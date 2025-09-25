Aprenda com quem faz: como a Escola de Negócios Saint Paul quer aproveitar o 'São Paulo Advantage'

A cidade de São Paulo é o principal centro financeiro da América Latina. Com um PIB de mais de 800 bilhões de reais, os 12 milhões de habitantes da metrópole estão acostumados a circular ao redor de muitas evidências de dinamismo econômico.

Só no primeiro semestre de 2025, mais de 122.000 empresas foram abertas na Grande São Paulo, muitas delas startups que oxigenam um ambiente de negócios cada dia mais diverso — e estimulante.

Nesse contexto, a graduação em administração da Escola de Negócios Saint Paul se propõe a oferecer a seus alunos uma experiência única de aprendizado, fundamentada em um currículo prático e imersivo que dialoga diretamente com a realidade do mercado de negócios e empreendedorismo de São Paulo.

A escola vai colocar a cidade de São Paulo como um ativo estratégico em sua proposta, aproveitando a proximidade de empresas, investidores e líderes do mercado para fornecer aos alunos uma formação voltada para a prática.

“Estudar em São Paulo é ter a oportunidade de estar no epicentro dos negócios da América Latina, aproveitando a proximidade com o ecossistema de empresas e investidores de todo o mundo”, diz Camila Securato, Diretora Executiva da graduação da Escola de Negócios Saint Paul.

"São Paulo Advantage"

A Escola de Negócios Saint Paul adota o conceito de “São Paulo Advantage”, uma expressão adotada por Camila para destacar a vantagem de estudar em um ambiente rodeado de empresas de grande porte e profissionais influentes.

Assim como o “New York Advantage” é apontado por alunos da Columbia University, uma das principais referências em ensino superior no mundo, estudar em São Paulo e no centro do ecossistema da Exame oferece aos estudantes um acesso privilegiado ao coração financeiro da América Latina.

Além de tudo o que acontece na capital paulista, será oferecido aos alunos o acesso imediato ao ecossistema Saint Paul, com uma rede de mais de 1.500 ex-alunos dos programas de alto impacto (HIPs), incluindo CEOs, Conselheiros e empresários, formados em duas décadas, além da proximidade com os jornalistas da EXAME.

CEOs e outros líderes frequentemente visitam a redação da EXAME para entrevistas e eventos, criando oportunidades únicas de networking e aprendizado. “A ideia é que os estudantes não apenas aprendam teoricamente sobre o mercado, mas o vivenciem diretamente, com oportunidades de interação e aprendizado com CEOs e líderes de grandes empresas que estão no cotidiano da cidade”, diz Camila.

'Professional skills'

A formação da Escola de Negócios Saint Paul se distingue pelo enfoque no empreendedorismo e na aplicação prática dos conhecimentos adquiridos.

A escola adota a metodologia de learning by doing, ou “aprender fazendo”, inspirada em modelos de instituições como a americana Babson College, reconhecida globalmente pelo seu foco em empreendedorismo. O currículo é estruturado de forma a proporcionar aos alunos experiências reais desde o início do curso.

O processo de aprendizado usará estudos de caso com base em reportagens de capa da EXAME. Além disso, o currículo prevê disciplinas para os alunos identificarem oportunidades de negócios e criarem soluções inovadoras.

Ao longo do curso, a ideia é os alunos desenvolverem uma startup real ou um projeto financeiro prático como parte do trabalho de conclusão de curso, o TCC, com o apoio de mentores acadêmicos e profissionais.

A graduação em administração da Escola de Negócios Saint Paul não se limita a formar empreendedores; ela também prepara profissionais para o mercado de trabalho.

Para isso, a instituição oferece disciplinas de “professional skills”, focadas no desenvolvimento de habilidades práticas, como a criação de um perfil eficaz no LinkedIn, como se comportar em entrevistas de emprego, como fazer um “elevator pitch” e como entender as opções de trabalho e os setores da economia. Tudo para que os estudantes estejam prontos para fazer a diferença desde o primeiro dia.