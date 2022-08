Morre Olivia Newton-John, aos 73 anos

Nesta segunda-feira, 8, morreu a atriz e cantora Olivia Newton-John, aos 73 anos. A informação foi dada pelo marido John Easterling, na página oficial dela no Facebook.

Leia na íntegra:

"Olivia Newton-John faleceu pacificamente em seu rancho no sul da Califórnia esta manhã, cercada por familiares e amigos. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da família durante este período muito difícil. Olivia tem sido um símbolo de vitória e esperança por mais de 30 anos compartilhando sua jornada contra o câncer de mama. Sua inspiração de cura e experiência pioneira com plantas medicinais continua com o Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicado à pesquisa de plantas medicinais e câncer. Em vez de flores, a família pede que qualquer doação seja feita em sua memória para o Fundo da Fundação Olivia Newton-John. Olivia deixa seu marido John Easterling; filha Chloe Lattanzi; irmã Sarah Newton-John; irmão Toby Newton-John; sobrinhas e sobrinhos Tottie, Fiona e Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall e Pierz Newton-John; Jude Newton-Stock, Layla Lee; Kira e Tasha Edelstein; e Brin e Valerie Hall".

A cantora britânica, naturalizada na Austrália, morreu por complicações de um câncer de mama com metástase no osso sacro, descoberto em 2018. Olivia Newton-John era conhecida sobretudo pela atuação em "Greese: nos Tempos da Brilhantina", com o papel de Sandy, em 1978.

Essa foi a terceira vez que a artista lutou contra um câncer. A primeira foi em 1992, também na mama, e a segunda foi um tumor no ombro, em 2013.