A Casa do Dragão: 2ª temporada da série ganha novo trailer; veja vídeo

Falta pouco para a mais nova temporada de “A Casa do Dragão” (“House of the Dragon”, no título original). A série estreia em 16 de junho na Max (antiga HBO Max) e, nesta terça-feira, 14, a HBO liberou um novo trailer.

A segunda temporada da série promete um início sangrento da chamada "Dança dos Dragões", a guerra que dizimou os dragões da casa Targaryen. Essa nova etapa vai dividir o público entre os Verdes, liderados por Alicent Hightower (Olívia Cooke) e seu filho, que disputa o trono de ferro, Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney), e os Pretos, liderados por Rhaenyra Tagaryen (Emma D’Arcy).

Veja o novo trailer de A Casa do Dragão

O que esperar da 2ª temporada de House of the Dragon?

Em dezembro de 2023, parte do elenco da série desembarcou no Brasil para participar da CCXP23. Segundo Ewan Mitchell (Aemond Targaryen), que participou do painel exclusivo da HBO no evento, a segunda temporada da série tem tudo para ser eletrizante, e vai expandir ainda mais o universo criado por George R. R. Martin.

"Na primeira temporada, conhecemos muito das duas famílias, tudo em um clima de tensão absurdo que deixou fácil derramar sangue. Querendo ou não, Aemond foi o primeiro a fazer isso", iniciou o ator.

"Marquem minhas palavras, Brasil: para a segunda temporada, não é mais tensão. Estamos em guerra".

Steve Toussaint (Corlys Velaryon), por outro lado, comentou também que a série trará mais cenas de ação e guerra. "Vocês sabem, não posso dizer muito, mas posso revelar que definitivamente teremos mais dragões, e eles são mais ágeis, maiores e em cenas épicas. Também temos um set de filmagem perfeito, posso dizer que o navio do meu personagem é incrível", completou ele.

Mina de ouro da HBO

O spin-off de Game of Thrones chegou com a ambição de bater recordes de audiência da mais famosa série da HBO. E logo na primeira temporada, ele já se aproximou da fama de sua precursora: foram 9,3 milhões de espectadores somente nos Estados Unidos no último episódio.

Roteirizado por George R. R. Martin, autor da série de livros Crônicas de Gelo & Fogo — que inspirou Game of Thrones —, House of the Dragon chega ao streaming da HBO com altas expectativas. A história terá foco na família Targaryen, a mesma de Daenerys Targaryen, em um episódio conhecido como a Dança dos Dragões.

A ideia da trama é contar o enredo o fim da dinastia Targaryen e o que levou à extinção de quase todos os dragões.