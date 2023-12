Comida, bebida, diversão, balé: a portabilidade dos vales refeição e alimentação vai mexer o setor

Uma das principais burocracias do ambiente corporativo brasileiro pode estar com os dias contados. Aprovada em 2023, a portabilidade do vale-refeição (VR) e do vale-alimentação (VA) promete dar ao trabalhador a escolha de onde quer gastar esses recursos.

Como ainda não é possível fazer essa transferência, milhões de brasileiros empregados sob o regime CLT andam com o bolso estufado com pelo menos dois cartões: um para o VR e outro para o VA. O saldo de um não pode migrar para o outro cartão. Não raro, a compra de mercadorias baratinhas depende de dois cartões.

Quando as mudanças devem sair do papel

As regras rígidas drenam as chances de o mercado de benefícios ir além da comida. Uma mudança para valer deve ficar para o segundo semestre. Até lá, a portabilidade precisa ser regulamentada pelo governo federal.

“Não será um processo simples como alterar conta-salário ou operadora de celular”, diz Júlio Brito, CEO da Swile, uma das empresas do setor. “Precisamos de tecnologia para envolver trabalhadores, times de RH e empresas de benefícios.”

Enquanto isso, o mercado se mexe. Pelo cartão da Swile, em breve será possível pagar despesas corporativas, como viagens e estadias. O da startup Caju já permite gerenciar gastos com psicólogos e academia. Na Pluxee, antiga Sodexo, uma tecnologia já dá ao RH o poder de montar benefícios personalizados.