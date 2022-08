Bagagem para boas decisões: 3 dicas de conteúdo para empreendedores

LIVRO

Uma pedra no caminho

“O que impede a ação antecipa a ação. O que está no caminho torna-se o caminho.” As palavras do imperador romano Marco Aurélio sintetizam a filosofia de usar um imprevisto como força pessoal. Em O Obstáculo É o Caminho, Ryan Holiday defende usar a lógica no dia a dia. O autor dá exemplos de líderes do Vale do Silício que adotaram com sucesso a filosofia na hora de tomar decisões.



O Obstáculo É o Caminho | Autor: Ryan Holiday | Editora: Intrínseca | Preço: 54,90 reais | Páginas: 240

LIVRO

Novos líderes

O livro Gestor pela Primeira Vez quer ser um guia clássico para aqueles que estão assumindo uma posição de liderança em sua carreira. De olho nos desafios que o novo momento pode incorrer a novos gestores, o livro tem dicas práticas para resolver o desafio de gerir times em tempos de trabalho remoto, manter a motivação e engajar funcionários — ou mesmo sobre como demiti-los.

Gestor pela primeira vez | Autores: Gary S. Topchik,Jim Mccormick,Loren B. Belker | Editora: Agir | Preço: 59,90 reais | Páginas: 328

SÉRIE

Nos bastidores da Uber

O início do aplicativo Uber embasa a série. A produção narra a sucessão de fatos que levaram à derrocada do executivo Travis Kalanick, um dos fundadores da empresa, afastado em 2017 após acusações de assédio sexual e de clima tóxico de trabalho.

Super Pumped: A Batalha pela Uber | Streaming: Paramount+