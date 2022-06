Vestido de centavos? Noiva viraliza com peça de apenas US$ 3,75

A escolha do vestido de casamento perfeito é uma etapa muito importante para a maioria das noivas. Com a estadunidense Jillian Lynch não foi diferente. Antes de escolher seu modelo, ela pesquisou e pensou muito no vestido que usaria para se casar. A escolha da noiva de 32 anos, que se considera uma poupadora nata, foi um vestido de apenas 3,75 dólares comprado em um brechó de Ohio.

Segundo contou ao portal Bussiness Insider, Jillian nunca considerou comprar um vestido de centenas ou até milhares de dólares. "Eu economizo o tempo todo. Nunca pensei em ir a uma loja de noivas", disse ao Insider.

Embora seu casamento tenha tido apenas 30 convidados, a escolha super econômica que a noiva fez com o vestido viralizou no TikTok e alcançou milhares de pessoas.

“Comecei a procurar vestidos, não vestidos de noiva, mas vestidos brancos simples”, disse ela ao Insider. "Eu não queria nada muito formal", relatou.

Em um brechó, a noiva se apaixonou por um vestido branco com decote médio e fenda na perna. O valor original da peça nova é 220 dólares, mas na loja de segunda mão, ela comprou o vestido por menos de 4 dólares.

Depois da compra, Jillian gravou um vídeo no TikTok para saber o que seus seguidores achavam na peça.

A partir dos comentários positivos e de algumas dicas de como melhorar o vestido, a noiva teve certeza de sua escolha. "Ouvir o feedback através do TikTok de que parecia ter sido feito para mim me influenciou", disse ela. "Depois de fazer esse TikTok, eu me apaixonei cada vez mais por ele cada vez que o experimentei. Eu me senti muito bonita."

Como sugeriu um de seus seguidores em um comentário no vídeo do TikTok, Lynch levou o vestido a uma alfaiataria e pediu ajustes na cintura da peça, além de trocar as alças.

As melhorias no vestido custaram 110 dólares. Ao todo, a noiva investiu 113,75 dólares. A economia também se estendeu aos pés. Os saltos usados pela noiva custaram apenas 8 dólares. A maquiagem e o cabelo foi ela mesmo quem fez.

"Acho que nunca me senti tão bem. É isso que toda noiva deve sentir", disse Lynch ao Insider.