VMA 2023: Anitta é indicada pelo segundo ano seguido; veja como votar

A cantora Anitta está mais do que pronta para fazer história: pela segunda vez, está entre os artistas indicados ao VMA 2023, da MTV, na categoria de "Melhor Clipe Latino". A conquista vem pelo videoclipe de "Funk Rave". Os nomes foram divulgados nesta terça-feira, 8.

No ano passado, quando venceu na mesma categoria, Anitta se tornou a primeira brasileira a levar uma estatueta da premiação, com o clipe "Envolver". Nas redes sociais, a cantora falou a felicidade entrar mais uma vez na categoria com uma música de funk.

“Estou muito feliz em ser mais uma vez indicada ao VMA! Dessa vez com um funk, um projeto que estou realizando com tanto carinho e que gravei em uma favela. É lindo. Me sinto muito honrada e emocionada”, celebrou.

Esse ano, a Poderosa compete com Shakira, Rosalía, Bad Bunny e Karol G.

Lista completa de indicados ao VMA 2023

A lista de indicados à premiação deste ano é encabeçada pela cantora Taylor Swift, que foi indicada em oito categorias. SZA vem em segundo lugar, com seis indicações. Veja a lista completa de indicados:

Clipe do ano

Doja Cat - “Attention”

Miley Cyrus - “Flowers”

Nicki Minaj - “Super Freaky Girl”

Olivia Rodrigo - “Vampire”

Sam Smith & Kim Petras - “Unholy”

SZA - “Kill Bill”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Artista do ano

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

Música do ano

Miley Cyrus - “Flowers”

Olivia Rodrigo - “Vampire”

Rema & Selena Gomez - “Calm Down”

Sam Smith & Kim Petras - “Unholy”

Steve Lacy - “Bad Habit”

SZA - “Kill Bill”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Artista revelação

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Melhor Parceria

David Guetta & Bebe Rexha - “I'm Good (Blue)”

Post Malone & Doja Cat - “I Like You (A Happier Song)”

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - “Gotta Move On”

KAROL G & Shakira - “TQG”

Metro Boomin ft. The Weeknd, 21 Savage, Diddy - “Creepin’ (Remix)”

Rema & Selena Gomez - “Calm Down”

Melhor clipe de Pop

Demi Lovato - “Swine”

Dua Lipa - “Dance the Night”

Ed Sheeran - “Eyes Closed”

Miley Cyrus - “Flowers”

Olivia Rodrigo - “Vampire”

P!NK - “Trustfall”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Melhor clipe de Hip Hop

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami - “Gotta Move On”

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby - “STAYING ALIVE”

GloRilla & Cardi B - “Tomorrow 2”

Lil Uzi Vert - “Just Wanna Rock”

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX - “Kant Nobody”

Metro Boomin ft. Future - “Superhero (Heroes and Villains)”

Nicki Minaj - “Super Freaky Girl”

Melhor clipe de Rock

Foo Fighters - “The Teacher”

Linkin Park - “Lost (Original Version)”

Red Hot Chili Peppers - “Tippa My Tongue”

Måneskin - “The Loneliest”

Metallica - “Lux Æterna”

Muse - “You Make Me Feel Like It’s Halloween”

Melhor clipe de música alternativa

Blink-182 - “Edging”

Boygenius - “The Film”

Fall Out Boy - “Hold Me Like a Grudge”

Lana Del Rey ft. Jon Batiste - “Candy Necklace”

Paramore - “This Is Why”

Thirty Seconds To Mars - “Stuck”

Melhor clipe de música latina

Anitta - “Funk Rave”

Bad Bunny - “Where She Goes”

Eslabon Armado & Peso Pluma - “Ella Baila Sola”

Grupo Frontera & Bad Bunny - “un x100to”

Karol G & Shakira - “TQG”

Rosalía - “Despechá”

Shakira - “Acróstico”

Melhor clipe de R&B

Alicia Keys ft. Lucky Daye - “Stay”

Chlöe ft. Chris Brown - “How Does It Feel”

Metro Boomin ft. The Weeknd, 21 Savage, Diddy - “Creepin’ (Remix)”

SZA - “Shirt”

Toosii - “Favorite Song”

Yung Bleu & Nicki Minaj - “Love In The Way”

Melhor clipe de K-POP

Aespa - “Girls”

Blackpink - “Pink Venom”

Fiffty Fifty - “Cupid”

Seventeen - “Super”

Stray Kids - “S-Class”

Tomorrow X Together - “Sugar Rush Ride”

Melhor clipe de Afrobeats

Ayra Starr - “Rush”

Burna Boy - “It’s Plenty”

Davido ft. Musa Keys - “Unavailable”

Fireboy DML & Asake - ”Bandana”

Libianca - “People”

Rema & Selena Gomez - “Calm Down”

Wizkid ft. Ayra Starr - “2 Sugar”

Clipes para o bem

Alicia Keys - “If I Ain’t Got You (Orchestral)”

Bad Bunny - “El Apagón - Aquí Vive Gente”

Demi Lovato - “Swine”

Dove Cameron - “Breakfast”

Imagine Dragons - “Crushed”

Maluma - “La Reina”

Melhor fotografia

Adele - “I Drink Wine”

Ed Sheeran - “Eyes Closed”

Janelle Monae - “Lipstick Lover”

Kendrick Lamar - “Count Me Out”

Miley Cyrus - “Flowers”

Olivia Rodrigo - “Vampire”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Melhor direção

Doja Cat - “Attention”

Drake - “Falling Back”

Kendrick Lamar - “Count Me Out”

Megan Thee Stallion - “Her”

Sam Smith & Kim Petras - “Unholy”

SZA - “Kill Bill”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Melhor direção de arte

Boygenius - “The Film”

Blackpink - “Pink Venom”

Doja Cat - “Attention”

Lana Del Rey ft. Jon Batiste - “Candy Necklace”

Megan Thee Stallion - “Her”

SZA - “Shirt”

Melhor efeito visual

Fall Out Boy - “Love From the Other Side”

Harry Styles - “Music for a Sushi Restaurant”

Melanie Martinez - “Void”

Nicki Minaj - “Super Freaky Girl”

Sam Smith & Kim Petras - “Unholy”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Melhor coreografia

Blackpink - “Pink Venom”

Dua Lipa - “Dance the Night”

Jonas Brothers - “Waffle House”

Megan Thee Stallion - “Her”

Panic! at the Disco - “Middle of a Breakup”

Sam Smith & Kim Petras - “Unholy”

Melhor edição

Blackpink - “Pink Venom”

Kendrick Lamar - “Rich Spirit”

Miley Cyrus - “River”

Olivia Rodrigo - “Vampire”

SZA - “Kill Bill”

Taylor Swift - “Anti-Hero”

Push Performance do Ano