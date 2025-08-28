Baiana abandonou projeto de R$ 2 milhões para criar produtos para pets. Hoje, fatura R$ 40 milhões

Existe um “1%” na cidade de Lauro de Freitas, Bahia. Não estamos falando de bilionários, e sim da pequena porcentagem de startups que faturam entre 4,8 milhões e 300 milhões de reais.

O Grupo Dolce Pet nasceu em 2013 para desenvolver cosméticos premium para pets e, de lá para cá, expandiu o faturamento para 42 milhões de reais anuais. Fruto do capixaba Marcelo Miranda e da baiana Camilla Galvão, a empresa foi a terceira tentativa do casal empreendedor.

Primeiro tiveram uma empresa de fabricação de produtos químicos. Depois, enquanto estudavam a regulação do mercado pet, investiram 2 milhões de reais em uma linha de cosméticos para humanos — completamente descartada depois que Miranda e Galvão receberam autorização do Ministério da Agricultura e Pecuária para desenvolver produtos para animais.

“Sempre gostamos da área, então largamos tudo para apostar nisso de vez”, diz Galvão. Além de três filhos, a dupla tem as cachorras Moanna e Dolce, que protagonizam campanhas da marca.

O diferencial da empresa está em combinar ativos brasileiros, como cupuaçu, patauá e tucumã. O portfólio inclui xampu, máscaras, leave-in, comprimidos anti-inflamatórios e, mais recentemente, uma linha de suplementos — para até o cachorro tomar whey de manhã.

Para animais saudáveis, a ideia do whey é complementar a dieta, aumentar a energia e melhorar a pelagem, mas a Dolce Pet afirma que, durante os testes, o produto foi capaz de ajudar um cão a sentir menos dor nos últimos meses de vida, cuja expectativa foi de três para nove meses.

Hoje, a Dolce está presente nas principais lojas pet e é reconhecida por todo o Brasil como um produto premium entre os groomers, profissionais de cuidado estético animal.

A expectativa é terminar o ano com aproximadamente 67 milhões de reais em faturamento. No longo prazo, a empresa planeja investir numa nova linha de produtos: a de banhos terapêuticos.