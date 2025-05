Uber oferece descontos de até 100% para usuários que acharem a palavra 'bora' em filmes e séries

A Uber lança nesta sexta-feira, 9 de maio, o "Encontre o Bora e Bora", ação que oferecerá descontos de até 100% sempre que a palavra "bora" for encontrada por usuários em filmes ou séries.

Desenvolvida em parceria com o estúdio criativo AKQA Casa, a promoção faz parte da campanha “Bora Marcar", que celebra com humor e autenticidade o hábito bem brasileiro de “marcar de marcar” encontros que, muitas vezes, acabam adiados pela correria do cotidiano. Com uma abordagem leve e enraizada na cultura do país, a campanha lembra que, com a Uber, estar junto está apenas a um toque de distância.

"A Uber tem a missão de aproximar as pessoas, ao ajudar a remover as barreiras de mobilidade", explica Pedro Thompson, Head de Marketing da Uber no Brasil. "Essa ação é uma forma de relembrar os brasileiros que aquele encontro importante está apenas a um toque de botão de distância”.

Como participar?

A dinâmica funciona como um caça ao tesouro. Ao assistir seus conteúdos favoritos nos principais serviços de streamings, a pessoa deve identificar a utilização da palavra “bora” na fala de um personagem - na dublagem ou na legenda - e enviar o título do filme ou série para o WhatsApp no número (11) 94142-8271.

Depois, é só seguir o passo a passo, selecionando as opções corretas sobre o conteúdo que selecionou. Se as informações estiverem corretas, o usuário receberá um cupom de desconto exclusivo para usar em viagens de Uber X. A partir do dia 09 de maio, cada pessoa poderá ganhar até três cupons, com descontos limitados a R$ 10, R$ 30 e R$ 50.

Para essa ação, foram mapeadas milhares de palavras em mais de 15 mil conteúdos de streamings disponíveis no Brasil. Usando ferramentas de Inteligência Artificial, a palavra "bora” foi identificada mais de cinco mil vezes. A campanha será divulgada nas redes sociais da Uber, com o apoio de criadores de conteúdo especializados em filmes e séries, que também publicarão pistas da ‘caça ao Bora’ e dicas de como participar.

Desenvolvida em parceria com o estúdio criativo AKQA, a campanha conta com peças de OOH, conteúdos para redes sociais e a música "Vamo que Vamo", embalada pela voz do cantor Thiaguinho.

Os anúncios trazem expressões populares que remetem a desculpas usadas para adiar compromissos e mostram que só é preciso uma pequena mudança para que eles se concretizem. Partindo da ideia de que é preciso alinhar muitos fatores para que um encontro presencial se realize na vida moderna, o objetivo é reforçar que, com a Uber, estar junto é possível - a distância é o toque de um botão.