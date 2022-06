Butique chique na Europa: empresária quer levar conceito chique de rede hoteleira para Portugal

A empresária gaúcha Gabriela Schwan quer levar o conceito de butique chique da rede hoteleira Swan para Portugal. Com 11 unidades em cidades como Porto Alegre, Caxias do Sul e Canela, a rede é conhecida pela decoração caprichada. Numa das unidades da rede em Porto Alegre, inaugurada em 2021, cada andar tem arquitetura assinada por um especialista diferente. Volta e meia os hotéis da Swan abrigam exposições de arte.

Com o conceito em mente, Schwan quer abrir casas de aluguel de longa temporada em Portugal, onde já estão 30% dos ativos da empresa. A ideia é replicar o modelo de startups do ramo imobiliário como Casai, Housi e Yuca.

A diferença, na visão dela, será a atenção à decoração nos mínimos detalhes — ela mesma costuma tomar as decisões numa frente normalmente fora das prioridades de outros CEOs da hotelaria. “O desejo é inovar e levar tudo o que pode ser um sucesso e uma tendência para fora do país”, diz. Com a retomada do turismo e o investimento em “butiques chiques” em Portugal, a expectativa é faturar 20 milhões de reais em 2022.

