmacêutico e Beleza 3.564.352 3.130.625 723.867 7.573.406 9.410.866 São Paulo SP 397 Vulcabras Moda e Vestuário 3.560.287 3.058.760 1.165.334 2.427.345 3.878.996 São Paulo SP 398 Adama Agronegócio 3.558.890 3.658.543 -10.867 612.585 4.148.060 Curitiba PR 399 CPFL Renováveis Energia Elétrica 3.557.591 3.631.444 1.084.841 4.688.864 10.400.365 Campinas SP 400 Vulcabras CE Moda e Vestuário 3.555.392 3.048.578 1.160.578 2.412.282 2.412.282 Horizonte CE 401 Jacto Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 3.528.484 2.397.857 244.620 2.109.179 3.616.572 Pompeia SP 402 Solvi Essencis Saneamento

e Meio Ambiente 3.514.178 2.675.486 309.803 1.519.838 7.361.214 São Paulo SP 403 XP Energia Energia Elétrica 3.512.697 1.638.032 227.715 517.638 12.214.994 São Paulo SP 404 Cantu Atacado e Varejo 3.498.268 2.600.558 6.912 1.391.474 4.303.569 São Paulo SP 405 Estrela Alimentos Alimentos e Bebidas 3.492.650 2.970.130 62.911 438.860 1.282.442 Estrela D’Oeste SP 406 ICL América do Sul Agronegócio 3.484.921 3.286.723 104.375 1.530.074 5.589.086 São Paulo SP 407 Farmácias Nissei Saúde e Serviços de Saúde 3.484.182 3.011.579 -47.490 303.057 1.998.951 Curitiba PR 408 Iguá Saneamento Saneamento

e Meio Ambiente 3.457.971 2.623.120 -625.901 3.381.864 18.000.634 São Paulo SP 409 ArcelorMittal Sistemas Siderúrgicos Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 3.455.849 3.384.783 77.807 629.346 1.094.128 Araucária PR 410 Cocatrel Cooperativas 3.451.438 3.303.390 12.877 245.098 2.466.077 Três Pontas MG 411 Vibra Foods Agronegócio 3.446.546 3.317.340 197.108 777.480 2.215.488 Porto Alegre RS 412 Taesa Energia Elétrica 3.445.360 2.573.507 1.579.863 7.608.982 22.506.506 Rio de Janeiro RJ 413 Tellerina Atacado e Varejo 3.409.549 2.803.074 -31.500 825.315 4.910.517 São Paulo SP 414 Adecoagro Agronegócio 3.404.111 3.703.075 281.059 2.024.948 8.217.207 Angélica MS 415 Elevadores Atlas Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 3.377.443 3.063.057 331.250 248.673 2.585.306 São Bernardo

do Campo SP 416 Galp Combustíveis,

Petróleo e Químico 3.373.302 2.160.620 216.390 451.492 1.125.325 Rio de Janeiro RJ 417 Positivo Tecnologia Tecnologia e Telecomunicações 3.354.898 3.688.326 12.234 1.575.992 4.473.551 Curitiba PR 418 Positivo S+ Tecnologia e Telecomunicações 3.354.898 3.688.326 12.234 1.575.992 4.473.551 Uberlândia MG 419 MGB Agronegócio 3.341.274 2.613.408 -5.002 86.685 267.538 São Paulo SP 420 InterCement Brasil Imobiliário e Construção Civil 3.305.864 3.277.374 777.621 496.204 6.449.094 São Paulo SP 421 Plano Plano Imobiliário e Construção Civil 3.281.707 2.589.397 422.700 1.142.545 4.237.860 São Paulo SP 422 Santander Corretora Serviços Financeiros 3.248.789 2.958.702 2.093.377 6.400.631 16.910.048 São Paulo SP 423 Cagece Saneamento

e Meio Ambiente 3.244.993 3.137.018 224.617 3.681.182 8.009.847 Fortaleza CE 424 J.Macêdo Alimentos e Bebidas 3.241.934 3.104.919 347.709 1.346.053 2.970.058 Fortaleza CE 425 Omint Operadoras de Planos de Saúde 3.196.464 2.723.290 330.703 804.090 1.312.882 Rio de Janeiro RJ 426 Oba Hortifruti Atacado e Varejo 3.192.356 2.903.190 79.117 729.087 2.381.160 São Paulo SP 427 Cigás Combustíveis,

Petróleo e Químico 3.187.164 3.501.691 127.238 537.699 7.756.540 Manaus AM 428 Edge Energia Elétrica 3.144.544 1.561.111 73.367 980.437 1.982.814 São Paulo SP 429 Unimed Fortaleza Cooperativas 3.127.093 2.871.586 88.404 537.263 1.685.049 Fortaleza CE 430 Equatorial Transmissão Energia Elétrica 3.110.343 1.578.678 1.668.139 4.062.140 12.456.735 São Luís MA 431 Eucatex Imobiliário e Construção Civil 3.104.252 2.857.809 319.105 2.767.503 4.984.659 São Paulo SP 432 Empresa de Navegação Elcano Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 3.090.123 4.026.196 134.359 429.363 2.596.844 Rio de Janeiro RJ 433 Log-In Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 3.081.024 2.795.756 93.675 1.089.675 3.890.716 Rio de Janeiro RJ 434 Cimed Farmacêutico e Beleza 3.067.594 2.726.887 196.709 1.228.271 4.217.164 São Paulo SP 435 Metal Group Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 3.066.663 2.928.977 37.824 214.202 644.196 Joinville SC 436 Arauco do Brasil Imobiliário e Construção Civil 3.063.892 2.943.132 266.503 1.320.772 2.498.150 Curitiba PR 437 Vivara Moda e Vestuário 3.026.582 2.577.113 619.502 2.949.564 4.722.692 São Paulo SP 438 Goldman Sachs do Brasil

Banco Múltiplo Bancos 3.006.378 3.415.762 1.010.289 5.169.570 28.024.847 São Paulo SP 439 Banco Mercedes-Benz do Brasil Bancos 3.004.264 2.678.268 188.786 2.379.071 20.260.371 São Bernardo

do Campo SP 440 Angelina Colombo Agronegócio 2.992.021 3.195.587 7.224 2.618.955 8.131.150 Ariranha SP 441 Care Plus Medicina Assistencial Operadoras de Planos de Saúde 2.984.561 2.587.916 350.774 1.165.864 2.125.321 Barueri SP 442 Colombo Agroindústria Agronegócio 2.953.512 3.161.203 -45.698 2.140.671 7.332.946 Ariranha SP 443 Elgin Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 2.938.584 2.536.881 339.829 1.514.142 3.287.805 Mogi das Cruzes SP 444 Algar Tecnologia e Telecomunicações 2.931.979 2.821.787 -197.044 962.592 6.086.063 Uberlândia MG 445 Vitória Diesel Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 2.928.268 2.913.499 35.188 306.266 1.692.504 Paraty RJ 446 Banco BOCOM BBM Bancos 2.923.621 4.213.085 386.391 1.643.376 32.645.751 Rio de Janeiro RJ 447 Tecban Serviços Financeiros 2.913.874 2.783.255 38.244 991.596 3.222.048 São Paulo SP 448 Daimler Truck Financial Services Brasil Holding Serviços Financeiros 2.909.396 2.700.352 259.628 2.602.427 20.480.583 São Bernardo

do Campo SP 449 Merck Farmacêutico e Beleza 2.864.598 2.628.894 413.173 1.789.373 2.750.771 Rio de Janeiro RJ 450 Grupo Sinosserra Atacado e Varejo 2.859.709 2.689.363 64.622 264.135 959.480 Novo Hamburgo RS 451 Aliansce Sonae Imobiliário e Construção Civil 2.859.106 2.739.848 945.293 13.899.006 26.006.439 Rio de Janeiro RJ 452 Comlurb Saneamento

e Meio Ambiente 2.856.774 2.883.724 -93.654 -648.704 650.569 Rio de Janeiro RJ 453 Cruzeiro do Sul Educação 2.836.184 2.568.352 296.866 1.590.655 4.730.611 São Paulo SP 454 Facchini Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 2.834.395 3.482.187 182.117 2.237.224 3.973.496 Guarulhos SP 455 Vipal Borrachas Combustíveis,

Petróleo e Químico 2.829.299 2.659.257 147.952 981.332 2.897.110 Nova Prata RS 456 Tenda Negócios Imobiliário e Construção Civil 2.828.118 2.202.940 551.658 1.157.401 4.085.438 Rio de Janeiro RJ 457 Sofisa Bancos 2.827.648 2.439.811 116.752 1.130.534 18.105.350 São Paulo SP 458 Paraná Banco Bancos 2.818.474 2.248.245 124.286 1.250.569 13.245.614 Curitiba PR 459 CNP Seguros Seguradoras 2.815.124 2.835.519 892.192 5.406.230 10.955.555 Brasília DF 460 Gees Agronegócio 2.807.840 2.341.322 106.899 762.703 2.212.529 Baixa Grande

do Ribeiro PI 461 Fortbras Atacado e Varejo 2.799.058 2.927.316 4.362 951.146 2.484.601 São Paulo SP 462 Salta Educação Educação 2.791.597 2.204.231 121.025 1.266.247 5.107.724 Rio de Janeiro RJ 463 Lojas Quero-Quero Atacado e Varejo 2.788.412 2.666.330 -161.941 404.936 3.771.234 Cachoeirinha RS 464 Ipiranga Agro Combustíveis,

Petróleo e Químico 2.776.722 2.466.322 345.237 2.270.505 6.269.424 Iacanga SP 465 Cocapec Cooperativas 2.770.584 2.116.482 88.352 381.843 1.627.100 Franca SP 466 Metrô Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 2.761.222 3.019.973 -1.058.568 44.664.396 48.704.042 São Paulo SP 467 Grupo Mag Seguradoras 2.760.959 2.571.086 400.297 1.251.835 6.541.736 Rio de Janeiro RJ 468 Azul Seguros Seguradoras 2.751.443 5.061.157 144.381 761.834 1.259.972 Rio de Janeiro RJ 469 Multiplan Imobiliário e Construção Civil 2.739.082 2.544.789 1.141.233 6.299.379 13.154.931 Rio de Janeiro RJ 470 Karoon Combustíveis,

Petróleo e Químico 2.734.801 3.214.409 1.028.069 652.344 4.581.281 Rio de Janeiro RJ 471 Unimed Goiânia Cooperativas 2.713.667 2.385.049 52.675 428.151 1.378.966 Goiânia GO 472 Química Anastacio Combustíveis,

Petróleo e Químico 2.711.416 2.026.244 38.116 296.982 1.149.654 São Paulo SP 473 Alelo Serviços Financeiros 2.708.653 2.519.125 610.791 1.240.007 8.213.674 Barueri SP 474 Prodesp Tecnologia e Telecomunicações 2.706.638 2.231.634 85.068 933.751 2.363.002 Taboão da Serra SP 475 Energisa Sul-Sudeste Energia Elétrica 2.699.256 2.350.700 140.114 720.215 3.661.923 Presidente Prudente SP 476 G10 Transportes Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 2.684.942 2.123.325 13.193 51.318 738.080 Maringá PR 477 Barra Mansa Alimentos Alimentos e Bebidas 2.669.886 2.141.650 194.346 207.986 741.640 São Paulo SP 478 Rede D1000 Atacado e Varejo 2.666.765 2.160.645 22.565 919.277 1.949.154 Rio de Janeiro RJ 479 CS Brasil Frotas Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 2.661.209 2.333.672 645.281 4.861.774 6.516.701 Mogi das Cruzes SP 480 CPTM Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 2.656.683 2.574.208 -588.593 12.889.026 14.726.288 São Paulo SP 481 Raízen Centro-Sul Combustíveis,

Petróleo e Químico 2.656.439 2.926.533 -48.085 8.692.226 22.296.288 Brejinho RN 482 Heinz Alimentos e Bebidas 2.653.498 2.465.082 37.757 2.557.810 3.599.500 São Paulo SP 483 Hermes Pardini Saúde e Serviços de Saúde 2.641.557 2.450.294 240.297 1.679.011 2.702.013 Belo Horizonte MG 484 Banco GM Bancos 2.639.048 2.253.383 401.168 2.644.741 17.233.382 São Paulo SP 485 Granja Faria Alimentos e Bebidas 2.632.810 2.137.332 301.850 974.671 2.642.944 Lauro Müller SC 486 Boa Safra Agronegócio 2.622.416 1.841.052 101.130 1.967.730 3.608.313 Formosa GO 487 Banco BNP Paribas Bancos 2.618.785 5.613.106 77.487 4.660.010 52.338.518 Rio de Janeiro RJ 488 Sodexo Serviços Financeiros 2.616.233 2.036.668 627.053 3.241.063 8.641.371 Barueri SP 489 Portobello Imobiliário e Construção Civil 2.606.148 2.407.806 -291.722 28.475 3.483.526 Tijucas SC 490 Zoetis Saúde e Serviços de Saúde 2.589.652 2.341.681 121.302 1.550.990 2.364.815 Campinas SP 491 Grendene Moda e Vestuário 2.584.341 2.628.580 644.806 3.153.958 4.501.382 Sobral CE 492 Cocal Agronegócio 2.576.073 2.598.918 168.788 2.505.971 17.441.060 Paraguaçu Paulista SP 493 Atento Participações e Mídia 2.557.565 2.460.151 -87.801 17.641 1.689.990 Rio de Janeiro RJ 494 Verene Energia Energia Elétrica 2.552.896 387.578 1.398.991 7.848.257 20.614.204 Rio de Janeiro RJ 495 Holambra Cooperativas 2.541.231 2.279.992 18.518 410.424 1.624.340 Paranapanema SP 496 Sompo Seguros Seguradoras 2.540.316 2.624.063 126.214 1.804.335 6.290.128 São Paulo SP 497 Esfera Serviços Financeiros 2.535.015 2.275.678 872.577 888.661 3.273.373 São Paulo SP 498 Alubar Imobiliário e Construção Civil 2.516.449 3.885.196 171.109 775.735 1.920.551 Barcarena PA 499 Banco Volvo (Brasil) Bancos 2.514.187 2.218.371 440.506 3.988.000 16.914.903 Curitiba PR 500 Austral Resseguradora Seguradoras 2.513.948 2.458.260 92.610 483.712 6.656.016 Rio de Janeiro RJ 501 Banco Scania Bancos 2.474.020 2.087.450 -84.736 1.287.532 15.723.529 São Bernardo

do Campo SP 502 Flora Farmacêutico e Beleza 2.458.129 2.286.450 131.687 975.365 3.699.417 São Paulo SP 503 Deutsche Bank Bancos 2.447.895 1.898.803 270.694 2.971.196 18.796.082 São Paulo SP 504 AeC Participações e Mídia 2.443.171 2.204.228 115.026 411.081 1.402.242 Belo Horizonte MG 505 Kalunga Atacado e Varejo 2.440.343 2.525.428 46.681 69.040 2.044.991 São Paulo SP 506 Petronas Combustíveis,

Petróleo e Químico 2.437.991 2.505.703 50.185 622.834 1.301.764 Rio de Janeiro RJ 507 Odontoprev Operadoras de Planos de Saúde 2.420.159 2.281.192 582.537 1.282.244 1.945.841 Barueri SP 508 Coop Cooperativas 2.418.619 2.433.857 16.158 518.582 1.593.357 Santo André SP 509 Metropolitan Life Seguradoras 2.414.261 2.168.148 139.021 1.338.904 7.816.680 São Paulo SP 510 Tramontina Internacional Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 2.411.663 2.574.578 -84.314 99.020 2.192.648 Carlos Barbosa RS 511 Vicunha Têxtil Moda e Vestuário 2.408.911 2.442.786 -122.016 1.160.942 3.313.500 Maracanaú CE 512 Adoro Alimentos e Bebidas 2.408.542 1.905.769 378.851 484.358 1.363.057 Várzea Paulista SP 513 Metalfrio Solutions Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 2.402.881 2.189.092 21.936 458.696 1.878.277 São Paulo SP 514 Arlanxeo Combustíveis,

Petróleo e Químico 2.401.903 2.586.688 157.742 2.149.813 2.577.621 Duque de Caxias RJ 515 Morgan Stanley Bancos 2.399.116 2.022.717 540.485 4.296.551 21.774.692 São Paulo SP 516 Camda Cooperativas 2.388.191 2.061.104 32.769 540.492 2.010.934 Adamantina SP 517 Alibem Alimentos e Bebidas 2.385.524 2.034.118 326.048 653.432 3.285.322 Santa Rosa RS 518 Santher Papel e Celulose 2.369.004 2.401.215 159.550 592.381 2.116.007 Bragança Paulista SP 519 Neomille Agronegócio 2.361.872 1.226.943 311.829 1.444.340 3.730.893 Chapadão do Céu GO 520 Moura Dubeux Engenharia Imobiliário e Construção Civil 2.356.938 1.570.024 420.173 1.518.151 5.568.082 Recife PE 521 Banco Toyota do Brasil Bancos 2.353.135 2.156.924 343.131 1.282.500 12.149.917 São Paulo SP 522 Itaú Corretora Seguradoras 2.348.912 2.021.664 840.735 1.143.687 2.634.239 São Paulo SP 523 Esho Saúde e Serviços de Saúde 2.346.661 3.812.256 297.955 2.260.425 3.646.349 Rio de Janeiro RJ 524 Jalles Machado Agronegócio 2.337.911 1.909.528 -55.950 2.003.170 7.137.606 Goianésia GO 525 Ferbasa Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 2.334.454 2.236.704 188.676 3.286.040 4.459.480 Pojuca BA 526 Schulz Compressores Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 2.334.336 1.945.886 288.876 1.500.007 3.093.604 Joinville SC 527 Banco RCI Brasil Bancos 2.325.378 1.909.020 346.111 1.258.946 14.368.420 Curitiba PR 528 Nitro Combustíveis,

Petróleo e Químico 2.321.234 2.146.427 211.672 591.838 2.985.267 São Paulo SP 529 Pacaembu Construtora Imobiliário e Construção Civil 2.319.828 1.692.380 342.674 865.334 1.783.633 Bauru SP 530 Tramontina Cutelaria Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 2.314.518 2.338.754 204.455 1.711.111 2.672.463 Carlos Barbosa RS 531 Stellantis Financiamento Serviços Financeiros 2.310.710 294.034 2.174.099 16.784.016 São Paulo SP 532 Ticket Tecnologia e Telecomunicações 2.307.091 1.924.946 601.692 1.926.199 7.604.932 Barueri SP 533 Vital Saneamento

e Meio Ambiente 2.302.758 2.427.846 496.753 797.355 2.827.381 Rio de Janeiro RJ 534 Voltaire Seguradoras 2.298.263 1.883.046 68.412 631.097 5.119.076 São Paulo SP 535 Bradesco Leasing Serviços Financeiros 2.288.012 3.434.824 466.215 4.502.331 17.792.155 Osasco SP 536 Grupo Bild Imobiliário e Construção Civil 2.286.051 1.969.507 199.790 586.871 3.415.743 Ribeirão Preto SP 537 Spic Brasil Energia Participações Energia Elétrica 2.283.603 2.152.793 -8.438 7.568.563 16.497.544 São Paulo SP 538 Construcap Imobiliário e Construção Civil 2.260.493 1.929.057 298.195 1.674.320 3.711.204 São Paulo SP 539 Vitru Educação Educação 2.259.078 2.141.809 369.891 2.925.765 6.093.744 São Paulo SP 540 Cooperativa Tradição Cooperativas 2.252.247 2.243.189 100.428 846.424 2.641.411 Pato Branco PR 541 Hidrovias do Brasil Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 2.241.099 1.432.424 -140.918 2.162.052 6.487.308 São Paulo SP 542 Ferrovia Norte Sul ­— VLI Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 2.237.268 2.281.661 984.597 2.659.568 4.456.912 São Luís MA 543 Tegma Gestão Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 2.225.428 2.090.127 242.963 872.233 1.336.745 São Bernardo

do Campo SP 544 Pamplona Alimentos e Bebidas 2.223.958 2.110.766 56.335 730.999 1.476.731 Rio do Sul SC 545 Ser Educacional Educação 2.216.531 1.981.354 214.436 1.342.852 3.299.058 Recife PE 546 EcoRodoanel Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 2.216.071 1.456.054 378.780 1.592.744 3.927.200 Niterói RJ 547 Generali Seguradoras 2.214.491 1.656.048 137.829 694.301 3.035.992 Rio de Janeiro RJ 548 Compesa Saneamento

e Meio Ambiente 2.180.315 2.886.188 192.286 8.744.165 12.351.757 Recife PE 549 Hospital Mater Dei Saúde e Serviços de Saúde 2.175.285 2.226.001 111.916 1.477.574 4.312.889 Belo Horizonte MG 550 Grupo CBO Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 2.171.990 1.981.051 235.115 2.035.743 6.864.968 Niterói RJ 551 Casan Saneamento

e Meio Ambiente 2.168.120 1.950.410 387.059 2.600.843 6.161.832 Florianópolis SC 552 PetroReconcavo Combustíveis,

Petróleo e Químico 2.157.609 3.264.554 638.352 4.330.716 8.668.015 Mossoró RN 553 Porto Alegre Alimentos Alimentos e Bebidas 2.149.021 1.729.925 9.015 1.029.039 1.538.362 Ponte Nova MG 554 Café Cacique Alimentos e Bebidas 2.142.013 1.621.504 19.749 282.525 1.656.325 Londrina PR 555 Dexxos Par Combustíveis,

Petróleo e Químico 2.136.828 1.810.394 143.653 1.001.959 1.613.764 Rio de Janeiro RJ 556 OceanPact Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 2.133.917 1.721.058 105.476 1.013.462 3.477.655 Rio de Janeiro RJ 557 Cimed Indústria Farmacêutico e Beleza 2.133.323 1.867.760 163.168 1.101.850 2.570.198 São Paulo SP 558 BNP Cardif Seguradoras 2.118.675 2.095.757 143.387 713.035 4.289.371 São Paulo SP 559 Pastifício Selmi Alimentos e Bebidas 2.115.081 1.937.161 150.070 513.283 1.519.900 Sumaré SP 560 Banco Fidis Bancos 2.114.284 1.350.425 306.012 1.384.611 15.614.480 Nova Lima MG 561 Crédit Agricole Bancos 2.108.050 1.136.885 281.948 4.058.791 21.248.113 São Paulo SP 562 CEEE-T Energia Elétrica 2.106.957 2.065.572 318.725 3.503.786 8.625.223 Porto Alegre RS 563 Lorenzetti Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 2.102.195 1.728.569 488.702 843.223 1.599.936 São Paulo SP 564 State Grid Holding Energia Elétrica 2.090.471 1.103.808 2.630.837 13.529.227 37.602.568 Rio de Janeiro RJ 565 Lojas Le Biscuit Atacado e Varejo 2.089.068 2.232.796 -767.714 -335.092 2.303.485 Feira de Santana BA 566 Constellation Combustíveis,

Petróleo e Químico 2.086.072 1.736.480 34.695 355.426 853.509 Rio de Janeiro RJ 567 Banco John Deere Bancos 2.081.722 3.366.610 160.680 4.185.867 18.428.548 Indaiatuba SP 568 Ci&T Software Tecnologia e Telecomunicações 2.065.572 1.639.134 196.262 495.568 1.512.572 Campinas SP 569 Marilan Alimentos e Bebidas 2.062.799 1.841.756 8.700 524.159 2.799.383 São Paulo SP 570 Valid Tecnologia e Telecomunicações 2.062.563 2.171.344 268.707 1.720.894 3.147.366 Rio de Janeiro RJ 571 Refinaria de Petróleo Riograndense Combustíveis,

Petróleo e Químico 2.054.266 2.177.747 -341.131 -295.737 597.888 Rio Grande RS 572 A.R. Colombo Participações e Mídia 2.042.800 1.976.439 42.830 787.448 2.065.985 Colombo PR 573 Colombo Atacado e Varejo 2.037.055 1.957.035 53.122 743.165 1.959.038 Caxias do Sul RS 574 Banco Mizuho do Brasil Bancos 2.016.165 2.932.367 191.245 1.293.373 16.034.843 São Paulo SP 575 Hospital Santa Lúcia Saúde e Serviços de Saúde 2.009.135 1.864.487 166.504 1.394.429 3.150.687 Brasília DF 576 Rumo Malha Sul Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 2.005.808 2.170.274 -594.950 140.659 1.387.103 Bauru SP 577 Braspress Transportes Urgentes Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.990.142 1.875.204 115.003 686.644 1.248.066 Guarulhos SP 578 Moeve Química Brasil Combustíveis,

Petróleo e Químico 1.988.136 2.100.077 213.307 692.236 1.628.825 Camaçari BA 579 BRFértil Agronegócio 1.987.760 1.575.012 123.874 316.284 957.861 Curitiba PR 580 Construtora Queiroz Galvão Imobiliário e Construção Civil 1.971.061 1.660.429 87.350 1.686.136 2.826.244 Rio de Janeiro RJ 581 Veracel Celulose Papel e Celulose 1.968.864 1.877.062 228.847 3.000.044 5.013.191 Eunápolis BA 582 Porto de Santos Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.933.445 1.644.560 724.614 3.170.236 6.618.930 Santos SP 583 Bionovis Farmacêutico e Beleza 1.931.948 1.747.179 104.907 520.322 2.138.615 Valinhos SP 584 Tuper Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 1.929.152 2.020.883 122.568 819.237 1.205.283 São Bento do Sul SC 585 Panatlântica Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 1.928.530 2.109.725 49.866 742.060 1.416.094 Gravataí RS 586 Stone Pagamentos Serviços Financeiros 1.921.984 4.642.949 161.252 2.312.817 83.764.152 São Paulo SP 587 Prosegur Serviços Participações e Mídia 1.920.634 1.889.716 38.913 1.085.774 2.184.366 São Paulo SP 588 Too Seguros Seguradoras 1.905.710 1.988.858 470.845 841.779 4.108.493 São Paulo SP 589 São Simão Energia Energia Elétrica 1.904.192 1.889.467 736.159 5.353.568 10.929.014 São Simão GO 590 Romagnole Energia Elétrica 1.896.696 2.262.533 139.211 573.419 1.535.156 Mandaguari PR 591 Grupo Krona Combustíveis,

Petróleo e Químico 1.895.571 1.637.815 100.825 423.193 1.723.316 Joinville SC 592 Elekeiroz Combustíveis,

Petróleo e Químico 1.892.145 1.771.225 -31.911 -38.184 1.352.589 Várzea Paulista SP 593 Prumo Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.890.428 1.496.632 505.596 -5.014.753 10.627.585 Rio de Janeiro RJ 594 Armac Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.887.757 1.765.969 73.771 1.330.338 5.340.815 Barueri SP 595 PBio Combustíveis,

Petróleo e Químico 1.872.764 1.304.662 7.252 834.139 1.072.716 Rio de Janeiro RJ 596 Allpark Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.872.588 1.584.808 14.096 368.806 2.530.252 São Paulo SP 597 Suhai Seguradora Seguradoras 1.858.840 1.575.561 156.570 352.173 2.330.035 São Paulo SP 598 Ns2.Com Internet Tecnologia e Telecomunicações 1.857.523 1.695.372 182.443 729.220 1.622.540 São Paulo SP 599 Tex Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.843.701 1.752.536 67.042 122.587 1.033.849 Barueri SP 600 Ponteland Atacado e Varejo 1.841.084 1.628.199 283.164 1.109.128 1.790.309 Seropedica RJ 601 Mills Estruturas e Serviços de Engenharia Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.837.835 1.575.405 301.263 1.521.974 3.943.186 Rio de Janeiro RJ 602 Conasa Saneamento

e Meio Ambiente 1.823.039 1.703.571 -261.793 969.590 5.763.542 Londrina PR 603 Somos Educação Educação 1.811.940 1.674.191 59.736 5.165.362 7.072.277 São José

dos Campos SP 604 Uisa Agronegócio 1.806.532 1.577.321 -96.740 1.021.912 4.447.798 São Paulo SP 605 Localiza Veículos Especiais Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.800.417 1.325.319 184.711 4.383.042 5.004.782 Belo Horizonte MG 606 Fibra Bancos 1.794.082 1.571.491 153.539 1.297.764 22.408.418 São Paulo SP 607 Banco Bradescard Bancos 1.792.928 1.581.328 -130.100 107.602 15.330.174 Barueri SP 608 Sandvik Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 1.780.991 1.573.870 76.938 1.049.377 1.650.277 São Paulo SP 609 Entrevias Concessionária de Rodovias Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.779.661 949.087 41.699 139.431 5.576.490 Sertãozinho SP 610 Josapar Agronegócio 1.776.921 2.173.686 16.792 766.973 2.311.104 Porto Alegre RS 611 Porto Seguro Capitalização Serviços Financeiros 1.773.904 1.459.157 49.410 292.414 2.514.311 São Paulo SP 612 Origem Energia Energia Elétrica 1.773.274 1.477.825 583.163 3.417.027 4.327.366 Pilar AL 613 Cardif do Brasil

Seguros e Garantias Seguradoras 1.769.445 1.674.159 110.129 961.130 3.568.219 São Paulo SP 614 Energisa Energia Elétrica 1.768.508 1.153.324 -62.807 27.964 480.917 Rio de Janeiro RJ 615 Lavvi Imobiliário e Construção Civil 1.761.398 1.549.299 464.164 1.780.796 4.486.572 São Paulo SP 616 Apsen Farmacêutico e Beleza 1.760.085 1.413.367 233.327 944.264 1.668.397 São Paulo SP 617 Aliança Energia Energia Elétrica 1.759.972 1.329.055 336.172 4.260.083 9.698.003 Belo Horizonte MG 618 HDI Global Seguradoras 1.755.444 1.637.448 59.578 174.530 2.754.803 São Paulo SP 619 NC Energia Energia Elétrica 1.748.227 1.396.677 110.138 473.402 815.722 Rio de Janeiro RJ 620 Paraná Equipamentos Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.748.044 1.931.233 -96.207 216.106 1.250.320 Curitiba PR 621 Cagepa Saneamento

e Meio Ambiente 1.743.508 1.515.059 177.695 6.245.361 7.141.053 João Pessoa PB 622 Segurpro Participações e Mídia 1.738.299 1.523.881 39.074 179.526 966.107 São Paulo SP 623 Assurant Seguradoras 1.738.160 1.570.227 79.753 405.389 2.940.232 Barueri SP 624 Sabin Saúde e Serviços de Saúde 1.737.928 1.573.768 169.414 243.871 1.377.678 Brasília DF 625 Prosegur Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.734.822 1.720.948 71.560 1.197.520 2.127.762 Belo Horizonte MG 626 Iguá Rio Saneamento

e Meio Ambiente 1.734.252 1.633.097 -348.039 224.843 9.064.072 Rio de Janeiro RJ 627 IMC Alimentos e Bebidas 1.729.658 1.810.794 -148.968 859.642 2.305.789 São Paulo SP 628 Vero Tecnologia e Telecomunicações 1.729.145 1.660.862 38.901 3.295.934 4.182.737 São Paulo SP 629 Terminal de Contingências

de Paranaguá Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.717.320 1.496.913 652.475 190.837 3.216.626 Paranaguá PR 630 BDMG Bancos 1.710.286 1.236.067 184.822 2.409.528 14.329.089 Belo Horizonte MG 631 CESP Energia Elétrica 1.710.155 1.469.889 335.809 4.779.444 13.477.622 São Paulo SP 632 Blau Farmacêutica Farmacêutico e Beleza 1.702.382 1.754.376 296.773 2.255.742 3.635.027 Cotia SP 633 Banco BV Bancos 1.699.928 847.485 -139.810 2.810.158 13.618.910 São Paulo SP 634 Bemobi Tech Tecnologia e Telecomunicações 1.696.407 1.498.065 161.262 973.357 1.865.280 Rio de Janeiro RJ 635 Irani Papel e Celulose 1.686.311 1.555.346 242.050 1.451.934 3.949.686 Porto Alegre RS 636 São Braz Alimentos e Bebidas 1.684.333 1.372.260 162.232 946.414 1.143.878 Belém PA 637 Eixo SP Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.683.826 1.379.644 -2.417 1.175.377 4.697.958 Itirapina SP 638 Grupo Penha Papel e Celulose 1.682.197 1.510.659 193.508 1.078.993 1.664.185 São Paulo SP 639 Banco Digimais Bancos 1.675.596 1.269.739 31.281 787.322 10.054.152 São Paulo SP 640 Transpanorama Transportes Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.673.772 1.467.973 61.910 309.862 1.218.459 Maringá PR 641 Foresea Combustíveis,

Petróleo e Químico 1.668.485 1.531.528 42.788 389.561 675.497 Rio de Janeiro RJ 642 Swiss Seguradoras 1.664.998 1.607.293 61.684 1.093.431 5.124.605 São Paulo SP 643 PicPay Serviços Financeiros 1.663.188 1.195.383 1.239.806 2.480.379 12.172.376 São Paulo SP 644 Hélio Borenstein Imobiliário e Construção Civil 1.655.862 1.428.414 117.990 5.195.612 11.653.317 Mogi das Cruzes SP 645 Banco de Lage Landen Brasil Bancos 1.645.822 2.400.621 -499.175 1.088.225 13.551.609 Porto Alegre RS 646 brMalls Imobiliário e Construção Civil 1.643.621 1.570.387 875.365 12.418.515 20.608.396 Rio de Janeiro RJ 647 EGTC Imobiliário e Construção Civil 1.641.467 1.845.853 -72.088 278.497 801.074 Rio de Janeiro RJ 648 Mapfre Resseguros Seguradoras 1.639.952 1.420.312 155.012 486.045 4.460.281 São Paulo SP 649 Viação Piracicabana Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.639.108 1.466.712 149.617 554.481 2.869.081 Piracicaba SP 650 Racional Engenharia Imobiliário e Construção Civil 1.638.752 1.685.482 49.590 75.107 280.756 São Paulo SP 651 Usina Santa Adélia Agronegócio 1.637.077 1491887 179.199 1.455.949 4.179.683 Jaboticabal SP 652 Eurobike Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.636.730 1.581.774 6.882 95.627 468.689 Ribeirão Preto SP 653 Asperbras Participações e Mídia 1.627.212 1.372.826 158.009 1.244.040 2.403.890 Penápolis SP 654 Serra Diesel Combustíveis,

Petróleo e Químico 1.626.637 1.125.685 -606 59.464 225.810 Coronel Barros RS 655 Light COM Energia Elétrica 1.626.608 1.431.776 147.774 337.394 1.564.369 Rio de Janeiro RJ 656 Fairfax Seguradoras 1.626.229 1.652.534 70.909 641.154 5.688.093 São Paulo SP 657 Banco Honda Bancos 1.625.874 2.430.410 161.034 1.435.510 10.959.590 São Paulo SP 658 Maqnelson Agrícola Atacado e Varejo 1.605.764 1.493.261 114.991 437.032 893.717 Uberlândia MG 659 AVB Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 1.588.851 1.840.664 77.416 1.917.302 4.039.262 Açailândia MA 660 Superia Trading Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.588.541 1.506.896 18.019 75.250 387.303 Vitória ES 661 Stefanini Tecnologia e Telecomunicações 1.581.929 1.577.281 99.491 155.738 551.128 Barueri SP 662 GDC Alimentos Alimentos e Bebidas 1.579.210 1.469.723 77.093 583.230 1.192.427 Rio Verde GO 663 Mercadomóveis Atacado e Varejo 1.574.020 1.244.995 207.435 695.018 1.394.174 São Paulo SP 664 Nardini Agroindustrial Agronegócio 1.573.259 1.635.105 92.054 1.055.545 3.606.753 Vista Alegre do Alto SP 665 Manaus Ambiental Saneamento

e Meio Ambiente 1.571.720 1.263.048 108.181 730.068 3.129.121 Manaus AM 666 Pottencial Seguradora Seguradoras 1.570.218 1.265.010 182.312 350.880 3.840.705 Belo Horizonte MG 667 AlmavivA Telemarketing Tecnologia e Telecomunicações 1.569.629 1.648.436 140.567 728.619 1.424.786 São Paulo SP 668 Teleperformance CRM Tecnologia e Telecomunicações 1.566.265 1.413.256 16.142 261.615 924.365 São Paulo SP 669 Rumo Malha Central Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.565.858 1.785.093 1.112.426 1.446.456 71.366.544 Anápolis GO 670 Priner Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.563.623 1.100.583 8.404 562.334 1.890.643 Rio de Janeiro RJ 671 Sura Seguros Seguradoras 1.550.040 1.440.359 19.768 372.595 2.668.009 Campinas SP 672 Helibras Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.549.610 1.588.177 99.128 336.256 1.353.527 Itajubá MG 673 Zurich Seguros Seguradoras 1.549.488 1.366.343 437.876 255.798 2.387.531 São Paulo SP 674 CCR ViaSul Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.545.746 1.203.609 171.862 1.668.500 3.987.992 São Gonçalo RJ 675 GPC Química Combustíveis,

Petróleo e Químico 1.535.665 1.310.779 126.446 508.227 814.822 Araucária PR 676 Getnet Serviços Financeiros 1.535.664 1.554.924 633.540 3.437.769 80.338.556 São Paulo SP 677 Unimed Florianópolis Operadoras de Planos de Saúde 1.532.190 1.487.249 37.397 507.351 1.114.346 Florianópolis SC 678 Petrocoque Combustíveis,

Petróleo e Químico 1.530.042 1.112.558 168.336 134.910 1.118.309 Cubatão SP 679 Embraport Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.528.781 1.112.075 1.517.459 -346.095 3.519.200 Santos SP 680 Associação Hospitalar

Moinhos de Vento Saúde e Serviços de Saúde 1.525.910 1.383.461 100.126 970.363 1.674.887 Porto Alegre RS 681 Sooro Agronegócio 1.524.587 1.083.274 366.215 365.820 1.515.742 Marechal Cândido Rondon PR 682 APC Educação 1.507.383 1.367.030 60.020 749.168 1.417.975 Curitiba PR 683 FTD Educação 1.507.084 1.524.867 121.815 973.704 1.809.713 São Paulo SP 684 Flamengo Participações e Mídia 1.499.741 1.158.862 343.171 957.566 2.221.103 Rio de Janeiro RJ 685 Eztec Imobiliário e Construção Civil 1.498.822 1.560.541 547.595 5.119.897 7.196.637 São Paulo SP 686 AIG Seguros Seguradoras 1.496.682 1.597.576 179.148 811.737 4.315.844 São Paulo SP 687 Kepler Weber Agronegócio 1.493.030 1.607.297 156.270 774.231 1.512.406 São Paulo SP 688 Energisa Minas Rio Energia Elétrica 1.492.595 1.385.805 83.075 440.394 2.350.079 Rio de Janeiro RJ 689 Locaweb Tecnologia e Telecomunicações 1.488.531 1.370.032 -225.450 2.467.887 3.638.385 São Paulo SP 690 CVC Viagens Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.488.493 1.420.763 -40.935 478.791 3.738.885 Santo André SP 691 TBG Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.487.000 1.686.000 449.000 348.000 2.181.000 Hortolândia SP 692 Iguatemi Shopping Imobiliário e Construção Civil 1.486.833 1.236.345 582.576 4.651.864 9.497.101 São Paulo SP 693 Aterpa Imobiliário e Construção Civil 1.483.920 1.094.434 80.148 188.894 810.181 Belo Horizonte MG 694 Lojas Marisa Moda e Vestuário 1.483.225 1.392.169 -59.982 224.157 2.056.813 São Paulo SP 695 Nadir Figueiredo Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.471.063 1.452.105 56.364 388.191 2.331.983 Suzano SP 696 Cimento Itambé Imobiliário e Construção Civil 1.466.940 1.361.808 288.087 1.039.782 2.004.790 Curitiba PR 697 Patrimar Imobiliário e Construção Civil 1.463.176 1.464.532 32.589 552.614 3.019.668 Belo Horizonte MG 698 BYK — Taurus Armas Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.463.029 1.672.674 -31.372 1.933.625 3.648.113 São Leopoldo RS 699 Taurus Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.463.029 1.672.674 17.673 1.257.453 2.586.405 São Borja RS 700 Protege Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.460.235 1.301.991 52.067 255.287 828.035 Santo André SP 701 Banco HSBC Bancos 1.454.205 1.653.666 216.192 1.538.961 15.623.724 São Paulo SP 702 Oeci Imobiliário e Construção Civil 1.450.890 847.029 217.261 2.414.342 3.198.792 São Paulo SP 703 Copergás Combustíveis,

Petróleo e Químico 1.446.390 1.569.798 150.176 634.937 1.136.117 Recife PE 704 Mobly Atacado e Varejo 1.445.000 811.197 -146.800 222.200 1.834.400 São Paulo SP 705 Cassems Operadoras de Planos de Saúde 1.444.959 1.342.166 -24.181 221.357 788.962 Campo Grande MS 706 Porto Itapoá Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.435.219 1.222.673 584.466 1.114.050 2.812.458 Itapoá SC 707 Abimex Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.429.009 1.482.062 56.211 619.668 1.465.067 Jaraguá do Sul SC 708 Qualicorp Seguradoras 1.426.845 1.541.924 17.049 1.308.389 3.938.536 São Paulo SP 709 Neoenergia Renováveis Energia Elétrica 1.426.628 1.032.028 169.479 5.154.216 9.296.672 Rio de Janeiro RJ 710 Pacífico Operações Hospitalares Saúde e Serviços de Saúde 1.420.537 60.349 85.452 609.231 1.798.462 Guarulhos SP 711 Correcta Agronegócio 1.400.035 1.512.124 35.553 427.402 471.413 São Paulo SP 712 Simpress Tecnologia e Telecomunicações 1.392.425 1.390.535 99.570 1.005.864 1.903.700 Santana de Parnaíba SP 713 Voltswatts Energia Elétrica 1.388.010 2.528.471 -501.324 -200.474 2.191.941 Recife PE 714 Swiss Seguradoras 1.386.968 1.044.030 94.352 512.475 3.385.547 São Paulo SP 715 Wiz Seguradoras 1.382.973 1.257.265 367.710 1.296.137 2.434.061 Brasília DF 716 Trisul Imobiliário e Construção Civil 1.378.596 1.346.694 213.095 1.478.205 3.433.244 São Paulo SP 717 Construtora Barbosa Mello Imobiliário e Construção Civil 1.372.824 1.568.367 107.068 260.997 889.778 Belo Horizonte MG 718 Concessionária Rota Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.371.224 1.336.565 335.485 980.866 4.017.167 Itatiba SP 719 Fosnor Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 1.370.985 1.151.893 109.904 1.253.829 2.561.490 São Paulo SP 720 Starr Seguradoras 1.370.474 1.517.734 22.680 153.320 3.124.064 São Paulo SP 721 BRK Projetos Ambientias Saneamento

e Meio Ambiente 1.363.618 1.222.746 64.557 956.081 6.528.030 São Paulo SP 722 Ouribank Bancos 1.358.227 258.927 387.373 3.673.051 São Paulo SP 723 Jadlog Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.335.629 1.275.877 8.699 515.878 801.328 São Paulo SP 724 Omni — Crédito Serviços Financeiros 1.335.479 1.958.977 -5.271 917.675 6.671.882 São Paulo SP 725 Agrale Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.334.279 1.000.371 69.165 340.535 1.078.265 Caxias do Sul RS 726 1500 Transportes Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.328.017 1.178.836 44.109 91.240 368.300 Maringá PR 727 Romi Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.326.712 1.220.011 86.170 1.248.879 2.759.061 São Paulo SP 728 Leite Jussara Alimentos e Bebidas 1.325.639 1.475.641 20.901 174.182 764.821 Patrocínio Paulista SP 729 Ferro+ Mineração Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 1.324.094 1.417.683 253.297 1.398.538 1.679.583 Ouro Preto MG 730 Sisnergy Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.322.526 1.198.906 74.934 280.337 756.934 Macaé RJ 731 Sika Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.320.096 1.268.245 21.637 662.591 999.659 Osasco SP 732 U&M Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 1.310.882 1.245.698 159.430 515.054 1.643.542 Rio de Janeiro RJ 733 Banco Hyundai Capital Brasil Bancos 1.300.251 1.013.111 190.973 787.418 7.839.377 São Paulo SP 734 Banco MUFG Bancos 1.296.227 1.904.618 86.426 1.622.026 9.317.376 São Paulo SP 735 Lunelli Moda e Vestuário 1.282.510 1.323.021 -17.640 728.776 1.705.874 Corupá SC 736 Grupo Maringá Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 1.281.864 1.303.018 116.751 1.378.500 2.801.800 São Paulo SP 737 Ambiental Ceará Saneamento

e Meio Ambiente 1.277.825 393.757 375.960 528.699 1.885.066 Juazeiro do Norte CE 738 Eletron Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.274.076 967.594 476.404 1.014.604 1.557.486 Belo Horizonte MG 739 Itaú CBD Serviços Financeiros 1.270.508 1.203.862 441.403 1.498.853 9.653.138 São Paulo SP 740 Da Mata Combustíveis,

Petróleo e Químico 1.268.137 1.556.410 192.292 477.976 2.318.949 Rubiácea SP 741 Estrela Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.264.353 1.281.568 -37.203 201.637 1.409.699 Belo Horizonte MG 742 Camastra Saneamento

e Meio Ambiente 1.263.837 1.246.081 366.405 670.711 2.976.272 São Paulo SP 743 Pefisa Serviços Financeiros 1.263.765 1.275.021 -55.360 1.029.833 5.611.876 São Paulo SP 744 Banco Paccar Bancos 1.261.007 957.359 116.004 2.846.570 8.895.778 Ponta Grossa PR 745 Rio Paranapanema Energia — CTG Energia Elétrica 1.259.476 1.204.173 250.847 1.240.831 3.986.965 São Paulo SP 746 Rio Paranapanema Participações Energia Elétrica 1.259.476 1.425.140 218.349 1.407.921 4.050.033 São Paulo SP 747 Portonave Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.257.526 1.427.655 569.367 525.631 3.692.231 Navegantes SC 748 Minasmáquinas Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.252.235 1.312.998 41.089 261.617 593.391 Contagem MG 749 Orquídea Alimentos Alimentos e Bebidas 1.234.755 1.159.012 43.606 165.150 984.663 Caxias do Sul RS 750 Seabras Combustíveis,

Petróleo e Químico 1.233.328 1.201.920 287.509 178.926 1.251.010 Rio de Janeiro RJ 751 Coopercarga Logística Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.233.209 1.286.188 38.329 109.458 408.368 Concórdia SC 752 Telmex do Brasil Tecnologia e Telecomunicações 1.232.238 1.036.697 283.877 7.701.532 8.251.780 São Paulo SP 753 Veste Moda e Vestuário 1.230.948 1.111.555 24.409 1.065.477 1.655.516 São Paulo SP 754 Austral Seguradora Seguradoras 1.229.449 1.161.817 52.957 274.650 3.213.690 Rio de Janeiro RJ 755 Moinhos Cruzeiro do Sul Agronegócio 1.226.582 1.278.987 -164.740 343.390 740.436 Rio de Janeiro RJ 756 Ourofino Farmacêutico e Beleza 1.224.992 1.024.792 222.311 796.857 1.565.822 Cravinhos SP 757 PB-LOG Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.220.209 1.512.484 407.080 401.021 707.321 Rio de Janeiro RJ 758 Estok Atacado e Varejo 1.220.144 1.301.173 -101.654 -674.384 891.103 Belo Horizonte MG 759 FG Empreendimentos Imobiliário e Construção Civil 1.218.976 1.017.337 438.618 1.147.620 3.715.788 Balneário Camboriú SC 760 Desktop Tecnologia e Telecomunicações 1.218.547 1.128.842 80.773 1.438.031 3.858.352 Sumaré SP 761 Banco Industrial do Brasil Bancos 1.212.619 1.169.458 31.076 743.223 8.512.352 São Paulo SP 762 Tegra Imobiliário e Construção Civil 1.205.697 1.321.397 -77.042 2.432.302 4.263.825 Rio de Janeiro RJ 763 Laboratórios B.Braun Saúde e Serviços de Saúde 1.205.602 1.228.013 -7.988 926.218 1.318.523 Niterói RJ 764 Ri Happy Atacado e Varejo 1.203.748 1.179.454 -52.326 39.704 1.171.404 Rio de Janeiro RJ 765 Cotrisel Cooperativas 1.203.208 1.560.931 -119.674 11.791 726.584 São Sepé RS 766 MetrôRio Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.198.722 940.071 13.838 1.483.020 4.817.239 Rio de Janeiro RJ 767 Greenbrier Maxion Equipamentos

e Serviços Ferroviários Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.193.822 542.841 112.706 175.867 685.243 Hortolândia SP 768 Ferroport Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.188.765 1.113.185 551.663 1.853.685 2.430.854 Rio de Janeiro RJ 769 Bazan Combustíveis,

Petróleo e Químico 1.184.311 1.241.483 70.352 1.038.592 1.671.080 Pontal SP 770 Multilog Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.179.784 1.023.051 151.656 220.600 1.230.370 Itajaí SC 771 Inspira Rede de Educadores Educação 1.176.558 1.065.652 7.589 2.005.273 2.531.070 Rio de Janeiro RJ 772 Brametal Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 1.172.425 1.258.778 81.997 785.716 1.018.774 Linhares ES 773 Akad Seguradoras 1.171.364 1.038.582 37.727 269.558 2.357.934 São Paulo SP 774 Senior Tecnologia e Telecomunicações 1.170.283 975.958 246.478 463.045 1.002.431 Blumenau SC 775 Rede Sol Combustíveis,

Petróleo e Químico 1.165.301 1.415.797 3.811 109.085 232.965 Ribeirão Preto SP 776 Bela Vista Combustíveis,

Petróleo e Químico 1.163.834 1.228.255 47.693 949.243 1.284.140 Ribeirão Preto SP 777 SG Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.160.497 932.779 9.945 5.354 260.180 Belo Horizonte MG 778 Plascar Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.152.103 1.131.800 -203.946 -732.222 608.138 Jundiaí SP 779 Eternit Imobiliário e Construção Civil 1.150.164 1.142.972 48.977 842.994 1.363.317 São Paulo SP 780 Rôgga Empreendimentos Imobiliário e Construção Civil 1.140.815 916.433 191.050 469.356 1.678.983 Joinville SC 781 Zodiac Farmacêutica Farmacêutico e Beleza 1.130.998 920.255 610 240.182 796.509 Pindamonhangaba SP 782 CEG Rio Combustíveis,

Petróleo e Químico 1.130.763 2.717.519 171.050 824.067 1.417.976 Rio de Janeiro RJ 783 Vidroporto Alimentos e Bebidas 1.127.931 1.174.257 184.196 810.848 2.251.160 Porto Ferreira SP 784 Frimesa Cooperativas 1.125.739 916.726 81.805 1.213.658 4.068.812 Medianeira PR 785 Rivelli Agronegócio 1.119.235 1.066.227 56.889 374.516 1.063.327 Barbacena MG 786 Marlim Azul Energia Elétrica 1.117.795 977.262 111.163 558.650 3.836.149 São Paulo SP 787 Melnick Desenvolvimento Imobiliário Imobiliário e Construção Civil 1.117.283 1.028.992 150.056 1.216.258 2.740.776 Porto Alegre RS 788 Santa Joana Hospital Saúde e Serviços de Saúde 1.113.607 1.074.013 114.626 289.992 632.527 São Paulo SP 789 Ludfor Energia Energia Elétrica 1.111.424 652.236 49.600 126.152 1.279.818 Bento Gonçalves RS 790 CBF Participações e Mídia 1.109.372 1.219.861 -182.480 1.259.821 3.391.472 Rio de Janeiro RJ 791 Brasil Olhos Participações e Mídia 1.105.423 937.863 -106.237 673.905 1.952.227 São Paulo SP 792 CCR Metrô Bahia Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.097.536 1.059.396 92.333 1.533.017 5.482.161 Salvador BA 793 S-Riko Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.097.341 842.806 51.993 464.721 595.163 Porto Real RJ 794 Vast Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.095.808 913.027 132.035 -463.040 5.825.323 Rio de Janeiro RJ 795 Frec Imobiliário e Construção Civil 1.095.647 311.970 -41.061 143.243 558.107 São Paulo SP 796 Soufer Industrial Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 1.094.832 1.128.652 -7.107 576.238 748.484 São João

da Boa Vista SP 797 Credit Suisse Bancos 1.093.094 1.675.448 374.708 4.239.478 13.972.998 São Paulo SP 798 Belo Monte Energia Elétrica 1.083.302 1.159.426 459.949 4.952.739 9.838.414 Rio de Janeiro RJ 799 Arteris Literal Sul Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.083.160 1.559.561 -559.220 2.013.215 5.934.758 Curitiba PR 800 Brasif Exportação Importação Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.082.701 1.163.324 21.280 328.759 891.667 Belo Horizonte MG 801 Argo Energia Energia Elétrica 1.079.334 1.084.954 580.790 3.739.672 11.342.419 São Paulo SP 802 Bradesco Consórcios Serviços Financeiros 1.077.874 2.801.658 2.586.329 7.524.903 9.369.013 Osasco SP 803 Grande Moinho Cearense Agronegócio 1.075.439 1.124.285 112.734 954.244 1.477.690 Fortaleza CE 804 São Paulo Futebol Clube Participações e Mídia 1.073.921 727.572 56.981 -536.217 1.918.519 São Paulo SP 805 SLC Centro-Oeste Agronegócio 1.069.621 1.028.172 25.405 1.804.654 3.538.031 Sento Sé BA 806 Supera Farmacêutico e Beleza 1.065.395 943.891 54.902 106.959 465.853 São Paulo SP 807 Tramontina Multi Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 1.065.084 1.139.526 79.340 377.388 760.083 Carlos Barbosa RS 808 Todeschini Imobiliário e Construção Civil 1.064.785 994.079 186.775 1.528.530 2.322.998 Bento Gonçalves RS 809 Mangels Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.063.608 948.038 48.022 46.969 721.479 Três Corações MG 810 Usina São Manoel Agronegócio 1.062.047 1.149.988 170.262 1.570.773 3.843.262 São Manuel SP 811 Cervejaria Cidade Imperial Alimentos e Bebidas 1.060.174 937.366 1.515 203.096 837.653 Frutal MG 812 Agis Imobiliário e Construção Civil 1.059.026 1.627.478 213.273 699.044 1.334.197 São Paulo SP 813 Mitre Realty Imobiliário e Construção Civil 1.054.924 1.179.438 78.116 1.055.104 2.384.092 São Paulo SP 814 TPI — Triunfo Serviços Financeiros 1.054.757 1.152.704 -402.656 482.450 2.197.127 São Paulo SP 815 Orizon VR Saneamento

e Meio Ambiente 1.050.340 903.473 73.962 1.551.637 4.293.945 São Paulo SP 816 Vilma Alimentos e Bebidas 1.050.271 1.024.685 87.514 762.751 941.891 Juiz de Fora MG 817 Let‘s Rent a Car Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.049.448 1.045.323 42.602 611.246 1.993.535 Araraquara SP 818 KSB Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.048.477 881.553 179.997 345.984 756.494 São Paulo SP 819 Banco Bs2 Bancos 1.047.249 780.987 72.065 900.036 7.729.962 Belo Horizonte MG 820 Track&Field Moda e Vestuário 1.046.512 831.759 142.318 565.400 974.206 Osasco SP 821 Lwart Soluções Saneamento

e Meio Ambiente 1.038.148 999.443 89.907 773.899 2.352.873 São Paulo SP 822 Hospital São Rafael Saúde e Serviços de Saúde 1.037.805 951.783 141.061 362.469 932.811 Salvador BA 823 EDP Nordeste Energia Elétrica 1.030.861 65.230 108.474 347.409 2.319.703 São Paulo SP 824 CS Brasil Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.030.532 788.348 115.783 816.622 1.813.042 Rio de Janeiro RJ 825 Kaefer Rip Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.028.739 1.055.493 76.808 180.083 759.790 Indaiatuba SP 826 Arauco Imobiliário e Construção Civil 1.027.710 990.059 159.248 696.055 934.528 Ponta Grossa PR 827 Concremat Imobiliário e Construção Civil 1.024.150 860.301 43.661 377.586 829.745 Rio de Janeiro RJ 828 Banco Bradesco Berj Bancos 1.023.160 377.903 1.286 1.095.374 9.685.430 Rio de Janeiro RJ 829 Granado Farmacêutico e Beleza 1.022.992 861.691 25.909 511.931 946.261 Rio de Janeiro RJ 830 Ultracargos Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 1.020.908 1.075.558 196.067 1.225.224 4.190.115 São Paulo SP 831 Mundial Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.018.848 969.980 -21.970 134.489 1.453.609 São Paulo SP 832 Hospital Alemão Oswaldo Cruz Saúde e Serviços de Saúde 1.017.882 1.098.432 -13.343 603.662 1.132.085 São Paulo SP 833 Kroma Energia Energia Elétrica 1.014.238 1.079.257 2.247 112.584 1.044.005 Recife PE 834 Anaconda Farinha de Trigo Alimentos e Bebidas 1.005.939 1.016.611 255.380 757.074 848.388 São Paulo SP 835 Morlan Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 1.004.150 945.775 63.656 738.984 936.711 Orlândia SP 836 Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico Cooperativas 1.001.843 970.420 27.364 330.223 650.756 Campo Grande MS 837 Haitong Bancos 990.699 668.016 -32.432 536.687 8.092.144 São Paulo SP 838 Schio Agronegócio 984.784 862.431 50.109 441.209 1.572.357 São Paulo SP 839 Magnesita Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 982.749 915.379 185.697 1.242.076 2.145.159 Contagem MG 840 Sansuy Combustíveis,

Petróleo e Químico 975.914 944.820 -284.204 -2.269.401 570.135 Embu das Artes SP 841 Paschoalotto Serviços Financeiros 973.650 909.973 25.822 7.594 466.439 Bauru SP 842 Adecco Participações e Mídia 971.895 762.603 22.634 68.234 347.854 São Paulo SP 843 Bandeirantes Máquinas Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 965.959 992.013 22.642 195.175 577.069 Contagem MG 844 Vulcabras BA Moda e Vestuário 964.397 865.512 491.483 848.247 1.143.986 Itapetinga BA 845 Privalia Tecnologia e Telecomunicações 959.547 933.688 -20.306 112.042 557.363 São Paulo SP 846 Eugenio Raulino Koerich Atacado e Varejo 957.774 937.066 20.188 402.728 723.254 Florianópolis SC 847 Qualicorp Saúde e Serviços de Saúde 957.158 978.346 31.527 925.986 1.712.639 São Paulo SP 848 Corredor Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 955.118 954.878 -12.655 376.119 3.182.194 São Paulo SP 849 Banco Société Générale Brasil Bancos 954.165 1.912.966 57.261 1.696.654 8.229.369 São Paulo SP 850 Supermercado Guanabara Atacado e Varejo 945.221 811.819 10.751 131.308 389.651 Rio Grande RS 851 Brasilata Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 944.824 982.944 -33.918 292.109 928.079 Jundiaí SP 852 Toledo do Brasil Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 940.029 889.899 94.906 350.575 613.172 São Bernardo

do Campo SP 853 Triple Play Participações e Mídia 938.903 753.596 -111.780 436.285 2.374.142 São Paulo SP 854 Grupo Kallas Imobiliário e Construção Civil 923.144 1.254.533 -155.379 850.856 2.021.084 São Paulo SP 855 Ther Gold Participações

e Administração Participações e Mídia 923.144 1.254.929 -167.835 513.267 2.032.870 São Paulo SP 856 Aesc Saúde e Serviços de Saúde 920.869 832.502 -19.472 77.451 894.088 Caxias do Sul RS 857 Madem — Bobinas de Madeira Imobiliário e Construção Civil 918.291 770.722 95.883 597.991 957.926 Garibaldi RS 858 Scala Data Centers Tecnologia e Telecomunicações 916.400 666.976 -20.952 5.963.427 12.786.427 Barueri SP 859 Leitesol Agronegócio 915.182 862.920 53.503 121.183 277.132 Bragança Paulista SP 860 Bigfer Indústria e Comércio

de Ferragens Atacado e Varejo 914.020 848.182 67.836 251.212 422.656 Farroupilha RS 861 Pitágoras Educação 909.532 837.034 333.602 1.014.054 1.542.439 Belo Horizonte MG 862 Ibema Papel e Celulose 898.476 886.739 32.527 395.675 764.899 Curitiba PR 863 Bandepe Bancos 897.151 1.214.978 644.151 5.968.971 7.730.754 Recife PE 864 Cia Muller Alimentos e Bebidas 891.438 812.108 107.552 830.901 1.254.144 São Paulo SP 865 Lavoro Agro Agronegócio 888.191 1.550.929 -994.147 -735.533 1.174.797 São Paulo SP 866 Althaia Farmacêutico e Beleza 883.886 737.703 219.981 440.166 1.109.601 Atibaia SP 867 Junto Seguros Seguradoras 879.408 650.684 71.512 309.617 3.245.292 Curitiba PR 868 BrasilAgro Agronegócio 877.443 771.126 138.019 2.177.728 3.837.002 São Paulo SP 869 Orizon Saneamento

e Meio Ambiente 877.017 754.653 35.988 817.300 2.983.796 São Paulo SP 870 Autopista Régis Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 874.917 821.124 165.135 671.253 2.478.086 Registro SP 871 Liderança Serviços Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 874.252 746.518 12.454 111.679 184.013 São José SC 872 Tramontina Eletrik Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 866.030 742.166 64.383 405.151 797.062 Carlos Barbosa RS 873 Emccamp Imobiliário e Construção Civil 864.190 904.674 85.494 523.815 1.217.121 Belo Horizonte MG 874 Panatlântica Tubos Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 859.683 860.167 29.808 518.665 673.139 Caxias do Sul RS 875 Pettenati Moda e Vestuário 854.123 746.450 42.497 510.135 1.024.919 Caxias do Sul RS 876 Necta Gás Combustíveis,

Petróleo e Químico 853.144 833.300 154.763 585.374 852.224 Ribeirão Preto SP 877 Ibratec Papel e Celulose 850.837 733.014 53.775 104.190 572.632 Itapevi SP 878 Ademicon Consórcio e Investimento Serviços Financeiros 847.633 879.019 569.965 109.039 1.832.120 Curitiba PR 879 Ambiental Ceará Saneamento

e Meio Ambiente 845.921 389.161 142.698 241.537 1.285.389 Fortaleza CE 880 Tora Transportes Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 844.702 908.093 -13.151 142.854 915.119 Contagem MG 881 Eletromidia Participações e Mídia 837.521 740.739 111.139 1.101.680 3.042.017 São Paulo SP 882 Mogiana Alimentos Alimentos e Bebidas 835.497 590.775 -49.116 269.177 626.991 Campinas SP 883 Banco Rendimento Bancos 833.842 677.521 98.760 493.256 4.466.514 São Paulo SP 884 MagaluPay Serviços Financeiros 830.728 882.827 51.316 485.722 2.919.525 Barueri SP 885 American Life Seguros Seguradoras 829.382 475.175 39.914 105.641 1.105.747 São Paulo SP 886 Paco Metalurgia Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 824.393 743.105 32.419 304.463 700.819 Caxias do Sul RS 887 Transpes Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 822.788 801.679 88.131 243.470 1.433.166 Belo Horizonte MG 888 Banco Yamaha Motor do Brasil Bancos 820.518 1.150.492 -18.916 459.033 3.851.827 Guarulhos SP 889 COI Saúde e Serviços de Saúde 820.371 687.440 141.902 272.097 473.120 Rio de Janeiro RJ 890 Vittia Agronegócio 819.983 786.619 66.151 644.373 929.946 São Joaquim

da Barra SP 891 Multilog Brasil Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 817.558 770.551 114.877 301.973 964.466 Barueri SP 892 Compagas Combustíveis,

Petróleo e Químico 814.372 872.195 71.860 484.634 1.144.547 Curitiba PR 893 Atvos Combustíveis,

Petróleo e Químico 812.286 766.833 -13.046 970.431 1.967.183 Caçu GO 894 Ultrafértil Agronegócio 811.386 728.484 29.395 2.245.484 4.262.751 Cubatão SP 895 Corinthians Participações e Mídia 810.126 704.915 -143.441 -774.194 1.983.098 São Paulo SP 896 Delga Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 801.958 910.614 -35.450 69.192 502.854 Diadema SP 897 K1 Imobiliário e Construção Civil 801.867 750.579 -3.280 110.618 759.422 Tupandi RS 898 Minasligas Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 799.246 886.722 97.868 727.112 1.204.114 Pirapora MG 899 ICTSI Rio Brasil Terminal 1 Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 798.365 711.724 -166.510 563.199 2.159.405 Rio de Janeiro RJ 900 Cart Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 795.592 775.814 78.169 1.652.198 4.258.856 Bauru SP 901 ES Gás Combustíveis,

Petróleo e Químico 795.590 1.627.587 33.225 1.101.517 1.954.043 Vitória ES 902 Mapfre Vida Seguradoras 794.092 808.411 59.611 651.109 1.218.609 São Paulo SP 903 Engeform Engenharia Imobiliário e Construção Civil 794.016 1.051.869 57.771 228.059 320.498 São Paulo SP 904 Tronox Pigmentos do Brasil Combustíveis,

Petróleo e Químico 793.096 660.951 -66.637 570.068 927.579 Camaçari BA 905 Nova Energia Energia Elétrica 791.367 639.250 8.258 65.359 313.349 São Paulo SP 906 Delga Indústria e Comércio Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 791.278 890.850 -16.745 28.739 461.703 Diadema SP 907 Koppert Agronegócio 791.062 660.107 -10.653 98.830 895.966 Piracicaba SP 908 Banco Caterpillar Bancos 788.901 1.308.448 69.642 1.323.212 5.879.752 São Paulo SP 909 Itaú Vida Seguradoras 786.865 787.145 479.757 4.823.429 355.131.289 São Paulo SP 910 Linx Tecnologia e Telecomunicações 782.400 855.813 52.452 1.432.860 1.746.245 São Paulo SP 911 SulAmérica Seguradoras 780.962 646.483 196.090 1.715.476 12.604.301 Rio de Janeiro RJ 912 Grupo Santa Maria Papel e Celulose 780.187 752.249 59.913 476.790 1.136.535 Guarapuava PR 913 Azulão Geração Energia Elétrica 776.406 705.177 233.334 1.608.926 3.073.159 Rio de Janeiro RJ 914 Argo Transmissão Energia Elétrica 772.789 779.107 374.963 2.232.726 6.139.167 São Paulo SP 915 Rocha Terminais Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 770.021 659.651 176.830 1.211.404 2.712.679 São Francisco do Sul SC 916 Condor Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 767.286 725.029 48.410 293.791 660.214 São Bento do Sul SC 917 Moinho Paulista Alimentos e Bebidas 767.272 656.304 25.377 192.681 408.589 Santos SP 918 Arteris Fernão Dias Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 766.690 753.238 56.968 933.985 2.528.364 Pouso Alegre MG 919 Serveng Energia Elétrica 762.333 705.659 200.503 943.808 1.762.002 São Paulo SP 920 Polo Films Papel e Celulose 760.229 760.961 25.349 350.258 432.523 Barueri SP 921 Rio Grande Seguros Seguradoras 757.183 720.858 115.972 120.160 7.566.312 Porto Alegre RS 922 Webmotors Tecnologia e Telecomunicações 756.207 625.452 161.425 522.455 1.028.658 São Paulo SP 923 Baldo Agronegócio 750.949 763.059 242.250 1.390.555 1.614.087 Encantado RS 924 Pan Financeira Serviços Financeiros 749.701 944.444 207.010 1.794.960 5.652.587 São Paulo SP 925 Natural One Alimentos e Bebidas 749.462 789.206 -231.217 682.408 2.357.985 Jarinu SP 926 Cia Canoinhas Papel e Celulose 744.422 667.693 93.276 157.224 494.748 Canoinhas SC 927 Painco Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 737.595 798.767 13.690 307.317 598.986 Rio Das Pedras SP 928 Zurich Resseguradora Seguradoras 737.292 667.222 58.307 139.919 2.617.972 São Paulo SP 929 Banco Bradesco BBI Bancos 736.443 649.459 1.371.330 5.701.273 14.818.959 São Paulo SP 930 Novo Banco Continental Bancos 733.820 511.953 -803 276.362 5.030.377 Porto Alegre RS 931 Santa Helena Alimentos e Bebidas 732.157 711.618 34.710 241.341 656.715 Ribeirão Preto SP 932 Agehab Imobiliário e Construção Civil 730.456 447.166 200.006 722.210 993.876 Goiânia GO 933 Transportes Della Volpe Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 729.781 767.259 5.922 437.324 657.341 São Luís MA 934 Movecta Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 725.067 679.362 90.162 243.457 753.486 Guarujá SP 935 Ocrim Produtos Alimentícios Alimentos e Bebidas 723.855 669.324 13.568 117.523 335.111 São Paulo SP 936 Via-Sudeste Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 718.835 658.751 3.085 66.934 576.764 São Paulo SP 937 Shoulder Moda e Vestuário 718.314 644.591 126.502 211.187 886.914 São Paulo SP 938 Peccin Alimentos e Bebidas 708.932 656.104 1.601 155.976 640.022 Cristal RS 939 Energia São Manoel Energia Elétrica 708.353 470.279 9.948 1.750.552 3.766.731 Rio de Janeiro RJ 940 Yakult Alimentos e Bebidas 705.211 664.282 14.334 522.587 682.485 São Paulo SP 941 CP Kelco Agronegócio 691.613 716.861 80.221 1.254.757 1.345.756 Limeira SP 942 Borealis Brasil Combustíveis,

Petróleo e Químico 691.252 610.386 95.517 190.852 340.281 Itatiba SP 943 UBS BB Serviços Financeiros Bancos 689.864 847.302 42.732 1.463.161 2.241.828 São Paulo SP 944 Sotreq Imobiliário e Construção Civil 684.879 701.336 49.352 264.121 726.213 Rio de Janeiro RJ 945 Chubb Resseguradora Seguradoras 684.690 525.362 114.968 142.290 2.143.422 São Paulo SP 946 Portos do Paraná Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 680.918 588.215 280.758 1.428.894 2.593.475 Paranaguá PR 947 Tramontina Farroupilha Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 679.148 595.477 67.563 459.988 829.126 Farroupilha RS 948 Base Química Combustíveis,

Petróleo e Químico 677.023 696.544 69.692 167.895 311.889 Ribeirão Preto SP 949 Bragagnolo Papel e Embalagem Papel e Celulose 675.654 604.130 47.148 754.005 883.597 Faxinal dos Guedes SC 950 Gadkin Alimentos e Bebidas 675.300 783.433 48.959 374.407 413.959 Barueri SP 951 Light Energia Energia Elétrica 672.559 860.589 168.525 1.153.378 3.112.506 Rio de Janeiro RJ 952 Grid Energia Energia Elétrica 669.817 281.338 28.570 44.252 188.798 Belo Horizonte MG 953 Banrisul Icatu Seguradoras 667.895 658.424 177.490 283.516 8.971.615 Porto Alegre RS 954 Moinho Globo Alimentos e Bebidas 666.168 539.290 61.624 234.881 354.454 Rio de Janeiro RJ 955 Kovi Tecnologia Tecnologia e Telecomunicações 661.892 609.857 -187.542 -155.157 738.365 São Paulo SP 956 EDP Transmissão Norte Nordeste II Energia Elétrica 661.714 41.835 125.297 106.402 865.163 São Paulo SP 957 Inframerica Aeroporto de Brasília Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 660.156 587.777 -315.517 -2.541.454 3.293.146 Brasília DF 958 Baldan Agronegócio 653.793 654.185 -181 316.944 895.772 Matão SP 959 Umoe Combustíveis,

Petróleo e Químico 653.783 639.154 102.523 575.450 1.443.324 Sandovalina PR 960 CFL Inc. Par Imobiliário e Construção Civil 651.448 1.076.882 128.365 508.384 1.476.976 Porto Alegre RS 961 Daycoval Leasing Bancos 650.024 564.708 210.802 1.395.958 1.912.225 Barueri SP 962 Blanver Farmacêutico e Beleza 648.885 830.764 16.927 106.641 725.131 Taboão da Serra SP 963 Selbetti Tecnologia e Telecomunicações 642.241 564.246 8.061 72.936 614.336 Rio de Janeiro RJ 964 Van Oord Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 641.970 519.654 59.224 186.658 326.298 Rio de Janeiro RJ 965 Chimarrão Energia Energia Elétrica 640.042 337.867 317.365 1.141.221 4.120.962 Eldorado do Sul RS 966 Ágora Serviços Financeiros 635.707 432.972 387.312 3.873.133 9.626.978 São Paulo SP 967 Fábrica Carioca de Catalisadores Combustíveis,

Petróleo e Químico 634.861 644.670 81.199 265.618 572.969 Rio de Janeiro RJ 968 Calcados Dakota Moda e Vestuário 633.585 637.330 99.186 842.613 1.032.645 Russas CE 969 AmstedMaxion — Fundidos Industriais Bens de Capital

e Eletroeletrônicos 633.136 447.156 93.687 380.567 637.325 Cruzeiro SP 970 Grupasso Participações e Mídia 632.613 1.128.229 -86.962 69.485 844.556 São Paulo SP 971 NG Metalurgia Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 630.023 651.989 122.278 133.829 702.686 Piracicaba SP 972 IHS Brasil Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 628.454 551.170 -337.604 3.412.115 6.527.130 São Paulo SP 973 CSU Cardsystem Tecnologia e Telecomunicações 623.529 567.639 106.051 465.112 750.929 Barueri SP 974 Gelf Siderurgia Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 622.529 589.282 -13.122 417.561 660.763 Sete Lagoas MG 975 Tecnosonda Imobiliário e Construção Civil 621.906 650.696 38.019 188.558 328.422 Rio de Janeiro RJ 976 TMSA Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 621.604 726.747 80.948 86.693 413.571 Porto Alegre RS 977 Lafepe Farmacêutico e Beleza 620.846 687.016 28.894 314.896 637.783 Recife PE 978 Gafisa Imobiliário e Construção Civil 619.692 1.012.352 -544.550 1.537.033 4.727.891 São Paulo SP 979 AOVS Tecnologia e Telecomunicações 616.412 566.555 146.272 337.266 1.158.553 São Paulo SP 980 Dock Tecnologia e Telecomunicações 614.979 667.876 -84.133 125.019 2.889.496 Barueri SP 981 Cattalini Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 612.716 549.464 260.082 173.900 1.289.871 Paranaguá PR 982 Realcafé Alimentos e Bebidas 612.237 578.390 44.466 224.806 503.746 Viana ES 983 Peixoto Comércio Atacado e Varejo 609.513 607.673 16.524 266.882 367.362 Uberlândia MG 984 Banco Rodobens Bancos 609.359 556.678 78.210 772.404 3.843.513 São Paulo SP 985 ICC Atacado e Varejo 606.191 529.489 43.870 202.845 568.581 São Paulo SP 986 SLC Mit Agronegócio 603.959 565.614 -43.358 308.054 1.017.113 São Desidério BA 987 Atlas Atacado e Varejo 602.754 520.072 75.343 329.631 565.976 Esteio RS 988 Apolo Imobiliário e Construção Civil 601.163 499.615 27.119 472.097 742.885 Rio de Janeiro RJ 989 FDA Energia Energia Elétrica 598.908 560.073 163.800 2.200.356 2.430.853 Curitiba PR 990 Apolo Siderurgia,

Mineração e Metalurgia 595.785 424.535 1.458 251.162 542.673 São Paulo SP 991 BRQ Tecnologia e Telecomunicações 593.671 581.866 68.436 94.344 416.706 São Paulo SP 992 Sequoia Logística e Transportes Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 592.928 769.016 -195.422 -183.235 752.623 Embu das Artes SP 993 Desenvolve SP Participações e Mídia 592.830 581.667 289.236 3.461.849 4.182.767 São Paulo SP 994 BRF Energia Energia Elétrica 591.003 474.867 3.760 16.739 252.363 Itajaí SC 995 Alsol Energias Renováveis Energia Elétrica 588.950 380.409 -83.145 702.778 3.258.369 Uberlândia MG 996 Berkley International do Brasil Seguros Seguradoras 585.644 530.638 58.056 168.515 1.414.893 São Paulo SP 997 Paranaíta Energia Elétrica 583.525 579.813 407.246 2.636.981 4.345.259 Rio de Janeiro RJ 998 Arcadis Transporte, Logística

e Serviços Logísticos 582.250 567.465 29.858 210.703 365.238 Rio de Janeiro RJ 999 Medilar Saúde e Serviços de Saúde 581.634 573.682 8.966 103.608 284.229 Vera Cruz RS 1.000 Fomento Paraná Participações e Mídia 562.238 415.321 299.050 3.502.327 4.322.305 Curitiba PR

(1) Valores em milhares de reais. Para a colocação das empresas foram considerados: resultados contábeis-financeiros (ROE – Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Roce – Retorno Sobre o Capital Empregado, ILS – Índice de Liquidez Seca, D/E – Alavancagem); crescimento de 2024 e 2025; ESG (sete indicadores ambientais, sete indicadores sociais e sete indicadores de governança). Mais detalhes podem ser conferidos no site exame.com/mm