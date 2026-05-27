Revista Exame

A inteligência acessível

Na plataforma Super Professor, a IA facilitou a criação do conteúdo educacional

Harrisson Brait, do Super Professor: 60.000 professores e 3.000 escolas como clientes (Super Professor/Divulgação)

Harrisson Brait, do Super Professor: 60.000 professores e 3.000 escolas como clientes (Super Professor/Divulgação)

Júlia Arbex

Publicado em 27 de maio de 2026 às 06h00.

Na plataforma Super Professor, voltado para docentes, usa a IA para criar conteúdo educacional, montar trilhas de estudo e acompanhar o desempenho dos alunos em tempo real. No SPR Med, vertical de educação médica, a confecção de testes online que antes custavam 150 reais passou a custar 72 centavos graças ao apoio da IA.

Fundado em 1994 por professores de cursinho, o Super Professor nasceu como um banco de questões em disquetes. Depois passou por CDs, pen drives e plataformas digitais. Em 2021, foi comprado pelo Grupo Educacional Integrado e hoje é liderado por Harrisson Brait.

Atualmente, a empresa tem receita na casa de 5 milhões de reais, atende cerca de 60.000 professores e mais de 3.000 escolas. Para 2026, projeta crescer 40%, puxada pelo SPR Med e por novas soluções com IA. “O trabalho intelectual continuará sendo realizado pelos docentes. O objetivo é apoiá-los nas atividades do dia a dia”, diz Brait.

Acompanhe tudo sobre:1287
Próximo

Mais de Revista Exame

RD Saúde transforma farmácias em hubs de cuidado e amplia aposta em saúde integral

Grupo Equatorial aposta em tecnologia para adaptação climática e amplia uso de etanol em 69%

A longevidade dos negócios — e dos clientes

Grupo Boticário capta R$ 2 bi em títulos sustentáveis e avança em logística reversa

Mais na Exame

Revista Exame

RD Saúde transforma farmácias em hubs de cuidado e amplia aposta em saúde integral

Tecnologia

Google inaugura centro de engenharia em SP e põe Brasil no mapa global da IA

Mercados

Prévia da inflação no Brasil, emprego nos EUA, BCE e Fed: o que move os mercados