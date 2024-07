Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre ação e comédia, filmes e séries este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série Os Bandidos do Tempo, sobre uma gangue que se transporta através do espaço e do tempo. Já no Max, estreia do longa da A24 Love Lies Bleeding: O Amor Sangra.

Os Bandidos do Tempo (Apple TV+)

Guiados por Penélope, personagem de Lisa Kudrow ("Friends", "The Comeback"), a excêntrica equipe de bandidos embarca em aventuras épicas enquanto as forças do mal ameaçam suas conquistas e a vida como eles a conhecem. Enquanto o grupo se transporta através do espaço e do tempo, a gangue encontra mundos fascinantes do passado distante enquanto busca por tesouros, dependendo de Kevin para explicar cada situação da história. Os "Bandidos do Tempo" testemunham a criação do Stonehenge, conseguem ver o Cavalo de Troia em ação, fogem de dinossauros em eras pré-históricas, causam confusão nos tempos medievais, experimentam a era do gelo, civilizações antigas, o renascimento do Harlem e muito mais ao longo dos episódios.

Love Lies Bleeding: O Amor Sangra (Max)

Ambientado na década de 1980, o enredo gira em torno da vida de Lou uma gerente de academia, que se apaixona por Jackie, uma fisiculturista ambiciosa que viaja da cidade para Las Vegas em busca de seus sonhos. Porém, essa paixão intensa as envolve em um turbilhão de violência, conectando-as profundamente à família criminosa de Lou. O romance, marcado por egos, desejos, sangue e vingança, transforma suas vidas para sempre. Anna Baryshnikov, Kristen Stewart e Dave Franco estrelam esse intenso filme de ação.

Impuros (Disney+)

Uma das séries mais cultuadas do Brasil estreia sua temporada mais eletrizante. Evandro conseguiu tudo o que queria, controla produção, distribuição e exportação do Ouro Branco, mas com os negócios crescendo, fica difícil manter tudo sob controle, e novos inimigos nascem de onde menos se espera. Geise confronta o marido e ganha poder ao se articular diretamente com os cabeças do tráfico internacional. Morello costura uma aliança improvável para continuar sua caçada ao dono do Dendê, enquanto vê a filha se encantar cada vez mais pelo mundo do crime. Encurralado pela polícia e pela própria família, Evandro terá que fazer a escolha mais difícil de sua vida. A quinta temporada de Impuros entrega algumas das sequências mais impactantes de toda trajetória da série.

Decameron (Netflix)

Estão todos cordialmente convidados a testemunhar uma orgia regada a vinho na zona rural da Itália. "Decameron" é uma comédia ácida com toques de novela sobre a luta de classes durante uma pandemia, um tema bastante atual. Em 1348, a peste bubônica atinge com força a cidade de Florença. Um grupo de nobres é convidado a ficar em uma mansão com seus servos e esperar pelo fim da doença vivendo um período de férias luxuosas. Mas à medida que as regras sociais vão perdendo a força, a festa se transforma em uma grande disputa entre personagens ardilosos e escandalosos que estão dispostos a tudo pela sobrevivência.

Os Golpistas de Tóquio (Netflix)

Em uma época em que os preços dos imóveis de Tóquio dispararam, Takumi Tsujimoto (Go Ayano) conheceu Harrison Yamanaka (Etsushi Toyokawa), o chefe de um infame grupo de golpistas imobiliários. Ao lado do informante Takeshita (Kazuki Kitamura), da falsa recrutadora Reiko (Eiko Koike) e do consultor jurídico Goto (Pierre Taki), Takumi ajuda nas fraudes como negociador. O bando assume, então, o maior de seus objetivos: dar um golpe de 10 bilhões de ienes. Enquanto vivem em quedas de braço com proprietários e grandes empreiteiros desesperados por fazer negócios, os golpistas têm a polícia em seu encalço. Com o tempo, o passado de Takumi e os métodos imorais de Harrison começam a vir à tona. Sempre na mira da lei, o grupo assume riscos inimagináveis para aplicar seus golpes, mas será que eles conseguirão executar o esquema dos 10 bilhões de ienes?