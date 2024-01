A corrida por uma marca: biografia de Phil Knight, da Nike, traz lições para quem deseja empreender

“E se houvesse um jeito de ter tanto prazer no trabalho a ponto de ele se tornar, essencialmente, um esporte?” Essa foi uma das provocações de Phil Knight, criador da Nike, em seu livro A Marca da Vitória: A Autobiografia do Criador da Nike. Apaixonado por esportes, Phil era um bom corredor, mas não o suficiente para seguir com a vida como atleta profissional. Foi correndo por hobby em Oregon, nos Estados Unidos, que teve uma ideia maluca: “Deixar uma marca no mundo”.

A partir daí, tudo é história e, desde 1960, o empresário inspira outros empreendedores pela sua coragem de ir além do estabelecido. “Phil Knight mostra a importância de ter uma visão clara e uma vontade de crescer, mesmo que isso signifique ir contra caminhos convencionais e enfrentar a descrença e a resistência de outras pessoas”, diz Pedro Mac Dowell, CEO da QI Tech, fintech que recebeu o maior aporte de 2023 do país, no valor de 1 bilhão de reais.