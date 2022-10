A palavra da vez é o conforto: surge uma nova transformação em casa

Com o arrefecimento da pandemia, uma nova transformação surge nos lares. Segundo a consultoria de tendências WGSN, os espaços de convivência estão se tornando playgrounds de cores e formas expressivas, à medida que os consumidores permitem que seu estilo pessoal brilhe.

Essa direção serviria, então, como uma forma de escapismo alegre para contrabalançar a seriedade do mundo. Com isso, objetos amorfos e peças com transparência aparecem mais na decoração.

Aconchego também é a palavra da vez, que se traduz em um tapete colorido e felpudo ou em uma poltrona. Ainda que o consumo seja incentivado, a WGSN aponta outro modismo em alta: o conceito coreano de jeong, que descreve uma conexão emocional com pessoas e lugares que se aprofunda com o tempo. Confira a seguir algumas sugestões para você remodelar o seu lar.

