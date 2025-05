Uber cai 2% na bolsa de NY após frustração com resultados do 1º trimestre

As ações da Uber caíam 2,17% na Nyse (New York Stock Exchange) nesta quarta-feira, 7, após a empresa divulgar resultados abaixo das expectativas no primeiro trimestre de 2025. Os números acenderam alertas sobre uma possível desaceleração no consumo, em meio ao aumento da aversão ao risco por parte dos investidores.

O gigante de mobilidade reportou US$ 42,8 bilhões em volume bruto de transações no período — valor que inclui corridas, entregas e repasses a motoristas e estabelecimentos (excluindo gorjetas) — ante uma estimativa de US$ 43,1 bilhões dos analistas. A receita também desapontou, ficando em US$ 11,5 bilhões, abaixo dos US$ 11,6 bilhões esperados.

Apesar do lucro por ação superar as projeções (US$ 0,83 ante US$ 0,51), o ritmo mais fraco de crescimento nas corridas chamou a atenção. A divisão de mobilidade teve avanço de 20% no volume bruto de transações, abaixo dos 24% do trimestre anterior. A Uber atribuiu parte desse resultado à valorização do dólar frente a moedas como o real, o peso mexicano e o argentino, que afetou a conversão de receitas internacionais.

Cenário econômico

Mesmo com um desempenho positivo na área de entregas e com um Ebitda ajustado de US$ 1,86 bilhão, dentro da faixa esperada, os números do segmento de mobilidade — o mais lucrativo da empresa — pesaram. A Uber citou ainda fatores externos nos Estados Unidos, como incêndios em Los Angeles e condições climáticas severas, que impactaram a operação. Além disso, os preços das corridas aumentaram em algumas regiões, refletindo custos de seguro mais altos.

O trimestre também foi marcado por uma queda na confiança do consumidor nos EUA, que em março atingiu o menor nível em quatro anos, influenciada pela alta de preços e incertezas econômicas sob o governo Trump, que voltou a escalar tarifas comerciais.

Apesar dos desafios, a Uber manteve um tom otimista para os próximos meses. A companhia prevê um volume bruto de transações entre US$ 45,75 bilhões e US$ 47,25 bilhões no segundo trimestre, acima da média das estimativas. Também projeta um Ebitda ajustado entre US$ 2,02 bilhões e US$ 2,12 bilhões.

Paralelamente, a Uber segue expandindo sua atuação. A empresa adquiriu 85% do serviço de entregas turco Trendyol Go por cerca de US$ 700 milhões e reforçou investimentos nos robotáxis, com destaque para uma parceria com a Waymo, da Alphabet, em Austin (Texas). A expectativa é aumentar significativamente a frota autônoma nos EUA nos próximos meses.