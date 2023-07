Timothée Chalamet aparece como Willy Wonka pela primeira vez; veja trailer e data de estreia

O queridinho de Hollywood Timothée Chalamet vai contar a história de Willy Wonka em seu próximo filme "Wonka". O longa, que será um prelúdio de "A fantástica fábrica de chocolates", mostrará o passado de Willy em um formato de musical, que antes de fundar a fábrica de chocolate mais famosa do mundo, foi um excêntrico chocolatier. O filme é inspirado no livro infantil de 1964, "Charlie and the Chocolate Factory", de Roald Dahl.

O trailer, divulgado nesta terça-feira, 11, traz Chalamet em um traje clássico de Willy: cartola marrom e um casado de veludo roxo. Outra cena mostra Wonka falando com um Oompa Loompa, que será interpretado por Hugh Grant. Segundo a revista "Vogue", podemos esperar até sete números musicais de Timothée ao longo do filme.

Esta é a terceira vez que o conto original é usado em um filme. A primeira versão musical foi lançada em 1971, seguida pela versão de sucesso nos anos 2000 com Jhonny Depp.

Elenco de 'Wonka'

Wonka é dirigido pelo diretor de Paddington, Paul King, e escrito por Simon Rich. Além de Chalamet e Grant, 62, também estrela Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, Olivia Colman, Jim Carter e Matt Lucas, além de Sally Hawkins como a mãe de Wonka.

Quando 'Wonka' estreia?

"Wonka" está previsto para ser lançado nos cinemas no dia 15 de dezembro de 2023.