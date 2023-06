TUDUM: saiba tudo o que a Netflix divulgou neste sábado

O Tudum, evento presencial em São Paulo, feito para fãs das produções da Netflix, fez história neste sábado, 17. Na parte de fora do Auditório do Ibirapuera, uma multidão de milhares fãs das séries e filmes da plataforma "vemelhinha" se reuniu no gramado, na parte de trás do edifício, para acompanhar as novidades apresentadas por vários atores mundialmente famosos.

O "Show Tudum: Um Evento Mundial para Fãs" foi também transmitido ao vivo no Youtube para todo o mundo e contou com a presença de grandes personalidades, como Chris Hemsworth, Arnold Schwarzenegger, Henry Cavill, Gal Gadot, Jamie Dornan, Zack Snyder, Nicola Coughlan, India Amarteifio e muitos outros.

Maísa Silva (De Volta aos 15), Chase Stokes (Outer Banks) e Maitreyi Ramakrishnan (Eu Nunca…) fizeram a mediação do evento.

Debaixo do frio de 13ºC da capital paulista, os fãs gritaram e se emocionaram por quase três horas para assistir a toda a programação que a Netflix preparou para o Brasil. E aqui a gente te conta, em um "resumão", tudo o que a "vermelhinha" anunciou neste sábado, confira:

Tudo que o TUDUM anunciou neste sábado

Chris Hemsworth em 'Resgate 2'

O primeiro a entrar no palco foi Chris Hemsworth, para falar sobre sua atuação e dificuldades no novo filme "Regaste 2", segundo da franquia. O longa-metragem já está disponível na plataforma de streaming e ele interpreta o personagem Tyler Rake.

"Eu amo esse personagem desde a primeira vez que o interpretei, então, agora, é ainda mais incrível. Mas o que realmente fez meus olhos brilharem é que, dessa vez, conseguimos ver mais do passado de Tyler, é um mergulho bem profundo na vida dele. Acho que vocês vão amar", disse Hemsworth no evento.

Round 6: Temporada 2 e novo reality show

Um dos maiores sucessos da "vermelhinha" também foi pauta do TUDUM. No evento, a Netflix liberou o primeiro teaser de "Round 6: O Desafio", um reality show sul-coreano que simulará os jogos da série, mas agora contará com participantes reais. "Round 6: O Desafio" ainda não tem data de estreia confirmada.

Além de divulgar o reality, a plataforma também divulgou o elenco da segunda temporada de "Round 6", que contará com a presença dos atores Lee Jung-Jae, Lee Bying-Hun, Wi Ha-Jun e novos personagens, interpretados por Yim Si-Yan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon e Yang Dong-Geun.

You: Temporada 5

Em vídeo, o ator Penn Badgley (Joe Goldberg), protagonista da série YOU trouxe algumas novidades sobre a quinta (e última) temporada do seriado. Ainda sem teaser, foram divulgadas algumas fotos, somente.

"Tivemos uma longa jornada, e resta a pergunta: quem é você? Muito obrigada por todo o caminho e por nos acompanhar até agora. Vejo vocês em breve, na quinta temporada de YOU", agradeceu o ator.

Elite: Temporada 7 e mensagem especial da Anitta

Seguindo com o evento, os atores André Lamoglia (brasileiro) e Valentina Zenere, da série "Elite", agradeceram o carinho dos fãs e falaram sobre a sétima temporada do seriado, que chega à Netflix no dia 20 de outubro.

Os novos episódios contarão com a presença de Anitta, que apareceu em vídeo no TUDUM para falar sobre sua participação. Logo em seguida, a Netflix divulgou o primeiro teaser da nova temporada, que pode ser visto aqui.

Experiência imersiva de Rainha Charlotte

Os atores do spinoff da série "Bridgerton", India Ria Amarteifio (Rainha Charlotte) e Corey Mylchreest (Rei George) também subiram ao palco do TUDUM neste sábado.

"Vocês são os maiores fãs do mundo, agora, eu consigo ver isso. Vimos suas representações de várias das cenas da série, foi incrível", comentou India. "Trabalhamos muito duro para mostrar a vocês o nosso capítulo de Bridgerton, então é maravilhoso vir aqui e poder ver vocês de pertinho, obrigado por nos receberem de braços tão abertos", acrescentou Corey.

Ao final da apresentação, os atores chamaram um vídeo de Golda Rosheuvel, que interpreta a rainha na série Bridgerton. "Uma das minhas coisas favoritas sobre o 'Bridgverse' são os bailes, os figurinos, as danças e o romance", comentou a atriz.

Ela anunciou, em seguida, que uma experiência imersiva da série virá para o Brasil em breve. O principal Baile de Rainha Charlotte já percorreu 10 cidades ao redor do globo e comportou, até o momento, mais de 225 mil pessoas. A experiência virá para São Paulo, mas ainda não tem data definida.

Bridgerton: Temporada 3

Chamada por Golda, a atriz Nicola Coughlan (Penelope Featherington), protagonista de "Bridgerton" também apareceu no TUDUM. Por lá, ela divulgou fotos inéditas da terceira temporada da série, que ainda não tem data de estreia anunciada no Brasil.

"Ah, meu Deus, vocês deveriam chamar todos os atores para cá, porque os fãs daqui fazem qualquer um se sentir como a Beyoncé", brincou a artista. "Nesta nova temporada, Penelope retorna à Londres para se tornar uma nova mulher, com uma nova independência e uma nova determinação. Posso prometer que será uma tremenda temporada".

"Lift", de Kevin Hart

No evento, o ator Kevin Hart, em vídeo, destacou as novidades sobre seu novo filme com a Netflix, chamado de "Lift". O longa-metragem envolve humor e ação e teve suas primeiras cenas liberadas no TUDUM.

O elenco contará com Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw, Vincent D’Onofrio, Billy Magnussen, Úrsula Corberó, Yun Jee Kim, Viveik Kalra, Paulo Anderson, Jean Reno, Sam Worthington e Queimar Gorman.

O filme chega à plataforma em janeiro de 2024.

Berlim - "La Casa de Papel"

Pedro Alonso também deu uma passadinha "virtual", por vídeo, no TUDUM. Por lá, ele revelou o primeiro teaser de "Berlim", série derivada do sucesso "La Casa de Papel".

"La Casa de Papel" te suas cinco temporadas disponíveis na Netflix, assim como o spinoff sul-coreano da série, com o ator Park Hae-soo (Round 6).

"Berlim", segundo spinoff, chega à "vermelhinha" em dezembro deste ano.

Teaser de "Casamento às Cegas"

Também em vídeo, os apresentadores Nick e Vanessa Lachey mostraram um pequeno teaser da quinta temporada de "Casamento às Cegas", na versão norte-americana. Os episódios chegam à Netflix em setembro.

A versão brasileira do reality também chega no dia 2 de julho na plataforma.

"De Volta aos 15": Temporada 2

A série da atriz Maísa Silva também teve destaque no TUDUM. A segunda temporada da série chega à Netflix no dia 15 de julho e a plataforma apresentou, nesta sábado, 17, um trailer completo.

"Cobra Kai": Temporada 6

A série Cobra Kai também ganhou um vídeo especial no TUDUM, com imagens dos bastidores. A sexta e última temporada da série chega à plataforma no dia 9 de setembro deste ano.

"Eu Nunca...": Temporada 5

Para comemorar a quinta e última temporada de "Eu Nunca...", a Netflix chamou Maitreyi Ramakrishnan, Jaren Lewison e Darren Barnet ao palco do TUDUM. Os atores compartilharam bons momentos com o público ao longo dos cinco anos de gravação.

"Realmente, é o fim de uma era icônica", comentou Ramakrishnan. "Meus momentos favoritos são tantos, porque tivemos ótimas coisas no set de filmagem, e momentos ainda mais legais com os fãs. Mas conhecer vocês [Jaren e Darren] foi, sem dúvidas, a melhor parte", acrescentou.

Durante os anúncios da série, a Netflix mostrou um vídeo dos backstages de "Eu Nunca...".

"The Archies" - Riverdale

A Netflix trouxe os atores Mihir Ahuja, Dot, Khushi Kapoor, Suhana Khan, Yuvraj Menda, Agastya Nanda e Vedang Raina para o TUDUM para divulgar seu novo filme, "The Archies", baseado na série "Riverdale".

A história é contada na Índia, nos anos 1960. Durante o evento, os atores fizeram uma breve apresentação de música. Veja o teaser do filme aqui.

Heartstopper: Temporada 2

No TUDUM, a Netflix também liberou um teaser inédito da segunda temporada de Heartstopper. Ele foi anunciado pelas atrizes Corinna Brown (Tara Jones) e Kizzy Edgell (Darcy Olsson), via vídeo.

"Não conseguimos mais esperar para que vocês vejam a segunda temporada, está incrível", disse Kizzy. "Esse vídeo vai ser divulgado primeiro aqui, no TUDUM!", comentou Corinna.

Além do teaser, a "vermelinha" também divulgou os nomes dos episódios da segunda temporada. São eles: "Out" (Fora), "Family" (Família), "Promise" (Promessa), "Challenge" (Desafio), "Heat" (Calor), "Truth/Dare" (Verdade ou Desafio), "Sorry" (Desculpe) e "Perfect" (Perfeito).

A segunda temporada de Heartstopper chega à Netflix no dia 2 de agosto.

"Toda Luz Que Não Podemos Ver"

Para promover a minissérie "Toda Luz Que Não Podemos Ver", o TUDUM chamou ao palco os atores Aria Mia Loberti e Louis Hofmann (Dark). Eles divulgaram um teaser inédito ao público.

A série chega à Netflix no dia 2 de novembro e conta com elenco composto por Mark Ruffalo, Hugh Laurie e Nell Sutton.

"Lupin": Temporada 3

O mestre do disfarce Assane Diop (Omar Sy) estará de volta ao catálogo da Netflix em breve. A terceira temporada de Lupin chega à "vermelhinha" no dia 5 de outubro.

Para divulgá-la, Omar Sy apareceu no TUDUM em vídeo e liberou um novo teaser da série.

"O Problema dos 3 Corpos"

No embalo dos novos teasers, a Netflix também convidou ao palco do TUDUM os artistas Benedict Wong (Doutor Estranho), Jess Hong (Inked), John Bradley (Game of Thrones), Jovan Adepo (Fence) e Alex Sharp (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time) para divulgação de "O Problema dos 3 Corpos".

A série é baseada do livro homônimo, escrito por Cixin Liu, e será adaptada por David Benioff e Dan Weiss (Game of Thrones). A história se passa na China, em 1960, durante a Revolução Cultural.

"Emily em Paris": Temporada 4

A querida Emily está de volta para a quarta temporada de "Emily em Paris". Para divulgar a série, o TUDUM liberou um vídeo especial com Lily Collins, no qual a atriz relembra os últimos passos da personagem.

A grande novidade vem na localização da quarta temporada: longe de Paris, os episódios serão em Roma, capital da Itália.

"The Witcher": Temporada 3

Para divulgar a tão aguardada terceira temporada de "The Witcher", a Netflix chamou os atores Henry Cavill, Joey Batey, Anya Chalotra e Freya Allan ao TUDUM. Por lá, eles alinharam a expectativa do público para a nova temporada e celebraram a despedida de Cavill da série — o ator deixará o papel a partir da quarta temporada.

"Filmar minha última temporada não foi nada fácil. Mas falar sobre isso é muito mais como falar sobre meus colegas por aqui. Foi um prazer uma grande honra fazer parte de tudo isso com vocês [Joey, Freya e Anya]. Todos vocês trouxeram mais nuances e detalhes para esses personagens, que envolveu muito trabalho, cuidado e esforço. Eu saio com a tristeza de ter que deixar vocês todos, porque trabalhar com vocês foi o meu maior prazer", finalizou Cavill.

Por lá, os atores também divulgaram um trailer inédito dos novos episódios. Veja o trailer aqui.

"Outer Banks": Temporada 4

Além de apresentador do TUDUM, Chase Stokes também trouxe novidades sobre Outer Banks. Por lá, além de falar sobre o processo de filmagem, o ator liberou um vídeo especial que mostra os novos visuais do elenco e dos personagens principais.

"One Piece"

Uma das atrações mais esperadas do evento era a de "One Piece", série live-action que adaptará o anime de mesmo nome, que já ultrapassou mil episódios lançados - e se tornou a animação japonesa mais popular da história.

A Netflix trouxe os atores Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson e Taz Skylar para o TUDUM e liberou o primeiro trailer do live-action, que chega à plataforma de streaming no dia 31 de agosto.

Tamanha foi a comoção do público que a atriz Emily Rudd se emocionou no palco.

"Avatar: O Último Mestre do Ar"

Adaptar uma das animações mais populares da história para o live-action não é tarefa fácil. Por isso, a Netflix trouxe os atores Dallas Liu (Zuko), Kiawentiio Tarbell (Katara), Ian Ousley (Sokka) e Gordon Cormier (Aang) para o TUDUM.

Além de falarem sobre o processo de filmagem, os atores também revelaram quatro fotos inéditas da série, que chega à Netflix em 2024.

"Wandinha": Temporada 2

Apesar de não estar presente no TUDUM, em São Paulo, o elenco de "Wandinha" marcou sua presença no evento via vídeo. Por lá, os atores discutiram as principais teorias levantadas pelos fãs para a segunda temporada da série.

E confirmaram: haverá um novo membro da família Adams nos novos episódios.

"Rebel Moon"

Tem filme novo do Zack Snyder na área! Para divulgar "Rebel Moon", a Netflix chamou Snyder, a produtora Deborah Snyder e a atriz Sofia Boutella para o TUDUM.

Além de comentarem sobre a história do novo filme, eles também revelaram um vídeo especial sobre os bastidores das filmagens.

"Rebel Moon" é uma fantasia épica de ficção científica que vem sendo produzida há décadas sobre uma invasão da "Terra Mãe" a outro planeta, que decide lutar por seu espaço e liberdade. O filme estreia no dia 22 de dezembro na Netflix.

"Sintonia": Temporada 4

A série brasileira "Sintonia" também foi divulgada no TUDUM pelos atores Christian Malheiros, Jottapê e Bruna Mascarenhas. Além da animação com o funk para os fãs da série, eles também revelaram um vídeo com uma música nova de Doni.

A quarta temporada de "Sintonia" chega à "vermelinha" no dia 25 de julho.

"Agente Stone"

Um dos momentos mais esperados da noite foi a chegada de Gal Gadot e Jamie Dornan aos palcos do TUDUM. Os atores vieram acompanhados da atriz Alia Bhatt para divulgar o novo filme da Netflix, "Agente Stone", que estreia em agosto na plataforma de streaming.

Os três protagonistas comentaram as dificuldades e os detalhes das gravações. Mais tarde, divulgaram o primeiro trailer do longa. Veja o trailer aqui.

🚨Breaking News From #TUDUM🚨 Linda Hamilton is joining the cast of Stranger Things 5! pic.twitter.com/qYJMeGS700 — Netflix (@netflix) June 17, 2023

Stranger Things: Temporada 5

Os anúncios da quinta temporada de Stranger Thins seguem bem secretos. Mas, para dar uma aliviada no coração dos fãs, a Netflix trouxe um vídeo especial de Linda Hamilton para o TUDUM, que será uma das personagens da nova temporada.

Ela foi anunciada por Arnold Schwarzenegger, que também esteve presente no evento. A quinta temporada de "Stranger Thins" ainda não tem data de estreia definida.

"Fubar": Temporada 2

O fã número 1 do Brasil e dos brasileiros subiu ao palco do TUDUM neste sábado. Arnold Schwarzenegger não só destacou que agora é Chief Action Officer (CAO) da Netflix, como também anunciou a renovação de sua série de comédia "Fubar" para uma segunda temporada.

"Eu tenho 75 anos agora, e vivem me perguntando: 'Você está com 75 anos, não vai se aposentar?'", questionou Schwarzenegger. "E eu respondo toda vez: 'Heróis de ação não se aposentam, eles recarregam'".