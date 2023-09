Com vista para Ipanema, Fasano abrirá rooftop para não-hóspedes por apenas 4 noites

Após inaugurar o Fasano Caffè, local de serviço de café da manhã do hotel, a unidade do Fasano na capital carioca terá também uma nova temporada do Rooftop Sessions, projeto que leva programação especial ao bar da piscina. O evento conta com diversas apresentações musicais ao vivo.

Lançado em 2022, em comemoração aos 15 anos do hotel, o Rooftop Sessions agora passa a fazer parte do calendário fixo do Fasano Rio. Nos dias de evento, o terraço do oitavo andar, normalmente restrito a hóspedes, recebe público externo com apresentações de vozes que representam a cena musical carioca atual, além de DJs, das 18h às 23h.

Para esta temporada, os artistas serão Julia Joia, Kynnie, Theo Bial e Gab Lobo. Completam as noites os DJs Carol Emmerick, Tammy, Facchinetti e Ramone.

O Rooftop é um dos principais atrativos do Hotel Fasano Rio de Janeiro, com piscina de borda infinita que se debruça sobre a praia de Ipanema e de onde se tem vista panorâmica privilegiada que vai do Arpoador até o Morro Dois Irmãos. Do bar da piscina saem excelentes receitas e drinques para completar a atmosfera de descontração desta área.

Os ingressos para o Rooftop Sessions estão disponíveis para compra pela plataforma Sympla (hóspedes têm acesso gratuito).

Serviço Rooftop Sessions

Datas: dias 28 de setembro, 19 de outubro, 09 de novembro e 23 de novembro, das 18h às 23h.

Ingressos: Venda pela plataforma Sympla. R$ 180 por pessoa, para compras feitas antecipadamente, e R$ 200 por pessoa, para compras no dia do evento. Consumação no bar da piscina à parte. Hóspedes têm acesso gratuito.

Programação:

28 de setembro: Julia Joia + DJ Carol Emmerick

19 de outubro: Theo Bial + DJ Facchinetti

09 de novembro: Kynnie + DJ Tamy

23 de novembro: Gab Lobo + DJ Ramone