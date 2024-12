A safra recorde voltou

Na safra de grãos 2024/25, que termina em junho de 2025, há uma unanimidade: o Brasil deve alcançar um novo recorde de produção nesta temporada. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) projeta uma safra de 322 milhões de toneladas de grãos, alta de 8%.

A expectativa também é positiva para a rentabilidade. Segundo o Itaú BBA, os produtores de grãos devem registrar melhores margens por causa da queda no preço dos insumos, especialmente os fertilizantes.

Empresas como a SLC Agrícola, de grãos, e a Kepler Weber, de armazenagem, projetam rentabilidade superior ano a ano. Mas tudo dependerá do clima. “Podemos enfrentar uma La Niña, que pode reduzir as chuvas no Sul, e um período de umidade constante, que poderia resultar em invernos prolongados”, afirma o meteorologista Willians Bini.

Para Marcela Marini, analista de grãos do Rabobank Brasil, apesar da incerteza climática, o agricultor está preparado.

“O produtor está focado em mitigar os riscos climáticos por meio da adoção de novas tecnologias e tem investido para maximizar sua produtividade”, afirma Marini. Se a unanimidade se confirmar, dependerá do clima. Afinal, o tempo é o senhor da razão — e do agro também.

César H.S. Rezende