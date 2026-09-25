Em um mundo de respostas, a escola precisa ensinar a perguntar

Olli-Pekka Heinonen é diretor-geral do International Baccalaureate (IB), ex-ministro da Educação e Ciência da Finlândia (Baccalaureate (IB)/Divulgação)
Diretor-geral do International Baccalaureate (IB)
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 06h00.
Ao longo da minha carreira, acompanhei de perto sistemas educacionais em todos os cinco continentes. Nessa jornada, o Brasil se destaca como uma nação com uma capacidade única de inovação pedagógica e uma disposição genuína de adotar novas soluções para aumentar o acesso a uma educação de qualidade para todos os alunos. Ao mesmo tempo, o país enfrenta desafios como disparidades socioeconômicas, a urgência de apoiar os educadores e a necessidade de preparar os jovens para um mercado de trabalho impactado por tecnologias em rápida evolução, como a IA.
Tradicionalmente, a escola tem sido um lugar onde o conhecimento é compartilhado com os alunos. No entanto, em um mundo saturado de dados e movido por algoritmos, o acesso à informação não é mais o diferencial humano definitivo. O que mais importa é quão capazes e dispostos eles estão para agir com base no conhecimento que possuem.
É por isso que defendo que o papel principal da educação hoje seja ajudar todas as crianças a desenvolverem agência, autonomia, curiosidade, pensamento crítico, habilidades socioemocionais e uma capacidade de aprender ao longo de toda a vida.
A inteligência artificial pode ser uma ferramenta a serviço do pensamento crítico. O maior risco da IA nas escolas surge quando ela começa a substituir as conexões emocionais e o pertencimento, gerando isolamento ou interferindo no desenvolvimento do senso de identidade.
Portanto, devemos ensinar os alunos a questionar os resultados da IA, criar com ela e desenvolver autonomia intelectual, garantindo que as ferramentas tecnológicas ampliem sua capacidade de investigação.
Quando olhamos para a realidade brasileira, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a expansão das políticas de educação bilíngue, vemos uma sinergia com a educação internacional. A BNCC foca justamente a aprendizagem baseada na investigação, na interdisciplinaridade, no desenvolvimento de competências humanas para enfrentar desafios da vida real e no desenvolvimento socioemocional. O maior desafio no Brasil é garantir a implementação equitativa dessas diretrizes.
Um dos maiores equívocos do debate público é a ideia de que abordagens educacionais inovadoras ou currículos de padrão internacional devem ser restritos a uma elite econômica.
Países como Peru, Costa Rica, Índia e Colômbia demonstram que é possível integrar currículos internacionais rigorosos aos sistemas de ensino público, ao mesmo tempo que cumprem os padrões nacionais. Para que o Brasil dê esse salto, três pilares devem ser considerados: começar na primeira infância, colocar o professor no centro da transformação cultural e garantir a relevância local.
O Brasil possui proporções continentais e uma imensa diversidade. No entanto, os princípios humanos que sustentam uma educação de excelência são rigorosamente os mesmos em Helsinque, São Paulo, Manaus ou Porto Alegre.
O sucesso educacional de uma nação é medido por sua capacidade de cultivar cidadãos éticos e empáticos em cada aluno, a fim de prepará-los para um mundo em constante mudança. O Brasil tem o talento, a energia e a visão necessários para liderar essa transformação. Cabe a nós construir as pontes que deem a cada estudante essa oportunidade.