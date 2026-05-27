A inteligência acessível

Na plataforma Super Professor, voltado para docentes, usa a IA para criar conteúdo educacional, montar trilhas de estudo e acompanhar o desempenho dos alunos em tempo real. No SPR Med, vertical de educação médica, a confecção de testes online que antes custavam 150 reais passou a custar 72 centavos graças ao apoio da IA.

Fundado em 1994 por professores de cursinho, o Super Professor nasceu como um banco de questões em disquetes. Depois passou por CDs, pen drives e plataformas digitais. Em 2021, foi comprado pelo Grupo Educacional Integrado e hoje é liderado por Harrisson Brait.

Atualmente, a empresa tem receita na casa de 5 milhões de reais, atende cerca de 60.000 professores e mais de 3.000 escolas. Para 2026, projeta crescer 40%, puxada pelo SPR Med e por novas soluções com IA. “O trabalho intelectual continuará sendo realizado pelos docentes. O objetivo é apoiá-los nas atividades do dia a dia”, diz Brait.