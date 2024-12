A corrida pela fórmula 1

Bernie Ecclestone, o elitista ex-chefão da Fórmula 1, se esforçou para levar o circuito para outras praças fora da Europa e melhorar os números financeiros da categoria, sem tanto sucesso. Oito anos depois de a Liberty Media ter comprado a F1, países fazem fila na porta pelo direito de sediar uma prova. Entre os candidatos estão Ruanda, Tailândia, Coreia do Sul, Índia e Argentina. O motivo é claro. Só a prova na capital paulista movimentou neste ano 2 bilhões de reais, entre turismo e patrocínios. A Fórmula 1 vive seu melhor momento, graças à bem-sucedida estratégia de rejuvenescimento de público e aumento de receita, com mais provas de rua, presença forte em redes sociais e shows de artistas. Em 2023, estabeleceu-se que as três temporadas seguintes teriam 24 provas cada uma. Nos próximos anos, a expectativa é que esse número aumente. Para os brasileiros, a boa notícia é a presença em 2025 do paulista Gabriel Bortoleto na equipe Sauber.