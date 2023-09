Tudo o que sabemos sobre o Lollapalooza 2024; pré-venda começa neste mês

Após o The Town, os apaixonados por festivais de música já podem se preparar para a proxima edição do Lollapalloza em São Paulo. A organização do evento anunciou nesta terça-feira, 19, que a pré-venda dos ingressos começa na terceira e quarta semanas de setembro exclusivamente para clientes Bradesco.

Como de costume, o Lollapalloza 2024 terá as seguintes modalidades de ingresso:

Lolla Pass, passaporte que garante acesso aos 3 dias de festival;

Lolla Comfort Pass, com acesso à área exclusiva Lolla Comfort;

Lolla Lounge Pass, para a área Lolla Lounge.

Quando começa a venda dos ingressos do Lollapalooza 2024?

Segundo a organização do evento, a pré-venda começa no 28 de setembro e vai até o dia 02 de outubro. A partir do dia 03 de outubro, às 11h, será liberada a venda geral dos ingressos.

A primeira fase da pré-venda será feita exclusivamente para clientes Bradesco.

Qual o valor dos ingressos?

O preço dos ingressos, em todas as suas modalidades, ainda não foram divulgados ao público.

Quando começa o festival?

A próxima edição do Lollapalooza ocorre nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Quais são as atrações confirmadas?

O evento ainda não divulgou oficialmente quais bandas e cantores farão parte do Lollapalooza 2024. Na edição deste ano, o festival reuniu 302,6 mil pessoas ao longo dos três dias de março, com shows de Rosalía, Billie Eilish, The 1975, Lil Nas X, Tame Impala, Twenty One Pilots.

O Lollapalooza conta com 4 palcos, cerca de 80 atrações e uma ampla gama de atividades simultâneas, cobrindo os 600 mil m² de extensão do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

Além dos shows, o pública poderá aproveitar uma variedade de pratos nas áreas gastronômicas, locais de descanso e interação com marcas e patrocinadores.